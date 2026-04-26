4 ζώδια, σήμερα 26/4, καλωσορίζουν ένα νέο επταετή κύκλο στη ζωή τους

Για σήμερα Κυριακή 26 Απριλίου, παρατηρούμε μία κομβική αστρολογική αλλαγή που σταδιακά με τον καιρό θα επηρεάσει έντονα την καθημερινότητά μας, την ζωή μας και τα δρώμενα γύρω μας. Ο Ουρανός – ο εκκεντρικός πλανήτης της αλλαγής, της επαναστατικότητας, των ξαφνικών απροσδόκητων συμβάντων αλλά και της πρωτοπορίας, των ερευνών, των επιστημών – αποχωρεί από το ζώδιο του Ταύρου (όπου ήταν από το 2018 έως και σήμερα) και εισέρχεται στους Διδύμους όπου θα παραμείνει έως και το 2033.

Σταδιακά μπαίνουμε σε μία εποχή που αλλάζει ο τρόπος σκέψης, επικοινωνίας, εκπαίδευσης, μετακινήσεων… Οι ιδέες ανανεώνονται, η τεχνολογία και η πληροφορία εξελίσσονται ραγδαία και όλοι μας καλούμαστε να προσαρμοστούμε σε έναν πιο γρήγορο και ευέλικτο κόσμο. Οι Δίδυμοι, Παρθένοι, Τοξότες και Ιχθύες είναι τα ζώδια που θα κάνουν τα μεγάλα άλματα αλλαγών στη ζωή τους τα επόμενα 7 χρόνια. Παράλληλα σήμερα, ο Ερμής ο πλανήτης της επικοινωνίας , σχηματίζει τετράγωνο με τον Δία από τον Καρκίνο, μία όψη που ενισχύει την παρόρμηση και την υπερβολή στις επικοινωνίες, προσοχή λοιπόν στις βιαστικές αποφάσεις και στα μεγάλα λόγια!

Κριός - Τάσεις υπερβολής

Αγαπητέ μου Κριέ, για σήμερα Κυριακή ο Ερμής από το ζώδιο σου σχηματίζει τετράγωνο με τον Δία από τον Καρκίνο και εσύ είναι φανερό ότι δεν μπορείς να συγκρατήσεις ούτε τις σκέψεις, αλλά ούτε και τα λόγια σου! Η υπερβολή στον τρόπο έκφρασής σου μπορεί να παρεξηγηθεί, ενώ άθελά σου μπορεί να μεγαλοποιήσεις τα συναισθήματά σου και να πεις λόγια που λίγο αργότερα θα μετανιώσεις! Ωστόσο σήμερα έχουμε ένα εξαιρετικά σημαντικό αστρολογικό φαινόμενο που θα επηρεάσει την επόμενη επταετία: Ο Ουρανός εισέρχεται στο ζώδιο των Διδύμων και θα παραμείνει σε αυτό το ζώδιο έως το 2033. Αυτό για σένα σημαίνει ότι μπαίνεις σε μία εποχή που ανανεώνεται και προοδεύει ο τρόπος σκέψης σου, ενώ θα πάρεις νέες αιφνίδιες αποφάσεις και για το μέλλον σου!

AstroTip: Να είσαι ανοιχτός σε νέα δεδομένα, παρατήρησε καλά πριν πεις λόγια που είναι λιγάκι “φορτισμένα”

Ταύρος – Μεγάλες σκέψεις και οικονομικές υπερβολές

Ταύρε μου, η σημερινή Κυριακή είναι εξαιρετικά σημαντική για το ζώδιο σου, καθώς ο Ουρανός αποχωρεί από το ζώδιο σου, όπου άλλαξε την ζωή σου ολοσχερώς τα τελευταία επτά χρόνια! Παράλληλα, το τετράγωνο του Ερμή από τον Κριό με τον Δία από τον Καρκίνο σε ωθεί να εκφράσεις σκέψεις και απόψεις με ένταση, όμως υπάρχει ο κίνδυνος να πάρεις αποφάσεις βασισμένες στην παρόρμηση. Παράλληλα, η είσοδος του Ουρανού στους Διδύμους εγκαινιάζει για εσένα μια νέα επταετή περίοδο που επηρεάζει κυρίως τα οικονομικά σου και τον τρόπο που διαχειρίζεσαι τα εισοδήματα και τις επενδύσεις σου. Θα χρειαστεί να προσαρμοστείς σε νέες οικονομικές συνθήκες και να αναζητήσεις νέες – έξυπνες εναλλακτικές πηγές εισοδήματος.

AstroTip: Απόφυγε οικονομικές υπερβολές και δώσε χρόνο στις αποφάσεις σου.

Δίδυμοι – Μια νέα επταετία αλλαγών ξεκινά

Δίδυμέ μου, η σημερινή ημέρα είναι ιδιαίτερα σημαντική για εσένα, καθώς ο Ουρανός περνά στο ζώδιό σου εγκαινιάζοντας έναν κύκλο ριζικών αλλαγών που θα εξελιχθούν έως το 2033. Αυτή η διέλευση φέρνει ανανέωση στη ζωή σου, απρόσμενες αποφάσεις, αλλαγές στον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου αλλά και νέες κατευθύνσεις στο μέλλον σου. Παράλληλα, το τετράγωνο του Ερμή από τον Κριό με τον Δία από τον Καρκίνο μπορεί να σε οδηγήσει σε υπερβολές σε οικονομικά ζητήματα ή σε συζητήσεις με φίλους και συνεργάτες. Πρόσεξε να μην παρασυρθείς από μεγάλες υποσχέσεις.

AstroTip: Η αλλαγή που έρχεται μπορεί να γίνει η αφετηρία για ένα νέο κεφάλαιο.

Καρκίνος – Έντονη συναισθηματική φόρτιση

Καρκίνε μου, η σημερινή Κυριακή μπορεί να σε φέρει αντιμέτωπο με έντονα συναισθήματα και σκέψεις γύρω από επαγγελματικά ή προσωπικά ζητήματα. Το τετράγωνο του Ερμή από τον Κριό με τον Δία από το ζώδιό σου σε κάνει να εκφράζεις έντονα αυτά που σκέφτεσαι, όμως υπάρχει ο κίνδυνος να υπερβάλλεις ή να παρεξηγηθείς. Από την άλλη πλευρά, η είσοδος του Ουρανού στους Διδύμους ανοίγει για εσένα μια περίοδο βαθύτερων εσωτερικών αλλαγών. Τα επόμενα χρόνια θα θελήσεις να απελευθερωθείς από καταστάσεις που σε περιορίζουν.

AstroTip: Κράτησε χαμηλούς τόνους σε επαγγελματικές συζητήσεις.

Λέων – Υπερβολικές προσδοκίες από φίλους και σχέδια

Λιοντάρι μου, Κυριακή απελευθέρωσης από δυσκολίες – ανατροπές και απρόσμενες αλλαγές στους στόχους, στην καριέρα και στις σχέσης για σένα, καθώς ο Ουρανός αποχωρεί από τον Ταύρο όπου σε ταλάνισε από το 2018 έως και σήμερα ! Το τετράγωνο του Ερμή από τον Κριό με τον Δία από τον Καρκίνο μπορεί να σε οδηγήσει σε μεγάλες προσδοκίες ή υπερβολικές υποσχέσεις γύρω από σχέδια που συζητάς με φίλους ή συνεργάτες. Η διάθεση για ενθουσιασμό είναι έντονη, όμως χρειάζεται προσοχή για να μην παρασυρθείς από μεγάλες κουβέντες. Παράλληλα, η είσοδος του Ουρανού στους Διδύμους εγκαινιάζει μια περίοδο όπου οι κοινωνικές επαφές, οι φιλίες και οι συλλογικές δραστηριότητες θα αλλάξουν σημαντικά. Νέοι άνθρωποι θα μπουν στη ζωή σου και θα επηρεάσουν την πορεία σου.

AstroTip: Δώσε χρόνο στα σχέδια πριν τα υλοποιήσεις.

Παρθένος – Ένταση σε καριέρα και αποφάσεις

Παρθένε μου, η σημερινή ημέρα μπορεί να φέρει έντονες συζητήσεις γύρω από επαγγελματικά θέματα ή οικονομικές υποχρεώσεις. Το τετράγωνο του Ερμή από τον Κριό με τον Δία από τον Καρκίνο σε κάνει να εκφράζεις μεγάλες ιδέες, όμως υπάρχει η τάση να υπερβάλλεις στις προσδοκίες σου. Παράλληλα, η είσοδος του Ουρανού στους Διδύμους ανοίγει μια επταετία σημαντικών αλλαγών στην καριέρα και στους στόχους σου. Τα επόμενα χρόνια μπορεί να σε οδηγήσουν σε απρόσμενες επαγγελματικές κατευθύνσεις.

AstroTip: Μην πάρεις αποφάσεις καριέρας μέσα σε συναισθηματική ένταση.

Ζυγός – Μεγάλες κουβέντες και νέοι ορίζοντες

Ζυγέ μου, σήμερα Κυριακή το τετράγωνο του Ερμή από τον Κριό με τον Δία από τον Καρκίνο μπορεί να δημιουργήσει ένταση σε συζητήσεις με άτομα που σχετίζεσαι ή που έχουν σημαντικό ρόλο στη ζωή σου. Υπάρχει η τάση να ειπωθούν λόγια με υπερβολή ή να δημιουργηθούν μεγάλες προσδοκίες που δύσκολα θα τηρηθούν. Παράλληλα, η είσοδος του Ουρανού στους Διδύμους εγκαινιάζει μια περίοδο όπου αλλάζει ο τρόπος που βλέπεις το μέλλον σου. Τα επόμενα χρόνια μπορεί να φέρουν ταξίδια, νέες σπουδές ή σημαντικές εμπειρίες που θα ανοίξουν τους ορίζοντές σου.

AstroTip: Σκέψου προσεκτικά πριν δεσμευτείς σε κάτι σημαντικό.

Σκορπιός – Συναισθηματικές υπερβολές και σημαντικές αλλαγές στις σχέσεις

Σκορπιέ μου, η σημερινή Κυριακή μπορεί να σε βάλει σε μια διαδικασία έντονων συναισθηματικών αντιδράσεων, καθώς το τετράγωνο του Ερμή από τον Κριό με τον Δία από τον Καρκίνο σε ωθεί να εκφράσεις σκέψεις και συναισθήματα χωρίς φίλτρο. Είναι πιθανό να υπάρξουν υπερβολές σε συζητήσεις που αφορούν σχέσεις, συνεργασίες ή οικονομικές υποθέσεις. Παράλληλα, η είσοδος του Ουρανού στους Διδύμους εγκαινιάζει για εσένα μια περίοδο βαθύτερων αλλαγών σε οικονομικά ζητήματα που μοιράζεσαι με άλλους, αλλά και σε συναισθηματικούς δεσμούς. Τα επόμενα χρόνια μπορεί να φέρουν απρόσμενες εξελίξεις σε κοινά οικονομικά ή σε μια σημαντική σχέση.

AstroTip: Απόφυγε έντονες αντιδράσεις σε οικονομικές συζητήσεις.

Τοξότης – Μεγάλες προσδοκίες στις σχέσεις

Τοξότη μου, το τετράγωνο του Ερμή από τον Κριό με τον Δία από τον Καρκίνο σε κάνει σήμερα πιο εκφραστικό, αλλά και πιο επιρρεπή σε υπερβολές στις συζητήσεις με τον σύντροφο ή με συνεργάτες. Είναι πιθανό να υπάρξει μια έντονη κουβέντα που θα φέρει στο προσκήνιο βαθύτερα συναισθήματα ή ανησυχίες. Την ίδια στιγμή, η είσοδος του Ουρανού στους Διδύμους εγκαινιάζει για εσένα μια επταετία μεγάλων αλλαγών στις σχέσεις και στις συνεργασίες σου. Νέοι άνθρωποι μπορεί να μπουν ξαφνικά στη ζωή σου και να αλλάξουν τις ισορροπίες.

AstroTip: Μην βιαστείς να πάρεις αποφάσεις μέσα σε έντονο συναίσθημα.

Αιγόκερως – Πίεση στην καθημερινότητα και στην εργασία

Αιγόκερέ μου, η σημερινή ημέρα μπορεί να φέρει ένταση στο πρόγραμμα και στις επαγγελματικές υποχρεώσεις σου. Το τετράγωνο του Ερμή από τον Κριό με τον Δία από τον Καρκίνο δείχνει ότι μπορεί να υπάρξουν παρεξηγήσεις με συνεργάτες ή υπερβολικές απαιτήσεις που θα σε κουράσουν. Παράλληλα, η είσοδος του Ουρανού στους Διδύμους ανοίγει μια επταετία σημαντικών αλλαγών στον τρόπο που εργάζεσαι και οργανώνεις την καθημερινότητά σου. Τα επόμενα χρόνια μπορεί να σε οδηγήσουν σε νέες επαγγελματικές συνθήκες ή σε διαφορετικό τρόπο εργασίας.

AstroTip: Προσπάθησε να διατηρήσεις ισορροπία ανάμεσα στη δουλειά και στην ξεκούραση.

Υδροχόος – Έντονες επιθυμίες και δημιουργικές ιδέες

Υδροχόε μου, η σημερινή ημέρα μπορεί να σε βρει με έντονη διάθεση να εκφραστείς και να μοιραστείς τις ιδέες σου. Το τετράγωνο του Ερμή από τον Κριό με τον Δία από τον Καρκίνο σε κάνει πιο αυθόρμητο στον λόγο σου, όμως υπάρχει ο κίνδυνος να υποσχεθείς περισσότερα από όσα μπορείς να πραγματοποιήσεις. Την ίδια στιγμή, η είσοδος του Ουρανού στους Διδύμους εγκαινιάζει για εσένα μια επταετία δημιουργικότητας, έρωτα και νέων εμπειριών που μπορούν να αλλάξουν τη ζωή σου.

AstroTip: Χρησιμοποίησε τη δημιουργική σου ενέργεια με τρόπο που σε εξελίσσει.

Ιχθύες – Συναισθηματική φόρτιση και οικογενειακά θέματα

Ιχθύ μου, το τετράγωνο του Ερμή από τον Κριό με τον Δία από τον Καρκίνο μπορεί να δημιουργήσει έντονα συναισθήματα γύρω από οικογενειακά ζητήματα ή θέματα που αφορούν το σπίτι. Οι συζητήσεις σήμερα μπορεί εύκολα να πάρουν μεγαλύτερες διαστάσεις από όσο χρειάζεται. Από την άλλη πλευρά, η είσοδος του Ουρανού στους Διδύμους εγκαινιάζει μια περίοδο σημαντικών αλλαγών στον χώρο του σπιτιού ή στην οικογενειακή σου ζωή. Τα επόμενα χρόνια μπορεί να φέρουν μετακόμιση, ανανέωση ή αλλαγή στις οικογενειακές ισορροπίες.

AstroTip: Απόφυγε να πάρεις βιαστικές αποφάσεις σε οικογενειακές υποθέσεις.