3 ζώδια σήμερα 7/11 μπαίνουν σε περίοδο πάθους

Από σήμερα Παρασκευή 7 Νοεμβρίου, αλλάζουν ρυθμό και ενέργεια οι επιθυμίες, τα θέλω αλλά και οι εξελίξεις σε έρωτα και χρήμα. Η Αφροδίτη ο πλανήτης που στην αστρολογία αντιπροσωπεύει τον έρωτα, την δημιουργικότητα, την τέχνη, την απόλαυση, την ομορφιά αλλά και την οικονομική επάρκεια, εισέρχεται στο παθιασμένο ζώδιο του Σκορπιού! Σε αυτή την θέση η Αφροδίτη είναι αδύναμη, δηλαδή δεν μπορεί να χαρίσει απλόχερα τις ευεργεσίες της, με αποτέλεσμα το διάστημα που ανοίγεται μπροστά μας να κυριαρχεί η καχυποψία, η επιφυλακτικότητα, η ζήλεια, η έντονη ανασφάλεια μην χάσουμε αυτό που αγαπάμε, αυτό που μας ανήκει...

Στις σχέσεις ωστόσο θα εκδηλωθούν πολύ έντονα πάθη, ενώ διάχυτη θα είναι και η ανάγκη για έλεγχο, χειρισμό, επιβολή, αυτή η ανάγκη είναι ως επακόλουθο του φόβου απώλειας. Παράλληλα σήμερα Παρασκευή, ο Ήλιος από το Σκορπιό είναι σε τρίγωνο με τον Β. Δεσμό Σελήνης στους Ιχθύες, μία αστρολογική όψη που μας δίνει το μήνυμα ότι αυτή την ημέρα για αρκετούς εκπροσώπους του ζωδιακού θα ανοιχτεί ένα νέο μονοπάτι εξέλιξης!

Τα ευνοημένα ζώδια της ημέρας, είναι ξεκάθαρα οι Καρκίνοι, Σκορπιοί, Ιχθύες , ενώ σε περίοδο σημαντικών εξελίξεων για τα οικονομικά τους μπαίνουν οι Κριοί και οι Ζυγοί.

Δες αναλυτικά τις ημερήσιες προβλέψεις για το ζώδιο και τον ωροσκόπο σου!

Κριός – «Το πάθος χτυπάει κόκκινο»

Αγαπητέ μου Κριέ, αυτή την Παρασκευή η Αφροδίτη εισέρχεται στο ζώδιο του Σκορπιού σε μία θέση του ωροσκοπίου σου που φανερώνει ότι το διάστημα που ανοίγεται μπροστά σου θα είναι γεμάτο πάθος, ένταση, ζήλεια, διεκδίκηση και ανάγκη για πλήρη και ουσιαστικό έλεγχο στα ερωτικά και στα οικονομικά! Στα αισθηματικά σου ελοχεύουν πειρασμοί – προσοχή αν είσαι ήδη σε μία σχέση – ενώ αν είσαι ελεύθερος, ένα νέο πρόσωπο θα σου ξυπνήσει την ερωτική λίμπιντο! Στον οικονομικό τομέα, η Αφροδίτη από αυτή την θέση σε βοηθά να βρεθείς κερδισμένος μέσω από βελτιώσεις που θα κάνεις στην οικονομική σου διαχείριση, είτε από κάποιο έξτρα μπόνους! Το τρίγωνο Ήλιου/ Β. Δεσμού που κορυφώνεται σήμερα, φανερώνει ότι το ένστικτό σου είναι δυνατό και σου ανοίγει μία νέα πόρτα εξέλιξης!

Αστρολογική Συμβουλή: Αναγνώρισε και διαχειρίσου τους φόβους σου, τόλμησε να εκφράσεις το πάθος σου!

Ταύρος – «Βαθιά συναισθήματα και σημαντικές σχέσεις»

Αγαπημένε μου Ταύρε, η είσοδος της Αφροδίτης — κυβερνήτης πλανήτης σου — στο απέναντι ζώδιο του Σκορπιού αλλάζει τον ρυθμό στις σχέσεις σου. Από σήμερα και το διάστημα που ακολουθεί, τα πάντα στον τομέα των σχέσεων αποκτούν ένταση, βάθος και πάθος. Αν είσαι σε σχέση θα βιώσεις αναζωπύρωση των συναισθημάτων, αλλά και μικρές κρίσεις ζήλιας ή κτητικότητας που χρειάζονται ισορροπία. Αν είσαι ελεύθερος, μια γνωριμία θα σε συνεπάρει· όμως θα χρειαστείς καθαρό μυαλό, γιατί οι εντυπώσεις θα είναι έντονες. Στα οικονομικά, μπορεί να υπάρξουν συμφωνίες ή συζητήσεις για συνεργασίες που αποδίδουν καλύτερα, αρκεί να κινηθείς με στρατηγική. Το τρίγωνο Ήλιου – Β. Δεσμού φέρνει θετική εξέλιξη σε προσωπικό στόχο ή όνειρο που ωριμάζει.

Αστρολογική Συμβουλή: Μάθε να μοιράζεσαι χωρίς να ελέγχεις. Όταν δίνεις με ειλικρίνεια, η ζωή σου επιστρέφει περισσότερα απ’ όσα φαντάζεσαι.

Δίδυμος – «Αναγέννηση στην καθημερινότητα και στα σχέδιά σου»

Φίλε μου Δίδυμε, με την Αφροδίτη να περνά στο Σκορπιό, το ενδιαφέρον σου στρέφεται στην εργασία, στην φυσική κατάσταση και στη ρουτίνα σου. Ίσως υπάρξουν αλλαγές στην επαγγελματική σου καθημερινότητα — νέες ευκαιρίες, προτάσεις ή μια συνεργασία που σε ενθουσιάζει. Παράλληλα, είναι περίοδος που χρειάζεται προσοχή στις διατροφικές σου συνήθειες και στον τρόπο που φροντίζεις τον εαυτό σου, αφού το σώμα «μιλά» πιο έντονα. Στον έρωτα, μια γνωριμία μέσα από το επαγγελματικό σου περιβάλλον ή από καθημερινές δραστηριότητες μπορεί να σε συναρπάσει. Το τρίγωνο Ήλιου – Β. Δεσμού ανοίγει ένα νέο μονοπάτι αυτοβελτίωσης — άκουσε το ένστικτό σου, σε οδηγεί σε κάτι πολύ ουσιαστικό.

Αστρολογική Συμβουλή: Επένδυσε στην αναγέννηση της καθημερινότητάς σου. Μικρές αλλαγές στις συνήθειες φέρνουν μεγάλα αποτελέσματα στη ζωή και την ευτυχία σου.

Καρκίνος – «Ο έρωτας ξυπνά, η δημιουργία ανθίζει»

Αγαπημένε μου Καρκίνε, η Αφροδίτη από σήμερα περνά στον παθιασμένο Σκορπιό και σε γεμίζει έμπνευση, ρομαντισμό και έντονα συναισθήματα. Ο έρωτας γίνεται πιο βαθύς, πιο ουσιαστικός — είτε βρίσκεσαι σε σχέση είτε όχι. Αν είσαι ήδη σε μία σχέση θα απολαύσεις στιγμές πάθους και αναζωογόνησης του δεσμού σου, ενώ αν είσαι ελεύθερος μπορεί να γνωρίσεις ένα άτομο που θα σε συγκλονίσει με το βλέμμα και τη χημεία που θα έχετε. Η περίοδος αυτή όμως είναι και δημιουργική, ανοίγει μια υπέροχη περίοδος έμπνευσης και εκφραστικότητας. Ο Ήλιος σε τρίγωνο με τον Β. Δεσμό δείχνει ότι ένα νέο κεφάλαιο χαράς και προσωπικής αναγνώρισης ξεκινά — ειδικά αν εμπιστευθείς το ταλέντο σου.

Αστρολογική Συμβουλή: Άφησε την καρδιά σου να σε καθοδηγήσει. Ο έρωτας και η δημιουργία σήμερα δεν είναι πολυτέλεια — είναι το κλειδί της εξέλιξής σου.

Λέων – «Αλλαγές στο σπίτι και στα συναισθήματα»

Φίλε μου Λέοντα, η Αφροδίτη από σήμερα εισέρχεται στον Σκορπιό και στρέφει το ενδιαφέρον σου στα βαθύτερα συναισθήματα, στις οικογενειακές σχέσεις και στο χώρο του σπιτιού. Θα θελήσεις να ανανεώσεις τον χώρο σου ή να λύσεις ζητήματα που αφορούν την σχέση με τα οικεία σου πρόσωπα. Στα αισθηματικά, είναι μια περίοδος με έντονη φόρτιση· αν είσαι σε σχέση βιώνεις το πάθος, αλλά και στιγμές ζήλιας ή παρεξηγήσεων, που όμως λειτουργούν καθαρτικά. Αν είσαι μόνος, μια γνωριμία από το παρελθόν μπορεί να ξαναμπεί στη ζωή σου, φέρνοντας αναμνήσεις και καρδιοχτύπια. Ο Ήλιος σε τρίγωνο με τον Β. Δεσμό σε βοηθά να καταλάβεις ποιοι άνθρωποι είναι πραγματικά «οικογένεια» για σένα.

Αστρολογική Συμβουλή:Σου δίνεται η ευκαιρία να θεραπεύσεις τις πληγές του παρελθόντος, μόνο έτσι θα νιώσεις έτοιμος για το επόμενο βήμα στη ζωή και την αγάπη.

Παρθένος – «Λόγια με νόημα και σχέσεις ουσιαστικές»

Παρθένε μου σήμερα Παρασκευή, η Αφροδίτη περνά στο ζώδιο του Σκορπιού και σε κάνει πιο εκφραστικό, πιο διαισθητικό και πιο μαγνητικό στις επαφές σου. Οι συνομιλίες αυτές τις μέρες δεν θα είναι επιφανειακές· θα έχουν βάθος και συναίσθημα. Είναι ιδανική περίοδος για να αποκαταστήσεις σχέσεις, να εκφράσεις όσα ένιωθες καιρό ή να γνωρίσεις κάποιο άτομο που θα σε μαγνητίσει μέσα από τον λόγο και το βλέμμα του. Στην εργασία και στα οικονομικά , οι διαπραγματεύσεις ευνοούνται αν κινηθείς με διακριτικότητα. Ο Ήλιος σε τρίγωνο με τον Β. Δεσμό δείχνει πως μία επαφή ή είδηση θα ανοίξει ένα νέο δημιουργικό μονοπάτι στη ζωή σου.

Αστρολογική Συμβουλή: Μίλησε λιγότερο, άκουσε περισσότερο· οι απαντήσεις που ψάχνεις κρύβονται πίσω από τα λόγια των άλλων και τη φωνή της καρδιάς σου.

Ζυγός – «Οικονομική ανασυγκρότηση και συναισθηματική σταθερότητα»

Αγαπημένε μου Ζυγέ, ο κυβερνήτης πλανήτης του ζωδίου σου, η Αφροδίτη, περνά στον παθιασμένο Σκορπιό και αλλάζει εντελώς το τοπίο στα οικονομικά και στα ερωτικά σου. Από σήμερα και το επόμενο διάστημα, θα σε απασχολήσει το πώς μπορείς να νιώσεις ασφαλής — υλικά και συναισθηματικά. Μπορεί να προκύψουν ευκαιρίες για αύξηση εισοδήματος, αλλά και έξοδα που σχετίζονται με επιθυμίες ή ανάγκες πολυτέλειας. Στα αισθηματικά, η σχέση σου βαθαίνει, αποκτά ένταση και πάθος· αν είσαι χωρίς σχέση, θα έλξεις κοντά σου κάποιο πρόσωπο μυστηριώδη και μαγνητικό. Το τρίγωνο Ήλιου – Β. Δεσμού φέρνει εξέλιξη σε επαγγελματική συνεργασία που θα σε ενδυναμώσει.

Αστρολογική Συμβουλή: Επένδυσε στο ουσιαστικό, όχι στο επιφανειακό. Η ασφάλεια που ψάχνεις έρχεται όταν μάθεις να αξίζεις χωρίς να αποδεικνύεις.

Σκορπιός – «Στο επίκεντρο του πάθους και της γοητείας»

Αγαπητέ μου Σκορπιέ, από σήμερα Παρασκευή 7 Νοεμβρίου, η Αφροδίτη εισέρχεται στο δικό σου ζώδιο, φωτίζοντας τον πρώτο σου οίκο, κάτι που σε φέρνει στο επίκεντρο των εξελίξεων σε έρωτα και χρήμα! Η γοητεία σου γίνεται αφοπλιστική, η ερωτική σου λίμπιντο χτυπάει κόκκινο και το πάθος κυριαρχεί. Είναι μία περίοδος που μπορείς να αναθερμάνεις τη σχέση σου ή, αν είσαι ελεύθερος, να κάνεις μία νέα, έντονη γνωριμία. Ωστόσο, η Αφροδίτη στο ζώδιό σου, λόγω της αδυναμίας της, μπορεί να φέρει μαζί της ζήλια, κτητικότητα και μία τάση για έλεγχο στις σχέσεις σου. Στα οικονομικά, μπορείς να προωθήσεις συμφωνίες ή να βελτιώσεις την εικόνα σου, αλλά πρόσεξε την καχυποψία στις διαπραγματεύσεις. Το τρίγωνο Ήλιου/Β. Δεσμού Σελήνης σε ευνοεί ξεκάθαρα, καθώς σου ανοίγεται ένα νέο μονοπάτι εξέλιξης μέσα από τις σχέσεις ή τα σημαντικά πρόσωπα της ζωής σου.

Αστρολογική Συμβουλή: Εκδήλωσε το έντονο συναίσθημά σου, αλλά απέφυγε τις υπερβολές και την κτητικότητα.

Τοξότης – «Μυστικά πάθη και παρασκήνιο»

Αγαπητέ μου Τοξότη, η είσοδος της Αφροδίτης στο ζώδιο του Σκορπιού σήμερα, Παρασκευή, ενεργοποιεί τον δωδέκατο οίκο του ωροσκοπίου σου, φέρνοντας την ερωτική σου ζωή και τα οικονομικά σε ένα πιο μυστικό και παρασκηνιακό πεδίο. Το διάστημα που ανοίγεται μπροστά δεν θα λείψουν οι κρυφές επαφές, οι ερωτικοί πειρασμοί, ή μία έντονη, παθιασμένη σχέση που δεν μπορεί (ή δεν θες) να γίνει γνωστή. Μπορεί να νιώσεις έντονη ανασφάλεια ή να κυριαρχήσει η καχυποψία απέναντι σε ένα πρόσωπο που σε ενδιαφέρει. Στα οικονομικά, χρειάζεται προσοχή σε παρασκηνιακές συμφωνίες ή επενδύσεις που δεν είναι πλήρως διαφανείς. Το τρίγωνο Ήλιου/Β. Δεσμού Σελήνης σου δίνει το μήνυμα ότι η εξέλιξή σου βρίσκεται στην διαίσθηση και στην αξιοποίηση των εμπειριών σου, ειδικά σε θέματα εργασίας και καθημερινότητας.

Αστρολογική Συμβουλή: Μην αφήνεις τους φόβους και την ανασφάλεια να σε οδηγήσουν σε κρυφές ενέργειες ή μοναχικές αποφάσεις.

Αιγόκερως – «Πάθος στους στόχους και τις παρέες»

Αγαπητέ μου Αιγόκερε, η Αφροδίτη εισέρχεται στο ζώδιο του Σκορπιού σήμερα και φέρνοντας τις εξελίξεις σε έρωτα και χρήμα μέσα από τον κύκλο των φίλων, τις ομάδες και τους στόχους σου. Το διάστημα αυτό μπορείς να νιώσεις έντονο πάθος για ένα όνειρο ή έναν στόχο, που σε ωθεί να γίνεις πιο διεκδικητικός και επικεντρωμένος στην επίτευξή του. Οι φιλικές σχέσεις αποκτούν βάθος, αλλά μπορεί να εκδηλωθούν και έντονες ζήλιες ή κτητικότητα μέσα σε μία ομάδα. Αν είσαι ελεύθερος, ένας νέος έρωτας μπορεί να προκύψει μέσα από το φιλικό σου περιβάλλον. Στα οικονομικά, η βελτίωση έρχεται μέσω των συνεργασιών και της στήριξης από άτομα του κύκλου σου, αρκεί να αποφύγεις την καχυποψία. Το τρίγωνο Ήλιου/Β. Δεσμού Σελήνης σου ανοίγει ένα νέο μονοπάτι εξέλιξης που συνδέεται άμεσα με την επικοινωνία, τη μάθηση και τις μετακινήσεις.

Αστρολογική Συμβουλή: Διαχώρισε τους στόχους από τα προσωπικά πάθη και εκμεταλλεύσου τη δυναμική των συνεργασιών.

Υδροχόος – «Έρωτας και Χρήμα στη Δημόσια Εικόνα»

Φίλε μου Υδροχόε, η είσοδος της Αφροδίτης στον Σκορπιό σήμερα, εγκαινιάζει για σένα μία περίοδο εύνοιας σε θέματα που συνδέονται με την καριέρα, τη φήμη και τη δημόσια εικόνα σου. Βρίσκεσαι σε ένα διάστημα που ξεκινάς νέους δημιουργικούς στόχους, προβάλεις πολύ περισσότερο τον εαυτό σου, κερδίζεις την εκτίμηση των ανώτερών σου, ενώ βελτιώνεις τα έσοδά σου μέσω της εξέλιξης της εργασίας σου! Στον έρωτα αυτή την περίοδο δεν βάζεις νερό στο κρασί σου , θέλεις να πετύχεις τον στόχο σου και είσαι επικεντρωμένος σε αυτόν – όποιο και αν είναι το κόστος! Το τρίγωνο Ήλιου/Β. Δεσμού Σελήνης σου ανοίγει ένα νέο μονοπάτι εξέλιξης που συνδέεται με τα οικονομικά σου, δίνοντάς σου την ευκαιρία να βρεις νέες πηγές εισοδήματος ή να βελτιώσεις την οικονομική σου διαχείριση.

Αστρολογική Συμβουλή: Επικεντρώσου στους επαγγελματικούς σου στόχους με πάθος, αλλά απέφυγε τους χειρισμούς και την έντονη επιβολή.

Ιχθύες – «Πάθος για γνώση και ταξίδια»

Αγαπητέ μου Ιχθύ, σήμερα Παρασκευή, η Αφροδίτη εισέρχεται στον Σκορπιό, μία θέση άκρως ευνοϊκή για εσένα, καθώς ενεργοποιεί τον ένατο οίκο του ωροσκοπίου σου, φέρνοντας το πάθος και την ένταση για θέματα που συνδέονται με ταξίδια, γνώση, φιλοσοφία και σχέσεις με το εξωτερικό. Αυτό το διάστημα μπορεί να ζήσεις έναν παθιασμένο έρωτα με ένα άτομο από διαφορετικό υπόβαθρο ή μακριά σου, ή να αναπτύξεις έντονη προσκόλληση σε μία ιδέα ή σε ένα αντικείμενο σπουδών. Στα οικονομικά, ευνοείσαι σε θέματα που σχετίζονται με νομικά ζητήματα, εκδόσεις ή συνεργασίες στο εξωτερικό, αλλά πρόσεξε την υπερβολική επιφυλακτικότητα σε νέες ευκαιρίες. Το τρίγωνο Ήλιου/Β. Δεσμού Σελήνης είναι εξαιρετικά σημαντικό για εσένα, καθώς ο Βόρειος Δεσμός βρίσκεται στο δικό σου ζώδιο. Σου ανοίγεται ένα νέο, σημαντικό μονοπάτι εξέλιξης που αφορά την ίδια σου την προσωπικότητα, την πορεία της ζωής σου και τις σχέσεις σου, οδηγώντας σε νέα ξεκινήματα.

Αστρολογική Συμβουλή: Τόλμησε να διευρύνεις τους ορίζοντές σου, είτε με ταξίδια είτε με νέες γνώσεις, και εκμεταλλεύσου τη δυναμική των νέων ευκαιριών που ανοίγονται.