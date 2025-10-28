28η Οκτωβρίου: Με ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις στον Άγνωστο Στρατιώτη η μαθητική παρέλαση στην Αθήνα

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις αναπτύχθηκαν γύρω από το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, για την μαθητική παρέλαση τιμής στην επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.

Μάλιστα, από νωρίς το πρωί της Τρίτης (28/10) άνδρες και γυναίκες της αστυνομίας αναπτύχθηκαν περιμετρικά του χώρου που έχουν γραφτεί τα ονόματα των θυμάτων των Τεμπών.

Δίπλα από το σημείο στήθηκε από τις προηγούμενες ημέρες και η εξέδρα των επισήμων. Τη μαθητική παρέλαση παρακολούθησε πλήθος κόσμου που είχε συγκεντρωθεί από νωρίς το πρωί στο Σύνταγμα.

Φωτογραφία: Γιάννης Κέμμος/ flash.gr

Φωτογραφία: Γιάννης Κέμμος/ flash.gr

Όπως επεσήμανε και ο πολιτικός συντάκτης του flash.gr, Σπύρος Μουρελάτος, η σημερινή ημέρα ήταν ένα κρίσιμο crash test για την κυβέρνηση σχετικά με την τροπολογία για την προστασία του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη λόγω και του οξυμένου πολιτικού κλίματος που έχει δημιουργηθεί εντός και εκτός βουλής έπειτα από την πρωτοβουλία του Μεγάρου Μαξίμου.

Δείτε φωτογραφίες από τη μαθητική παρέλαση της Αθήνας

Flash.gr / Γιάννης Κέμμος

Flash.gr / Γιάννης Κέμμος

Flash.gr / Γιάννης Κέμμος

Flash.gr / Γιάννης Κέμμος

Flash.gr / Γιάννης Κέμμος

Flash.gr / Γιάννης Κέμμος

Flash.gr / Γιάννης Κέμμος

Flash.gr / Γιάννης Κέμμος

Flash.gr / Γιάννης Κέμμος

Σοφία Ζαχαράκη: «Να κρατάμε την Ελλάδα ψηλά»

Χάρης Δούκας: Όχι στην υποβάθμιση των θεσμών και της δικαιοσύνης

Με την Αλεξάνδρα Σάντα έφτασε η Ζωή Κωνσταντοπούλου

Λίγο πριν τις 11 το πρωί στο μνημείο έφτασε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, μαζί με την κόρη του αντιστασιακού ήρωα Λάκη Σάντα, Αλεξάνδρα. Σε δηλώσεις της η Ζωή Κωνσταντοπούλου τόνισε ότι σήμερα τιμάμε το «Όχι» των προγόνων μας, το «Όχι» στον φασισμό». Παράλληλα, σημείωσε ότι είναι «υποχρέωσή μας να παλέψουμε σήμερα για ελευθερία και δημοκρατία. Να δώσουμε νόημα στους αγώνες εκείνων που έδωσαν τη ζωή τους για να είμαστε ελεύθεροι».

Η κ. Σάντα συμφώνησε με την Ζωή Κωνσταντοπούλου και επεσήμανε ότι «η γενιά του '40 πάλεψε για ελευθερία και δημοκρατία. Αυτή πρέπει να προσέχουμε και να μην παρασυρόμαστε από τίποτε άλλο».

Φωτογραφία: Γιάννης Κέμμος/ flash.gr

Μετά το τέλος της παρέλασης η κ. Κωνσταντοπούλου μαζί με την Αλεξάνδρα Σάντα και άλλους πολίτες πλησίασαν το σημείο όπου είναι γραμμένα τα ονόματα των 57 νεκρών και άφησαν από ένα λουλούδι.

@flashgrofficial Γαρύφαλλα τοποθέτησε ο κόσμος που έχει μαζευτεί στο σημείο που είναι γραμμένα τα ονόματα των θυμάτων των Τεμπών στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Βίντεο: Γιάννης Κέμμος ♬ πρωτότυπος ήχος - Flash.gr

Flash.gr / Γιάννης Κέμμος

Flash.gr / Γιάννης Κέμμος

Flash.gr / Γιάννης Κέμμος

Flash.gr / Γιάννης Κέμμος