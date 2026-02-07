3+3 Ζώδια σήμερα 7/2 έχουν την τιμητική τους

Από σήμερα Σάββατο 7 Φεβρουαρίου οι σκέψεις και οι επικοινωνίες αλλάζουν ρυθμό … Ο Ερμής εισέρχεται στο ζώδιο των Ιχθύων, σε μία θέση που αναδεικνύει το συναίσθημα, την φαντασία, την διαίσθηση και την ονειροπόληση που θα είναι τα βασικά στοιχεία στις σκέψεις και στον τρόπο έκφρασης και στις ανθρώπινες επικοινωνίες το επόμενο διάστημα! Ωστόσο, με τον Ερμή από τους Ιχθύες δεν θα λείπει και η θολούρα, η σύγχυση, το δίλημμα, το ψέμα, και η ασυνέπειά στα λόγια! Παράλληλα, η Σελήνη από τον Ζυγό σε τρίγωνο με την Αφροδίτη από τον Υδροχόο δημιουργεί το ιδανικό κλίμα για φλερτ, κοινωνικές συναναστροφές και όμορφες εκπλήξεις.

Την τιμητική τους έχουν τα ζώδια του Αέρα (Δίδυμοι, Ζυγοί, Υδροχόοι) και του Νερού (Καρκίνοι, Σκορπιοί, Ιχθύες), που θα νιώσουν τη γοητεία και την έμπνευσή τους να χτυπούν κόκκινο!

Τι προβλέπουν τα άστρα για το ζώδιο και τον ωροσκόπο σου; Διάβασε παρακάτω

Κριός – Κρυφές Σκέψεις και … Φλερτ!

Σάββατο σήμερα και ο Ερμής ο πλανήτης της επικοινωνίας κάνει την είσοδό του στο ζώδιο του Ιχθύ, σε μία θέση που σε κάνει να βρίσκεσαι σε διάθεση απολογισμού φίλε μου Κριέ! Από σήμερα και για το επόμενο διάστημα, δεν εξωτερικεύεις τις σκέψεις σου, κρατάς μυστικά, παρατηρείς έντονο παρασκήνιο στις επαφές σου, ενώ το ένστικτό σου αποτελεί έναν εξωτερικό οδηγό που σου δίνει τα απόλυτα ακριβή μηνύματα! Παράλληλα σήμερα, η Σελήνη συνεχίζει την πορεία της στον Ζυγό σχηματίζοντας τρίγωνο με την Αφροδίτη από τον Υδροχόο, το φλερτ έχει την τιμητική του, ενώ μία νέα ερωτική περιπέτεια αναμένεται να σε ενθουσιάσει αν είσαι ελεύθερος! Αν είσαι σε σχέση, η μέρα είναι ιδανική για διασκέδαση και τόνωση της σχέσης!

Astro Tip: Να είσαι καχύποπτος εκεί που πρέπει και ανοιχτός στους ανθρώπους που είναι έμπιστοι και λειτουργούν θεραπευτικά απέναντί σου!

Ταύρος – Στρατηγική και Κοινωνικές Επαφές

Φίλε μου Ταύρε, Σάββατο σήμερα και ο Ερμής περνά στο ζώδιο των Ιχθύων, μια θέση που ευνοεί ιδιαίτερα την επικοινωνία με τον φιλικό σου κύκλο και την υλοποίηση επιθυμιών. Το επόμενο διάστημα οι ιδέες που θα μοιράζεσαι με τους ανθρώπους γύρω σου θα βρίσκουν πρόσφορο έδαφος, ενώ η διαίσθησή σου θα σε οδηγεί σε σωστές επιλογές ανθρώπων που θα σε πλαισιώνουν. Παράλληλα, η Σελήνη από τον Ζυγό σε τρίγωνο με την Αφροδίτη στον Υδροχόο, φέρνει ευχάριστες εξελίξεις στον επαγγελματικό τομέα ή την κοινωνική σου εικόνα. Μπορείς να κερδίσεις τις εντυπώσεις με τη γοητεία σου, ενώ μια νέα γνωριμία μέσα από τη δουλειά ίσως εξελιχθεί σε κάτι παραπάνω από φιλικό. Αν είσαι δεσμευμένος, το κλίμα είναι ιδανικό για να βελτιώσεις την καθημερινότητά σου με τον σύντροφο.

Astro Tip: Εμπιστεύσου το όραμά σου και μη φοβηθείς να ζητήσεις τη βοήθεια φίλων για να κάνεις τα σχέδιά σου πραγματικότητα!

Δίδυμοι – Επαγγελματική Διαίσθηση και Εξωστρέφεια

Αγαπητέ μου Δίδυμε, ο κυβερνήτης σου Ερμής εισέρχεται σήμερα στους Ιχθύς, στρέφοντας το ενδιαφέρον σου στην καριέρα και τη δημόσια εικόνα σου. Από σήμερα και για το επόμενο διάστημα, οι επαγγελματικές σου συζητήσεις αποκτούν ένα πιο "διαισθητικό" ύφος· θα μπορείς να αντιλαμβάνεσαι τις διαθέσεις των ανωτέρων σου πριν καν μιλήσουν. Την ίδια στιγμή, η Σελήνη από τον Ζυγό σε τρίγωνο με την Αφροδίτη στον Υδροχόο σου χαρίζει απίστευτη αισιοδοξία και διάθεση για περιπέτεια. Το φλερτ και οι νέες εμπειρίες έχουν την τιμητική τους, ειδικά με άτομα από μακριά ή με ηλικιακή διαφορά. Είναι μια ημέρα που η χαρά της ζωής σε πλημμυρίζει και η κοινωνικότητά σου ανοίγει νέες ερωτικές περιπέτειες

Astro Tip: Χρησιμοποίησε τη φαντασία σου στα επαγγελματικά, αλλά μην παρασύρεσαι σε ουτοπικά σχέδια που δεν έχουν σταθερές βάσεις.

Καρκίνος – Φιλοσοφική Διάθεση και Εσωτερικό Πάθος

Αγαπητέ Καρκίνε, η είσοδος του Ερμή στους Ιχθύς σήμερα σε ευνοεί απόλυτα, καθώς ενεργοποιεί τον τομέα των ανώτερων γνώσεων, των ταξιδιών και της φιλοσοφίας. Το επόμενο διάστημα ο νους σου θα "ταξιδεύει" και θα αναζητάς το νόημα στα πάντα , ενώ ίσως προκύψουν ενδιαφέρουσες συζητήσεις για θέματα εξωτερικού ή σπουδών, παράλληλα θα ανακτήσεις την αισιοδοξία σου. Σημαντικό επίσης είναι πως σήμερα η Σελήνη στον Ζυγό σχηματίζει τρίγωνο με την Αφροδίτη στον Υδροχόο ζεσταίνοντας την ατμόσφαιρα μέσα στο σπίτι και την οικογένεια. Η λίμπιντο είναι ανεβασμένη και η ανάγκη για συναισθηματική ασφάλεια συνδυάζεται με ένα έντονο πάθος. Μια κρυφή επιθυμία μπορεί να βρει διέξοδο σήμερα, ενώ αν είσαι σε σχέση, η βραδιά προβλέπεται άκρως αισθησιακή και ανανεωτική.

Astro Tip: Άκουσε τη φωνή της καρδιάς σου και μην καταπιέζεις τα συναισθήματά σου· η ειλικρίνεια θα φέρει τη λύτρωση που αναζητάς.

Λέων – Βαθιές Αναζητήσεις και Ερωτική Λάμψη

Σάββατο σήμερα Λιοντάρι μου , και ο Ερμής περνά στους Ιχθύς, μια θέση που σε βοηθά να εμβαθύνεις στις σκέψεις σου και να ασχοληθείς με οικονομικά ζητήματα τρίτων ή ψυχολογικά θέματα. Το επόμενο διάστημα θα είσαι πιο εσωστρεφής, αναλύοντας μυστικά και κίνητρα δικά σου ή των άλλων. Όμως, η Σελήνη από τον Ζυγό σε τρίγωνο με την Αφροδίτη στον Υδροχόο ισορροπεί την κατάσταση, προσφέροντάς σου μια εξαιρετική ημέρα για επικοινωνία και κοινωνικές επαφές. Οι σχέσεις σου πρωταγωνιστούν και η γοητεία σου μαγνητίζει τα βλέμματα. Αν είσαι ελεύθερος, μια νέα γνωριμία μπορεί να ξεκινήσει μέσα από μια συζήτηση, ενώ αν είσαι δεσμευμένος, θα έχεις όμορφη επικοινωνία με το σύντροφο!

Astro Tip: Μην φοβηθείς να αντιμετωπίσεις τις εσωτερικές σου αλήθειες, η επικοινωνία με τους άλλους θα λειτουργήσει ως καθρέφτης και θεραπεία.

Παρθένος – Σχέσεις στο Επίκεντρο και Ευεξία

Παρθένε μου, ο κυβερνήτης σου Ερμής μετακινείται σήμερα στους Ιχθύς, ακριβώς απέναντι από το ζώδιό σου, φέρνοντας σε πρώτο πλάνο τις σχέσεις και τις συνεργασίες σου. Το επόμενο διάστημα η επικοινωνία με τους άλλους θα απαιτεί περισσότερη διαίσθηση και λιγότερη λογική, καθώς οι άνθρωποι γύρω σου θα εκφράζονται πιο συναισθηματικά. Παράλληλα, η Σελήνη από τον Ζυγό σε τρίγωνο με την Αφροδίτη στον Υδροχόο φέρνει μια ευχάριστη αύρα στην καθημερινότητά σου και τα οικονομικά σου. Είναι μια καλή ημέρα για να φροντίσεις τον εαυτό σου, να κάνεις αγορές που σε ομορφαίνουν ή να βρεις δημιουργικές λύσεις στη δουλειά. Στα ερωτικά, η διάθεση είναι ανάλαφρη και η αυτοπεποίθησή σου ενισχύεται, προσελκύοντας το ενδιαφέρον των γύρω σου.

Astro Tip: Δείξε κατανόηση στους άλλους και μη βιάζεσαι να βγάλεις συμπεράσματα, η ενσυναίσθηση θα γίνει η γέφυρα για επιτυχημένες επαφές!

Ζυγός – Δημιουργικότητα και Καθημερινή Ανανέωση

Ζυγέ μου, σήμερα ο Ερμής εισέρχεται στους Ιχθύς, στρέφοντας την προσοχή σου σε θέματα εργασίας, καθημερινής ρουτίνας και φυσικής κατάστασης. Το επόμενο διάστημα η φαντασία σου θα είναι το δυνατό σου όπλο στη δουλειά, αρκεί να μην χάνεσαι στις λεπτομέρειες. Η ημέρα όμως είναι εξαιρετική για σένα, καθώς η Σελήνη στο ζώδιό σου σχηματίζει τρίγωνο με την Αφροδίτη από τον Υδροχόο. Η δημιουργικότητά σου απογειώνεται, το φλερτ γίνεται παιχνίδι και η ανάγκη σου για διασκέδαση σε οδηγεί σε όμορφες στιγμές. Αν είσαι ελεύθερος, η ακτινοβολία σου είναι ακαταμάχητη και μια νέα ερωτική περιπέτεια είναι πολύ πιθανή. Αν είσαι σε σχέση, είναι η κατάλληλη στιγμή να ανανεώσεις το πάθος και να περάσεις ποιοτικό χρόνο με το ταίρι σου.

Astro Tip: Άκουσε τις ανάγκες του σώματός σου και δώσε προτεραιότητα στη χαρά· η μέρα σου ανήκει και η τύχη είναι με το μέρος σου!

Σκορπιός – Δημιουργική Έμπνευση και Πάθος

Σάββατο σήμερα και ο Ερμής περνά στο φιλικό για σένα ζώδιο των Ιχθύων, φίλε Σκορπιέ, γεγονός που απογειώνει τη δημιουργικότητα και τη φαντασία σου! Το επόμενο διάστημα θα εκφράζεσαι με έναν τρόπο σχεδόν ποιητικό, ενώ οι ιδέες σου για διασκέδαση και έρωτα θα σε βοηθήσουν να περάσεις όμορφες στιγμές. Παράλληλα σήμερα, η Σελήνη από τον Ζυγό σε τρίγωνο με την Αφροδίτη από τον Υδροχόο, σου χαρίζει μια γλυκιά εσωτερική ηρεμία που αντανακλάται στις επαφές σου. Το φλερτ αποκτά μια δόση μυστηρίου που σε γοητεύει, ενώ αν είσαι σε σχέση, η μέρα ευνοεί τις τρυφερές στιγμές μέσα στο σπίτι. Είναι η ιδανική στιγμή να ομορφύνεις τον χώρο σου ή να εκφράσεις ένα κρυφό σου συναίσθημα στο άτομο που σε ενδιαφέρει.

Astro Tip: Εμπιστεύσου τα ταλέντα σου και άφησε τον αυθορμητισμό σου ελεύθερο· η τύχη στα ερωτικά σε ακολουθεί σε κάθε σου βήμα!

Τοξότης – Οικογενειακή Ζεστασιά και Κοινωνική Λάμψη

Τοξότη μου, η είσοδος του Ερμή στους Ιχθύς σήμερα επικεντρώνει το ενδιαφέρον σου στο σπίτι και στην οικογένεια. Από σήμερα και για το επόμενο διάστημα, οι συζητήσεις με τους οικείους σου γίνονται πιο συναισθηματικές, ενώ ίσως αναπολείς στιγμές του παρελθόντος που σε συγκινούν. Ταυτόχρονα, η Σελήνη από τον Ζυγό σε τρίγωνο με την Αφροδίτη από τον Υδροχόο σου χαρίζει μια απίστευτη επικοινωνιακή ευχέρεια και διάθεση για κοινωνικοποίηση. Το φλερτ μέσα από τον φιλικό σου κύκλο ή τα κοινωνικά δίκτυα έχει την τιμητική του και μια νέα γνωριμία μπορεί να ξεκινήσει με τον πιο αναπάντεχο τρόπο. Αν είσαι δεσμευμένος, η μέρα προσφέρεται για εξόδους με κοινές παρέες που θα ανανεώσουν τη σχέση σας.

Astro Tip: Μην φοβηθείς να δείξεις την ευαίσθητη πλευρά σου στους δικούς σου ανθρώπους· η ειλικρίνεια θα φέρει τη ζεστασιά που χρειάζεσαι!

Αιγόκερως – Επικοινωνιακή Δύναμη και Οικονομική Εύνοια

Σάββατο σήμερα και ο Ερμής περνά στους Ιχθύς, μια θέση που ακονίζει τη διαίσθησή σου και κάνει τον λόγο σου πιο πειστικό αλλά και εκφραστικό, αγαπητέ Αιγόκερε! Το επόμενο διάστημα οι επαφές σου με αδέρφια, συγγενείς ή γείτονες θα είναι συχνές και ιδιαίτερα εποικοδομητικές. Παράλληλα, η Σελήνη από τον Ζυγό σε τρίγωνο με την Αφροδίτη στον Υδροχόο φέρνει ευχάριστες ειδήσεις για τα επαγγελματικά - οικονομικά σου. Η αυτοπεποίθησή σου ενισχύεται και η γοητεία σου γίνεται το "κλειδί" για να πετύχεις τους στόχους σου. Στα αισθηματικά, μια νέα ερωτική περιπέτεια στον χώρο της δουλειάς ή μέσα από τις καθημερινές σου υποχρεώσεις μπορεί να σου κεντρίσει το ενδιαφέρον και να σε ενθουσιάσει.

Astro Tip: Αξιοποίησε την επικοινωνιακή σου δεινότητα για να κλείσεις συμφωνίες, αλλά φρόντισε να κρατάς και μικρό καλάθι στις μεγάλες υποσχέσεις!

Υδροχόος – Οικονομική Διαχείριση και Ακαταμάχητη Γοητεία

Φίλε Υδροχόε, ο Ερμής εισέρχεται σήμερα στους Ιχθύς, από αυτή την θέση σε βοηθά να βρεις έξυπνους και διαισθητικούς τρόπους για να διαχειριστείς τα οικονομικά σου. Από σήμερα και για το επόμενο διάστημα, οι σκέψεις σου γύρω από την υλική και συναισθηματική σου ασφάλεια θα είναι έντονες, αλλά και πολύ δημιουργικές. Η ημέρα όμως απογειώνεται χάρη στη Σελήνη από τον Ζυγό που σχηματίζει τρίγωνο με την Αφροδίτη στο ζώδιό σου! Η λάμψη σου είναι αξεπέραστη, το φλερτ γίνεται η δεύτερη φύση σου και η ανάγκη σου για χαρά είναι τονισμένη. Αν είσαι ελεύθερος, μια νέα γνωριμία με άτομο από διαφορετικό υπόβαθρο θα σε γοητεύσει, ενώ αν είσαι σε σχέση, ένα ταξίδι ή μια νέα κοινή δραστηριότητα θα σας φέρει πιο κοντά.

Astro Tip: Πίστεψε στην αξία σου και άφησε τον μαγνητισμό σου να κάνει τη δουλειά· σήμερα όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην απόλαυση!

Ιχθύες – Πρωταγωνιστικός Ρόλος και Εσωτερική Αναγέννηση

Ιχθύ μου, ο Ερμής κάνει σήμερα την είσοδό του στο ζώδιό σου και η επικοινωνία γίνεται το δυνατό σου όπλο! Από σήμερα και για το επόμενο διάστημα, οι σκέψεις σου γίνονται πιο ξεκάθαρες (με έναν δικό σου, διαισθητικό τρόπο). Ταυτόχρονα, η Σελήνη από τον Ζυγό σε τρίγωνο με την Αφροδίτη στον Υδροχόο φέρνει μια έντονη ερωτική χροιά στην ημέρα σου. Το πάθος και το φλερτ έχουν την τιμητική τους, έστω και με έναν πιο "κρυφό" ή παρασκηνιακό τρόπο. Μια νέα ερωτική περιπέτεια μπορεί να ξεκινήσει από εκεί που δεν το περιμένεις, ενώ η ψυχολογία σου αναζωογονείται πλήρως. Αν είσαι δεσμευμένος, η βραδιά είναι ιδανική για να μοιραστείτε μυστικά και επιθυμίες που θα σας δέσουν ακόμα περισσότερο.

Astro Tip: Εκμεταλλεύσου την διαύγεια σου για να πάρεις αποφάσεις, αλλά μην ξεχνάς να ακούς το ένστικτό σου που σήμερα "φωνάζει"!