3,7 δισ. δολάρια σε 100 ώρες: «Ζαλίζει» το κόστος της στρατιωτικής επιχείρησης των ΗΠΑ κατά του Ιράν

Ιδιαίτερα υψηλό αποδεικνύεται το οικονομικό αποτύπωμα των πρώτων ημερών της στρατιωτικής επιχείρησης των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν, καθώς οι πρώτες 100 ώρες της εκστρατείας εκτιμάται ότι κόστισαν περίπου 3,7 δισεκατομμύρια δολάρια.

Σύμφωνα με ανάλυση του CSIS, που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη (5/3), το ποσό αντιστοιχεί σε περισσότερα από 890 εκατομμύρια δολάρια ημερησίως, αναδεικνύοντας τη σημαντική οικονομική επιβάρυνση μιας μεγάλης κλίμακας στρατιωτικής επιχείρησης.

Από το συνολικό ποσό, λιγότερα από 200 εκατομμύρια δολάρια αφορούν λειτουργικά έξοδα που έχουν ήδη ενσωματωθεί στον προϋπολογισμό του Πενταγώνου. Αντίθετα, τα υπόλοιπα 3,54 δισεκατομμύρια δολάρια εκτιμάται ότι θα απαιτήσουν πρόσθετη χρηματοδότηση από το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ, είτε μέσω συμπληρωματικών πιστώσεων είτε μέσω άλλης νομοθετικής διαδικασίας χρηματοδότησης.

Το βάρος των πυρομαχικών και οι απώλειες εξοπλισμού

Πέρα από τα άμεσα επιχειρησιακά και υποστηρικτικά κόστη, σημαντικό μέρος της δαπάνης αφορά την αντικατάσταση πυρομαχικών. Το στοιχείο αυτό θεωρείται κρίσιμο, δεδομένων των αυξανόμενων ανησυχιών για τα αποθέματα πυρομαχικών αναχαίτισης τόσο των ΗΠΑ όσο και των συμμάχων τους.

Στην εκτίμηση του κόστους περιλαμβάνονται επίσης απώλειες στρατιωτικού εξοπλισμού, μεταξύ των οποίων και τρία μαχητικά McDonnell Douglas F-15 Eagle που καταρρίφθηκαν σε περιστατικό φιλικών πυρών στο Κουβέιτ.

Αβέβαιη η διάρκεια της σύγκρουσης

Παράλληλα, παραμένει ασαφές το χρονικό ορίζοντα της σύγκρουσης. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ δεν έχουν δώσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τη διάρκεια των επιχειρήσεων.

Ο Χέγκσεθ άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο μιας παρατεταμένης στρατιωτικής εμπλοκής, σημειώνοντας ότι η εξέλιξη των επιχειρήσεων θα εξαρτηθεί από τις αποφάσεις της αμερικανικής ηγεσίας.

«Μπορείτε να πείτε τέσσερις εβδομάδες, αλλά θα μπορούσαν να είναι έξι, θα μπορούσαν να είναι οκτώ, θα μπορούσαν να είναι τρεις», δήλωσε χαρακτηριστικά. «Τελικά, εμείς καθορίζουμε τον ρυθμό και το τέμπο».