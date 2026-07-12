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Λένε ότι ο δρόμος προς τη δόξα δεν είναι στρωμένος με ροδοπέταλα και αυτό θα μπορούσε να είναι κάλλιστα μια σύνοψη της ιστορίας του Reasonable Doubt, του άλμπουμ με το οποίο μας συστήθηκε ο Jay-Z και μέχρι σήμερα θεωρείται το πιο επιδραστικό της καριέρας του. O δισεκατομμυριούχος σήμερα rapper ήταν τότε 26 χρονών, αρκετά μεγάλος για μια καριέρα που τυπικά ξεκινάει στην εφηβεία, αλλά είχε μια ιδιότυπη παιδεία στη μουσική.

Τα χρόνια που δεν έγραφε, τα είχε περάσει διακινώντας ναρκωτικά στους δρόμους του Μπρούκλιν και αυτό του έδωσε άφθονο υλικό το οποίο κάποια στιγμή μετέτρεψε σε στίχους και λίγο αργότερα σε μουσικό άλμπουμ. Όπως έχει πει πολύ εύστοχα ο ίδιος, χρειάστηκε μια ζωή για να γράψει το Reasonable Doubt.

Ακόμα και η Roc-A-Fella Records, η εταιρεία που για χρόνια «έκοβε χρήμα» για αυτόν και τους πιο δημιουργικούς ράπερ της Νέας Υόρκης, ήταν ένα ευτυχές ατύχημα. Μπορεί ο κατά κόσμον Shawn Carter να ήταν δικτυωμένος στη μαφία των ναρκωτικών, στο μουσικό χώρο ωστόσο ήταν ένας άγνωστος στον οποίο κανένας δεν είχε το παραμικρό ενδιαφέρον να επενδύσει. Ο Jay-Z, αφού παρουσίασε το άλμπουμ του σχεδόν σε όλες τις μεγάλες εταιρείες με ελάχιστη επιτυχία, κατέληξε στο να ιδρύσει μαζί με τους Damon Dash και Kareem "Biggs" Burke τη δική του δισκογραφική και να κάνει το πρώτο βήμα στις επιχειρήσεις.

Με τα πενιχρά μέσα που διέθετε και πιθανώς τα χρήματα από το εμπόριο ναρκωτικών, ο Jay-Z κατάφερε να «κόψει» το άλμπουμ στα πανάκριβα D&D Studios του Μανχάταν, το επίκεντρο του hip-hop της Ανατολικής Ακτής. Ήταν το μέρος όπου σύχναζαν ο Nas, ο Mobb Deep, ο Gang Starr και ο Big L, που παρά το νεαρό της ηλικίας τους ήταν τότε φτασμένοι καλλιτέχνες. Η δική τους εμπειρία πέρασε στο Reasonable Doubt, που απέκτησε τον ίδιο καλοδουλεμένο ήχο με πολλά κλασικά άλμπουμ του είδους.

Σκέψου ότι το beat στο Feelin’ It, το πιο γνωστό ίσως single στο Reasonable Doubt, ήταν γραμμένο από τον παραγωγό Ski Beatz και προοριζόταν τους Camp Lo. Το ένστικτο του Jay-Z λειτούργησε και το ζήτησε πριν χρησιμοποιηθεί από τα φιλαράκια του Ski and the rest is history. Αν και δεν έγινε επιτυχία αμέσως, ήταν το track που καθιέρωσε τον Jay-Z στη ραπ σκηνή της Νέας Υόρκης, διαγράφοντας μια μακρά πορεία στα charts και φέρνοντας αυτή την τζαζ αισθητική σε ένα ακροατήριο που ήταν «εκπαιδευμένο» σε πιο hardcore ήχους.

Αυτή είναι η περίοδος που ό,τι πιάνει ο Jay-Z γίνεται χρυσός. To “Coming οf Age” για παράδειγμα είναι μια αυτοαναφορική ιστορία με θέμα τη σχέση μέντορα και προτεζέ. Η ιστορία του τραγουδιού και η πραγματική σχέση μεταξύ Jay-Z και Memphis Bleek κάνουν κλικ στο κοινό του hip-hop και το track γίνεται τεράστια επιτυχία. Τόση που αργότερα ο Memphis Bleek θα κυκλοφορήσει ένα δικό του άλμπουμ με τον ίδιο τίτλο. Ή το “Dead Presidents” που είχε ήδη κυκλοφορήσει ως single. O Jay-Z το πήρε, του έβαλε νέους στίχους, έκανε αλλαγές στον ήχο και το πέρασε στο άλμπουμ ως “Dead Presidents II”. Κανένας δεν διαμαρτυρήθηκε, ίσα ίσα, όλοι αναγνώρισαν το δημιουργικό ταλέντο ενός καλλιτέχνη που ξέρει τι πουλάει και πώς το πουλάει.

Και επειδή ο δρόμος του είχε αφήσει βαθιά σημάδια, ο Jay-Z «πασπάλισε» τα τραγούδια του με αναφορές από το Scarface και το Carlito's Way, δύο ταινίες που μιλάνε για τον δρόμο και το εμπόριο ναρκωτικών. Ποιος θα μπορούσε να τον κατηγορήσει από τη στιγμή που δεν υποκρινόταν, αλλά ήταν ένας πραγματικός mafiozo; Ό,τι είδε αληθινό το πήρε και το έκανε δικό του όπως κάθε καλλιτέχνης που σέβεται τον εαυτό του.

Αν υπάρχει μία παρεξήγηση σχετικά με το Reasonable Doubt, τριάντα χρόνια μετά, αυτή είναι ότι το άλμπουμ προσπάθησε να εξιδανικεύσει το εμπόριο ναρκωτικών. Και όμως τα τραγούδια – όπως και τα αποσπάσματα από το Carlito’s Way– μιλάνε για την παράνοια και το στρες του συγκεκριμένου «επαγγέλματος» εκφράζοντας την ενοχή και τη μετάνοια του Jay-Z για τα χρόνια που πέρασε στον δρόμο. Σίγουρα, ο Shawn Carter ωφελήθηκε από τα χρόνια του στον δρόμο, αν το κριτήριο είναι τα χρήματα, αλλά το Reasonable Doubt είναι ένα ατόφιο και ειλικρινές ψυχολογικό πορτρέτο που έχει καταλάβει δίκαια τη θέση του στη δημοφιλή κουλτούρα.