4 ζώδια θα αποχαιρετίσουν το 2025 με σημαντικά ξεκαθαρίσματα

Οδεύουμε προς την ολοκλήρωση του 2025 και λίγο πριν αυτή η χρονιά κλείσει τον κύκλο της, έρχονται έντονες προκλήσεις και δοκιμασίες που θα ωθήσουν ορισμένους εκπροσώπους του ζωδιακού να πάρουν σημαντικές αποφάσεις ζωής. Θα χρειαστεί να τερματίσουν κύκλους, να πουν το οριστικό «αντίο» σε ό,τι στέκεται εμπόδιο στην εξέλιξή τους και να «καθαρίσουν» το τοπίο γύρω τους, ώστε να υποδεχθούν το νέο έτος πιο ανάλαφροι και έτοιμοι για ένα νέο ξεκίνημα.

Ο Άρης, πλανήτης της δράσης και της ώθησης, κινείται στο ζώδιο του Τοξότη, ενεργοποιώντας τις Εκλείψεις που είχαν προηγηθεί τον Μάρτιο και τον Σεπτέμβριο του 2025. Παράλληλα, ο Κρόνος και ο Ποσειδώνας επιστρέφουν προσωρινά στους Ιχθύες και σχηματίζουν δύσκολες όψεις με τον Ήλιο, τον Ερμή, την Αφροδίτη και τον Άρη. Το αποτέλεσμα; Ένα ουράνιο σκηνικό που φέρνει στην επιφάνεια αλήθειες, ρήξεις αλλά και λυτρωτικές αποφάσεις.

Μέχρι το τέλος του έτους, οι Δίδυμοι, οι Παρθένοι, οι Τοξότες και οι Ιχθύες δίνουν την τελική τους αναμέτρηση με το παρελθόν, προκειμένου να βάλουν τη ζωή τους σε μια νέα, καθαρή και ουσιαστική πορεία.

Δίδυμοι – Ξεκαθαρίσματα σε σχέσεις και συνεργασίες

Καθώς Ήλιος, Ερμής, Αφροδίτη και Άρης σταδιακά κινούνται στον απέναντί σου Τοξότη και σχηματίζουν τετράγωνα με τον Κρόνο και τον Ποσειδώνα από τους Ιχθύες, έρχεται η στιγμή να βάλεις τα πράγματα στη θέση τους. Οι σχέσεις και οι συνεργασίες σου περνούν από ένα τεστ αντοχής, αποκαλύπτοντας ποιοι άνθρωποι έχουν μαζί σου κοινό δρόμο και ποιοι όχι. Θα χρειαστεί να αντιμετωπίσεις συγκρούσεις, παρεξηγήσεις και ίσως μια προσωρινή ψυχρότητα, όμως όλα αυτά λειτουργούν ως καταλύτης για να ξεκαθαρίσεις τα όρια σου. Μέχρι το τέλος της χρονιάς, απομυθοποιείς καταστάσεις, σπας δεσμά που σε φθείρουν και αφήνεις πίσω σου το παλιό για να προχωρήσεις πιο συνειδητά και πιο ώριμα στο 2026.

Παρθένος – Ανασύνταξη και εσωτερική κάθαρση

Το κλείσιμο του 2025 σε βρίσκει κουρασμένο αλλά αποφασισμένο να αποτινάξεις βάρη που σε κρατούν πίσω. Οι δύσκολες γωνίες του Ήλιου, του Ερμή, της Αφροδίτης και του Άρη από τον Τοξότη με τον Κρόνο και τον Ποσειδώνα από τους Ιχθύες φέρνουν στο προσκήνιο οικογενειακά ζητήματα, αναμνήσεις ή εκκρεμότητες που ζητούν λύση. Ένα επαγγελματικό σχέδιο μπορεί να «παγώσει» προσωρινά ή μια συνεργασία να αποδειχθεί ασταθής, ωθώντας σε να επανεξετάσεις τις προτεραιότητές σου. Συναισθηματικά, ίσως χρειαστεί να αποσυρθείς λίγο για να ξεκαθαρίσεις τι πραγματικά ζητάς. Είναι περίοδος κάθαρσης, όχι τιμωρίας — οι αποφάσεις σου τώρα θα καθορίσουν τη σταθερότητα και την ηρεμία που θα βρεις μέσα στο νέο έτος.

Τοξότης – Ανατροπές, αποφάσεις και νέα αρχή

Με τον Άρη στο ζώδιό σου, βρίσκεσαι στην καρδιά των γεγονότων. Οι όψεις με Κρόνο και Ποσειδώνα από τους Ιχθύες σε φέρνουν αντιμέτωπο με βαθιές εσωτερικές συγκρούσεις και πρακτικά διλήμματα γύρω από οικογένεια, επάγγελμα και προσωπικές σχέσεις. Ίσως χρειαστεί να πάρεις αποφάσεις που καθορίζουν την πορεία σου για το μέλλον. Αν και η ένταση είναι μεγάλη, αυτή η περίοδος σηματοδοτεί τη μετάβαση σε μια πιο αυθεντική φάση της ζωής σου. Κόβεις δεσμούς με ό,τι σε περιορίζει, επιλέγεις την αλήθεια αντί για τις προσδοκίες των άλλων και ανοίγεις χώρο για νέα ξεκινήματα. Μέχρι την εκπνοή της χρονιάς, η ψυχή σου ζητά ελευθερία και ειλικρίνεια — και τα κερδίζεις, μέσα από πράξεις.

Ιχθύες – Επανεκτίμηση και τέλος ψευδαισθήσεων

Με Κρόνο και Ποσειδώνα να επιστρέφουν στο ζώδιό σου, το τελευταίο κεφάλαιο του 2025 σε καλεί να δεις καθαρά. Οι όψεις με τους πλανήτες στον Τοξότη σε ωθούν να αναθεωρήσεις τα επαγγελματικά σου όνειρα, τις συνεργασίες και τις συναισθηματικές σου επαφές. Οι θολές καταστάσεις ξεδιαλύνονται, αποκαλύπτοντας ποιοι σε στηρίζουν ουσιαστικά και ποιοι σε κρατούν σε μια ψευδαίσθηση ασφάλειας. Μπορεί να βιώσεις απογοήτευση, όμως μέσα από αυτήν αποκτάς ωριμότητα και κρυστάλλινη διαύγεια. Το τέλος του χρόνου σε βρίσκει πιο δυνατό, ώριμο, με την καρδιά και το μυαλό σε συμφωνία, έτοιμο να χαράξεις μια νέα πορεία που βασίζεται στην αλήθεια και όχι στις ψεύτικες προσδοκίες.