31 Ιουλίου 1801: Η μέρα που άρχισε η μεγάλη πληγή του Παρθενώνα – Πώς ο Έλγιν άδειασε την Ακρόπολη

Δεν χρειάστηκε ένας πόλεμος για να αρχίσει η λεηλασία του Παρθενώνα. Αρκούσε μια υπογραφή αμφισβητούμενης νομιμότητας, η ανοχή μιας αυτοκρατορίας που κατείχε την Αθήνα και η φιλοδοξία ενός Βρετανού αριστοκράτη.

Σαν σήμερα, στις 31 Ιουλίου 1801, από τον ιερό βράχο της Ακρόπολης αποσπάστηκε η πρώτη μετόπη του Παρθενώνα.

Ήταν η πρώτη πράξη μιας επιχείρησης που μέσα σε λίγα χρόνια θα απογύμνωνε το κορυφαίο μνημείο της κλασικής αρχαιότητας και θα γεννούσε μία από τις μακροβιότερες διεθνείς διαμάχες για την επιστροφή πολιτιστικών θησαυρών.

Ένα «φιρμάνι» που ακόμη διχάζει



Όταν ο Τόμας Μπρους, 7ος κόμης του Έλγιν, διορίστηκε πρέσβης της Βρετανίας στην Οθωμανική Αυτοκρατορία το 1799, δήλωνε θαυμαστής της ελληνικής τέχνης. Η αρχική του πρόθεση ήταν να κατασκευάσει εκμαγεία και σχέδια των αρχαίων μνημείων, ώστε να διακοσμήσει την έπαυλή του στη Σκωτία.

Η διεθνής συγκυρία, όμως, τον ευνόησε. Η Βρετανία είχε ενισχύσει στρατιωτικά την Οθωμανική Αυτοκρατορία απέναντι στον Ναπολέοντα και η επιρροή της στην Υψηλή Πύλη ήταν ισχυρή.

Το καλοκαίρι του 1801 ο συνεργάτης του, Φίλιπ Χαντ, εξασφάλισε ένα οθωμανικό έγγραφο –το περίφημο «φιρμάνι»– που επέτρεπε στο συνεργείο να στήσει σκαλωσιές, να σχεδιάσει τα μνημεία, να πάρει εκμαγεία και να συλλέξει «μερικά κομμάτια πέτρας με επιγραφές και γλυπτά». Πουθενά στο σωζόμενο κείμενο δεν αναφέρεται ρητά η αποξήλωση γλυπτών από τον ίδιο τον Παρθενώνα, ενώ το αυθεντικό οθωμανικό έγγραφο δεν έχει βρεθεί ποτέ, σώζεται μόνο ιταλική μετάφρασή του.

Αυτή ακριβώς η ασάφεια βρίσκεται μέχρι σήμερα στον πυρήνα της διαμάχης.



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Η πρώτη μετόπη άνοιξε τον δρόμο



Σαν σήμερα, στις 31 Ιουλίου 1801, με τη βοήθεια ξυλουργών και Βρετανών ναυτών, αποσπάστηκε η πρώτη μετόπη του Παρθενώνα. Η επιτυχία του εγχειρήματος ενθουσίασε τον Έλγιν, ο οποίος στις επιστολές του δεν έκρυβε την έκπληξη και την ικανοποίησή του.

Η πρώτη αφαίρεση έγινε γρήγορα μαζική επιχείρηση.

Από το 1801 έως το 1804 τα συνεργεία του Ιταλού ζωγράφου Τζοβάνι Μπατίστα Λουζιέρι εργάζονταν σχεδόν αδιάκοπα στην Ακρόπολη, αποσπώντας μετόπες, τμήματα της ζωφόρου, μορφές από τα αετώματα και αρχιτεκτονικά μέλη, προκαλώντας σημαντικές ζημιές στο ίδιο το μνημείο.

Συνολικά ο Έλγιν αφαίρεσε εκατοντάδες αρχαιότητες: γλυπτά του Παρθενώνα, μία Καρυάτιδα από το Ερέχθειο, τμήματα από τον ναό της Απτέρου Νίκης, το Θέατρο του Διονύσου, αλλά και αρχαιότητες από τις Μυκήνες, την Ελευσίνα, την Αίγινα, τους Δελφούς και άλλες περιοχές της Ελλάδας.

Από την Ακρόπολη στα αμπάρια των πλοίων



Τα γλυπτά μεταφέρονταν πρώτα στην οικία του Βρετανού προξένου στην Αθήνα, συσκευάζονταν σε ξύλινα κιβώτια και στη συνέχεια οδηγούνταν στον Πειραιά για να ταξιδέψουν προς την Αγγλία. Συνολικά χρειάστηκαν 33 διαφορετικές αποστολές για να μεταφερθεί ολόκληρη η συλλογή.

Η ειρωνεία της ιστορίας δεν άργησε να εμφανιστεί.

Το πρώτο πλοίο του Έλγιν, ο «Μέντωρ», ναυάγησε το 1802 κοντά στα Κύθηρα, παρασύροντας στον βυθό κιβώτια γεμάτα γλυπτά του Παρθενώνα. Χρειάστηκαν σχεδόν δύο χρόνια και αλλεπάλληλες καταδύσεις Ελλήνων σφουγγαράδων για να ανελκυσθούν τα περισσότερα από αυτά.

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Ούτε στη Βρετανία τον θεωρούσαν ήρωα



Η εικόνα ότι ο Έλγιν έδρασε με καθολική αποδοχή δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Όταν, αντιμετωπίζοντας σοβαρά οικονομικά προβλήματα, προσπάθησε να πουλήσει τη συλλογή του στο βρετανικό κράτος, ακόμη και μέλη του Κοινοβουλίου εξέφρασαν αμφιβολίες για το αν είχε νόμιμο δικαίωμα να αποσπάσει τα γλυπτά. Ο πρώην Βρετανός πρεσβευτής στην Υψηλή Πύλη, Ρόμπερτ Άντερ, φέρεται μάλιστα να είχε μεταφέρει ότι οι οθωμανικές αρχές ουδέποτε αναγνώρισαν πως είχαν δώσει άδεια για την αφαίρεση τμημάτων του Παρθενώνα.

Παρά τις αντιδράσεις, το 1816 η βρετανική κυβέρνηση αγόρασε τελικά τη συλλογή έναντι 35.000 λιρών, ποσό αισθητά χαμηλότερο από εκείνο που ζητούσε ο Έλγιν, και τα Γλυπτά μεταφέρθηκαν στο Βρετανικό Μουσείο.

Ο λόρδος Βύρωνας μίλησε για «ιεροσυλία»



Οι πρώτες έντονες αντιδράσεις δεν προήλθαν από την Ελλάδα, που βρισκόταν ακόμη υπό οθωμανική κατοχή, αλλά από Ευρωπαίους διανοούμενους.

Ο λόρδος Βύρωνας χαρακτήρισε τον Έλγιν «ιερόσυλο» και στο έργο του «Η κατάρα της Αθηνάς» κατήγγειλε τη λεηλασία των μνημείων, γράφοντας τη φράση που έμεινε στην ιστορία: «Ακόμα και τα κύματα αρνήθηκαν να γίνουν συνένοχοι της ιεροσυλίας του», αναφερόμενος στο ναυάγιο του «Μέντορα».

Τις επόμενες δεκαετίες, προσωπικότητες όπως ο Σατομπριάν, ο Οράτιος Σμιθ και πολλοί περιηγητές χαρακτήρισαν τις ενέργειες του Έλγιν πράξη λεηλασίας.

Μια διεκδίκηση που κρατά περισσότερο από δύο αιώνες



Περισσότερα από 220 χρόνια μετά την αποκόλληση της πρώτης μετόπης, το ζήτημα παραμένει ανοιχτό. Η Ελλάδα υποστηρίζει ότι τα Γλυπτά αποτελούν αναπόσπαστα μέρη ενός ενιαίου μνημείου παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς και ότι η θέση τους είναι δίπλα στα υπόλοιπα γλυπτά, στο Μουσείο της Ακρόπολης.

Το Βρετανικό Μουσείο, από την άλλη, επιμένει ότι αποκτήθηκαν νόμιμα και ότι η παρουσία τους στο Λονδίνο εξυπηρετεί ένα διεθνές κοινό.

Η 31η Ιουλίου 1801, όμως, εξακολουθεί να θυμίζει ότι η διαμάχη δεν ξεκίνησε όταν τα Μάρμαρα έφτασαν στο Λονδίνο. Ξεκίνησε τη στιγμή που η πρώτη μετόπη αποσπάστηκε από τον Παρθενώνα, αφήνοντας ένα κενό που παραμένει ορατό μέχρι σήμερα.

Με πληροφορίες από το Ίδρυμα Μελίνα Μερκούρη, sansimera, wikipedia