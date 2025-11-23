4 «κολοσσοί» κρατούν το κλειδί του Ίντερνετ – Αυτοί αποφασίζουν πότε θα «πέσει» ο ψηφιακός κόσμος

Η φράση «έπεσε το Ίντερνετ» ακούγεται όλο και πιο συχνά. Ωστόσο, πίσω από κάθε μεγάλη διακοπή –από το Netflix μέχρι την πρόσβαση σε κυβερνητικές υπηρεσίες– δεν βρίσκεται κάποια συνομωσία, αλλά μια ανησυχητική δομική αδυναμία του παγκόσμιου δικτύου: Η υπερβολική εξάρτηση από μόλις τέσσερις τεχνολογικούς κολοσσούς.

Διεθνείς αναλύσεις,όπως αυτές που επικαλείται το CRN, τονίζουν ότι, παρόλο που το Ίντερνετ είναι ένα «δίκτυο δικτύων» σχεδιασμένο να αντέχει βλάβες, το 80% έως 90% των υπηρεσιών που χρησιμοποιούμε καθημερινά εξαρτώνται από λίγους παρόχους.

Οι 4 «άγνωστοι» κυρίαρχοι του κόσμου

Οι τέσσερις εταιρείες που έχουν καταστεί κρίσιμες για τη συνδεσιμότητα και την πρόσβαση στο παγκόσμιο web, ελέγχοντας περίπου το 84% της παγκόσμιας κίνησης, είναι οι εξής:

Amazon Web Services (AWS): Ο μεγαλύτερος πάροχος υπηρεσιών cloud. Όταν πέφτει, επηρεάζονται τεράστιες πλατφόρμες streaming και ηλεκτρονικού εμπορίου (π.χ. Netflix, Amazon). Google Cloud Platform (GCP): Το Cloud της Google. Μια βλάβη εδώ επηρεάζει τις υπηρεσίες της Google, όπως το YouTube, καθώς και χιλιάδες άλλες εφαρμογές που φιλοξενούνται στις υποδομές της. Microsoft Azure: Το Cloud της Microsoft. Στις υποδομές του «τρέχουν» κυβερνητικές υπηρεσίες, μεγάλες εταιρικές εφαρμογές και, στην Ελλάδα, υπηρεσίες όπως το gov.gr. Cloudflare: Ένας από τους μεγαλύτερους παρόχους δικτύων διανομής περιεχομένου (CDN), διαχειρίζεται περίπου το 21% της κίνησης. Η αποτυχία της μπορεί να καταστήσει μη προσβάσιμες εκατομμύρια ιστοσελίδες παγκοσμίως.

Τι συμβαίνει όταν «πέφτει» μια υπηρεσία

Σύμφωνα με τα τεχνικά δεδομένα, η «υπερσυγκέντρωση» αυτή καθιστά κάθε μικρή βλάβη ικανή να προκαλέσει «ντόμινο» σε όλο τον πλανήτη. Για παράδειγμα:

Αν αντιμετωπίσει πρόβλημα η AWS , μπορεί να μην παίζει το Netflix ή να αντιμετωπίζουν θέματα χιλιάδες ηλεκτρονικά καταστήματα.

, μπορεί να μην παίζει το Netflix ή να αντιμετωπίζουν θέματα χιλιάδες ηλεκτρονικά καταστήματα. Αν «πέσει» το Microsoft Azure, μπορεί να επηρεαστεί η λειτουργία του ελληνικού gov.gr ή άλλων κρατικών μηχανισμών.

Αυτό το φαινόμενο, που οι ειδικοί της ασφάλειας δικτύων χαρακτηρίζουν ως «βάρος συγκέντρωσης», σημαίνει ότι όλα τα ψηφιακά «αυγά» έχουν μπει στο ίδιο καλάθι, καθιστώντας τον παγκόσμιο ιστό εξαιρετικά ευάλωτο σε βλάβες συντήρησης, ανθρώπινο λάθος ή ακόμα και κυβερνοεπιθέσεις.

Η εξάρτηση αυτή αποτελεί ένα διεθνές ζήτημα που απασχολεί πλέον τους νομοθέτες και τους οργανισμούς ασφάλειας (όπως το ICANN και οι ευρωπαϊκοί φορείς), καθώς η ασφάλεια του παγκόσμιου Ίντερνετ βρίσκεται, επί της ουσίας, στα χέρια τεσσάρων ιδιωτικών κολοσσών.