3 ζώδια σήμερα 12/5 ονειρεύονται και σχεδιάζουν το μέλλον!

Τα άστρα για σήμερα Τρίτη 12 Μαΐου προβλέπουν ότι έχουμε μπροστά μας μία ημέρα γεμάτη συναίσθημα, φαντασία, όνειρα, σχέδια και ευκαιρίες να δημιουργήσουμε ένα πιο όμορφο πλαίσιο στην καθημερινότητά μας… Η Σελήνη κινείται στο ζώδιο του Ιχθύ, οι διαθέσεις είναι λίγο πιο αναβλητικές, αλλά η ανάγκη της έκφρασης είναι έκδηλη, η ενσυναίσθηση τονισμένη, τα όνειρα μας κατευθύνουν σε σχέδια που γεμίζουν την ψυχή μας με όμορφα συναισθήματα. Το τρίγωνο της Σελήνης με τον Δία από τον Καρκίνο ευεργετεί στην πορεία της ημέρας τους Ιχθύες – Καρκίνους – Σκορπιούς του 3ου δεκαημέρου που είστε τα απόλυτα τυχερά ζώδια της ημέρας . Το τετράγωνο της Σελήνης με την Αφροδίτη από τους Διδύμους, δημιουργεί την ροπή προς την σπατάλη και την υπερβολή ιδιαίτερα για Διδύμους, Παρθένους και Τοξότης του 3ου δεκαημέρου

Κριός – Μία ημέρα που ξεχειλίζεις από συναίσθημα

Ξεκινάς την ημέρα σου ήσυχα και συναισθηματικά φίλε μου Κριέ, ακούς περισσότερο το ένστικτό σου, ενώ είσαι και σε μία φάση απολογισμού, όπου σου δημιουργείται συγκίνηση για όλα όσα έχουν μεσολαβήσει το τελευταίο διάστημα στην ζωή σου! Σήμερα Τρίτη, η Σελήνη κινείται στο ζώδιο του Ιχθύ σχηματίζοντας τρίγωνο με τον Δία από τον Καρκίνο και το συναίσθημα ξεχειλίζει, προσφέροντας όμως την ευκαιρία αποκατάστασης και λύσης μίας οικογενειακής υπόθεσης. Το τετράγωνο της Σελήνης με την Αφροδίτη από τους Διδύμους, θα σε κάνει πιο χειμαρρώδη στα λόγια σου και σε αυτά που τάζεις! AstroTip: Εκφράσου συναισθηματικά χωρίς να δίνεις μεγάλες υποσχέσεις!

Ταύρος – Συναισθηματική στήριξη από φίλους



Το ζώδιο σου για σήμερα Τρίτη φίλε μου Ταύρε μου δέχεται την ευκαιρία για όμορφες στιγμές που θα προέλθουν μέσα από ανθρώπους που σε καταλαβαίνουν πραγματικά. Η Σελήνη στους Ιχθύες σε τρίγωνο με τον Δία από τον Καρκίνο προσφέρει στήριξη από φίλους, ευχάριστες συναντήσεις και μία συζήτηση που σε γεμίζει αισιοδοξία. Νιώθεις πως δεν είσαι μόνος και αυτό σου δίνει δύναμη. Ωστόσο, το τετράγωνο της Σελήνης με την Αφροδίτη από τους Διδύμους σε παρασύρει σε σπατάλες ή σε λόγια που υπόσχονται περισσότερα από όσα μπορείς να δώσεις.



AstroTip: Απόλαυσε τη στιγμή χωρίς υπερβολές

Δίδυμοι – Επαγγελματικά με συναίσθημα και ένταση



Η Τρίτη σου Δίδυμέ μου φέρνει εξελίξεις στα επαγγελματικά, αλλά και μία εσωτερική ένταση που δεν σε αφήνει να χαλαρώσεις πλήρως. Η Σελήνη στους Ιχθύες σε τρίγωνο με τον Δία από τον Καρκίνο σου δίνει ευκαιρίες αναγνώρισης, μία θετική εξέλιξη ή μία είδηση που σε ενθαρρύνει σημαντικά επαγγελματικά ή και οικονομικά. Ωστόσο, το τετράγωνο της Σελήνης με την Αφροδίτη από το ζώδιό σου σε κάνει πιο παρορμητικό, ιδιαίτερα στον τρόπο που εκφράζεσαι, κάτι που μπορεί να δημιουργήσει παρεξηγήσεις με το άτομο που σε ενδιαφέρει. AstroTip: Ζύγισε τα λόγια σου πριν μιλήσεις

Καρκίνος – Η καρδιά σου ανοίγει δρόμους



Καρκίνε μου, μία από τις πιο όμορφες μέρες της εβδομάδας είναι για σένα αυτή η Τρίτη , αφού το συναίσθημα λειτουργεί υπέρ σου και σου ανοίγει νέες προοπτικές. Η Σελήνη στους Ιχθύες σε τρίγωνο με τον Δία από το ζώδιό σου φέρνει τύχη, αισιοδοξία, θετικά νέα και μία ευκαιρία που σε γεμίζει ελπίδα για το μέλλον. Μπορεί να προκύψει μία εξέλιξη σε ταξίδι, σπουδές ή μία προσωπική επιθυμία. Το τετράγωνο της Σελήνης με την Αφροδίτη από τους Διδύμους, ωστόσο, δείχνει πως υπάρχει και ένα παρασκήνιο ή μία συναισθηματική υπερβολή που χρειάζεται προσοχή.



AstroTip: Άφησε τη διαίσθησή σου να σε καθοδηγήσει

Λέων – Βαθιά συναισθήματα και αποκαλύψεις



Λέοντά μου, για σήμερα Τρίτη έρχεσαι πιο κοντά με τον εαυτό σου αλλά και με καταστάσεις που απαιτούν ειλικρίνεια. Η Σελήνη στους Ιχθύες σε τρίγωνο με τον Δία από τον Καρκίνο σε βοηθά να βρεις λύσεις σε οικονομικά ή συναισθηματικά ζητήματα που σε απασχολούσαν. Ένα θέμα μπορεί να διευθετηθεί ή να πάρεις μία ανάσα ανακούφισης. Ωστόσο, το τετράγωνο της Σελήνης με την Αφροδίτη από τους Διδύμους μπορεί να φέρει μία ένταση σε φιλικό ή κοινωνικό περιβάλλον, κυρίως λόγω υπερβολικών προσδοκιών. AstroTip: Μείνε προσγειωμένος σε όσα ακούς

Παρθένος – Σχέσεις με συναίσθημα αλλά και υπερβολές



Παρθένε μου, για σήμερα Τρίτη το ζώδιο σου βρίσκεται στο επίκεντρο των εξελίξεων, ιδιαίτερα στους τομείς που συνδέονται με τις σχέσεις και τις συνεργασίες σου. Η Σελήνη απέναντί σου, στους Ιχθύες, σε τρίγωνο με τον Δία από τον Καρκίνο ενισχύει τις επαφές, φέρνει όμορφες συναντήσεις και μία εξέλιξη που σε κάνει να νιώσεις πιο σίγουρος για ένα πρόσωπο. Μία σχέση μπορεί να προχωρήσει πιο ουσιαστικά. Ωστόσο, το τετράγωνο της Σελήνης με την Αφροδίτη από τους Διδύμους δείχνει πως υπάρχει υπερβολή ή μία τάση να ειπωθούν λόγια που δημιουργούν λάθος εντυπώσεις.



AstroTip: Διατήρησε ισορροπία ανάμεσα σε λόγια και πράξεις

Ζυγός – Φροντίδα και μικρές εντάσεις



Ζυγέ μου, τα άστρα για σήμερα Τρίτη σε βάζουν σε διαδικασία να φροντίσεις την καθημερινότητά σου, αλλά και να δώσεις προσοχή σε θέματα που σχετίζονται με την φυσική σου κατάσταση ή την εργασία. Η Σελήνη στους Ιχθύες σε τρίγωνο με τον Δία από τον Καρκίνο φέρνει θετικές εξελίξεις σε επαγγελματικά ζητήματα ή μία βοήθεια που σε ανακουφίζει. Νιώθεις πως βρίσκεις λύσεις εκεί που υπήρχε πίεση. Ωστόσο, το τετράγωνο της Σελήνης με την Αφροδίτη από τους Διδύμους μπορεί να φέρει μία ένταση σε μία συζήτηση ή μία διαφωνία λόγω διαφορετικών απόψεων.



AstroTip: Μίλα ήρεμα για να αποφύγεις εντάσεις

Σκορπιός – Έρωτας και έντονα συναισθήματα



Σκορπιέ μου, η Τρίτη είναι μία ημέρα γεμάτη συναίσθημα, πάθος αλλά και όμορφες εξελίξεις στα αισθηματικά σου. Η Σελήνη στους Ιχθύες σε τρίγωνο με τον Δία από τον Καρκίνο ενισχύει τον έρωτα, τη χαρά και φέρνει μία στιγμή που σε γεμίζει συναισθηματικά. Μπορεί να υπάρξει μία γνωριμία ή μία εξέλιξη που σου φτιάχνει τη διάθεση. Ωστόσο, το τετράγωνο της Σελήνης με την Αφροδίτη από τους Διδύμους δείχνει πως χρειάζεται προσοχή σε οικονομικές συμφωνίες ή σε υποσχέσεις που δίνονται χωρίς σκέψη.



AstroTip: Απόλαυσε το συναίσθημα χωρίς υπερβολές

Τοξότης – Οικογένεια και συναισθηματική φόρτιση



Τοξότη μου, για σήμερα Τρίτη βρίσκεσαι σε έντονη συναισθηματική διάθεση και έρχεσαι πιο κοντά σε οικογενειακά ζητήματα όπου καταφέρνεις και τα διαχειρίζεσαι με τον καλύτερο τρόπο. Η Σελήνη στους Ιχθύες σε τρίγωνο με τον Δία από τον Καρκίνο σε βοηθά να βρεις λύσεις, να αποκαταστήσεις μία σχέση ή να νιώσεις μεγαλύτερη ασφάλεια μέσα στο σπίτι σου. Μία συζήτηση μπορεί να φέρει συμφιλίωση ή ανακούφιση. Ωστόσο, το τετράγωνο με την Αφροδίτη από τους Διδύμους δείχνει πως μία σχέση μπορεί να περάσει από ένταση λόγω υπερβολικών αντιδράσεων ή λόγων.



AstroTip: Μείνε ψύχραιμος σε συζητήσεις

Αιγόκερως – Επικοινωνία με συναίσθημα



Αιγόκερέ μου, η Τρίτη αυτή σε κάνει πιο εκφραστικό, πιο ανοιχτό και πιο πρόθυμο να μοιραστείς όσα αισθάνεσαι. Η Σελήνη στους Ιχθύες σε τρίγωνο με τον Δία από τον Καρκίνο φέρνει ευχάριστες συζητήσεις, επαφές και μία είδηση που σε γεμίζει αισιοδοξία. Μία συμφωνία ή μία επικοινωνία μπορεί να εξελιχθεί πολύ θετικά. Ωστόσο, το τετράγωνο της Σελήνης με την Αφροδίτη από τους Διδύμους δείχνει πως υπάρχει υπερβολή σε υποχρεώσεις ή σε καθημερινά ζητήματα που σε κουράζουν.



AstroTip: Οργάνωσε τον χρόνο σου καλύτερα

Υδροχόος – Οικονομικά με θετική προοπτική



Υδροχόε μου, ευχάριστα είναι τα αστρολογικά νέα της Τρίτης καθώς οι αστρολογικοί δείκτες φανερώνουν ότι δίνεται η ευκαιρία να δεις βελτίωση σε οικονομικά ζητήματα ή να νιώσεις μεγαλύτερη ασφάλεια. Η Σελήνη στους Ιχθύες σε τρίγωνο με τον Δία από τον Καρκίνο φέρνει μία θετική εξέλιξη, ένα έσοδο ή μία διευκόλυνση που σε ανακουφίζει. Νιώθεις πως κάτι αρχίζει να στρώνει. Ωστόσο, το τετράγωνο της Σελήνης με την Αφροδίτη από τους Διδύμους μπορεί να σε παρασύρει σε έξοδα ή σε υπερβολές για διασκέδαση.

AstroTip: Διατήρησε την ισορροπία στα οικονομικά

Ιχθύες – Εσύ στο επίκεντρο με έντονο συναίσθημα



Ιχθύ μου, η Σελήνη στο ζώδιό σου σε τρίγωνο με τον Δία από τον Καρκίνο κάνει την Τρίτη αυτή ιδιαίτερα σημαντική για σένα. Το συναίσθημα είναι έντονο, η διαίσθησή σου δυνατή και έχεις την ευκαιρία να προχωρήσεις ένα προσωπικό σου θέμα με επιτυχία. Μπορεί να υπάρξει μία εξέλιξη που σε χαροποιεί ή μία επιβεβαίωση που σε γεμίζει αυτοπεποίθηση. Ωστόσο, το τετράγωνο με την Αφροδίτη από τους Διδύμους δείχνει πως οικογενειακά ζητήματα ή συναισθηματικές υπερβολές μπορεί να σε αποσυντονίσουν.

AstroTip: Κράτα ισορροπία ανάμεσα σε συναίσθημα και λογική