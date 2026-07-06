4 ζώδια σήμερα 6/7 έρχονται αντιμέτωπα με εμπόδια και ευθύνες!

Η εβδομάδα δεν ξεκινά τόσο χαλαρά και ανάλαφρα, απεναντίας το αστρολογικό σκηνικό της Δευτέρας 6 Ιουλίου φέρνει πιέσεις, ευθύνες και δοκιμασίες που για λίγο δεν μας επιτρέπουν να νιώθουμε την χαλαρότητα του καλοκαιριού! Για σήμερα Δευτέρα, κορυφώνεται το τετράγωνο του Ήλιου από τον Καρκίνο με τον Κρόνο από τον Κριό, μία όψη που τεστάρει, δοκιμάζει αντοχές και δημιουργεί έντονη κόπωση από τις υποχρεώσεις! Όλοι μας πιέζουν και μας φορτώνουν πράγματα, υπάρχουν εμπόδια που δεν μας επιτρέπουν να είμαστε χαμογελαστοί και ανάλαφροι, ενώ οι εκκρεμότητες επανέρχονται για επίλυση και δεν μπορούμε να δραπετεύσουμε εύκολα! Ωστόσο σήμερα, η συνειδητή, οργανωμένη, επικεντρωμένη προσπάθεια, θα φέρει ανταμοιβή, επομένως τα άστρα μας ωθούν ξεκάθαρα , να σηκώσουμε μανίκια να εργαστούμε σκληρά και να οριοθετήσουμε την ζωή μας. Τα ζώδια που νιώθουν σήμερα ότι δοκιμάζονται οι αντοχές τους είναι οι Κριοί, Καρκίνοι, Ζυγοί και Αιγόκεροι, πολύ περισσότερο όσοι έχουν γεννηθεί στις ακόλουθες ημερομηνίες: 2 – 6 Απριλίου, 4 – 8 Ιουλίου , 5 – 9 Οκτωβρίου , 3 – 7 Ιανουαρίου

Κριός – Ώρα να αποδείξεις πόσο αντέχεις

Αγαπητέ μου Κριέ, η σημερινή Δευτέρα σε φέρνει αντιμέτωπο με τις ευθύνες που ίσως προσπαθούσες να αποφύγεις τις τελευταίες εβδομάδες. Το τετράγωνο του Ήλιου από τον Καρκίνο με τον Κρόνο στο ζώδιό σου ενεργοποιεί τον άξονα σπιτιού – καριέρας, δημιουργώντας πίεση ανάμεσα στις προσωπικές και επαγγελματικές υποχρεώσεις. Αν έχεις γεννηθεί από 2 έως 6 Απριλίου, είναι πολύ πιθανό να χρειαστεί να διαχειριστείς μία οικογενειακή υπόθεση, ένα θέμα κατοικίας ή μία επαγγελματική ευθύνη που απαιτεί άμεση ανταπόκριση. Η αίσθηση ότι όλοι ζητούν κάτι από εσένα μπορεί να σε κουράσει, όμως η ημέρα έχει και ανταμοιβή. Ό,τι οργανώσεις, διευθετήσεις και τακτοποιήσεις τώρα, θα σε απαλλάξει από σημαντικό βάρος αργότερα.

AstroTip: Σήμερα μην αναρωτιέσαι πόσο δύσκολο είναι κάτι. Αναρωτήσου πόσο σημαντικό είναι.

Ταύρος – Οι συζητήσεις έχουν βάρος και συνέπειες

Φίλε μου Ταύρε, το τετράγωνο Ήλιου – Κρόνου επηρεάζει τον άξονα επικοινωνίας και παρασκηνίου, γι' αυτό και η εβδομάδα ξεκινά με αρκετές σκέψεις, συζητήσεις και υποχρεώσεις που απαιτούν σοβαρή διαχείριση. Μία είδηση, ένα έγγραφο, μία μετακίνηση ή μία επαφή με συγγενικό πρόσωπο μπορεί να χρειαστεί περισσότερο χρόνο και προσπάθεια από όσο υπολόγιζες. Η σημερινή ημέρα δεν ευνοεί τις πρόχειρες αποφάσεις ούτε τα βιαστικά συμπεράσματα. Αντίθετα, σε βοηθά να δεις πιο ώριμα μία κατάσταση και να οργανώσεις τα επόμενα βήματά σου. Μην απογοητευτείς αν κάτι προχωρά πιο αργά.

AstroTip: Η καθυστέρηση δεν είναι πάντα εμπόδιο. Μερικές φορές είναι προστασία.

Δίδυμοι – Οικονομικές προτεραιότητες στο προσκήνιο

Αγαπητέ μου Δίδυμε, η κορύφωση του τετραγώνου Ήλιου – Κρόνου στρέφει την προσοχή σου σε οικονομικά θέματα, υποχρεώσεις και ζητήματα ασφάλειας. Κάποιο έξοδο, μία πληρωμή ή μία οικονομική εκκρεμότητα μπορεί να σε βάλει στη διαδικασία να επανεξετάσεις τον προϋπολογισμό σου. Παράλληλα, η ημέρα σε βοηθά να αξιολογήσεις πιο ρεαλιστικά τους στόχους σου και να διαπιστώσεις τι αξίζει πραγματικά να συνεχίσεις να υποστηρίζεις. Δεν είναι μία εύκολη Δευτέρα, είναι όμως μία παραγωγική ημέρα που σε βοηθά να χτίσεις πιο σταθερές βάσεις για το μέλλον.

AstroTip: Σήμερα η σωστή διαχείριση αξίζει περισσότερο από το γρήγορο κέρδος.

Καρκίνος – Οι ευθύνες σε ωριμάζουν

Φίλε μου Καρκίνε, το τετράγωνο του Ήλιου στο ζώδιό σου με τον Κρόνο από τον Κριό σε φέρνει στο επίκεντρο των εξελίξεων. Αν έχεις γεννηθεί από 4 έως 8 Ιουλίου, είναι πιθανό να νιώσεις ότι οι απαιτήσεις των άλλων αυξάνονται ή ότι πρέπει να αποδείξεις την αξία σου σε επαγγελματικό και προσωπικό επίπεδο. Ο άξονας που ενεργοποιείται αφορά άμεσα εσένα και την πορεία της καριέρας σου. Ένα επαγγελματικό θέμα, μία αξιολόγηση, μία ευθύνη ή μία σημαντική απόφαση μπορεί να σε πιέσει, όμως ταυτόχρονα σου δίνει την ευκαιρία να αποδείξεις τι μπορείς να πετύχεις όταν λειτουργείς με συνέπεια και πειθαρχία.

AstroTip: Μην βλέπεις μόνο το βάρος της ευθύνης. Δες και την ευκαιρία που κρύβεται μέσα της.

Λέων – Πριν προχωρήσεις, χρειάζεται ξεκαθάρισμα

Λιοντάρι μου, η σημερινή Δευτέρα δεν έχει εξωστρέφεια και θεαματικές εξελίξεις αλλά περισσότερο εσωτερική δουλειά και προετοιμασία. Το τετράγωνο Ήλιου – Κρόνου ενεργοποιεί τον άξονα του παρασκηνίου, της ψυχολογίας και των μελλοντικών σου σχεδίων, φέρνοντας στην επιφάνεια φόβους, αμφιβολίες ή εκκρεμότητες που χρειάζονται διευθέτηση. Μία υπόθεση που αφορά ταξίδι, σπουδές, νομικό θέμα ή ένα προσωπικό σχέδιο μπορεί να καθυστερεί προσωρινά ή να απαιτεί καλύτερη οργάνωση. Μην πιέσεις καταστάσεις να εξελιχθούν με το ζόρι. Σήμερα το σύμπαν σου ζητά να προετοιμαστείς σωστά πριν περάσεις στην επόμενη φάση.

AstroTip: Κάποιες καθυστερήσεις υπάρχουν για να σου δώσουν χρόνο να διορθώσεις την πορεία σου.

Παρθένος – Ξεκαθαρίζεις ποιοι άνθρωποι αξίζουν να παραμείνουν δίπλα σου

Αγαπητέ μου Παρθένε, η κορύφωση του τετραγώνου Ήλιου από τον Καρκίνο με τον Κρόνο από τον Κριό ενεργοποιεί για εσένα τον άξονα των φίλων, των στόχων, των οικονομικών δεσμεύσεων και των συναισθηματικών υποχρεώσεων. Η σημερινή Δευτέρα σε βάζει στη διαδικασία να αξιολογήσεις ανθρώπους, συνεργασίες αλλά και σχέδια που αφορούν το μέλλον σου. Μπορεί να διαπιστώσεις ότι κάποια πρόσωπα ζητούν περισσότερα από όσα προσφέρουν ή ότι μία φιλική ή επαγγελματική σχέση χρειάζεται νέα όρια. Παράλληλα, ένα οικονομικό θέμα, μία οφειλή, μία συμφωνία ή μία υποχρέωση που συνδέεται με τρίτους επανέρχεται στο προσκήνιο και απαιτεί πιο σοβαρή διαχείριση. Μην απογοητευτείς αν χρειαστεί να πεις «όχι» ή να απομακρυνθείς από ανθρώπους που δεν ακολουθούν τον ίδιο δρόμο με εσένα. Ο Κρόνος σε βοηθά να χτίσεις σχέσεις και συμμαχίες με διάρκεια, αρκεί να είσαι ειλικρινής με τις ανάγκες και τις προσδοκίες σου. AstroTip: Δεν είναι όλοι οι συνοδοιπόροι προορισμένοι να φτάσουν μαζί σου μέχρι το τέλος της διαδρομής.

Ζυγός – Οι σχέσεις περνούν από τεστ αντοχής

Αγαπητέ μου Ζυγέ, η κορύφωση του τετραγώνου Ήλιου – Κρόνου επηρεάζει άμεσα τον άξονα καριέρας και σχέσεων. Από τη μία υπάρχουν επαγγελματικές απαιτήσεις που δεν μπορούν να περιμένουν και από την άλλη άνθρωποι που ζητούν χρόνο, προσοχή και ξεκάθαρες απαντήσεις. Αν έχεις γεννηθεί από 5 έως 9 Οκτωβρίου, μπορεί να νιώσεις ότι προσπαθείς να ισορροπήσεις ανάμεσα σε προσωπικές και επαγγελματικές υποχρεώσεις χωρίς να αφήσεις κανέναν δυσαρεστημένο. Μία συνεργασία, μία επαγγελματική συμφωνία ή μία προσωπική σχέση περνά από φάση αξιολόγησης. Δεν είναι ημέρα για μεγάλα λόγια αλλά για ουσιαστικές πράξεις. Αν αναλάβεις τις ευθύνες σου χωρίς να μεταφέρεις το βάρος στους άλλους, θα βγεις κερδισμένος.

AstroTip: Ό,τι αντέξει στις πιέσεις αυτής της περιόδου, έχει μέλλον.

Σκορπιός – Τα σχέδιά σου σκοντάφτουν προσωρινά στις υποχρεώσεις

Αγαπητέ μου Σκορπιέ, η σημερινή Δευτέρα μπορεί να σου δημιουργήσει την αίσθηση ότι η καθημερινότητα βάζει φρένο σε κάτι που θέλεις πολύ να προχωρήσεις. Το τετράγωνο του Ήλιου από τον Καρκίνο με τον Κρόνο από τον Κριό ενεργοποιεί τον άξονα των μελλοντικών σχεδίων, των ταξιδιών, των σπουδών και της καθημερινής εργασίας, δημιουργώντας συγκρούσεις ανάμεσα σε αυτό που ονειρεύεσαι και σε αυτό που πρέπει να κάνεις. Ένα ταξίδι μπορεί να χρειαστεί καλύτερη οργάνωση, μία διαδικασία να καθυστερήσει ή ένα επαγγελματικό καθήκον να σε αναγκάσει να αναβάλεις προσωρινά κάτι που περίμενες με ανυπομονησία. Αυτό που σήμερα σου φαίνεται σαν καθυστέρηση, στην πραγματικότητα λειτουργεί σαν έλεγχος αντοχής και οργάνωσης.

AstroTip: Μην εγκαταλείψεις έναν στόχο επειδή καθυστερεί. Σήμερα τα άστρα σου ζητούν να τον χτίσεις πιο γερά.

Τοξότης – Υποχρεώσεις που δεν σηκώνουν αναβολή

Για σένα Τοξότη μου σήμερα το τετράγωνο Ήλιου – Κρόνου ενεργοποιεί τον άξονα οικονομικών, συναισθηματικών δεσμεύσεων και κοινών υποχρεώσεων. Η εβδομάδα ξεκινά με μία εκκρεμότητα που ζητά λύση, είτε αφορά χρήματα, είτε μία συμφωνία, είτε μία προσωπική υπόθεση που έχει μείνει σε αναμονή. Δεν αποκλείεται να χρειαστεί να αναλάβεις μία ευθύνη για λογαριασμό άλλου προσώπου ή να συνειδητοποιήσεις ότι μία κατάσταση απαιτεί πιο ώριμη διαχείριση. Η ημέρα δεν ευνοεί τα οικονομικά ρίσκα ούτε τις πρόχειρες αποφάσεις. Ευνοεί όμως τον σωστό σχεδιασμό.

AstroTip: Σήμερα χτίζεις σταθερότητα, ακόμη κι αν χρειαστεί να στερηθείς μία προσωρινή ευκολία.

Αιγόκερως – Οι ευθύνες δεν μπορούν να περιμένουν

Αγαπητέ μου Αιγόκερε, είσαι από τους πρωταγωνιστές της ημέρας και ιδιαίτερα αν έχεις γεννηθεί από 3 έως 7 Ιανουαρίου. Το τετράγωνο του Ήλιου από τον Καρκίνο με τον Κρόνο από τον Κριό ενεργοποιεί τον άξονα σχέσεων – οικογένειας και σε φέρνει αντιμέτωπο με ευθύνες που δεν μπορείς να αγνοήσεις. Από τη μία υπάρχουν οι απαιτήσεις ενός σημαντικού προσώπου, από την άλλη οικογενειακές ή προσωπικές υποχρεώσεις που ζητούν άμεση διαχείριση. Είναι πιθανό να νιώσεις ότι οι άλλοι ζητούν περισσότερα από όσα μπορείς να προσφέρεις αυτή τη στιγμή. Ωστόσο, η ημέρα σε βοηθά να ξεκαθαρίσεις όρια και να βάλεις μία κατάσταση σε πιο σταθερή βάση. Όσο κουραστική κι αν φανεί η Δευτέρα, τα αποτελέσματα των προσπαθειών σου θα φανούν σύντομα.

AstroTip: Μην προσπαθήσεις να τα σηκώσεις όλα μόνος σου. Η σωστή κατανομή ευθυνών είναι μέρος της λύσης.

Υδροχόος – Η πίεση κρύβεται στις λεπτομέρειες

Φίλε μου Υδροχόε, το τετράγωνο Ήλιου – Κρόνου επηρεάζει τον άξονα καθημερινότητας, εργασίας και υποχρεώσεων. Η εβδομάδα ξεκινά με αρκετό τρέξιμο, μικρές εκκρεμότητες που συσσωρεύονται και την αίσθηση ότι ο χρόνος δεν φτάνει για όλα όσα πρέπει να γίνουν. Μία επαγγελματική υποχρέωση, μία μετακίνηση ή μία διαδικασία που καθυστερεί μπορεί να δοκιμάσει τα νεύρα και την υπομονή σου. Ωστόσο, η ημέρα έχει και μία σημαντική διδασκαλία: να λειτουργήσεις με πρόγραμμα και όχι με βιασύνη. Αν κινηθείς μεθοδικά, θα καταφέρεις περισσότερα από όσα πιστεύεις.

AstroTip: Σήμερα δεν κερδίζει ο πιο γρήγορος αλλά ο πιο οργανωμένος.

Ιχθύες – Ώρα να δεις τι αξίζει πραγματικά

Ιχθύ μου για σήμερα Δευτέρα η κορύφωση του τετραγώνου Ήλιου – Κρόνου επηρεάζει τον τομέα του έρωτα, των παιδιών, της δημιουργικότητας αλλά και των οικονομικών σου επιλογών. Η ημέρα μπορεί να σε φέρει μπροστά σε μία απόφαση που αφορά μία αισθηματική σχέση, ένα προσωπικό σχέδιο ή ένα θέμα που σχετίζεται με χρήματα και απαιτεί μεγαλύτερη υπευθυνότητα.Ίσως χρειαστεί να βάλεις στην άκρη μία προσωρινή επιθυμία προκειμένου να εξυπηρετήσεις έναν πιο σημαντικό και μακροπρόθεσμο στόχο. Παρότι η διάθεση δεν είναι ιδιαίτερα ανάλαφρη, σήμερα μπορείς να κάνεις ουσιαστικά βήματα προς μία πιο σταθερή κατεύθυνση.

AstroTip: Οι αποφάσεις που παίρνονται με ωριμότητα σήμερα θα σε δικαιώσουν στο μέλλον.