Τη διοργάνωση έχει αναλάβει το Σωματείο Αγωνιστική Ολυμπιακή Λέσχη Αυτοκινήτου Πύργου (ΑΟΛΑΠ), με τον αγώνα να αποτελεί τον τέταρτο και τελευταίο γύρο τόσο του Κυπέλλου Ράλλυ Χώματος όσο και του Κυπέλλου Ράλλυ Χώματος Ιστορικών Αυτοκινήτων. Ο σχετικός πίνακας περιλαμβάνει 31 σύγχρονα και 9 ιστορικά αυτοκίνητα που θα ριχτούν στη μάχη με το χρονόμετρο στην Ειδική Διαδρομή «Φολόη», η οποία έχει μήκος 13,01 χιλιομέτρων και θα διεξαχθεί τρεις φορές. Συνδιοργανωτής είναι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας- Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας και υποστηρικτές ο Δήμος Πύργου και ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας. Θεσμικοί υποστηρικτές είναι το Επιμελητήριο Ηλείας, ο Εμπορικός Σύλλογος Πύργου «Ερμής» και ο ΔΕΠ ΑΕ ΟΤΑ Πύργου.

Οι συμμετοχές

Με το Νο 1 στις πόρτες του Mitsubishi Lancer Evo IX θα αγωνιστεί ο Δημήτρης Σταυρόπουλος, έχοντας ως στόχο να πετύχει την πρώτη του νίκη σε επίπεδο γενικής κατάταξης. Στη θέση του συνοδηγού θα βρίσκεται ο έμπειρος Ευάγγελος Παναρίτης. Στην ειδική διαδρομή της Φολόης επιστρέφουν οι Πάνος Ισμαήλος-Κωνσταντίνος Σούκουλης (Mitsubishi Lancer Evo IX) ένα πλήρωμα που γνωρίζει καλά τις ιδιαιτερότητες της περιοχής, έχοντας αγωνιστεί εκεί αρκετές φορές στο παρελθόν. Με στόχο τη διάκριση θα αγωνιστούν τα αδέρφια Ηλίας και Δημήτρης Τσετσώνης με Subaru Impreza N12.

Με το εντυπωσιακό Toyota Starlet θα εκκινήσουν οι Αντώνης Δημόπουλος-Ευθύμιος Σκαλτσάς που στοχεύουν όχι μόνο στη νίκη στην F2 E, αλλά και σε μια θέση στο βάθρο του αγώνα. Απαλλαγμένος από το βαθμολογικό άγχος, ο φετινός Πρωταθλητής Ελλάδος στην F2 και περσινός Κυπελλούχος Χώματος, Νίκος Παπαχριστόπουλος θα συμμετάσχει στο 32ο Ράλλυ Σπριντ Πύργου με συνοδηγό στο Peugeot 208 R2 τον Νάσο Γκίνη.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η μάχη για τη διεκδίκηση του τίτλου στην F2, με δύο πληρώματα να φτάνουν στον τελευταίο αγώνα της χρονιάς με στόχο την κατάκτηση του Κυπέλλου. Οι Έκτωρ Κιμωνίδης-Συμεών Ζέρβας (Ford Fiesta Rally4) βρίσκονται στην κορυφή της βαθμολογίας και κρατούν την τύχη στα χέρια τους, καθώς θα στεφθούν Κυπελλούχοι εφόσον τερματίσουν μπροστά από τους βασικούς αντιπάλους τους, Βασίλη Στάμου-Ανδρέα Νομικό.

Να επαναλάβουν την περσινή τους επιτυχία φιλοδοξούν οι Αναστάσιος Παπαδόπουλος-Ανδρέας Βασιλόπουλος, οι οποίοι είχαν ολοκληρώσει το 31ο Ράλλυ Σπριντ Πύργου στην πέμπτη θέση της γενικής κατάταξης και στην κορυφή της F2. Το πλήρωμα θα συμμετάσχει και φέτος με ένα MG ZR 160. Με στόχο μια θέση στο βάθρο της δικίνητης κατηγορίας θα συμμετάσχουν οι Ιωάννης Γιαννακόπουλος-Νίκος Ξανθός, οι οποίοι θα αγωνιστούν με ένα Ford Fiesta R2. Από εκεί και πέρα, πρωταγωνιστικό ρόλο στην F2 E αναμένεται να έχουν οι Θεόδωρος Μούγιος-Δημήτρης Μιχαλόπουλος με το πισωκίνητο BMW 320 E30.

Οι νικητές της κατηγορίας στον αγώνα της Νεμέας έρχονται στον Πύργο με στόχο να εξαντλήσουν τις πιθανότητές τους για την κατάκτηση του τίτλου στην F2 E. Να προσφέρουν πλούσιο θέαμα στους θεατές που αναμένεται να βρεθούν στη Φολόη φιλοδοξούν οι Παναγιώτης Μπρης-Γιώργος Μικελόπουλος. Το πλήρωμα θα λάβει μέρος στον τελευταίο γύρο του φετινού Κυπέλλου Ράλλυ Χώματος με ένα Ford Escort MKII.

Οκτώ πληρώματα θα βρεθούν αντιμέτωπα στην Α5 στο 32ο Ράλλυ Σπριντ Πύργου. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν οι Θέμης και Παναγιώτης Γεωργίου (Toyota Yaris), που παρουσιάζονται βελτιωμένοι οδηγικά φέτος και με νίκη στην κατηγορία θα πανηγυρίσουν την κατάκτηση του επάθλου στην Α5.

Πολύτιμα χιλιόμετρα πίσω από το τιμόνι του νεοαποκτηθέντος Lancia Ypsilon HF Rally4 θέλουν να γράψουν οι «Adkanell»-Ιωάννης Βελάνης στην πρώτη γνωριμία του οδηγού με τα χώματα της Ηλείας.

Τα ιστορικά αυτοκίνητα

Το 32ο Ράλλυ Σπριντ Πύργου αποτελεί τον τέταρτο και τελευταίο γύρο του Κυπέλλου Ράλλυ Χώματος Ιστορικών Αυτοκινήτων. Οι Νίκος Παυλίδης-Δημήτρης Κουμποτής θα αγωνιστούν για πρώτη φορά στη Φολόη, με στόχο να εξασφαλίσουν τον τίτλο στο θεσμό. Το πλήρωμα, που φέτος ακολούθησε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ράλλυ Χώματος Ιστορικών Αυτοκινήτων, θα οδηγήσει ένα Fiat 131 Racing. Στη Φολόη επιστρέφει ο Ιωάννης Παράβαλος, ο οποίος είχε συμμετάσχει και στο Ολυμπιακό Ράλλυ την άνοιξη. Αυτή τη φορά, με μια Toyota Corolla AE92 και με συνοδηγό τον Διονύση Κολοτούρο, θα διεκδικήσει τη νίκη στην κατηγορία των Ιστορικών.

Το πρόγραμμα του αγώνα

Το πρόγραμμα του 32ου Ράλλυ Σπριντ Πύργου ξεκινάει το Σάββατο 28 Νοεμβρίου με τη διεξαγωγή του Διοικητικού και Τεχνικού Ελέγχου από τις 14:00 έως τις 17:00 στο Θεματικό Πάρκο Ξυστρή, εντός της πόλης του Πύργου.

Πεδίο δράσης του αγώνα θα αποτελέσει η περίφημη και αγαπημένη Ειδική Διαδρομή των αγωνιζόμενων, «Φολόη», μήκους 13,01 χιλιομέτρων. Η φετινή της εκδοχή κρύβει μια ξεχωριστή ιδιαιτερότητα, καθώς θα διεξαχθεί με αντίστροφη φορά, όπως ακριβώς συνέβαινε μέχρι και το 2024, προσφέροντας μια διαφορετική αγωνιστική πρόκληση στους συμμετέχοντες.

Την Κυριακή 29 Νοεμβρίου, το πρώτο αγωνιστικό θα αναχωρήσει από το Service Park, το οποίο θα βρίσκεται στο χώρο της Πανήγυρης «Βάραγκα» στις 09:00 και θα πραγματοποιήσει το πρώτο πέρασμα από τη διαδρομή στις 09:33. Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν δύο ακόμη διελεύσεις από την Ειδική Διαδρομή «Φολόη» στις 11:31 και στις 13:29, με το πρώτο αγωνιστικό να τερματίζει στον προαύλιο χώρος της αίθουσας εκδηλώσεων «Νόστος» στις 13:54. Η απονομή των επάθλων είναι προγραμματισμένη για τις 16:00 στην αίθουσα εκδηλώσεων «Νόστος» στη Νέα Πέρσαινα. Ο αγώνας περιλαμβάνει συνολικά 39,03 αγωνιστικά χιλιόμετρα, ενώ τα 115,28 χιλιόμετρα απλών διαδρομών συμπληρώνουν τη συνολική απόσταση των 154,31 χιλιομέτρων.

Όλες οι πληροφορίες για αγωνιζόμενους και θεατές, είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της ΑΟΛΑΠ (www.aolap.gr) και στη σελίδα της ΑΟΛΑΠ στο facebook: www.facebook.com/aolapyrgou. Υπενθυμίζεται πως ο Ηλεκτρονικός Πίνακας Ανακοινώσεων της διοργάνωσης φιλοξενείται στην Εφαρμογή Sportity, με κωδικό πρόσβασης 32PYRGOS26.