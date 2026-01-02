4 ζώδια, σήμερα 2/1, δέχονται μηνύματα από άτομα του παρελθόντος

Το εορταστικό κλίμα καλά κρατεί και στις πρώτες στιγμές του 2026, συνεχίζουμε να είμαστε ανάλαφροι ενώ το πλανητικό σκηνικό για σήμερα Παρασκευή 2 Ιανουαρίου 2026, προσφέρει την ευκαιρία να ενισχύσουμε συναισθηματικά τις σχέσεις μας, αλλά και να λάβουμε αποφάσεις που θα έχουν μία προοπτική σε βάθος χρόνου! Σήμερα ο Ήλιος από το ζώδιο του Αιγόκερω, σχηματίζει εξάγωνο με τον Β. Δεσμό μία όψη που μας βοηθά να αξιοποιήσουμε την λογική σε συνδυασμό με το συναίσθημα προκειμένου να κάνουμε επιλογές που θα έχουν μακροπρόθεσμο νόημα, παράλληλα οι σημερινές συζητήσεις και επαφές θα λειτουργήσουν ως μία καλή καθοδήγηση για τους στόχους που έχουμε βάλει μπροστά. Παράλληλα, η Σελήνη κινείται στο ζώδιο του Καρκίνου, σε μία θέση που αντιπροσωπεύει το συναίσθημα, το παρελθόν, τις ρίζες, την οικογένεια. Η αντίθεση της με τον Ερμή εκφράζει ότι αυτή την ημέρα μπορούμε να ανοίξουμε την καρδιά μας και να εκφράσουμε με λέξεις όσα νιώθουμε, ενώ παράλληλα θα υπάρξουν συναντήσεις, επαφές και μηνύματα με άρωμα παρελθόντος! Τα ζώδια που σήμερα θα έχουν μία άκρως σημαντική και εκφραστική ημέρα είναι οι Καρκίνοι – Αιγόκεροι – Παρθένοι και Ιχθύες… Η μέρα δίνει θετικά σημάδια που δεν πρέπει να αγνοήσετε!

Διάβασε τις αστρολογικές προβλέψεις της ημέρας για το ζώδιο και τον ωροσκόπο σου!

Κριός - Μέρα συγκίνησης και σχεδιασμού!

Κριέ μου, η πρώτη Παρασκευή του 2026 σε βρίσκει με την διάθεση να επικοινωνήσεις τους στόχους, τα σχέδια και τα οράματα που έχεις για τη νέα χρονιά. Ο Ερμής ο πλανήτης της επικοινωνίας, εισέρχεται στο ζώδιο του Αιγόκερω και από αυτή την θέση στρέφει την σκέψη σου στην καριέρα, στις φιλοδοξίες σου, στην καταξίωσή σου, όπου μπαίνεις σε περίοδο σημαντικών αποφάσεων και δεσμεύσεων. Η Σελήνη από τον Καρκίνο ενισχύει την ανάγκη σου για χρόνο με την οικογένεια, ενώ η αντίθεσή της με τον Ερμή, σε κάνει ιδιαίτερα εκφραστικό και συζητήσιμο για όλα όσα αφορούν τις σταθερές σου βάσεις! Το εξάγωνο του Ήλιου από τον Αιγόκερω με τον Β. Δεσμό από τους Ιχθύες σε βοηθά να ξεκαθαρίσεις και να εκφράσεις ποια απόφαση, ποια επιλογή, ποιο νέο βήμα θα ακολουθήσεις το 2026

Astro Tip: Συγκρότησε στο μυαλό σου και συζήτησε τα νέα σχέδια που έχεις για το 2026, πολλά από αυτά θα καταφέρεις να τα κάνεις πράξη!

Ταύρος – Μέρα αποφάσεων που ανοίγουν νέους ορίζοντες!

Ταύρε μου, η πρώτη Παρασκευή του 2026 σε βρίσκει με τη σκέψη στραμμένη πιο μακριά από τα συνηθισμένα. Η είσοδος του Ερμή στον Αιγόκερω σε ωθεί να οργανώσεις σχέδια που αφορούν σπουδές, ταξίδια, νομικά ζητήματα ή ένα νέο πλάνο ζωής που θέλεις να στηρίξεις σε πιο σταθερές βάσεις. Είναι μια μέρα όπου σκέφτεσαι σοβαρά το «πού πας» και τι θέλεις να κατακτήσεις μέσα στη χρονιά. Η Σελήνη από τον Καρκίνο φέρνει σήμερα συναισθηματικές συζητήσεις, επαφές και ειδήσεις, ενώ η αντίθεσή της με τον Ερμή δείχνει ότι μπορεί να υπάρξει ένα δίλημμα ανάμεσα σε αυτά που νιώθεις και σε αυτά που θεωρείς λογικά. Το εξάγωνο Ήλιου – Βόρειου Δεσμού σε βοηθά να δεις ποιοι άνθρωποι και ποιοι στόχοι αξίζουν να έχουν θέση στο μέλλον σου.

Astro Tip: Μίλησε, ρώτησε, ενημερώσου και άνοιξε το μυαλό σου σε νέες προοπτικές. Οι σωστές πληροφορίες σήμερα μπορούν να σε οδηγήσουν σε σημαντικές επιλογές για όλη τη χρονιά.

Δίδυμοι – Μέρα ουσιαστικών συζητήσεων και ξεκαθαρισμάτων!

Δίδυμέ μου, η πρώτη Παρασκευή του 2026 σε βρίσκει με έντονα συναισθήματα αλλά και την ανάγκη για ξεκαθαρίσματα. Ο Ερμής, κυβερνήτης σου, περνά στον Αιγόκερω και το επόμενο διάστημα στρέφει την σκέψη σου σε οικονομικά ζητήματα, συμφωνίες, χρέη, αλλά και σε συναισθηματικές δεσμεύσεις που απαιτούν σοβαρότητα. Η Σελήνη στον Καρκίνο φέρνει στο προσκήνιο θέματα ασφάλειας και αξιών, ενώ η αντίθεσή της με τον Ερμή μπορεί να σε βάλει σε σκέψεις για το τι δίνεις και τι παίρνεις από ανθρώπους και καταστάσεις. Είναι μια μέρα όπου μπορεί να γίνει μια σημαντική κουβέντα ή να πάρεις μια πληροφορία που αλλάζει την οπτική σου. Το εξάγωνο Ήλιου – Βόρειου Δεσμού λειτουργεί προστατευτικά και σε βοηθά να πάρεις αποφάσεις που σε εξελίσσουν ουσιαστικά.

Astro Tip: Δες κατάματα τις οικονομικές και συναισθηματικές σου εκκρεμότητες. Μια ειλικρινής συζήτηση σήμερα μπορεί να σε απαλλάξει από βάρη που κουβαλούσες καιρό.

Καρκίνος – Μέρα σχέσεων, δεσμεύσεων και καθοριστικών αποφάσεων!

Καρκίνε μου, η πρώτη Παρασκευή του 2026 σε φέρνει στο προσκήνιο των εξελίξεων. Με τη Σελήνη στο ζώδιό σου, οι ανάγκες, τα συναισθήματα και οι προσωπικές σου επιθυμίες γίνονται πιο έντονες, ενώ η αντίθεση της Σελήνης με τον Ερμή από τον Αιγόκερω δείχνει πως οι σχέσεις και οι συνεργασίες σου μπαίνουν στο μικροσκόπιο. Είναι μια μέρα γεμάτη συζητήσεις, ξεκαθαρίσματα και αποφάσεις που αφορούν το «μαζί» – είτε αυτό είναι προσωπικό είτε επαγγελματικό. Ο Ερμής απέναντί σου σε ωθεί να δεις ρεαλιστικά ποιος στέκεται δίπλα σου και με ποιους στόχους. Το εξάγωνο Ήλιου – Βόρειου Δεσμού σου δίνει τη σοφία να καταλάβεις ποια σχέση ή συνεργασία έχει προοπτική εξέλιξης μέσα στο 2026.

Astro Tip: Μίλησε ανοιχτά για αυτά που θέλεις και χρειάζεσαι. Οι σωστές συμφωνίες και οι σωστοί άνθρωποι χτίζονται σήμερα με ειλικρίνεια και ξεκάθαρες προθέσεις.

Λέων – Μέρα ανασύνταξης και πρακτικών αποφάσεων!

Λιοντάρι μου, η πρώτη Παρασκευή του 2026 σε βρίσκει πιο προσγειωμένο και έτοιμο να βάλεις τάξη στην καθημερινότητά σου. Ο Ερμής περνώντας στον Αιγόκερω στρέφει την προσοχή σου σε ζητήματα εργασίας, υποχρεώσεων και οργάνωσης και μπαίνεις στην διαδικασία να σκέφτεσαι πώς μπορείς να βελτιώσεις τον ρυθμό της ζωής σου μέσα στη νέα χρονιά. Η Σελήνη από τον Καρκίνο σε καλεί να ακούσεις τις εσωτερικές σου ανάγκες, ενώ η αντίθεσή της με τον Ερμή δείχνει πως ίσως νιώσεις την ανάγκη να αποσυρθείς λίγο για να βάλεις τις σκέψεις σου σε σειρά. Το εξάγωνο του Ήλιου από τον Αιγόκερω με τον Βόρειο Δεσμό από τους Ιχθύες σε βοηθά να συνειδητοποιήσεις ποιες συνήθειες πρέπει να αφήσεις πίσω και ποιες αλλαγές θα σου προσφέρουν μεγαλύτερη ασφάλεια στο μέλλον.

Astro Tip: Οργάνωσε την καθημερινότητά σου και θέσε ρεαλιστικούς στόχους. Μικρές πρακτικές αλλαγές σήμερα μπορούν να φέρουν μεγάλα αποτελέσματα μέσα στη χρονιά.

Παρθένος – Μέρα έμπνευσης, δημιουργικότητας και κοινωνικότητας!

Παρθένε μου, η πρώτη Παρασκευή του 2026 σου χαρίζει έμπνευση και την ανάγκη να εκφραστείς πιο αυθεντικά. Ο Ερμής από τον Αιγόκερω σε παρασύρει να κάνεις σχέδια, δημιουργικά, αλλά και είσαι πιο ανάλαφρος στην επικοινωνία στα αισθηματικά σου. Η Σελήνη στον Καρκίνο ενισχύει την επαφή σου με φίλους και ανθρώπους που σε στηρίζουν, ενώ η αντίθεσή της με τον Ερμή δηλώνει ότι είναι μία ημέρα με καλέσματα, εξόδους και έντονη κοινωνική ζωή. Το εξάγωνο Ήλιου – Βόρειου Δεσμού σου δείχνει πως μέσα από συνεργασίες και σωστές συμμαχίες μπορείς να χτίσεις κάτι σταθερό και ουσιαστικό για το 2026. Είναι μια μέρα που σου υπενθυμίζει ότι η λογική μπορεί να συνυπάρξει με το συναίσθημα.

Astro Tip: Επένδυσε σε σχέδια και ανθρώπους που σου προσφέρουν σταθερότητα και έμπνευση. Μην φοβηθείς να ξεκαθαρίσεις τις προθέσεις σου.

Ζυγός – Μέρα οικογενειακών θεμάτων και σημαντικών αποφάσεων!

Ζυγέ μου, η πρώτη Παρασκευή του 2026 σε φέρνει πιο κοντά στην οικογένεια. Ο Ερμής στον Αιγόκερω φέρνει από σήμερα συζητήσεις που αφορούν το σπίτι, τις βάσεις σου ή ακόμα και την επίλυση οικογενειακών υποθέσεων. Η Σελήνη από τον Καρκίνο φωτίζει τον τομέα της καριέρας και της κοινωνικής σου εικόνας, ενώ η αντίθεσή της με τον Ερμή δείχνει πως μπορεί να χρειαστεί να ισορροπήσεις ανάμεσα σε επαγγελματικές υποχρεώσεις και οικογενειακές ανάγκες. Το εξάγωνο Ήλιου – Βόρειου Δεσμού σε βοηθά να βρεις λύσεις που εξυπηρετούν το μακροπρόθεσμο καλό σου και να κάνεις επιλογές που σε στηρίζουν πραγματικά μέσα στη νέα χρονιά.

Astro Tip: Διατήρησε ισορροπίες ανάμεσα σε καριέρα και προσωπική ζωή. Οι σωστές βάσεις χτίζονται σήμερα με ψυχραιμία και ξεκάθαρες προτεραιότητες.

Σκορπιός – Μέρα αποφάσεων που ανοίγουν νέες προοπτικές!

Σκορπιέ μου, η πρώτη Παρασκευή του 2026 σε βρίσκει με έντονη την ανάγκη να εκφράσεις σκέψεις, ιδέες και σχέδια που ωριμάζουν εδώ και καιρό. Η είσοδος του Ερμή στον Αιγόκερω ενεργοποιεί τον τομέα της επικοινωνίας, των συμφωνιών και των επαφών σου, φέρνοντας συζητήσεις που μπορεί να αποδειχθούν ιδιαίτερα καθοριστικές για τη συνέχεια. Η Σελήνη από τον Καρκίνο ενισχύει την ανάγκη σου να δεις τη ζωή με μεγαλύτερη προοπτική, ενώ η αντίθεσή τους δείχνει πως ίσως υπάρξει ένα δίλημμα ανάμεσα σε αυτό που πιστεύεις και σε αυτό που σου ζητούν οι συνθήκες. Το εξάγωνο Ήλιου – Βόρειου Δεσμού σου δίνει τη διαύγεια να επιλέξεις τον δρόμο που σε εξελίσσει ουσιαστικά.

Astro Tip: Μίλήσε ξεκάθαρα, γράψε, συμφώνησε και οργάνωσε τα επόμενα βήματά σου. Οι σωστές κουβέντες σήμερα μπορούν να σου ανοίξουν σημαντικές πόρτες.

Τοξότης – Μέρα οικονομικών σχεδιασμών και σταθερών επιλογών!

Τοξότη μου, η πρώτη Παρασκευή του 2026 στρέφει το ενδιαφέρον σου σε ζητήματα ασφάλειας και υλικής σταθερότητας. Ο Ερμής αποχωρεί από το ζώδιό σου και περνά στον Αιγόκερω, βάζοντας σε διαδικασία σοβαρού οικονομικού προγραμματισμού, συζητήσεων για έσοδα, έξοδα ή νέες συμφωνίες. Η Σελήνη από τον Καρκίνο αγγίζει πιο βαθιά συναισθηματικά θέματα, ενώ η αντίθεσή της με τον Ερμή δείχνει πως μπορεί να χρειαστεί να ισορροπήσεις ανάμεσα στο συναίσθημα και στη λογική. Το εξάγωνο Ήλιου – Βόρειου Δεσμού σε βοηθά να κάνεις επιλογές που χτίζουν γερά θεμέλια για όλη τη χρονιά.

Astro Tip: Οργάνωσε τα οικονομικά σου και σκέψου μακροπρόθεσμα. Οι συνετές κινήσεις σήμερα σε θωρακίζουν για το μέλλον.

Αιγόκερως – Μέρα με ενάρξεις και ξεκάθαρη σκέψη!

Αιγόκερέ μου, η πρώτη Παρασκευή του 2026 σε βρίσκει στο προσκήνιο, με τον Ερμή να περνά στο ζώδιό σου και να σου χαρίζει καθαρή σκέψη, αποφασιστικότητα και διάθεση για ουσιαστικές συζητήσεις. Είναι η στιγμή να σκεφτείς και οριοθετήσεις τους στόχους σου, να πάρεις πρωτοβουλίες και να δηλώσεις ξεκάθαρα τι θέλεις από τη νέα χρονιά. Η Σελήνη από τον Καρκίνο φέρνει στο προσκήνιο σχέσεις και συνεργασίες, ενώ η αντίθεσή της με τον Ερμή δείχνει πως χρειάζεται ισορροπία ανάμεσα στις δικές σου ανάγκες και στις απαιτήσεις των άλλων. Το εξάγωνο Ήλιου – Βόρειου Δεσμού σε ευνοεί ιδιαίτερα, δείχνοντας πως οι αποφάσεις που παίρνεις τώρα έχουν μακροπρόθεσμη αξία.

Astro Tip: Πάρε τον λόγο, όρισε στόχους και μίλα με σαφήνεια. Είναι η κατάλληλη μέρα για να χαράξεις πορεία με αυτοπεποίθηση.

Υδροχόος – Μέρα εσωτερικής προετοιμασίας και στρατηγικής!

Υδροχόε μου, η πρώτη Παρασκευή του 2026 σε καλεί να κινηθείς πιο παρασκηνιακά. Ο Ερμής στον Αιγόκερω σε ωθεί σε εσωτερική οργάνωση, σκέψεις και προετοιμασία για κινήσεις που θα κάνεις λίγο αργότερα. Η Σελήνη από τον Καρκίνο φωτίζει ζητήματα καθημερινότητας και υποχρεώσεων, ενώ η αντίθεσή της με τον Ερμή δείχνει πως ίσως χρειαστεί να βάλεις όρια και να πεις «όχι» στις υπερβολές, προκειμένου να προστατεύσεις την ενέργειά σου. Το εξάγωνο Ήλιου – Βόρειου Δεσμού λειτουργεί υποστηρικτικά, βοηθώντας σε να ξεκαθαρίσεις τι αξίζει να κρατήσεις και τι να αφήσεις πίσω.

Astro Tip: Μην αποκαλύπτεις όλα σου τα σχέδια. Οργάνωσε, προετοίμασε και κράτησε δυνάμεις για τις κινήσεις που θα ακολουθήσουν.

Ιχθύς – Μέρα στόχων, φίλων και ουσιαστικών επιλογών!

Ιχθύ μου, η πρώτη Παρασκευή του 2026 σε φέρνει κοντά σε ανθρώπους που μοιράζονται κοινά όνειρα και φιλοδοξίες. Ο Ερμής στον Αιγόκερω ενεργοποιεί τον τομέα των στόχων και της κοινωνικής σου ζωής, φέρνοντας συζητήσεις για συνεργασίες, ομαδικά σχέδια ή νέα πλάνα για τη χρονιά. Η Σελήνη από τον Καρκίνο ενισχύει τη δημιουργικότητα και το συναίσθημα, ενώ η αντίθεσή της με τον Ερμή δείχνει πως χρειάζεται να ξεχωρίσεις το όνειρο από την πράξη. Το εξάγωνο Ήλιου – Βόρειου Δεσμού σε βοηθά να επιλέξεις ανθρώπους και κατευθύνσεις που σε εξελίσσουν ουσιαστικά.

Astro Tip: Στήριξε τα όνειρά σου με ρεαλισμό. Οι σωστές συμμαχίες σήμερα μπορούν να σε οδηγήσουν πολύ μακριά μέσα στη χρονιά.