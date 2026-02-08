«313 προσαγωγές… »: Γιατί δεν έγινε καμία σύλληψη για τα σοβαρά επεισόδια στο ΑΠΘ

Ανακοίνωση που αφορά τα σοβαρά επεισόδια τα ξημερώματα του Σαββάτου 7/2 γύρω από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, εξέδωσε η Ένωση Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Κεντρικής Μακεδονίας με την οποία καταδικάζει την οργανωμένη δράση ομάδων ατόμων, όπως αναφέρει, που προκάλεσαν τα επεισόδια, «επιτιθέμενες κατά αστυνομικών δυνάμεων με βόμβες μολότοφ και άλλα επικίνδυνα αντικείμενα, με συνέπεια τον τραυματισμό συναδέλφου μας και την πρόκληση υλικών ζημιών σε περιουσίες πολιτών».



Η ανακοίνωση με τίτλο «313 προσαγωγές… », αφού συγχαίρει τον Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Θεσσαλονίκης κ. Τζήμα και τους αστυνομικούς που επιχείρησαν κάτω από δύσκολες συνθήκες, απαντά σε «όσους κακοπροαίρετα σπεύδουν να σχολιάσουν ότι δεν πραγματοποιήθηκε καμία σύλληψη».



«Θεωρούμε υποχρέωσή μας να συγχαρούμε τον Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Θεσσαλονίκης κ. Τζήμα για τη συνολική διαχείριση των σοβαρών αυτών επεισοδίων, δεδομένων των ιδιαίτερα απαιτητικών συνθηκών, και πρωτίστως να συγχαρούμε τους αστυνομικούς που ενεπλάκησαν με επαγγελματισμό και ψυχραιμία – ιδίως τις διμοιρίες που βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή – χάρη στους οποίους επιτεύχθηκε η αποκατάσταση της τάξης, ενώ πραγματοποιήθηκαν 313 προσαγωγές.



Σε όσους κακοπροαίρετα σπεύδουν να σχολιάσουν ότι δεν πραγματοποιήθηκε καμία σύλληψη, οφείλουμε να επισημάνουμε τα εξής: Η επιχειρησιακή διαχείριση εκτεταμένων και δυναμικών επεισοδίων δεν εξαντλείται σε πρόχειρες κινήσεις εντυπωσιασμού. Οι ουσιαστικές και «σοβαρές» συλλήψεις απαιτούν χρόνο για την αξιολόγηση των στοιχείων, την ταυτοποίηση των εμπλεκομένων και την πλήρη δικονομική θωράκιση, ώστε να έχουν πραγματικό αποτέλεσμα και όχι πρόσκαιρο επικοινωνιακό αντίκτυπο» αναφέρει η ανακοίνωση.



Η Ένωση Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Κεντρικής Μακεδονίας τονίζει στην ανακοίνωση ότι η «επιλογή της μαζικής προσαγωγής 313 ατόμων αποτελεί σαφή και συνειδητή επιχειρησιακή πρωτοβουλία, η οποία επιτρέπει την ουσιαστική διερεύνηση των περιστατικών και την απόδοση τεκμηριωμένων ευθυνών».



Η ανακοίνωση που υπογράφεται από το προεδρείο της Ένωσης καταλήγει: «Ζητούμε, συνεπώς, από όσους προβαίνουν σε πρόωρα συμπεράσματα να επιδείξουν την αναγκαία υπομονή και υπευθυνότητα, αναμένοντας την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης διαδικασίας».