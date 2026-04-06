4+2 ζώδια μπαίνουν σε περίοδο δράσης και μεγάλων εξελίξεων

Ώρα για μία δυναμική εκκίνηση από την Μ. Πέμπτη 9 Απριλίου όπου ο Άρης ο πλανήτης της δράσης ξεκινά το νέο του ταξίδι στο ζωδιακό κύκλο, κάνοντας στην είσοδό του στο ζώδιο του Κριού, όπου και θα παραμείνει έως και τις 19 Μαΐου! Ο Άρης στην αστρολογία είναι ο πλανήτης της δράσης, της μαχητικότητας και δείχνει τον ενστικτώδη τρόπου που αντιδρούμε, καθώς πυροδοτεί και τα γεγονότα που διαδραματίζονται γύρω μας. Το επόμενο διάστημα λοιπόν, όλοι μας (άλλοι περισσότερο, άλλοι λιγότερο) μπαίνουμε σε μία περίοδο δυναμισμού, αποφασιστικότητας, πρωτοβουλίας, οι εξελίξεις γύρω μας θα τρέχουν πολύ πιο γρήγορα, ενώ η εποχή αυτή θα μας ωθήσει σε σημαντικές εκκινήσεις!

4 ζώδια θα αφήσουν την δική τους «ιστορία» με τον Άρη στον Κριό!

Με τον Άρη από το ζώδιο του Κριού, θα υπάρξουν τέσσερα ζώδια που θα έχουν σημαντικά γεγονότα στη ζωή τους. Η ροή της καθημερινότητας θα είναι γρήγορη ενώ η ασυγκράτητη, τολμηρή ενέργεια θα ωθήσει αυτούς τους εκπροσώπους του ζωδιακού να πάρουν σημαντικές πρωτοβουλίες για το παρόν και το μέλλον τους!

Κριός: Καλωσορίζεις τον Άρη στο ζώδιο σου, φεύγεις από την αναμονή, την αδράνεια και μπαίνεις στο προσκήνιο των εξελίξεων. Ότι σκεφτόσουν, προετοίμαζες ή δεν σου έβγαινε το προηγούμενο διάστημα, τώρα το προχωράς με απόλυτη επιτυχία! Ο Άρης από το ζώδιο σου, θα σχηματίσει σύνοδο με τον Ερμή, τον Κρόνο και τον Ποσειδώνα στο ζώδιο σου, οι όψεις αυτές στην πορεία του Απριλίου θα σε αναγκάσουν να σφίξεις τα δόντια και να πάρεις αποφάσεις ίσως και κάπως σκληρές για το μέλλον σου, με γνώμονα το δικό σου καλό! Δεν θα λείψουν η νευρικότητα, τα καβγαδάκια, οι εντάσεις … όμως συνειδητοποιήσεις μέσα σου, πως τώρα πρέπει να τρέξεις κάποια πράγματα που εδώ και καιρό άφηνες πίσω. Τι πρέπει να προσέξεις μόνο; Τον εγωισμό, την οξυθυμία και την παρορμητικότητα που μπορεί να σε κατευθύνει σε λάθη βιασύνης!

Καρκίνος: Ο Άρης από τον Κριό ενεργοποιεί έναν από τους πιο δυναμικούς τομείς της ζωής σου, αυτόν της καριέρας, της κοινωνικής εικόνας και των μεγάλων αποφάσεων για το μέλλον. Το επόμενο διάστημα θα νιώσεις πως οι απαιτήσεις αυξάνονται και πως χρειάζεται να αποδείξεις τι αξίζεις. Μπορεί να προκύψουν νέα επαγγελματικά ανοίγματα, προτάσεις ή εξελίξεις που θα σε φέρουν μπροστά σε σημαντικές επιλογές. Δεν αποκλείεται μάλιστα να χρειαστεί να υπερασπιστείς τις θέσεις σου ή να συγκρουστείς με πρόσωπα στον επαγγελματικό χώρο. Παρότι η ένταση θα είναι αρκετή, μέσα από αυτές τις διαδικασίες θα μπορέσεις να κατακτήσεις κάτι που εδώ και καιρό επιθυμούσες. Η περίοδος αυτή σε ωθεί να βγεις από τη συναισθηματική σου άνεση και να δείξεις αποφασιστικότητα. Το μόνο που χρειάζεται προσοχή είναι η παρορμητική αντίδραση σε επαγγελματικές προκλήσεις και η πίεση που μπορεί να μεταφέρεις στο σπίτι ή στην οικογένεια.

Ζυγός: Με τον Άρη να κινείται απέναντι από το ζώδιό σου, στο ζώδιο του Κριού, οι σχέσεις και οι συνεργασίες μπαίνουν στο επίκεντρο των εξελίξεων. Το επόμενο διάστημα θα είναι ιδιαίτερα έντονο σε διαπροσωπικό επίπεδο, καθώς θα υπάρξουν γεγονότα που θα σε αναγκάσουν να πάρεις ξεκάθαρη θέση απέναντι σε ανθρώπους και καταστάσεις. Κάποια συνεργασία μπορεί να αλλάξει μορφή, ενώ δεν αποκλείεται να υπάρξουν δυναμικές συζητήσεις, ξεκαθαρίσματα ή ακόμα και αποφάσεις που θα καθορίσουν την πορεία μιας σχέσης. Για πολλούς Ζυγούς η περίοδος αυτή μπορεί να φέρει μια νέα γνωριμία ή μια σημαντική εξέλιξη στα αισθηματικά, καθώς ο Άρης ενεργοποιεί το πεδίο της ένωσης με τον άλλον. Ωστόσο, επειδή η ενέργεια θα είναι αρκετά έντονη, θα χρειαστεί να αποφύγεις την παρόρμηση να αντιδράσεις αμυντικά ή επιθετικά. Η ισορροπία ανάμεσα στο «εγώ» και στο «εμείς» θα είναι το μεγάλο μάθημα αυτής της περιόδου.

Αιγόκερως: Η διέλευση του Άρη από τον Κριό ενεργοποιεί για σένα θέματα που αφορούν το σπίτι, την οικογένεια και τις προσωπικές σου βάσεις. Το επόμενο διάστημα μπορεί να υπάρξει έντονη κινητικότητα σε οικογενειακά ζητήματα, αλλαγές στον χώρο κατοικίας ή αποφάσεις που αφορούν την προσωπική σου ζωή. Πιθανόν να χρειαστεί να αναλάβεις περισσότερες ευθύνες μέσα στο σπίτι ή να δώσεις λύσεις σε ζητήματα που ήταν σε εκκρεμότητα εδώ και καιρό. Ο Άρης εδώ σε ωθεί να πάρεις πρωτοβουλίες που θα διαμορφώσουν ένα πιο σταθερό και λειτουργικό περιβάλλον για το μέλλον σου. Ωστόσο, η ενέργεια του Κριού μπορεί να φέρει και εντάσεις με συγγενικά πρόσωπα ή παρορμητικές αντιδράσεις μέσα στο οικογενειακό κλίμα. Αν αξιοποιήσεις σωστά αυτή τη δυναμική περίοδο, θα μπορέσεις να κλείσεις εκκρεμότητες και να βάλεις νέες βάσεις στη ζωή σου. Το σημαντικό είναι να αποφύγεις την σκληρότητα στον λόγο και να λειτουργήσεις με ψυχραιμία στις οικογενειακές συζητήσεις.

Τα 2 απόλυτα τυχερά ζώδια με τον Άρη στον Κριό

Λέων: Ο Άρης θα κινείται σε ένα φιλικό για σένα ζώδιο έως και τις 19 Μαΐου και από αυτή τη θέση λειτουργεί σαν ένα ισχυρό «καύσιμο» που επαναφέρει στην καθημερινότητά σου την αισιοδοξία, τη τόλμη και τον ενθουσιασμό. Η ενέργεια του Κριού σε ευνοεί ιδιαίτερα, γιατί σε ωθεί να βγεις από την αδράνεια, να ανοίξεις τους ορίζοντές σου και να κάνεις βήματα εξέλιξης που εδώ και καιρό επιθυμούσες. Το επόμενο διάστημα είναι πολύ πιθανό να οργανώσεις ή να πραγματοποιήσεις ένα ταξίδι που θα σε ανανεώσει ψυχικά και θα σου δώσει νέες εμπειρίες. Παράλληλα, ευνοούνται θέματα σπουδών, επιμόρφωσης, συνεργασιών με ανθρώπους από το εξωτερικό, αλλά και νομικές υποθέσεις που μπορούν τώρα να προχωρήσουν πιο γρήγορα. Δεν αποκλείεται επίσης να γνωρίσεις ένα πρόσωπο που θα σε εμπνεύσει ή να ζήσεις μια εμπειρία που θα σε γεμίσει χαρά και δημιουργική διάθεση. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι μέσα από τις ευκαιρίες που ανοίγονται, νιώθεις πως προχωράς μπροστά, εξελίσσεσαι και βλέπεις τη ζωή με μεγαλύτερη αισιοδοξία.

Τοξότης: Ο Άρης από το ζώδιο του Κριού σχηματίζει ένα εξαιρετικά ευνοϊκό τρίγωνο με το ζώδιό σου και φέρνει μία περίοδο έντονης δράσης, δημιουργικότητας και χαράς έως και τις 19 Μαΐου. Το επόμενο διάστημα θα νιώσεις πως η ζωή αποκτά και πάλι ρυθμό, πάθος και ενθουσιασμό. Θέματα που αφορούν τον έρωτα, τη δημιουργία, τα σχέδια που σε γεμίζουν και τις προσωπικές σου επιθυμίες μπαίνουν δυναμικά στο προσκήνιο. Η περίοδος μπορεί να φέρει μια συναρπαστική γνωριμία, την αναζωπύρωση ενός έρωτα ή την αρχή μιας νέας ιστορίας που θα σε κάνει να νιώσεις ξανά ζωντανός. Παράλληλα, θα έχεις περισσότερη έμπνευση και τόλμη να κυνηγήσεις ένα δημιουργικό σχέδιο ή ένα προσωπικό σου όνειρο. Η αυτοπεποίθησή σου ανεβαίνει και οι ευκαιρίες να περάσεις όμορφες στιγμές, να ταξιδέψεις ή να ζήσεις κάτι που θα σε ενθουσιάσει δεν θα λείψουν.