3 ζώδια σήμερα 21/3 με διπλωματία βρίσκουν λύσεις

Το πρώτο Σάββατο της Άνοιξης, η Σελήνη κινείται στο ζώδιο του Ταύρου και η ανάγκη για δημιουργία ενός σταθερού πλαισίου σε οικονομικά και αισθηματικά είναι έντονη! Επικεντρωνόμαστε πολύ περισσότερο σε ότι μας προσφέρει ασφάλεια, σταθερότητα και σιγουριά ενώ η ροπή προς την απόλαυση και την άνεση είναι έντονη! Στην πορεία της ημέρας κυριαρχεί το πείσμα, η επιμονή και φόβος σε Ταύρους, Λέοντες, Σκορπιούς και Υδροχόους του 1ου δεκαημέρου, όπου έχουν την ανησυχία, ωστόσο καθώς η μέρα προχωρά, η εκφραστικότητα, η δημιουργικότητα και η επικοινωνία, θα αποτελέσουν τα «κλειδιά» επιτυχίας ιδιαίτερα στους Καρκίνους, Σκορπιούς και Ιχθύες.

Κριός – Οικονομικές ανησυχίες

Κριέ μου, για σήμερα Σάββατο η Σελήνη κινείται στο ζώδιο του Ταύρου και εσύ έχεις την βαθύτερη ανάγκη να δημιουργήσεις ένα πιο σταθερό πλαίσιο τόσο στα οικονομικά όσο και στα αισθηματικά σου! Αναδύονται φόβοι ωστόσο, καθώς η Σελήνη σχηματίζει τετράγωνο με τον Πλούτωνα από τον Υδροχόο και εντοπίζεις πως δεν μπορείς με άνεση να προχωρήσεις στα προσωπικά σου σχέδια όπως θα θελες! Το εξάγωνο της Σελήνης με τον Ερμή από τους Ιχθύες, θα σε βοηθήσει να βρεις δημιουργικές λύσεις , να κλείσεις εκκρεμότητες αλλά και να ανακτήσεις την εσωτερική δύναμη που χρειάζεται προκειμένου να κάνεις το επόμενο βήμα AstroTip: Καταπολέμησε την πλεονεξία και επικεντρώσου στην περιφρούρηση σε ότι ήδη έχεις!

Ταύρος – Εσωτερική ένταση και ανάγκη για έλεγχο



Το Σάββατο αυτό σε βρίσκει με τη Σελήνη να κινείται στο δικό σου ζώδιο, κάτι που σε κάνει πιο ευαίσθητο αλλά και πιο αποφασισμένο να προστατεύσεις όσα έχεις χτίσει στη ζωή σου. Η ημέρα φέρνει έντονη ανάγκη για σταθερότητα και ασφάλεια, ιδιαίτερα σε προσωπικά και οικονομικά ζητήματα. Ωστόσο, το τετράγωνο της Σελήνης με τον Πλούτωνα από τον Υδροχόο μπορεί να δημιουργήσει μια εσωτερική πίεση γύρω από επαγγελματικές ευθύνες ή μια κατάσταση που μοιάζει να σε περιορίζει. Ίσως νιώσεις ότι κάποιοι προσπαθούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις σου ή ότι πρέπει να υπερασπιστείς τη θέση σου. Παράλληλα, το εξάγωνο της Σελήνης με τον Ερμή από τους Ιχθύες σου δίνει τη δυνατότητα να μιλήσεις με ανθρώπους που εμπιστεύεσαι και να βρεις λύσεις μέσα από μια ουσιαστική συζήτηση.AstroTip: Μη βιαστείς να πάρεις αποφάσεις όταν νιώθεις πίεση – δώσε χρόνο στις εξελίξεις.

Δίδυμοι – Σκέψεις, παρασκήνιο και σημαντικές πληροφορίες



Η σημερινή ημέρα σε βάζει σε μια πιο εσωστρεφή διαδικασία σκέψης. Η Σελήνη στον Ταύρο σε καλεί να παρατηρήσεις προσεκτικά τα γεγονότα γύρω σου πριν κάνεις το επόμενο βήμα. Το τετράγωνο της Σελήνης με τον Πλούτωνα μπορεί να φέρει μια πληροφορία που σε προβληματίζει ή μια σκέψη που σε κάνει να αμφιβάλλεις για ένα σχέδιο που είχες στο μυαλό σου. Παράλληλα, ίσως συνειδητοποιήσεις ότι κάποια πράγματα εξελίσσονται στο παρασκήνιο χωρίς να το γνωρίζεις πλήρως. Ευτυχώς, το εξάγωνο της Σελήνης με τον Ερμή από τους Ιχθύες σε βοηθά να δεις πιο καθαρά μια επαγγελματική υπόθεση και να βρεις λύσεις μέσα από μια έξυπνη συζήτηση ή μια πληροφορία που φτάνει στα αυτιά σου την κατάλληλη στιγμή.AstroTip: Μερικές φορές η σιωπή και η παρατήρηση αποκαλύπτουν περισσότερα από τα λόγια.

Καρκίνος – Εξελίξεις σε σχέδια και κοινωνικές επαφές



Η ενέργεια της ημέρας στρέφει την προσοχή σου στους ανθρώπους που βρίσκονται γύρω σου αλλά και στα σχέδια που θέλεις να πραγματοποιήσεις. Η Σελήνη στον Ταύρο φέρνει κινητικότητα στον τομέα των φίλων, των συνεργασιών και των στόχων σου, ωστόσο το τετράγωνο της με τον Πλούτωνα μπορεί να δημιουργήσει μια μικρή ένταση σε ένα οικονομικό ή συναισθηματικό ζήτημα. Είναι πιθανό να προκύψει μια συζήτηση που σε κάνει να αναθεωρήσεις ένα σχέδιο ή να δεις διαφορετικά τη στάση ενός ανθρώπου. Παράλληλα, το εξάγωνο της Σελήνης με τον Ερμή από τους Ιχθύες σου δίνει τη δυνατότητα να λάβεις μια πληροφορία ή μια πρόταση που ανοίγει μια νέα προοπτική για το μέλλον σου.AstroTip: Οι σωστές επαφές μπορούν να ανοίξουν δρόμους που δεν είχες φανταστεί.

Λέων – Επαγγελματικές πιέσεις και αποφάσεις



Το σημερινό Σάββατο Λιοντάρι μου είσαι επικεντρωμένος σε ζητήματα που αφορούν την καριέρα και τη δημόσια εικόνα σου. Η Σελήνη στον Ταύρο φωτίζει τον τομέα των επαγγελματικών σου, ενώ το τετράγωνο με τον Πλούτωνα από τον Υδροχόο μπορεί να δημιουργήσει μια ένταση με συνεργάτη ή με πρόσωπο που έχει λόγο στις αποφάσεις σου. Ίσως αισθανθείς ότι κάποιος προσπαθεί να επιβάλει τη δική του άποψη ή ότι χρειάζεται να υπερασπιστείς τη θέση σου. Παρόλα αυτά, το εξάγωνο της Σελήνης με τον Ερμή από τους Ιχθύες βοηθά να βρεθεί μια λύση μέσα από συζήτηση ή διαπραγμάτευση. Μια οικονομική διευθέτηση ή μια συμφωνία μπορεί να προχωρήσει πιο ομαλά από όσο περίμενες.AstroTip: Κράτησε την ψυχραιμία σου και αξιοποίησε τη δύναμη της διπλωματίας.

Παρθένος – Προβληματισμοί και νέες ιδέες για το μέλλον



Η σημερινή ημέρα σε βάζει σε διαδικασία σκέψης και επαναπροσδιορισμού των σχεδίων σου. Η Σελήνη από το ζώδιο του Ταύρου σε ωθεί να δεις πιο σοβαρά ένα θέμα που αφορά το μέλλον, ένα ταξίδι, μια εκπαίδευση ή μια επαγγελματική προοπτική που είχες στο μυαλό σου. Ωστόσο, το τετράγωνο της Σελήνης με τον Πλούτωνα από τον Υδροχόο μπορεί να φέρει μια μικρή ένταση στην καθημερινότητα ή στη δουλειά σου, δημιουργώντας την αίσθηση ότι πρέπει να αντιμετωπίσεις πρακτικά ζητήματα πριν προχωρήσεις στα μεγάλα σου σχέδια. Παράλληλα, το εξάγωνο της Σελήνης με τον Ερμή από τους Ιχθύες βοηθά να υπάρξει μια ουσιαστική συζήτηση με συνεργάτη ή σύντροφο που σου δίνει μια νέα οπτική για ένα θέμα που σε απασχολεί. AstroTip: Μια νέα ιδέα μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που βλέπεις το μέλλον σου.

Ζυγός – Οικονομικές διευθετήσεις και βαθύτερες συνειδητοποιήσεις



Το Σάββατο αυτό σε φέρνει αντιμέτωπο με ζητήματα που αφορούν οικονομικές συμφωνίες, υποχρεώσεις αλλά και συναισθηματικούς δεσμούς Ζυγέ μου. Η Σελήνη στον Ταύρο ενεργοποιεί έναν τομέα που σχετίζεται με κοινά οικονομικά, δάνεια ή οικονομικές εκκρεμότητες που χρειάζονται διευθέτηση. Το τετράγωνο με τον Πλούτωνα μπορεί να δημιουργήσει μια μικρή ένταση σε μια σχέση ή να σε κάνει να αισθανθείς ότι κάποιος προσπαθεί να επηρεάσει τις αποφάσεις σου. Ωστόσο, το εξάγωνο της Σελήνης με τον Ερμή από τους Ιχθύες σε βοηθά να βρεις λύσεις μέσα από μια πρακτική συζήτηση ή μια έξυπνη διαπραγμάτευση. Μπορεί επίσης να προκύψει μια είδηση που αφορά την εργασία σου και σε βοηθά να οργανώσεις καλύτερα τις υποχρεώσεις σου. AstroTip: Μην αφήνεις τους φόβους να καθορίζουν τις αποφάσεις σου.

Σκορπιός – Εντάσεις σε σχέσεις αλλά και ευκαιρίες για ξεκαθάρισμα



Η Σελήνη απέναντί σου, στο ζώδιο του Ταύρου, φέρνει στο επίκεντρο τις σχέσεις και τις συνεργασίες σου. Η ημέρα μπορεί να φέρει μια συζήτηση με σύντροφο ή συνεργάτη που σε κάνει να δεις πιο καθαρά μια κατάσταση που σε απασχολεί. Ωστόσο, το τετράγωνο της Σελήνης με τον Πλούτωνα μπορεί να δημιουργήσει ένταση σε οικογενειακό ή προσωπικό επίπεδο, φέρνοντας στην επιφάνεια θέματα που είχαν μείνει άλυτα. Παρόλα αυτά, το εξάγωνο της Σελήνης με τον Ερμή από τους Ιχθύες λειτουργεί βοηθητικά και σου δίνει τη δυνατότητα να εκφράσεις τα συναισθήματά σου με πιο δημιουργικό τρόπο. Μια συζήτηση μπορεί να οδηγήσει σε λύσεις ή σε μια νέα αρχή σε μια σχέση. AstroTip: Η ειλικρίνεια μπορεί να ξεκαθαρίσει μια κατάσταση που σε απασχολεί εδώ και καιρό.

Τοξότης – Πίεση στην καθημερινότητα αλλά και πρακτικές λύσεις



Το σημερινό Σάββατο σε βρίσκει να ασχολείσαι με πρακτικά ζητήματα της καθημερινότητας. Η Σελήνη στον Ταύρο ενεργοποιεί τον τομέα της εργασίας και των υποχρεώσεων, κάνοντάς σε να νιώθεις ότι χρειάζεται να οργανώσεις καλύτερα τον χρόνο και τις ευθύνες σου. Το τετράγωνο με τον Πλούτωνα μπορεί να δημιουργήσει ένταση σε μια συζήτηση ή να φέρει μια πληροφορία που σε προβληματίζει. Παρόλα αυτά, το εξάγωνο της Σελήνης με τον Ερμή από τους Ιχθύες σε βοηθά να βρεις πρακτικές λύσεις σε θέματα που αφορούν το σπίτι ή την οικογένεια. Μια συζήτηση μέσα στη μέρα μπορεί να οδηγήσει σε μια απόφαση που θα κάνει την καθημερινότητά σου πιο οργανωμένη. AstroTip: Μικρές αλλαγές στην καθημερινότητά σου μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά τη διάθεσή σου.

Αιγόκερως – Συναισθηματικές σκέψεις και δημιουργικές λύσεις



Το σημερινό Σάββατο φέρνει για εσένα μια πιο συναισθηματική αλλά και δημιουργική διάθεση. Η Σελήνη από το ζώδιο του Ταύρου ενεργοποιεί τον τομέα της χαράς, του έρωτα αλλά και της δημιουργικότητας, έτσι λοιπόν έχεις την διάθεση να αφιερώσεις περισσότερο χρόνο σε ό,τι σου δίνει ευχαρίστηση. Ωστόσο, το τετράγωνο της Σελήνης με τον Πλούτωνα από τον Υδροχόο μπορεί να φέρει μια μικρή ανησυχία γύρω από οικονομικά ζητήματα ή μια σκέψη που αφορά την ασφάλεια των επιλογών σου. Παρόλα αυτά, το εξάγωνο της Σελήνης με τον Ερμή από τους Ιχθύες λειτουργεί βοηθητικά και σε βοηθά να εκφράσεις αυτά που σκέφτεσαι, να κάνεις μια συζήτηση που σε ανακουφίζει ή να βρεις μια έξυπνη λύση σε ένα θέμα που σε απασχολεί. AstroTip: Δώσε χώρο στη χαρά και στις δημιουργικές σου ιδέες.

Υδροχόος – Οικογενειακές εντάσεις και ανάγκη για ισορροπία



Σήμερα Υδροχόε μου είσαι περισσότερο επικεντρωμένος σε θέματα που αφορούν το σπίτι και την οικογένεια. Το Σάββατο αυτό μπορεί να φέρει μια συζήτηση ή μια μικρή ένταση μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον, ιδιαίτερα καθώς το τετράγωνο της Σελήνης με τον Πλούτωνα από το ζώδιό σου εντείνει το πείσμα, την επιμονή και την καχυποψία σου. Ίσως αισθανθείς ότι χρειάζεται να υπερασπιστείς τη θέση σου ή να ξεκαθαρίσεις μια κατάσταση που είχε δημιουργήσει πίεση το προηγούμενο διάστημα. Ωστόσο, το εξάγωνο της Σελήνης με τον Ερμή από τους Ιχθύες σε βοηθά να βρεις πρακτικές λύσεις σε ένα οικονομικό ή ζήτημα και να δεις τα πράγματα πιο ψύχραιμα. AstroTip: Η ψυχραιμία και ο διάλογος μπορούν να αποκαταστήσουν την ισορροπία.

Ιχθύες – Σημαντικές συζητήσεις και ξεκαθαρίσματα



Η σημερινή ημέρα φέρνει κινητικότητα στις επικοινωνίες και στις επαφές σου. Η Σελήνη στον Ταύρο ενεργοποιεί τον τομέα των συζητήσεων, των ειδήσεων και των μετακινήσεων, ωστόσο το τετράγωνο της με τον Πλούτωνα μπορεί να δημιουργήσει έντονο προβληματισμό γύρω από μια πληροφορία ή μια κουβέντα που γίνεται στο παρασκήνιο. Ίσως νιώσεις ότι κάποια πράγματα δεν λέγονται ξεκάθαρα ή ότι χρειάζεται να εξετάσεις καλύτερα μια κατάσταση πριν πάρεις θέση. Ευτυχώς, το εξάγωνο της Σελήνης με τον Ερμή από το ζώδιό σου λειτουργεί υποστηρικτικά και σε βοηθά να εκφράσεις τις σκέψεις σου με μεγαλύτερη σαφήνεια, να λύσεις μια παρεξήγηση ή να βρεις μια δημιουργική ιδέα που θα σε οδηγήσει σε μια λύση. AstroTip: Μίλησε ανοιχτά για όσα σκέφτεσαι – η επικοινωνία σήμερα είναι το κλειδί.