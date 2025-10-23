28η Οκτωβρίου: Ο καιρός μέρα με τη μέρα - Αναλυτική πρόγνωση από τον Κλέαρχο Μαρουσάκη

Για το πώς θα εξελιχθεί ο καιρός μέχρι την 28η Οκτωβρίου, ενημέρωσε ο Κλέαρχος Μαρουσάκης, στην πρόγνωσή του, σήμερα Πέμπτη 23 Οκτωβρίου.



«Έχουμε σε εξέλιξη ένα κύμα κακοκαιρίας που το οποίο μέχρι στιγμής εκτονώσει το μεγαλύτερο μέρος από την έντασή του στη δυτική Ελλάδα, στη δυτική ηπειρωτική χώρα και σε θαλάσσιες, παραθαλάσσιες εκτάσεις. Εκεί λοιπόν έχει καταγραφεί ένας όγκος νερού περίπου 40 με 70 τόνους ανά στρέμμα», είπε αρχικά ο μετεωρολόγος του Open.

«Οι πυρήνες καταιγίδων θα μετατοπιστούν τις επόμενες ώρες ανατολικά - βορειοανατολικά δείχνοντας και πάλι την προτίμησή τους σε παραθαλάσσιες εκτάσεις. Περιμένουμε και πάλι να επηρεαστούν τα δυτικά και νότια παράλια της χώρας μας τις επόμενες τρεις με έξι ώρες και στη συνέχεια, καθώς θα πηγαίνουμε προς το απόγευμα θα δούμε να εκτονώνεται το φαινόμενο προς το ανατολικό - νοτιοανατολικό Αιγαίο για να μιλήσουμε για μια σταδιακή βελτίωση του καιρού», συμπλήρωσε.



Σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, το «καλοκαιράκι του Αγίου Δημητρίου» θα κρατήσει μέχρι και το μεσημέρι περίπου της Δευτέρας, παραμονή της 28ης Οκτωβρίου. Τότε θα ενισχυθούν σημαντικά οι άνεμοι γιατί περιμένουμε ένα νέο κύμα κακοκαιρίας.



Σύμφωνα με τον ίδιο, στην Αττική, το μέτωπο της κακοκαιρίας δείχνει να κάνει ένα σπάσιμο στον ηπειρωτικό κορμό. Γι' αυτό η περιοχή της Αττικής θέτει κάποιες πιθανότητες για κάποιες μπόρες τις μεσημβρινές ώρες κυρίως γύρω σε θαλάσσιες - παραθαλάσσιες εκτάσεις. Καθώς θα πηγαίνουμε προς το απόγευμα ο καιρός θα ανοίξει και θα έχουμε και διαστήματα ηλιοφάνειας. Έως και 23 βαθμούς η θερμοκρασία.

Στη Θεσσαλονίκη, αν δούμε κάποιες βροχές αυτές θα αφορούν τις θαλάσσιες - παραθαλάσσιες εκτάσεις και ο υδράργυρος στους 23 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της πόλης.



Την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου αναμένουμε καιρό τύπου «Π» και θα έχουμε κάποια φαινόμενα στη δυτική - βορειοδυτική χώρα, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, όπως και τα βόρεια - βορειοανατολικά τμήματα. Στις υπόλοιπες περιοχές θα κυριαρχήσει ηλιοφάνεια με λίγα σύννεφα.

«Το Σάββατο, περιορίζεται η αστάθεια στο βόρειο - βορειοδυτικό κομμάτι. Δεν περιμένουμε κάτι το αξιόλογο, κάποιες μπόρες μπορεί να βγουν προς τη βόρεια - βορειοηπειρωτική χώρα. Σε ανάλογους ρυθμούς θα κυλήσει η Κυριακή με λίγα φαινόμενα στη βορειοδυτική Ελλάδα. Τη Δευτέρα, η κακοκαιρία θα περάσει από το μεσημέρι προς το απόγευμα από τα βορειοδυτικά προς τα νοτιοανατολικά. Οι μαθητικές παρελάσεις στις περισσότερες περιοχές δεν θα παρουσιάσουν προβλήματα, ενώ την Τρίτη, ανήμερα 28ης Οκτωβρίου, θα περάσει αυτό το κύμα κακοκαιρίας και θα ανοίξει ο καιρός για τις περισσότερες περιοχές», τόνισε ο Κλέαρχος Μαρουσάκης.



«Εκτιμάται ότι η περιοχή της Θεσσαλονίκης, η οποία έχει την στρατιωτική παρέλαση δεν θα αντιμετωπίσει κανένα πρόβλημα από αυτές τις καιρικές συνθήκες», καταλήγει η πρόγνωση του μετεωρολόγου του Open.