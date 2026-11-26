Τον δρόμο της δικαιοσύνης έχει πάρει εδώ και λίγους μήνες, η έγκληση για βιασμό που κατέθεσε μια 37χρονη γυναίκα κατά γνωστού Ελληνοαυστραλού ηθοποιού και παραγωγού.

Μιλώντας στον FLASH, η 37χρονη Σίλβια περιγράφει τον εφιάλτη που σύμφωνα με την ίδια, έζησε στα χέρια του δημοφιλούς ηθοποιού, τον Ιούλιο του 2025, σε γνωστό ξενοδοχείο των νοτίων προαστίων. Όπως ισχυρίζεται, οι δυο τους γνωρίστηκαν στην Αυστραλία το 2016 και έκτοτε ανέπτυξαν φιλικές σχέσεις σ’ ένα κοινωνικό πλαίσιο. Το καλοκαίρι του 2025 ο εγκαλούμενος ηθοποιός την προσκάλεσε να τον συνοδεύσει σε ταξίδι στην Ελλάδα με αφορμή τον εορτασμό των γενεθλίων του.

Ο καβγάς πριν τον καταγγελόμενο βιασμό

«Τον Ιούνιο του 2025, μετά την πρόσκληση του ηθοποιού, ταξίδεψα στην Ελλάδα για περάσω περίπου μια βδομάδα εκεί. Μαζί μας ήταν και μία κοινή μας γνωστή και ο σύντροφός της. Μείναμε σε ξενοδοχείο, στην Βουλιαγμένη. Τις πρώτες ημέρες της διαμονής μας, δεν συνέβη κάτι περίεργο. Ωστόσο, την 1η Ιουλίου του 2025, κατά τη διάρκεια ενός δείπνου για τα γενέθλια του ηθοποιού σε εστιατόριο, η συμπεριφορά του άλλαξε απότομα και έγινε αγενής και επιθετικός απέναντί μου. Κατά την επιστροφή μας

στο ξενοδοχείο, η επιθετικότητά του μεγάλωσε ακόμη περισσότερο. Είχαμε έναν έντονο καβγά και επειδή δεν ένιωθα ασφαλής, μάζεψα τα πράγματά μου, έφυγα από το ξενοδοχείο και βρήκα κατάλυμα αλλού. Κάποια στιγμή, ο συγκεκριμένος άνδρας, μου έστειλε ένα μήνυμα και μου ζήτησε συγγνώμη», υποστηρίζει ο 37χρονη.

«Με νάρκωσε και με βίασε»

Την επόμενη ημέρα, στις 2 Ιουλίου του 2025 η Σίλβια επέστρεψε στο ξενοδοχείο για να παραλάβει το διαβατήριό της, το οποίο χρειαζόταν για την επιστροφή της, στις 3 Ιουλίου. «Η επιστροφή μου ήταν καθαρά πρακτική για να μπορέσω να ταξιδέψω την επόμενη μέρα. Εκείνο το βράδυ, ωστόσο, δειπνήσαμε μαζί. Όλο το βράδυ ήπια μόνο δύο ποτήρια σαμπάνια. Ωστόσο, λίγο μετά, άρχισα να μην νιώθω καλά και να χάνω τον έλεγχο. Πιστεύω ότι μου έριξε κάποια ναρκωτική ουσία στο ποτό μου. Ενώ λοιπόν βρισκόμουν σε αυτή την κατάσταση, ανίκανη και αδύναμη ν’ αντιδράσω, εκείνος με οδήγησε στο δωμάτιο του ξενοδοχείου και χωρίς τη συγκατάθεσή μου, με βίασε. Το επόμενο πρωί ξύπνησα τρομοκρατημένη και σε κατάσταση σοκ».

Τις επόμενες ημέρες επέστρεψε στην πατρίδα της, τη Σλοβακία όπου εισήχθη σε κλινική λόγω της ψυχολογικής κατάρρευσης που υπέστη, σύμφωνα με την ίδια.

«Έχει διαταχθεί προκαταρκτική εξέταση»

«Η καταγγελία αφορά μια πολύ σοβαρή περίπτωση βιασμού από έναν πάρα πολύ γνωστό άνθρωπο. Έχει κατατεθεί μήνυση στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών και έχει ήδη διαταχθεί προκαταρτική εξέταση. Η διαδικασία λαμβάνει χώρα υποχρεωτικώς μέσω της δικαστικής συνδρομής με την Αυστραλία και για το λόγο αυτό υπάρχει αντίστοιχη αναμενόμενη καθυστέρηση. Ελπίζουμε ότι σύντομα θα προχωρήσει η διαδικασία και θα λάμψει η αλήθεια!

Η εντολέας μου είναι σταθερή και πειστική στη διήγησή της, ενώ η καταγγελία της στηρίζεται και σε αντικειμενικά ευρήματα και ιατρικές γνωματεύσεις. Οποιαδήποτε τυχόν αντίθετη υπερασπιστική επιχειρηματολογία είναι σίγουρο ότι θα διαψευστεί από την ύπαρξη των αντικειμενικών ευρημάτων και από την έλλειψη αντίθετων στοιχείων», δηλώνει στον FLASH ο δικηγόρος της καταγγέλλουσας, Αλέξης Αθανασόπουλος.