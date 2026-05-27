Κρήτη: Βαρύ παρελθόν για τη μητέρα της 3χρονης και τον 27χρονο - Κατηγορίες για βιασμούς και κλοπές

Σε κρίσιμη κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται το 3χρονο κοριτσάκι στο ΠΑΓΝΗ στην Κρήτη, με τους γιατρούς να έχουν ήδη ξεκινήσει προσπάθειες για την αφύπνισή του.

Το ανήλικο κορίτσι νοσηλεύεται για 6ο εικοσιτετράωρο, αφού μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένο από την 25χρονη μητέρα του την Πέμπτη (21/5) στο Νοσοκομείο Χανίων, με τους γιατρούς να διαπιστώνουν σημάδια βαριάς κακοποίησης και να κρίνεται απαραίτητη η μεταφορά του στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου.

Την ίδια ώρα, αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη είναι η 25χρονη μητέρα του κοριτσιού και ο 27χρονος Πακιστανός σύντροφός της. Η μητέρα καταδικάστηκε ήδη χθες για ψευδή δήλωση στις Αρχές, ενώ σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί στο δικαστήριο και ο 27χρονος, κατηγορούμενος για παράνομη είσοδο στη χώρα. Ταυτόχρονα, η ΕΛΑΣ φαίνεται πως «δένει» δικογραφία σε βάρος τους για το αδίκημα της απόπειρας ανθρωποκτονίας, σε σχέση με την κατάσταση που βρέθηκε το 3χρονο κορίτσι.

Η μητέρα της 3χρονης οδηγείται στα Δικαστήρια Χανίων. Φωτό: Flashnews.gr

Ωστόσο, η 25χρονη και ο 27χρονος, δεν είναι η πρώτη φορά που απασχολούν τις Αρχές ενώ φαίνεται ότι χρησιμοποιούν πάνω από μία ταυτότητες για να κυκλοφορούν. Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέφερε το MEGA και η εκπομπή «Live News», 27χρονος Πακιστανός βαρύνεται με κατηγορίες για:

04-2024 βιασμός κατά συναυτουργία και οπλοχρησία

06-2024 κλοπή κατά συναυτουργία

11-2024 κλοπή κατά συναυτουργία

12-2024 ενδοοικογενειακή βία

12-2024 κλοπή κατά συναυτουργία

12-2024 ενδοοικογενειακή βία με σωματική βλάβη

02-2025 δύο φορές για ενδοοικογενειακή βία

03-2025 ενδοοικογενειακή βία

04-2025 περί όπλων, βία κατά υπαλλήλων, απειλή, εξύβριση

05-2025 αρπαγή ανηλίκων

Παράλληλα, η 25χρονη μητέρα κατηγορείται για:

2021 σωματικές βλάβες

2023 νόμος περί ναρκωτικών

2023 εργαζόταν σε κέντρο διασκέδασης χωρίς υγειονομική κάρτα

12-2024 ενδοοικογενειακή βία και υπεξαίρεση

12-2024 ενδοοικογενειακή βία, σωματική βλάβη και εξύβριση

02-2025 ενδοοικογενειακή βία και υπεξαίρεση

02-2025 ενδοοικογενειακή βία

Ζούσαν με τα παιδιά σε αποθήκη θερμοκηπίου

Σοκάρουν οι αποκαλύψεις για τις άθλιες συνθήκες υπό τις οποίες ζούσε το ζευγάρι μαζί με τα τέσσερα παιδιά της 25χρονης. Η οικογένεια ζούσε σε μια αποθήκη θερμοκηπίου, που τους είχε παραχωρηθεί από τον ιδιοκτήτη του, ενώ -σύμφωνα με μαρτυρίες- όταν και οι δύο πήγαιναν για δουλειές, άφηναν τα παιδιά μόνα τους αρκετές ώρες.

Ειδικότερα, η μητέρα, ο σύντροφός της και τα παιδιά ζούσαν σε ένα ξύλινο παράπηγμα με διαστάσεις 1,5 μέτρο πλάτος και 2,5 μέτρα μήκος. Το παράπηγμα, όπως φαίνεται στα πλάνα, εκτός από ένα ράντσο, έχει μια κουβέρτα, ένα σεντόνι, ένα μαξιλάρι, μια κατσαρόλα ενώ σε ένα καφάσι τοποθετημένο σε μια άκρη υπήρχαν μέσα κάποια φαγώσιμα.

Τα ψεύτικα στοιχεία και το παιδί που δεν δηλώθηκε

Σύμφωνα με πληροφορίες, όταν η μητέρα πήγε το τρίχρονο κορίτσι στο νοσοκομείο την περασμένη Πέμπτη (21/5), κλήθηκε να δώσει στοιχεία για τον εαυτό της και τα παιδιά.

Αρκετά από αυτά ήταν ψευδή, ωστόσο το ΑΜΚΑ της ήταν σωστό και σύμφωνα με αυτό η μητέρα φέρεται να έχει μείνει έγκυος 6 φορές. Το 2017, το 2018, ξανά το 2018, το 2020, το 2023 και το 2024.

Η μητέρα της 3χρονης οδηγείται στα Δικαστήρια Χανίων. Φωτό: Flashnews.gr

Σύμφωνα με το ΑΜΚΑ της, η δεύτερη εγκυμοσύνη του 2018 διεκόπη ενώ σύμφωνα με τη μητέρα, γέννησε κανονικά και το παιδί πέθανε στο θηλασμό. Ωστόσο, το παιδί αυτό δεν έχει δηλωθεί.

Ο πατέρας της 3χρονης οδηγείται στα Δικαστήρια Χανίων. Φωτό: Flashnews.gr

Επίσης, άγνωστο είναι το πού βρίσκεται και το παιδί που φέρεται να έχει γεννηθεί το 2024 καθώς δεν υπάρχει πουθενά ενώ και σε αυτή την περίπτωση η μητέρα υποστηρίζει πως το παιδί πέθανε στο θηλασμό. Ούτε το παιδί αυτό και ο θάνατός του έχουν δηλωθεί στις Αρχές.

Προκειμένου να διαλευκάνει την υπόθεση, η Αστυνομία θα προχωρήσει σε εξέταση DNA μεταξύ των παιδιών και του 27χρονου Πακιστανού.