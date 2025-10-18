Τρία ζώδια σήμερα 18/10 θα λάβουν ένα σημαντικό μήνυμα!

Σήμερα Σάββατο 18 Οκτωβρίου κορυφώνεται μία ευεργετική όψη ανάμεσα στον Ερμή από τον Σκορπιό που σχηματίζει τρίγωνο με τον Βόρειο Δεσμό στους Ιχθύες! Η όψη αυτή χαρίζει διορατικότητα, νέες ιδέες και προτάσεις αλλά και τη δυνατότητα να πάρουμε αποφάσεις με προοπτική. Οι συζητήσεις σήμερα μπορεί να αποδειχθούν καθοριστικές, καθώς φέρνουν πληροφορίες ή ειδήσεις με καρμικό χαρακτήρα.

Ιδιαίτερα ευνοημένοι είναι τα παρακάτω ζώδια : Καρκίνοι γεννημένοι 6–10 Ιουλίου, Σκορπιοί γεννημένοι 7–11 Νοεμβρίου, Ιχθύες γεννημένοι 4–8 Μαρτίου. Για τα παραπάνω ζώδια, η μέρα προσφέρει ανοίγματα, έμπνευση και θετικές κατευθύνσεις για το μέλλον.

Ωστόσο, αργά το βράδυ η Σελήνη από την Παρθένο σε αντίθεση με τον Κρόνο από τους Ιχθύες δημιουργεί συναισθηματικό βάρος, απογοήτευση ή αίσθηση μοναξιάς. Πιο έντονα επηρεάζονται οι Δίδυμοι γεννημένοι 16–18 Ιουνίου, Παρθένοι γεννημένοι 18–20 Σεπτεμβρίου, Τοξότες γεννημένοι 18–20 Δεκεμβρίου, Ιχθύες γεννημένοι 16–18 Μαρτίου

Η ημέρα, λοιπόν, ξεκινά με έμπνευση και θετικές ιδέες, αλλά κλείνει με ανάγκη για ψυχραιμία και συναισθηματική διαχείριση.

Κριός – «Σοφία το πρωί, βάρος το βράδυ»

Κριέ μου, το Σάββατο ξεκινά με ένα θετικό μήνυμα: οι σκέψεις σου ξεμπλοκάρουν και μπορείς να αντιμετωπίσεις και να τακτοποιήσεις πιο ώριμα κάποιες υποθέσεις που σε ταλάνιζαν. Ένα άτομο που εμπιστεύεσαι μπορεί να σου κάνει μια κουβέντα που μοιάζει σαν καθοδήγηση και να σε βοηθήσει να ξεκαθαρίσεις τα βήματά σου. Η διορατικότητα είναι ισχυρή και σε ωθεί να προχωρήσεις με ηρεμία σε πιο σταθερά μονοπάτια. Ωστόσο, όσο περνά η μέρα και μπαίνει το βράδυ, μπορεί να νιώσεις βάρος, κούραση και την ανάγκη να αποτραβηχτείς. Η αίσθηση ότι οι υποχρεώσεις σου σε περιορίζουν ή ότι δεν υπάρχει η στήριξη που θα ήθελες, μπορεί να χαλάσει το θετικό κλίμα του πρωινού.

Η Αστρολογική Συμβουλή της Ημέρας: Μη δώσεις σημασία σε στιγμές απογοήτευσης· είναι παροδικές. Η μέρα τελικά σου δείχνει πως η καθαρότητα του μυαλού είναι ο σύμμαχός σου.

Ταύρος – «Συνεργασίες με νόημα, περιορισμοί αργά το βράδυ»

Ταύρε μου, η μέρα ξεκινά με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Σου δίνεται η δυνατότητα να μιλήσεις με πρόσωπα που παίζουν σημαντικό ρόλο στη ζωή σου, να δώσεις και να πάρεις στήριξη και να αισθανθείς ότι χτίζεις δεσμούς με προοπτική. Οι συνεργασίες, αλλά και οι προσωπικές σου σχέσεις, αποκτούν βάθος και μπορούν να σου δείξουν τον δρόμο για να προχωρήσεις πιο σίγουρα. Ένα μήνυμα ή μια συζήτηση μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική για το μέλλον σου. Όσο όμως περνά η μέρα, το κλίμα βαραίνει. Το βράδυ ενδέχεται να νιώσεις απογοήτευση, είτε γιατί δεν εισπράττεις την ανταπόκριση που περιμένεις, είτε γιατί οι απαιτήσεις των άλλων σε πιέζουν περισσότερο απ’ όσο αντέχεις.

Η Αστρολογική Συμβουλή της Ημέρας: Είναι σημαντικό να μην αφήσεις τη βραδινή μελαγχολία να σβήσει τη θετική ενέργεια που πήρες νωρίτερα. Σήμερα, οι σωστές συνεργασίες είναι το κλειδί.

Δίδυμοι – «Ημέρα καθαρότητας, βράδυ με ευθύνες»

Δίδυμε, το πρωινό του Σαββάτου, καθώς και το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας έχεις διαύγεια και διορατικότητα σε πρακτικά ζητήματα. Μπορείς να βρεις λύσεις σε θέματα που σε ταλαιπωρούν, να οργανώσεις καλύτερα την καθημερινότητά σου ή να καταλάβεις ποια κατεύθυνση σε οδηγεί στην επαγγελματική σου εξέλιξη. Σήμερα έχεις την ικανότητα να «διαβάσεις» πίσω από τα γεγονότα και να πάρεις αποφάσεις με προοπτική. Ωστόσο, προς το βράδυ η διάθεση αλλάζει. Πιθανόν να νιώσεις κουρασμένος από τις υποχρεώσεις ή να βρεθείς μπροστά σε οικογενειακές ή προσωπικές ευθύνες που σε βαραίνουν. Μπορεί επίσης να νιώσεις ότι οι άλλοι δεν κατανοούν τον κόπο σου, γεγονός που φέρνει απογοήτευση.

Η Αστρολογική Συμβουλή της Ημέρας: Η μέρα είναι μοιρασμένη ανάμεσα στη θετική καθοδήγηση και στην ανάγκη να αντιμετωπίσεις με ψυχραιμία τις βραδινές πιέσεις.

Καρκίνος – «Εμπνευσμένες σκέψεις, βραδινή μελαγχολία»

Καρκίνε μου, το Σάββατο ξεκινά με καθαρό μυαλό και έμπνευση. Έχεις την ικανότητα να δεις πιο μακριά και να αντιληφθείς ποια πορεία είναι σωστή για εσένα. Συζητήσεις με ανθρώπους που σε εμπνέουν μπορούν να σου δώσουν κατεύθυνση, ενώ μια πληροφορία ή συμβουλή σήμερα φαίνεται ότι θα είναι ιδιαίτερα σημαντική για την πορεία σου! Η μέρα είναι ιδανική για να βάλεις τα θεμέλια ενός μελλοντικού σχεδίου ή να ξεκαθαρίσεις μέσα σου τι αξίζει να κρατήσεις και τι να αφήσεις πίσω. Το βράδυ όμως, η ατμόσφαιρα βαραίνει. Η αντίθεση Σελήνης – Κρόνου μπορεί να σε κάνει να αισθανθείς απογοήτευση μέσα από συζητήσεις, επικοινωνίες ή σχέδια που δεν προχωρούν με τον ρυθμό που θέλεις.

Η Αστρολογική Συμβουλή της Ημέρας: Μην αφήσεις το αίσθημα του περιορισμού να σε παρασύρει· οι καλές σκέψεις και αποφάσεις της ημέρας έχουν ήδη σπείρει τον σπόρο.

Λέων – «Σταθερές κατευθύνσεις, βραδινό άγχος για τα οικονομικά»

Λιοντάρι μου, το πρωινό του Σαββάτου είναι γεμάτο έμπνευση και διορατικότητα. Η διαίσθησή σου σε καθοδηγεί, και μπορείς να καταλάβεις με ποιον τρόπο πρέπει να κινηθείς για να νιώσεις περισσότερη σιγουριά. Οι συζητήσεις σήμερα είναι ουσιαστικές και μπορεί να αγγίξουν ζητήματα που σχετίζονται με την ασφάλεια και τις αξίες σου. Κάτι που θα μάθεις ή θα συνειδητοποιήσεις σου δίνει καθαρότερη εικόνα για τα επόμενα βήματα. Ωστόσο, το βράδυ η ενέργεια αλλάζει. Η Σελήνη απέναντι από τον Κρόνο δημιουργεί αίσθηση περιορισμού σε οικονομικά ή συναισθηματικά ζητήματα. Μπορεί να νιώσεις ότι οι ευθύνες είναι πολλές ή ότι κάποιοι δεν στηρίζουν τις ανάγκες σου.

Η Αστρολογική Συμβουλή της Ημέρας: Είναι σημαντικό να μη χάσεις την πίστη σου· η μέρα σου δίνει ήδη μια σταθερή κατεύθυνση και το βραδινό βάρος είναι προσωρινό.

Παρθένος – «Μέρα εναλλαγών»

Παρθένε μου, το Σάββατο για σένα ξεκινά με θετική ενέργεια. Η επικοινωνία σου είναι διορατική, βρίσκεις απαντήσεις και συνειδητοποιείς ποιοι άνθρωποι και ποια μονοπάτια έχουν ουσιαστική αξία στη ζωή σου. Σήμερα μπορείς να πάρεις μια απόφαση που θα σε καθοδηγήσει σε πιο σταθερή πορεία και να νιώσεις πως τα πράγματα αρχίζουν να μπαίνουν σε τάξη. Η διαύγεια που έχεις το πρωί είναι ανεκτίμητη, και καλό είναι να την αξιοποιήσεις σε σημαντικές κουβέντες ή ξεκαθαρίσματα. Ωστόσο, προς το βράδυ, η αντίθεση Σελήνης – Κρόνου αγγίζει έντονα το ζώδιό σου. Μπορεί να νιώσεις περιορισμό στις σχέσεις, βάρος στις ευθύνες ή απογοήτευση από τη στάση των γύρω σου. Είναι σημαντικό να θυμάσαι ότι αυτή η ενέργεια είναι παροδική.

Η Αστρολογική Συμβουλή της Ημέρας: Μην αφήνεις την βαριά διάθεση των άλλων, να ασκεί έντονη επιρροή στον δικό σου ψυχισμό!

Ζυγός – «Η μέρα φωτίζει, το βράδυ βαραίνει»

Ζυγέ μου, το τρίγωνο Ερμή – Β. Δεσμού δίνει στο ξεκίνημα της ημέρας ουσία στις συζητήσεις και δύναμη στη σκέψη. Μπορείς να καταλάβεις καλύτερα τι θέλουν οι γύρω σου, αλλά και να οργανώσεις τα μελλοντικά σου σχέδια με σοφία. Οι επαφές σου είναι ουσιαστικές και αποκαλύπτουν πληροφορίες που σε βοηθούν. Ωστόσο, το βράδυ η αντίθεση Σελήνης – Κρόνου φέρνει βάρος και ανασφάλεια, επιζητάς στιγμές μοναχικότητας γιατί αισθάνεσαι έντονη κούραση. Η αίσθηση πως πρέπει να φέρεις τα πάντα σε ισορροπία μπορεί να σε κουράσει, γι’ αυτό απόφυγε εντάσεις. Η μέρα είναι μοιρασμένη ανάμεσα στη θετική καθοδήγηση και στην αίσθηση περιορισμού.

Η Αστρολογική Συμβουλή της Ημέρας:

Αξιοποίησε την καθαρότητα της ημέρας και μην αφήσεις τις βραδινές πιέσεις να σε αποσυντονίσουν.

Σκορπιός – Επιλογές για πιο χαρούμενη ζωή

Αγαπητέ μου Σκορπιέ, είσαι σε μία περίοδο σκέψης και άμεσης δράσης και αυτό το Σάββατο με τον Ερμή να κινείται στο ζώδιο σου σχηματίζονται τρίγωνο με τον Β. Δεσμό σου Ιχθύες, η μέρα είναι κατάλληλη για : μία νέα σημαντική αισθηματική γνωριμία, ένα νέο σπουδαίο δημιουργικό σχέδιο, για να πάρεις αποφάσεις προκειμένου να βελτιώσεις το κλίμα της ζωής σου! Κάνεις τα ξεκαθαρίσματά σου και μπαίνεις σε μία νέα τροχιά που μαζί της φέρνει πιο χαρούμενες εξελίξεις! Η πορεία της ημέρας ωστόσο, σου δίνει ξεκάθαρα και τις απαντήσεις με ποιους ανθρώπους μπορείς να έχεις μία κοινή πορεία και ποιους χρειάζεται να απομακρύνεις, γιατί στέκονται εμπόδιο στα σχέδιά σου!

Η Αστρολογική Συμβουλή της Ημέρας: Μάθε να λες «όχι» σε όσους δεν στάθηκαν αντάξιοι των προσδοκιών σου!

Τοξότης – «Εσωτερικές αλήθειες, κοινωνικές δοκιμασίες»

Τοξότη μου, ο Ερμής στον Σκορπιό σε τρίγωνο με τον Β. Δεσμό στους Ιχθύες σε βοηθά σήμερα Σάββατο να δεις πίσω από την επιφάνεια. Έρχονται αποκαλύψεις, εσωτερικές συνειδητοποιήσεις ή ακόμη και μυστικές συζητήσεις που σου δείχνουν τον δρόμο μπροστά. Είναι μέρα διορατικότητας, που σου δίνει τη δυνατότητα να δεις τις «ρίζες» των καταστάσεων. Το βράδυ, η Σελήνη από την Παρθένο σε αντίθεση με τον Κρόνο στον, φέρνει πίεση ανάμεσα σε καριέρα και οικογένεια. Υποχρεώσεις, καθήκοντα ή συναισθηματικό βάρος μπορεί να σε κουράσουν.

Η Αστρολογική Συμβουλή της Ημέρας:

Άκουσε τη φωνή του μέσα σου· η έμπνευση είναι δυνατή, αλλά χρειάζεται ισορροπία με τις εξωτερικές απαιτήσεις.

Αιγόκερως – «Καθοδήγηση από το μέλλον, βραδινές πιέσεις σε ιδανικά»

Αιγόκερε, σήμερα Σάββατο ο Ερμής στον Σκορπιό σε τρίγωνο με τον Β. Δεσμό στους Ιχθύες φέρνει επικοινωνίες με φίλους ή ομάδες που έχουν καρμικό χαρακτήρα. Μπορεί να λάβεις προτάσεις ή πληροφορίες που δίνουν κατεύθυνση στα σχέδιά σου. Το πρωί η μέρα ευνοεί τη δικτύωση και τη συμμετοχή σε συλλογικά εγχειρήματα. Όμως, το βράδυ, η Σελήνη από την Παρθένο σε αντίθεση με τον Κρόνο στους Ιχθύες, φέρνει απογοήτευση σε θέματα σπουδών, ταξιδιών ή στόχων ζωής. Μπορεί να νιώσεις πως οι φιλοδοξίες σου περιορίζονται από εξωτερικές συνθήκες.

Η Αστρολογική Συμβουλή της Ημέρας:

Μην αφήσεις τη βραδινή πίεση να ακυρώσει την έμπνευση που παίρνεις το πρωί· τα όνειρά σου θέλουν χρόνο.

Υδροχόος – «Ευκαιρίες καριέρας, οικονομικό βάρος το βράδυ»

Υδροχόε, ο Ερμής στον Σκορπιό σε τρίγωνο με τον Β. Δεσμό στους Ιχθύες φέρνει συζητήσεις και σημαντικά νέα γύρω από την καριέρα και το κοινωνικό σου προφίλ. Μπορεί να λάβεις αναγνώριση ή μια πρόταση που έχει προοπτική. Η ημέρα είναι ιδανική για στρατηγικές αποφάσεις και για να ακούσεις συμβουλές που σε κατευθύνουν. Το βράδυ όμως, η Σελήνη από την Παρθένο αντίθεση με τον Κρόνο στους Ιχθύες, φέρνει οικονομικές ανησυχίες. Θέματα κοινού χρήματος, δανείων ή υποχρεώσεων σε βαραίνουν συναισθηματικά.

Η Αστρολογική Συμβουλή της Ημέρας:

Επένδυσε στην καριέρα, χωρίς να αφήσεις τις βραδινές οικονομικές πιέσεις να σε αποθαρρύνουν.

Ιχθύες – «Έμπνευση και ιδανικά, σχέσεις με απογοήτευση»

Ιχθύ μου, ο Ερμής στον Σκορπιό σε τρίγωνο με τον Β. Δεσμό στο ζώδιό σου φέρνει συζητήσεις για σπουδές, ταξίδια ή πνευματικά ζητήματα. Μπορείς να πάρεις κατεύθυνση για μελλοντικά σου όνειρα και να δεις καθαρά τι πρέπει να κυνηγήσεις. Είναι μέρα που σου δίνει διορατικότητα και καθοδήγηση για το μονοπάτι σου. Το βράδυ όμως, η Σελήνη από την Παρθένο σε αντίθεση με τον Κρόνο στο ζώδιό σου φέρνει βάρος και απογοήτευση στις σχέσεις. Μπορεί να νιώσεις ότι ένα πρόσωπο δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες σου ή ότι οι ευθύνες σε απομακρύνουν.

Η Αστρολογική Συμβουλή της Ημέρας:

Εμπνεύσου από τα μελλοντικά σου σχέδια, αλλά κράτα ψυχραιμία στα βραδινά συναισθηματικά βάρη στις σχέσεις.