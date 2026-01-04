4 ζώδια, σήμερα 4/1, απολαμβάνουν μία Κυριακή γεμάτη πάθος

Η πρώτη Κυριακή του 2026 έρχεται με συναισθηματικές διαθέσεις αλλά και με το αίσθημα της αποκατάστασης και της ανακούφισης από χρόνια προβλήματα. Η Σελήνη συνεχίζει την πορεία της στο ζώδιο του Καρκίνου, σχηματίζοντας τρίγωνο με τον Κρόνο και τον Ποσειδώνα από τους Ιχθύες, οι όψεις αυτές βοηθούν σημαντική την συναισθηματική σταθερότητα, τον ιδεαλισμό, την σύσφιγξη σχέσεων, την ανακούφιση από χρόνιες υποθέσεις που μας βάραιναν.

Το απόγευμα η Σελήνη κάνει το πέρασμά της στο ζώδιο του Λέοντα, οι διαθέσεις αλλάζουν και το ζητούμενο ψυχαγωγία, έρωτας, διασκέδαση, έρχεται και πάλι στο προσκήνιο! Οι Λέοντες, οι Υδροχόοι, οι Κριοί και οι Ζυγοί είναι τα ζώδια που θα απολαύσουν ένα βράδυ Κυριακής γεμάτο πάθος!

Τι προβλέπεται αστρολογικά για το ζώδιο και τον ωροσκόπο σου; Διάβασε τις προβλέψεις σου!

Κριός – Συναισθηματικό ξαλάφρωμα

Η Κυριακή ξεκινά με χουχουλιάρικες και συναισθηματικές διαθέσεις για το ζώδιο σου αγαπητέ μου Κριέ! Η Σελήνη ολοκληρώνει σήμερα την πορεία της στο ζώδιο του Καρκίνου και η ανάγκη να αφοσιωθείς σε ότι αισθάνεσαι οικείο, ζεστό και σταθερό είναι ιδιαίτερα τονισμένη! Τα τρίγωνα της Σελήνης με τον Κρόνο και τον Ποσειδώνα από τους Ιχθύες, προσφέρουν ένα μεγάλο ξαλάφρωμα από έννοιες και προβληματισμούς του παρελθόντος και νιώθεις ψυχολογικά αρκετά πιο δυνατός! Το απόγευμα η Σελήνη περνά στον Λέοντα, η ανάγκη για ψυχαγωγία, τέχνη, διασκέδαση και έρωτα είναι τονισμένη! Η αντίθεση Σελήνης/Πλούτωνα ωστόσο σου δίνει το μήνυμα ότι δεν μπορείς με όλους τους ανθρώπους να ταιριάξεις αρμονικά – διάλεξε συνετά-!

Astro Tip: Ιδανική μέρα για να λύσεις οικογενειακές παρεξηγήσεις αλλά και για να κλείσεις μέσα σου πίκρες και παράπονα του χτες!

Ταύρος – Εσωτερική γαλήνη και επιλεκτικές επαφές

Η Κυριακή ξεκινά για σένα αγαπητέ μου Ταύρε με διάθεση ηρεμίας, συναισθηματικής σταθερότητας και ανάγκης για ουσιαστικές συζητήσεις. Η Σελήνη ολοκληρώνει την πορεία της στον Καρκίνο και σου δίνει την ευκαιρία να εκφράσεις όσα νιώθεις με τρόπο γλυκό και προστατευτικό. Τα τρίγωνα της Σελήνης με τον Κρόνο και τον Ποσειδώνα από τους Ιχθύες σε βοηθούν να αποφορτιστείς από άγχη, σκέψεις και κοινωνικές πιέσεις, νιώθοντας μεγαλύτερη ασφάλεια με τον εαυτό σου και τους ανθρώπους που εμπιστεύεσαι. Το απόγευμα, με την είσοδο της Σελήνης στον Λέοντα, η προσοχή στρέφεται στο σπίτι και στην οικογένεια. Η αντίθεση της Σελήνης με τον Πλούτωνα δείχνει πως μπορεί να υπάρξει ένταση ή ένα ξεκαθάρισμα σε οικογενειακά θέματα – κράτησε ισορροπίες.

Astro Tip: Δώσε προτεραιότητα σε συζητήσεις που φέρνουν ηρεμία και όχι ένταση. Δεν χρειάζεται να αποδείξεις τίποτα σε κανέναν.

Δίδυμοι – Συναισθηματική ασφάλεια και ξεκαθαρίσματα

Αγαπητέ μου Δίδυμε, η Κυριακή ξεκινά με ανάγκη για σιγουριά και συναισθηματική σταθερότητα. Η Σελήνη στον Καρκίνο σε βοηθά να νιώσεις πιο ασφαλής, να χαλαρώσεις και να απολαύσεις μικρές απλές στιγμές που σε γεμίζουν. Τα τρίγωνα της Σελήνης με τον Κρόνο και τον Ποσειδώνα από τους Ιχθύες λειτουργούν καταπραϋντικά, ιδιαίτερα σε θέματα που σχετίζονται με ανησυχίες ή ευθύνες που σε είχαν πιέσει τις προηγούμενες ημέρες. Το απόγευμα, με τη Σελήνη να περνά στον Λέοντα, η διάθεσή σου αλλάζει: θέλεις επικοινωνία, κίνηση, επαφή. Η αντίθεση με τον Πλούτωνα όμως δείχνει πως κάποια λόγια μπορεί να είναι φορτισμένα – πρόσεξε τον τόνο σου.

Astro Tip: Επίλεξε προσεκτικά τι λες και σε ποιον. Η αλήθεια λέγεται καλύτερα όταν συνοδεύεται από κατανόηση.

Καρκίνος – Ημέρα προσωπικής ενδυνάμωσης και απελευθέρωσης

Αγαπητέ μου Καρκίνε, αυτή η Κυριακή λειτουργεί σαν συναισθηματικό κλείσιμο κύκλου για σένα. Η Σελήνη ολοκληρώνει την πορεία της στο ζώδιό σου και, με τα τρίγωνα προς τον Κρόνο και τον Ποσειδώνα από τους Ιχθύες, σου προσφέρει βαθιά ανακούφιση, εσωτερική γαλήνη και πίστη στον εαυτό σου. Είναι μια μέρα που νιώθεις πως ό,τι σε πλήγωσε ή σε μπέρδεψε το προηγούμενο διάστημα αρχίζει να χάνει τη δύναμή του. Το απόγευμα, με τη Σελήνη να περνά στον Λέοντα, η προσοχή στρέφεται στα οικονομικά και στις προσωπικές σου αξίες. Η αντίθεση με τον Πλούτωνα δείχνει ότι χρειάζεται προσοχή σε χειρισμούς ή συναισθηματικές εξαρτήσεις – μην πιέζεις καταστάσεις.

Astro Tip: Κλείσε μέσα σου εκκρεμότητες και δώσε χώρο στη χαρά. Όταν τιμάς τον εαυτό σου, όλα μπαίνουν πιο εύκολα στη θέση τους.

Λέων – Έντονα συναισθήματα και επιλεκτικές χαρές

Αγαπητέ μου Λέοντα, η Κυριακή ξεκινά με πιο χαμηλούς τόνους και με μοναχική διάθεση! Η Σελήνη ολοκληρώνει την πορεία της στον Καρκίνο και σε καλεί να αφουγκραστείς συναισθήματα που ίσως κρατούσες στην άκρη τις προηγούμενες ημέρες. Τα τρίγωνα της Σελήνης με τον Κρόνο και τον Ποσειδώνα από τους Ιχθύες λειτουργούν θεραπευτικά, βοηθώντας σε να κλείσεις μέσα σου παλιά άγχη, φόβους ή ανασφάλειες. Το απόγευμα όμως, με τη Σελήνη να περνά στο ζώδιό σου, αλλάζει η διάθεση: θέλεις να βγεις, να φανείς, να χαρείς και να ζήσεις τη στιγμή. Η αντίθεση της Σελήνης με τον Πλούτωνα δείχνει ότι δεν είναι όλοι έτοιμοι να ακολουθήσουν τον ρυθμό σου – απόφυγε παιχνίδια εξουσίας στις σχέσεις.

Astro Tip: Διάλεξε ανθρώπους που σε κάνουν να νιώθεις άνετα και αυθεντικά. Η χαρά δεν χρειάζεται ένταση για να είναι αληθινή.

Παρθένος – Ηρεμία, στήριξη και ξεκαθαρίσματα

Αγαπητέ μου Παρθένε, η Κυριακή ξεκινά με έντονη την ανάγκη για συναισθηματική ασφάλεια και επαφή με ανθρώπους που εμπιστεύεσαι. Η Σελήνη στον Καρκίνο και τα τρίγωνά της με τον Κρόνο και τον Ποσειδώνα από τους Ιχθύες φέρνουν υποστήριξη μέσα από σχέσεις και συνεργασίες, αλλά και ένα αίσθημα ότι δεν είσαι μόνος στα βάρη που κουβαλάς. Είναι μια μέρα που μπορείς να μιλήσεις, να ζητήσεις βοήθεια ή απλώς να νιώσεις ότι σε καταλαβαίνουν. Το απόγευμα, με τη Σελήνη να περνά στον Λέοντα, στρέφεσαι πιο εσωτερικά και χρειάζεσαι αποφόρτιση. Η αντίθεση με τον Πλούτωνα δείχνει ότι η υπερβολική πίεση ή το άγχος μπορεί να σε εξαντλήσουν αν δεν βάλεις όρια.

Astro Tip: Δώσε χρόνο στον εαυτό σου να ξεκουραστεί. Δεν χρειάζεται να ελέγχεις τα πάντα για να είναι όλα εντάξει.

Ζυγός – Συναισθηματική ισορροπία και κοινωνικά φίλτρα

Αγαπητέ μου Ζυγέ, η Κυριακή ξεκινά με αυξημένες ευθύνες ή σκέψεις που αφορούν την πορεία και τις υποχρεώσεις σου. Η Σελήνη στον Καρκίνο φέρνει στο προσκήνιο επαγγελματικά ή οικογενειακά θέματα, όμως τα τρίγωνα με τον Κρόνο και τον Ποσειδώνα από τους Ιχθύες σε βοηθούν να διαχειριστείς τις καταστάσεις με ωριμότητα και ψυχραιμία. Νιώθεις ότι μπορείς να σταθείς στα πόδια σου χωρίς να χάσεις την ευαισθησία σου. Το απόγευμα, με τη Σελήνη να περνά στον Λέοντα, η διάθεση γίνεται πιο κοινωνική και θέλεις να βρεθείς με φίλους. Η αντίθεση με τον Πλούτωνα ωστόσο σου θυμίζει ότι δεν ταιριάζεις με όλους – κράτησε αποστάσεις από έντονες ή χειριστικές συμπεριφορές.

Astro Tip: Επίλεξε ποιους βάζεις κοντά σου. Η αρμονία ξεκινά όταν σέβεσαι τα δικά σου όρια.

Σκορπιός – Ξεκαθαρίσματα που σε απελευθερώνουν

Αγαπητέ μου Σκορπιέ, η Κυριακή ξεκινά με διάθεση εσωτερικής ηρεμίας και βαθύτερης κατανόησης των πραγμάτων. Η Σελήνη ολοκληρώνει την πορεία της στον Καρκίνο και, με τα τρίγωνα προς τον Κρόνο και τον Ποσειδώνα από τους Ιχθύες, σε βοηθά να δεις πιο καθαρά το νόημα εμπειριών που σε είχαν προβληματίσει. Είναι μια μέρα που νιώθεις ότι ωριμάζεις συναισθηματικά και αφήνεις πίσω βαρίδια του παρελθόντος. Το απόγευμα, με τη Σελήνη να περνά στον Λέοντα, το ενδιαφέρον στρέφεται στους στόχους και στην κοινωνική εικόνα σου. Η αντίθεση με τον Πλούτωνα δείχνει πως μπορεί να υπάρξει ένταση ή ανάγκη ελέγχου – μην πιέζεις καταστάσεις.

Astro Tip: Εμπιστεύσου τη διαίσθησή σου και άφησε τα πράγματα να εξελιχθούν χωρίς χειρισμούς. Η δύναμη φαίνεται στη σιωπηλή σταθερότητα.

Τοξότης – Βαθιές συνειδητοποιήσεις και νέα όρια

Αγαπητέ μου Τοξότη, η Κυριακή έχει έντονο συναισθηματικό βάθος. Η Σελήνη στον Καρκίνο σε φέρνει σε επαφή με φόβους, εξαρτήσεις ή οικονομικές σκέψεις που ζητούν λύση. Τα τρίγωνα της Σελήνης με τον Κρόνο και τον Ποσειδώνα από τους Ιχθύες λειτουργούν λυτρωτικά, βοηθώντας σε να καταλάβεις τι αξίζει να κρατήσεις και τι όχι. Το απόγευμα, με τη Σελήνη στον Λέοντα, η διάθεση αλλάζει και αναζητάς αισιοδοξία, έμπνευση και διέξοδο. Η αντίθεση με τον Πλούτωνα όμως δείχνει πως κάποια συζήτηση μπορεί να έχει έντονο φορτίο – διατήρησε το μέτρο.

Astro Tip: Μην αποφεύγεις τα δύσκολα συναισθήματα. Όταν τα αντιμετωπίζεις, ανοίγεις χώρο για ουσιαστική ανανέωση.

Αιγόκερως – Σχέσεις σε πρώτο πλάνο

Αγαπητέ μου Αιγόκερε, η Κυριακή ξεκινά με έντονη εστίαση στις σχέσεις και στις συνεργασίες σου. Η Σελήνη στον Καρκίνο και τα τρίγωνά της με τον Κρόνο και τον Ποσειδώνα από τους Ιχθύες βοηθούν να υπάρξει κατανόηση, συγχώρεση και ουσιαστική επικοινωνία. Είναι μια καλή στιγμή να λύσεις παρεξηγήσεις ή να έρθεις πιο κοντά με ανθρώπους που έχουν σημασία για σένα. Το απόγευμα, με τη Σελήνη να περνά στον Λέοντα, η μέρα σου χρωματίζεται με πάθος και ένταση. Η αντίθεση της Σελήνης με τον Πλούτωνα φέρνει στην επιφάνεια φόβους, ανασφάλειες που καλείσαι να διαχειριστείς. Μην αφήνεις τα συναισθήματα πικρίας να σε καταβάλουν!

Astro Tip: Άκουσε πραγματικά τον άλλον πριν αντιδράσεις. Η ειλικρίνεια χτίζει, ο έλεγχος απομακρύνει.

Υδροχόος – Ισορροπία ανάμεσα σε υποχρεώσεις και χαρά

Αγαπητέ μου Υδροχόε, η Κυριακή ξεκινά με εσένα να έχει την ανάγκη να φροντίσεις την καθημερινότητά σου και τον εαυτό σου. Η Σελήνη στον Καρκίνο και τα τρίγωνά της με τον Κρόνο και τον Ποσειδώνα σε βοηθούν να βρεις τον ρυθμό που σε ηρεμεί και να κλείσεις εκκρεμότητες χωρίς άγχος. Το απόγευμα, με τη Σελήνη να περνά στον Λέοντα, οι σχέσεις και οι συνεργασίες παίρνουν φωτιά. Η αντίθεση με τον Πλούτωνα δείχνει ότι κάποια πρόσωπα μπορεί να λειτουργούν πιεστικά – βάλε όρια.

Astro Tip:

Ισορρόπησε ανάμεσα στο «πρέπει» και στο «θέλω». Οι σχέσεις ανθίζουν όταν υπάρχει σεβασμός.

Ιχθύς – Γλυκιά ανακούφιση και καρδιακές στιγμές

Αγαπητέ μου Ιχθύ, η Κυριακή ξεκινά ιδιαίτερα ευνοϊκά για σένα. Η Σελήνη στον Καρκίνο σχηματίζει τρίγωνα με τον Κρόνο και τον Ποσειδώνα στο ζώδιό σου, προσφέροντας συναισθηματική ανακούφιση, έμπνευση και ένα βαθύ αίσθημα πίστης και ελπίδας. Είναι μια μέρα που μπορείς να νιώσεις ξανά χαρά, αγάπη και δημιουργικότητα. Το απόγευμα, με τη Σελήνη στον Λέοντα, στρέφεσαι σε πρακτικά ζητήματα και υποχρεώσεις. Η αντίθεση με τον Πλούτωνα δείχνει ότι δεν πρέπει να φορτίζεις τον εαυτό σου με έντονο στρες, σκεπτόμενος τα «πρέπει» που είναι απαραίτητο να ακολουθήσεις μετά τις γιορτές.

Astro Tip: Ακολούθησε αυτό που σε γεμίζει, αλλά μην ξεχνάς τα όριά σου. Η φροντίδα του εαυτού είναι πράξη αγάπης.