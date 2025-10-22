3 ζώδια σήμερα 22/10 κλείνουν με επιτυχία τις υποθέσεις τους

Η σημερινή Τετάρτη έχει μια ήσυχη, αλλά έντονα εσωτερική ενέργεια. Η Σελήνη είναι κενής πορείας στο ζώδιο του Σκορπιού, δηλαδή δεν σχηματίζει αστρολογικές όψεις με τους άλλους πλανήτες κατά την διάρκεια της ημέρας κι αυτό σημαίνει πως τίποτα δεν προχωρά εύκολα ή όπως το σχεδιάζουμε. Οι εξελίξεις παγώνουν, τα γεγονότα καθυστερούν, ενώ έχουμε περισσότερο ανάγκη για στιγμές με τον ίδιο μας τον εαυτό. Είναι μια ημέρα αποφόρτισης, αυτοπαρατήρησης και σιωπής, κατάλληλη για να ξεκουράσουμε τον νου και να ακούσουμε τη φωνή της διαίσθησης.

Παράλληλα, ο Ποσειδώνας επιστρέφει ανάδρομος στο ζώδιο των Ιχθύων και θα ολοκληρώσει την πορεία του σε αυτό το ζώδιο έως τις 26 Ιανουαρίου 2026. Σε αυτό το διάστημα βρισκόμαστε σε εσωτερική ενδοσκόπηση, ξυπνά έντονα η νοσταλγία και αναθεωρούμε όνειρα και σχέδια! Θέματα πίστης, έμπνευσης, συγχώρεσης και δημιουργικής φαντασίας έρχονται ξανά στο προσκήνιο, ζητώντας πιο ώριμη και ρεαλιστική ματιά.

Η μέρα ευνοεί ξεκούραση, περισυλλογή, τέχνη, μουσική, προσευχή και εσωτερική ηρεμία! Μια σιωπηλή αποκάλυψη μπορεί να έρθει εκεί που δεν την περιμένουμε, μέσα από ένα όνειρο, μια σκέψη ή μια ανάμνηση.

Οι Καρκίνοι, Σκορπιοί και Ιχθύες είναι τα τρία ζώδια που σήμερα κλείνουν με επιτυχία σημαντικές τους υποθέσεις

Διάβασε αναλυτικά τις ημερήσιες προβλέψεις για το ζώδιο και τον ωροσκόπο σου!

Κριός – «Παύση πριν την επανεκκίνηση»

Κριέ μου, σήμερα Τετάρτη η Σελήνη κενής πορείας στο Σκορπιό φέρνει ένα κύμα εσωστρέφειας. Τα γεγονότα δείχνουν στάσιμα, ενώ κάποια οικονομική ή συναισθηματική εκκρεμότητα μπορεί να καθυστερεί. Απόφυγε σημαντικές αποφάσεις και άσε τα πράγματα να ωριμάσουν φυσικά. Με τον Ποσειδώνα να επιστρέφει ανάδρομος στους Ιχθύες, έρχεται μια περίοδος εσωτερικής αναθεώρησης — θα νιώσεις την ανάγκη να απομονωθείς, να επουλώσεις πληγές, να συγχωρήσεις. Ένα άτομο από το παρελθόν ίσως κάνει την εμφάνισή του νοητά ή κυριολεκτικά. Η διαίσθησή σου είναι έντονη αλλά οι σκέψεις μπερδεμένες, γι’ αυτό δείξε εμπιστοσύνη στο ένστικτο, όχι στην παρόρμηση.

Αστρολογική Συμβουλή Ημέρας:

Μην πιέζεις τις εξελίξεις. Σήμερα το «μην κάνεις τίποτα» είναι το πιο σοφό βήμα. Παρατήρησε, ανασυντάξου και προετοιμάσου για τα νέα ξεκινήματα που θα έρθουν όταν ξεκαθαρίσει η ομίχλη.

Ταύρος – «Καθυστέρηση σχεδίων, ανάγκη για ρεαλισμό»

Η Σελήνη απέναντί σου, κενής πορείας στο Σκορπιό, δείχνει ότι σήμερα Τετάρτη κυριαρχεί ένα προσωρινό πάγωμα στις σχέσεις και συνεργασίες σου . Αν περίμενες απάντηση, ραντεβού ή απόφαση, δώσε χρόνο. Οι άνθρωποι γύρω σου είναι κουρασμένοι ή αβέβαιοι και χρειάζονται χώρο. Με τον Ποσειδώνα να γυρίζει ανάδρομος στους Ιχθύες, αρχίζει για σένα μια φάση όπου τα όνειρα, οι φιλίες και οι προσδοκίες θέλουν ρεαλισμό — θα δεις καθαρά ποιοι στηρίζουν και ποιοι απλώς ονειρεύονται μαζί σου χωρίς πράξη. Απέφυγε εξιδανικεύσεις και μη δίνεις πίστη σε ασαφείς υποσχέσεις.

Αστρολογική Συμβουλή Ημέρας:

Μείνε σταθερός στις αξίες σου. Μη βασίζεσαι σε υποθέσεις ή λόγια τρίτων. Η μέρα ζητά σιωπή, ρεαλισμό και καθαρή ματιά — έτσι θα ξεχωρίσεις το αληθινό από το ψεύτικο.

Δίδυμοι – «Αναγκαία παύση και εσωτερική τακτοποίηση»

Αγαπητέ μου Δίδυμε, για σήμερα Τετάρτη η Σελήνη στο Σκορπιό, κενή πορείας, φέρνει καθυστερήσεις στην εργασία και στα πρακτικά θέματα της ημέρας. Κάποια σχέδια ίσως χρειαστούν επανεξέταση, ενώ η ενέργειά σου δεν είναι στο απόγειό της. Απόφυγε σήμερα απαιτητικά ραντεβού, υπογραφές ή λήψη αποφάσεων. Με τον Ποσειδώνα ανάδρομο στους Ιχθύς, ξεκινά μια περίοδος αναθεώρησης στόχων καριέρας — οι φιλοδοξίες σου χρειάζονται ρεαλιστική θεμελίωση. Κάποια πρόσωπα στον επαγγελματικό σου χώρο ίσως δείχνουν άλλα από αυτά που είναι, οπότε άκουσε την καρδιά, όχι τα λόγια.

Αστρολογική Συμβουλή Ημέρας:

Δούλεψε ήσυχα, χωρίς πίεση. Σήμερα το πιο αποδοτικό είναι να οργανώσεις σκέψεις, όχι να τρέξεις. Ο Ποσειδώνας σε καλεί να βρεις έμπνευση μέσα στη σιωπή.

Καρκίνος – «Ανάγκη για συναισθηματική αποφόρτιση»

Η Σελήνη στο φιλικό σου Σκορπιό σε κάνει πιο ευαίσθητο, αλλά και πιο εσωστρεφή αυτή την Τετάρτη Καρκίνε μου. Μπορεί να νιώσεις ότι κάποια σχέδια στα αισθηματικά ή με τα παιδιά σου δεν προχωρούν σήμερα όπως περίμενες. Είναι μέρα παρατήρησης, όχι δράσης. Ο Ποσειδώνας που επιστρέφει ανάδρομος στους Ιχθύες σε ωθεί να επανεξετάσεις το όραμά σου — τι είναι για σένα πραγματικά ευτυχία, ποια όνειρα αξίζει να κρατήσεις. Παλιά συναισθήματα, πρόσωπα ή μνήμες ίσως αναδυθούν για να τα θεραπεύσεις.

Αστρολογική Συμβουλή Ημέρας:

Μείνε κοντά σε ανθρώπους που σε ηρεμούν. Μην προσπαθείς να εξηγήσεις το ανεξήγητο. Σήμερα το καλύτερο που μπορείς να κάνεις είναι να νιώσεις, όχι να αναλύσεις.

Λέων – «Εσωτερική ένταση και επαναπροσδιορισμός προτεραιοτήτων»

Λιοντάρι μου αυτή την Τετάρτη η Σελήνη κενής πορείας στο Σκορπιό φέρνει συναισθηματικό βάθος και ταυτόχρονα μια αίσθηση ότι τίποτα δεν προχωρά. Ο χώρος του σπιτιού, οι οικογενειακές υποθέσεις ή παλιές μνήμες μπορεί να σου τραβήξουν την προσοχή. Καλό είναι να αποφύγεις ρήξεις ή αποφάσεις, γιατί η ενέργεια είναι στάσιμη και σε κάνει πιο ευάλωτο σε παρεξηγήσεις. Ο Ποσειδώνας, που επιστρέφει ανάδρομος στους Ιχθύς, επηρεάζει οικονομικά και ψυχολογικά θέματα – έρχεται ένα διάστημα αναθεώρησης γύρω από τα «δίνω και παίρνω», τόσο σε χρήμα όσο και σε συναίσθημα.

Αστρολογική Συμβουλή Ημέρας:

Μείνε σιωπηλός απέναντι σε ό,τι δεν έχει ξεκαθαρίσει. Ο Ποσειδώνας σου ψιθυρίζει πως μόνο αν αφήσεις την ομίχλη να διαλυθεί, θα δεις καθαρά τις πραγματικές σου ανάγκες.

Παρθένος – «Περιορίσου στα ουσιώδη, άκου περισσότερο»

Σήμερα Παρθένε μου, η Σελήνη κενής πορείας στο Σκορπιό φέρνει καθυστερήσεις σε επικοινωνίες, ραντεβού ή μετακινήσεις. Μη βιαστείς να δώσεις απαντήσεις – τα λόγια σήμερα έχουν άλλη βαρύτητα. Με τον Ποσειδώνα ανάδρομο απέναντι από το ζώδιό σου, μπαίνεις σε μια φάση που χρειάζεται να δεις ξεκάθαρα τις σχέσεις και συνεργασίες σου. Μπορεί να αντιληφθείς πως κάποιοι δεν είναι τόσο ειλικρινείς ή πως εσύ εξιδανίκευσες καταστάσεις. Παράλληλα, είναι εξαιρετική στιγμή για καλλιτεχνική έκφραση, προσευχή ή ενδοσκόπηση.

Αστρολογική Συμβουλή Ημέρας:

Απόφυγε τις υπεραναλύσεις. Η μέρα δεν ζητά δράση, αλλά παρατήρηση. Ο Ποσειδώνας θα σε βοηθήσει να ξεχωρίσεις ποια σχέση αξίζει αφοσίωση και ποια οφείλεις να αφήσεις.

Ζυγός – «Ανάγκη για σταθερότητα και αποφόρτιση»

Για σήμερα Τετάρτη Ζυγέ μου, η Σελήνη στο Σκορπιό, κενής πορείας, αγγίζει τον οικονομικό σου τομέα και εντείνει τις ανασφάλειες σου . Ίσως προκύψουν μικρές καθυστερήσεις σε πληρωμές ή επαγγελματικές διευθετήσεις, αλλά είναι προσωρινές. Ο Ποσειδώνας, επιστρέφοντας ανάδρομος στους Ιχθύες, σε καλεί να επανεξετάσεις τις συνήθειες της καθημερινότητας – την υγεία, τη διατροφή, τον τρόπο που φροντίζεις το σώμα και τον νου σου. Σήμερα η μέρα δεν προσφέρεται για απαιτητικές κινήσεις, αλλά για ηρεμία και απλές χαρές.

Αστρολογική Συμβουλή Ημέρας:

Φρόντισε τον εαυτό σου όπως θα φρόντιζες κάποιον που αγαπάς πολύ. Ο Ποσειδώνας, σου δείχνει ότι η αληθινή ισορροπία ξεκινά από μικρές πράξεις αυτοσεβασμού.

Σκορπιός – «Μέρα περισυλλογής και εσωτερικής κάθαρσης»

Σκορπιέ μου, σήμερα Τετάρτη η Σελήνη είναι κενής πορείας στο ζώδιό σου και αυτό σημαίνει πως είσαι φορτισμένος, ευαίσθητος, και έχεις την ανάγκη να απομονωθείς. Οι άλλοι γύρω σου μπορεί να μη σε καταλαβαίνουν, όμως δεν χρειάζεται να εξηγείς τα πάντα. Με τον Ποσειδώνα να επιστρέφει ανάδρομος στους Ιχθύες, ανακινεί θέματα καρδιάς, έμπνευσης, παιδιών ή δημιουργίας. Παλιοί έρωτες ή συναισθήματα μπορεί να επανέλθουν, ζητώντας ξεκαθάρισμα. Κράτα τη διαίσθηση σου σε εγρήγορση – θα σε καθοδηγήσει καλύτερα από τη λογική.

Αστρολογική Συμβουλή Ημέρας:

Αντί να προσπαθείς να ελέγξεις τα πάντα, άφησε τον εαυτό σου να παρασυρθεί από το ρεύμα. Σήμερα το «παραδίνομαι» δεν σημαίνει αδυναμία – σημαίνει εμπιστοσύνη στη ροή της ζωής.

Τοξότης – «Ησυχία πριν την αποκάλυψη»

Η Σελήνη κενής πορείας σήμερα Τετάρτη στο Σκορπιό σε καλεί Τοξότη μου να αποσυρθείς λίγο από τα φώτα και να ακούσεις τη διαίσθησή σου. Οι εξελίξεις είναι ελάχιστες, όμως μέσα σου κάτι αλλάζει. Η μέρα φέρνει αναστολή δραστηριοτήτων, μια προσωρινή πτώση ενέργειας ή την ανάγκη να μείνεις μόνος για να βάλεις τάξη στις σκέψεις. Ο Ποσειδώνας που επιστρέφει ανάδρομος στους Ιχθύες ανοίγει ένα διάστημα βαθιάς αυτογνωσίας· φέρνει αναμνήσεις από το παρελθόν, επιθυμίες που χρειάζονται ρεαλιστική θεώρηση και συγκινήσεις που σε κάνουν να ξανασκεφτείς τι σημαίνει για σένα “σπίτι” και “σταθερότητα”.

Αστρολογική Συμβουλή Ημέρας:

Άφησε τη σιωπή να σου μιλήσει. Οι απαντήσεις που ψάχνεις δεν θα έρθουν με το νου, αλλά με την ηρεμία της καρδιάς.

Αιγόκερως – «Αναθεώρηση στόχων και σχέσεων»

Σήμερα Τετάρτη η Σελήνη κενής πορείας στο Σκορπιό σε ωθεί να στραφείς προς τις φιλίες και τα ομαδικά σου σχέδια. Μπορεί να νιώσεις αποστασιοποίηση από ανθρώπους ή καθυστέρηση σε συλλογικές υποθέσεις. Σήμερα δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για ενάρξεις, αλλά για εσωτερικό απολογισμό. Ο Ποσειδώνας που επιστρέφει ανάδρομος στους Ιχθύες σε ωθεί να αναθεωρήσεις πώς επικοινωνείς και πού αφήνεις τη φαντασία να σε παρασύρει — ιδίως στις σχέσεις σου με συγγενείς ή συναδέλφους. Η διαίσθηση είναι δυνατή, όμως η κρίση μπορεί να θολώνει.

Αστρολογική Συμβουλή Ημέρας:

Μην επιχειρείς να ελέγξεις τους άλλους· άκουσε χωρίς να κρίνεις. Ο Ποσειδώνας σού δείχνει πως η κατανόηση συχνά φέρνει πιο πολλά αποτελέσματα από τη λογική.

Υδροχόος – «Αναμονή και εσωτερική μεταστροφή»

Υδροχόε μου, η Σελήνη στο Σκορπιό, κενής πορείας, φέρνει προσωρινή στασιμότητα στα επαγγελματικά σου σχέδια και στους στόχους που έχεις θέσει για την πορεία σου. Κάποιο σχέδιο μπορεί να καθυστερεί ή να αλλάζει πορεία χωρίς ειδοποίηση. Απόφυγε σημαντικές υπογραφές ή δεσμεύσεις. Ο Ποσειδώνας καθώς επιστρέφει ανάδρομος στους Ιχθύες επηρεάζει τον οικονομικό σου τομέα — θα χρειαστείς μεγαλύτερη σύνεση στις συναλλαγές και ρεαλιστική στάση απέναντι σε δαπάνες ή επιθυμίες. Παράλληλα, μπορεί να βιώσεις μια βαθύτερη ανάγκη για ουσία και νόημα σε ό,τι κάνεις.

Αστρολογική Συμβουλή Ημέρας:

Άφησε χώρο για το απρόβλεπτο. Ο Ποσειδώνας σε καλεί να δεις πίσω από το προφανές· τα χρήματα και η επιτυχία χάνουν αξία όταν δεν υπάρχει εσωτερική πληρότητα.

Ιχθύες – «Επανεκκίνηση ψυχής και νέος τρόπος έμπνευσης»

Η Σελήνη κενής πορείας στο φιλικό σου Σκορπιό σε ωθεί να αποτραβηχτείς από την ένταση και να αναζητήσεις έμπνευση μέσα από τη σιωπή Ιχθύ μου. Τα γεγονότα σήμερα μένουν μετέωρα, γι’ αυτό μην πιέζεις καταστάσεις ή άτομα. Η επιστροφή του Ποσειδώνα ανάδρομου στο ζώδιό σου σε βάζει σε φάση βαθιάς αυτογνωσίας. Οι επόμενοι μήνες θα σε βοηθήσουν να δεις καθαρά τι είναι αληθινό όνειρο και τι ψευδαίσθηση. Παλιές εμπνεύσεις, έρωτες ή συναισθηματικές καταστάσεις ίσως ξαναέρθουν στη σκέψη σου, αυτή τη φορά με πιο ώριμη ματιά.

Αστρολογική Συμβουλή Ημέρας:

Ο Ποσειδώνας σε οδηγεί σε μια εσωτερική αναγέννηση· άκου το ένστικτό σου και πίστεψε πως η έμπνευση που αναζητάς ήδη βρίσκεται μέσα σου.