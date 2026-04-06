4 ζώδια σήμερα 6/4 παρασύρονται σε υπερβολές

Η Μεγάλη Δευτέρα ξεκινά με έντονη συναισθηματική φόρτιση και με την τάση να κάνουμε τα πράγματα… λίγο πιο μεγάλα από όσο είναι στην πραγματικότητα. Το τετράγωνο του Ήλιου από τον Κριό με τον Δία από τον Καρκίνο δημιουργεί ένα κλίμα υπερβολής, ενθουσιασμού αλλά και παρορμητικών κινήσεων. Οι διαθέσεις είναι έντονες, οι αντιδράσεις διογκώνονται και εύκολα μπορεί να ξεφύγουμε είτε σε λόγια είτε σε πράξεις. Είναι μια ημέρα που μπορεί να φέρει αυθόρμητες αποφάσεις, έξοδα για το σπίτι ή το Πάσχα, αλλά και συζητήσεις που παίρνουν μεγαλύτερες διαστάσεις από όσο χρειάζεται.

Πιο έντονα επηρεάζονται τα ζώδια του παρορμητικού σταυρού: Κριοί (30 Μαρτίου – 6 Απριλίου), Καρκίνοι (2 – 9 Ιουλίου), Ζυγοί (4 – 11 Οκτωβρίου) και Αιγόκεροι (1 – 8 Ιανουαρίου), δηλαδή όσοι έχουν γεννηθεί περίπου στις 10–17 μοίρες των ζωδίων αυτών. Για αυτούς η ημέρα μπορεί να φέρει έντονες αντιδράσεις, σημαντικές συζητήσεις ή αποφάσεις που χρειάζονται περισσότερη σκέψη πριν παρθούν.

Κριός – Τάση για υπερβολές

Η Μεγάλη Εβδομάδα για σένα Κριέ μου ξεκινά με αυθορμητισμό, ενθουσιασμό και με την διάθεση εκείνη που σε κατευθύνει να ξεφύγεις από τα συνηθισμένα! Για σήμερα Μ. Δευτέρα, ο Ήλιος από το ζώδιο σου σχηματίζεται τετράγωνο με τον Δία από τον Καρκίνο, η όψη αυτή φέρνει υπερχείλισή συναισθημάτων, τάση για υπερβολές και ίσως με την στάση και την συμπεριφορά σου να κριθείς κάπως επιπόλαιος αυτή την ημέρα! Η μέρα σε προδιαθέτει για έξοδα που αφορούν το σπίτι , το Πάσχα και τις υποχρεώσεις που τρέχουν, όμως δύσκολα θα μπορέσεις να βάλεις «φρένο»! AstroTip: Μην ανοίγεσαι περισσότερο από αυτό που μπορείς να υποστηρίξεις!

Ταύρος – Ανάγκη για ισορροπία στις σχέσεις

Για σένα Ταύρε μου, η Μεγάλη Εβδομάδα ξεκινά με έντονη εστίαση στις σχέσεις και στις επαφές σου με τους άλλους. Η Μεγάλη Δευτέρα σε βρίσκει με τη διάθεση να έρθεις πιο κοντά με αγαπημένα πρόσωπα, όμως το τετράγωνο Ήλιου από τον Κριό με τον Δία στον Καρκίνο μπορεί να δημιουργήσει μια μικρή υπερβολή στα λόγια και στις αντιδράσεις σου. Είναι πιθανό να νιώσεις ότι πρέπει να εξηγήσεις πολλά, να δώσεις απαντήσεις ή να υπερασπιστείς μια επιλογή σου. Κάποια συζήτηση μπορεί να πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις από όσο θα ήθελες. Από την άλλη πλευρά, η ημέρα μπορεί να φέρει και μια ευχάριστη είδηση ή ένα μήνυμα από πρόσωπο που έχεις καιρό να ακούσεις. Προσπάθησε να κρατήσεις ισορροπία ανάμεσα στο συναίσθημα και στη λογική.



AstroTip: Μην αφήσεις μια κουβέντα να γίνει μεγαλύτερο θέμα από όσο αξίζει.

Δίδυμοι – Υποχρεώσεις που σε πιέζουν

Η Μεγάλη Δευτέρα σε βρίσκει, αγαπημένε μου Δίδυμε, μέσα σε ένα πρόγραμμα γεμάτο υποχρεώσεις και πρακτικές ανάγκες που δεν παίρνουν αναβολή. Το τετράγωνο του Ήλιου από τον Κριό με τον Δία στον Καρκίνο αγγίζει έντονα τα οικονομικά και τις υποχρεώσεις που σχετίζονται με το σπίτι ή την οικογένεια. Μπορεί να χρειαστεί να κάνεις κάποια έξοδα που δεν είχες υπολογίσει ή να αναλάβεις μια ευθύνη που τελικά σε πιέζει χρονικά. Παράλληλα όμως, η ημέρα σε βάζει και σε σκέψεις για το πώς θα οργανώσεις καλύτερα τα σχέδιά σου τις επόμενες ημέρες. Μια μικρή υπερβολή στην αισιοδοξία σου μπορεί να σε οδηγήσει να υποσχεθείς περισσότερα από όσα μπορείς να κάνεις. Κράτησε μέτρο και οργάνωσε τις κινήσεις σου με πρακτικότητα.



AstroTip: Κάνε ένα βήμα τη φορά και μην φορτώνεις το πρόγραμμά σου με περισσότερα από όσα αντέχεις.

Καρκίνος – Συναισθηματική υπερχείλιση

Από το ξεκίνημα της Μεγάλης Εβδομάδας, αγαπημένε μου Καρκίνε, τα συναισθήματα είναι έντονα και η καρδιά σου βρίσκεται σε πρώτο πλάνο. Ο Δίας που βρίσκεται στο ζώδιό σου δέχεται το τετράγωνο του Ήλιου από τον Κριό και αυτό μπορεί να σε κάνει να αντιδράσεις πιο έντονα από όσο συνηθίζεις. Κάποια οικογενειακή συζήτηση, μια απόφαση που πρέπει να παρθεί ή μια μικρή διαφωνία μπορεί να σου δημιουργήσει μια αίσθηση πίεσης. Από την άλλη πλευρά, η ημέρα φέρνει και έντονη ανάγκη για επαφή με ανθρώπους που αγαπάς. Είναι πιθανό να οργανώσεις κάτι για τις ημέρες του Πάσχα ή να μιλήσεις με πρόσωπα που έχεις να δεις καιρό. Πρόσεξε μόνο να μην παρασυρθείς από υπερβολές.



AstroTip: Άκου την καρδιά σου, αλλά κράτα και λίγη ψυχραιμία πριν πάρεις αποφάσεις.

Λέων – Σκέψεις που σε προβληματίζουν

Για σένα Λέοντα μου, η Μεγάλη Δευτέρα ξεκινά με έντονη εσωτερική κινητικότητα και σκέψεις που σε κάνουν να αναλογιστείς κάποια ζητήματα της καθημερινότητάς σου. Το τετράγωνο Ήλιου από τον Κριό με τον Δία στον Καρκίνο ενεργοποιεί θέματα που ίσως κρατούσες μέσα σου ή που αφορούν το παρελθόν. Μπορεί να νιώσεις ότι χρειάζεσαι λίγο χρόνο μόνος για να βάλεις σε τάξη τις σκέψεις σου. Παράλληλα, κάποια μικρή ανατροπή στο πρόγραμμα της ημέρας μπορεί να σε βγάλει από το πλάνο σου. Η μέρα όμως είναι καλή για να κλείσεις εκκρεμότητες και να οργανώσεις καλύτερα τις επόμενες κινήσεις σου. Μην πιέζεις τον εαυτό σου να λύσει τα πάντα τώρα.



AstroTip: Μερικές φορές η καλύτερη κίνηση είναι να κάνεις ένα μικρό βήμα πίσω και να παρατηρήσεις.

Παρθένος – Επαφές και συζητήσεις

Η Μεγάλη Δευτέρα ανοίγει για σένα Παρθένε μου έναν κύκλο επικοινωνιών και συζητήσεων που μπορεί να αποδειχθούν ιδιαίτερα σημαντικές. Το τετράγωνο του Ήλιου από τον Κριό με τον Δία στον Καρκίνο δείχνει ότι μέσα από φίλους ή γνωστούς μπορεί να προκύψει μια πρόταση ή μια κουβέντα που θα σε βάλει σε σκέψεις. Παράλληλα όμως, υπάρχει και η τάση να δημιουργηθούν υπερβολικές προσδοκίες γύρω από ένα σχέδιο. Κάποιο πρόσωπο μπορεί να σου ζητήσει βοήθεια ή να θελήσει να σε συμπεριλάβει σε ένα πλάνο για τις επόμενες ημέρες. Εσύ καλείσαι να δεις τα πράγματα ρεαλιστικά. Κράτα χαμηλούς τόνους και άκου περισσότερο παρά μιλάς.



AstroTip: Μην παίρνεις αποφάσεις βιαστικά – άφησε λίγο χρόνο για να ξεκαθαρίσουν τα δεδομένα.

Ζυγός – Προκλήσεις στις συνεργασίες

Από το ξεκίνημα κιόλας της Μεγάλης Εβδομάδας, αγαπημένε μου Ζυγέ, το ενδιαφέρον σου στρέφεται σε θέματα συνεργασιών και επαγγελματικών ευθυνών. Το τετράγωνο του Ήλιου από τον Κριό με τον Δία στον Καρκίνο μπορεί να δημιουργήσει μια μικρή ένταση σε μια συνεργασία ή σε μια επαγγελματική συζήτηση. Είναι πιθανό να υπάρξει μια διαφωνία γύρω από ένα πλάνο ή να νιώσεις ότι κάποιος περιμένει περισσότερα από όσα μπορείς να προσφέρεις αυτή τη στιγμή. Από την άλλη πλευρά, η ημέρα μπορεί να φέρει και μια ευκαιρία να δείξεις τις ικανότητές σου ή να πάρεις πρωτοβουλία σε κάτι που έχει σημασία. Κράτησε ισορροπία ανάμεσα στις απαιτήσεις των άλλων και στις δικές σου ανάγκες.



AstroTip: Μην προσπαθείς να ευχαριστήσεις τους πάντες – βάλε και τα δικά σου όρια.

Σκορπιός – Μέρα που φέρνει αποκαλύψεις

Για σένα Σκορπιέ μου, η Μεγάλη Δευτέρα ανοίγει με μια διάθεση να δεις τα πράγματα πιο βαθιά και πιο ουσιαστικά. Το τετράγωνο του Ήλιου από τον Κριό με τον Δία στον Καρκίνο σε ωθεί να σκεφτείς διαφορετικά κάποια ζητήματα που αφορούν σχέδια, μετακινήσεις ή επαγγελματικές επιλογές. Μπορεί να προκύψει μια συζήτηση ή μια πληροφορία που θα σε βάλει σε σκέψεις για το πώς θα κινηθείς τις επόμενες ημέρες. Από τη μία πλευρά νιώθεις την ανάγκη να ανοίξεις τα φτερά σου, από την άλλη όμως υπάρχει και μια πρακτική πραγματικότητα που σε κρατά πιο συγκρατημένο. Η ημέρα μπορεί να φέρει και μια είδηση από μακριά ή ένα πρόσωπο που θέλει να σε δει μέσα στις γιορτές.



AstroTip: Μην παίρνεις αποφάσεις μέσα στην ένταση της στιγμής.

Τοξότης – Οικονομικά και πρακτικές αποφάσεις

Αγαπημένε μου Τοξότη, η Μεγάλη Δευτέρα σε φέρνει αντιμέτωπο με ζητήματα οικονομικής φύσης που χρειάζονται προσοχή και οργάνωση. Το τετράγωνο Ήλιου από τον Κριό με τον Δία στον Καρκίνο μπορεί να φέρει κάποια έξοδα που σχετίζονται με το σπίτι, την οικογένεια ή τις προετοιμασίες του Πάσχα. Ίσως χρειαστεί να κάνεις έναν καλύτερο προγραμματισμό για να μην ξεφύγεις από τον προϋπολογισμό σου. Παράλληλα όμως, η ημέρα μπορεί να σου δώσει και μια ευκαιρία να τακτοποιήσεις μια εκκρεμότητα που σε απασχολούσε εδώ και καιρό. Ένα πρόσωπο μπορεί να σου προτείνει μια λύση ή να σου δώσει μια χρήσιμη πληροφορία. Κράτησε μέτρο στις κινήσεις σου και μην παρασύρεσαι από την αισιοδοξία της στιγμής.



AstroTip: Οργάνωσε καλύτερα τα οικονομικά σου πριν πάρεις νέες αποφάσεις.

Αιγόκερως – Εντάσεις στο οικογενειακό περιβάλλον

Η Μεγάλη Δευτέρα σε βρίσκει, αγαπημένε μου Αιγόκερε, με αυξημένες ευθύνες στο οικογενειακό περιβάλλον και με μια αίσθηση ότι πρέπει να τακτοποιήσεις πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Το τετράγωνο του Ήλιου από τον Κριό με τον Δία στον Καρκίνο φέρνει μια υπερβολή στις αντιδράσεις των γύρω σου ή μια μικρή ένταση σε μια συζήτηση. Είναι πιθανό να υπάρξει διαφωνία γύρω από ένα οικογενειακό θέμα ή ένα ζήτημα που αφορά το σπίτι. Από την άλλη πλευρά, η ημέρα μπορεί να σε βοηθήσει να ξεκαθαρίσεις μια κατάσταση που είχε μείνει ανοιχτή. Μην αφήσεις το πείσμα να σε οδηγήσει σε σκληρές κουβέντες. Με λίγη ψυχραιμία μπορείς να κρατήσεις τις ισορροπίες.



AstroTip: Άκου και την πλευρά των άλλων πριν επιμείνεις στη δική σου θέση.

Υδροχόος – Απρόσμενες ειδήσεις

Η Μεγάλη Δευτέρα ξεκινά για σένα Υδροχόε μου με έντονη κινητικότητα στην καθημερινότητα και αρκετές συζητήσεις που μπορεί να φέρουν ενδιαφέρουσες εξελίξεις. Το τετράγωνο του Ήλιου από τον Κριό με τον Δία στον Καρκίνο μπορεί να φέρει μια είδηση ή μια πρόταση που θα σε βγάλει από τη ρουτίνα σου. Παράλληλα όμως υπάρχει και η τάση για υπερβολές στα λόγια ή σε υποσχέσεις που δίνονται βιαστικά. Κάποιο πρόσωπο μπορεί να σου ζητήσει βοήθεια ή να σε καλέσει να συμμετέχεις σε ένα σχέδιο που αφορά τις επόμενες ημέρες. Εσύ καλείσαι να κρατήσεις μια πιο ψύχραιμη στάση και να δεις τα πράγματα με ρεαλισμό.



AstroTip: Σκέψου καλά πριν πεις το μεγάλο «ναι» σε μια πρόταση.

Ιχθύες – Σκέψεις για τα οικονομικά

Για σένα Ιχθύ μου, η Μεγάλη Δευτέρα στρέφει την προσοχή σου κυρίως στα οικονομικά και στις πρακτικές υποχρεώσεις που έχεις μπροστά σου. Το τετράγωνο Ήλιου από τον Κριό με τον Δία στον Καρκίνο μπορεί να δημιουργήσει μια μικρή υπερβολή σε έξοδα ή σε επιθυμίες που θέλεις να ικανοποιήσεις αυτές τις ημέρες. Οι προετοιμασίες για το Πάσχα ή κάποια ανάγκη του σπιτιού μπορεί να σε οδηγήσουν σε περισσότερα έξοδα από όσα είχες υπολογίσει. Από την άλλη πλευρά όμως, η ημέρα φέρνει και μια αίσθηση αισιοδοξίας για κάτι που σχεδιάζεις να κάνεις μέσα στο επόμενο διάστημα. Αν κινηθείς με σύνεση, μπορείς να κρατήσεις την ισορροπία.



AstroTip: Απόλαυσε τις μικρές χαρές της ημέρας χωρίς να ξεφύγεις από το μέτρο.