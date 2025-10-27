28η Οκτωβρίου: Με αυτόν τον καιρό θα κάνουν παρέλαση 7 μεγάλες πόλεις

Με καλές καιρικές συνθήκες αναμένεται να γίνει η παρέλαση ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, Γιώργο Τσατραφύλλια.



Σε ανάρτησή του στο Facebook, παρουσιάζει τις προγνώσεις του για επτά μεγάλες πόλεις της Ελλάδας, δίνοντας μια σαφή εικόνα του καιρού που θα επικρατήσει.

Όπως φαίνεται από τον πίνακα που δημοσίευσε, στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις και θερμοκρασία γύρω στους 18°C, ενώ στην Αθήνα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με το θερμόμετρο να φτάνει τους 22°C. Την ίδια ώρα, στην Πάτρα αναμένεται ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις και θερμοκρασία 20 βαθμών Κελσίου, ενώ στο Ηράκλειο η θερμοκρασία θα φτάσει τους 23°C.



ΕΜΥ: Πρόγνωση για την Τρίτη 28 Οκτωβρίου

Στην ανατολική νησιωτική χώρα και βαθμιαία στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στο Ιόνιο, τα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα νότια πελάγη τοπικά 6 μποφόρ, στρεφόμενοι από το απόγευμα σε βόρειους βορειοδυτικούς.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα φτάσει στα δυτικά και τα βόρεια τους 22 με 23 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 24 και στα νησιά του Αιγαίου τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.