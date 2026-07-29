29 Ιουλίου 1900: Η βραδιά που ο κινηματογράφος «μίλησε» για πρώτη φορά στην Ελλάδα από τη Σύρο

Πριν από 126 χρόνια, ένα καλοκαιρινό βράδυ στην Ερμούπολη της Σύρου, το κοινό βρέθηκε μπροστά σε ένα θέαμα που έμοιαζε σχεδόν μαγικό. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ο κινηματογράφος παρουσιάστηκε ως αυτόνομη μορφή ψυχαγωγίας και όχι ως συμπλήρωμα κάποιας θεατρικής παράστασης.

Ήταν σαν σήμερα, τη βραδιά της 29ης Ιουλίου 1900, όταν το θερινό θέατρο «Ορφεύς» έγραψε ιστορία, ανοίγοντας τον δρόμο για τη νέα τέχνη των κινούμενων εικόνων στη χώρα.



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Η βραδιά που άλλαξε την ελληνική ψυχαγωγία



Ένας ξένος πλανόδιος κινηματογραφιστής έφθασε στη Σύρο μεταφέροντας ένα από τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά επιτεύγματα της εποχής.

Στο κατάμεστο θέατρο «Ορφεύς», στην αριστοκρατική συνοικία των Βαποριών, οι θεατές πλήρωσαν εισιτήριο που κόστισε μία δραχμή για να παρακολουθήσουν ένα πρόγραμμα που για τα δεδομένα του 1900 έμοιαζε πραγματικά πρωτοποριακό.

Δεν επρόκειτο για μία μόνο ταινία, αλλά για μια ολοκληρωμένη κινηματογραφική παράσταση με 20 ταινίες μικρού μήκους, οργανωμένες σε τρία μέρη, στα πρότυπα των θεατρικών πράξεων που γνώριζε ήδη το κοινό.

Όταν ο κινηματογράφος συνάντησε τον φωνόγραφο



Η εμπειρία δεν περιοριζόταν στις εικόνες. Οι προβολές συνοδεύονταν από μουσική που αναπαραγόταν μέσω του φωνογράφου του Τόμας Έντισον, ενός ακόμη τεχνολογικού «θαύματος» της εποχής.

Στα διαλείμματα, όσο άλλαζαν οι μπομπίνες στη μηχανή προβολής, οι θεατές παρακολουθούσαν γυάλινες διαφάνειες με εικόνες της ελληνικής βασιλικής οικογένειας, γνωστών προσωπικοτήτων, ελληνικών πόλεων και χωριών, αλλά και αμερικανικών πολεμικών πλοίων, μέσα από τον λεγόμενο «μαγικό φανό».

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα τυπώθηκε επίσης πρόγραμμα και αφίσα κινηματογραφικής παράστασης, γεγονός που αποδεικνύει ότι ο κινηματογράφος αντιμετωπιζόταν πλέον ως ξεχωριστό πολιτιστικό γεγονός.

Οι τίτλοι που προκαλούσαν την περιέργεια του κοινού



Το πρόγραμμα περιλάμβανε ταινίες από τις ΗΠΑ και την Ευρώπη, με τίτλους που σήμερα μοιάζουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικοί της εποχής.

Ανάμεσά τους ξεχώριζαν οι:

«Αμερικανοϊσπανικαί ναυμαχίαι»

«Χαριεντισμοί ανδρογύνου ους διακόπτει η εμφάνισις του τέκνου»

«Συμπλοκή τεσσάρων δεσποινίδων εν Νεαπόλει Αθηνών εν τω κοιτώνι των», ένας τίτλος που αποτέλεσε ουσιαστικά την ελληνική «μεταμόρφωση» αμερικανικής ταινίας των εργαστηρίων Έντισον.

Η προσαρμογή των τίτλων στα ελληνικά δεδομένα ήταν μια έξυπνη προσπάθεια να γίνει το νέο θέαμα πιο οικείο στους θεατές, οι οποίοι μέχρι τότε δεν είχαν καμία επαφή με τον κινηματογράφο.

Μια εβδομάδα γεμάτη... κινούμενες εικόνες



Οι προβολές συνεχίστηκαν για περίπου μία εβδομάδα και το πρόγραμμα ανανεωνόταν καθημερινά. Οι ιστορικοί εκτιμούν ότι ο πλανόδιος κινηματογραφιστής διέθετε περισσότερες από 100 διαφορετικές ταινίες, κυρίως αμερικανικής παραγωγής.

Οι τοπικές εφημερίδες κατέγραψαν τον ενθουσιασμό του κοινού, χαρακτηρίζοντας το νέο θέαμα «περίεργον και αξιοθέατον», ενώ προέτρεπαν τους κατοίκους να μην χάσουν την ευκαιρία να γνωρίσουν το νέο τεχνολογικό θαύμα.

Η απαρχή μιας μεγάλης ιστορίας



Η προβολή της 29ης Ιουλίου 1900 δεν ήταν απλώς μια ακόμη καλοκαιρινή διασκέδαση. Ήταν η στιγμή που ο κινηματογράφος απέκτησε τη δική του θέση στην ελληνική πολιτιστική ζωή.

Από εκείνο το βράδυ στη Σύρο ξεκίνησε μια διαδρομή που, μέσα στις επόμενες δεκαετίες, θα οδηγούσε στη δημιουργία ελληνικών κινηματογραφικών αιθουσών, στην παραγωγή των πρώτων ελληνικών ταινιών και τελικά στη γέννηση του ελληνικού κινηματογράφου, όπως τον γνωρίζουμε σήμερα.

Ένα εισιτήριο αξίας μίας δραχμής αποδείχθηκε αρκετό για να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία της ελληνικής ψυχαγωγίας και του πολιτισμού.