Σαράντα λεπτά με βάρη ενεργοποιούν τον εγκέφαλο και ενισχύουν τον αυτοέλεγχο

Ένα και μόνο πρόγραμμα γυμναστικής μέτριας έντασης με αντιστάσεις (βάρη, ελατήρια, λάστιχα ή απλά το βάρος του σώματος) φαίνεται πως μπορεί να «ξυπνήσει» τον εγκέφαλο πολύ πιο γρήγορα απ’ όσο πιστεύαμε. Σύμφωνα με νέα επιστημονική εργασία που δημοσιεύεται στο περιοδικό Psychophysiology, όσοι συμμετείχαν σε συνεδρία αντιστάσεων εμφάνισαν καλύτερη ταχύτητα σκέψης, μεγαλύτερη ικανότητα αυτοελέγχου και πιο αποτελεσματική διαχείριση πληροφοριών σε σύγκριση με μια ομάδα που απλώς ξεκουράστηκε παρακολουθώντας βίντεο. Την ίδια στιγμή παρατηρήθηκε άνοδος στη συστολική πίεση και στο γαλακτικό οξύ, δείκτες που συνήθως συνοδεύουν έντονη μυϊκή δραστηριότητα και ίσως παίζουν ρόλο στη νοητική ενεργοποίηση.

Οι συμμετέχοντες και το πρωτόκολλο της μελέτης

Όπως διαβάζουμε στο PsyPost, εκτός από την ενδυνάμωση των μυών οι ασκήσεις αντιστάσεων, βοηθούν στην προστασία των οστών, τονώνουν τον μεταβολισμό και μειώνουν τον κίνδυνο πτώσεων ή τραυματισμών, ειδικά σε μεγαλύτερες ηλικίες. Με τον καιρό, τέτοια προγράμματα οδηγούν σε μυϊκή προσαρμογή, με τους ιστούς να γίνονται πιο αποδοτικοί και ανθεκτικοί. Οι ερευνητές που υπογράφουν τη νέα μελέτη τονίζουν ότι η άσκηση αυτή αποτελεί βασικό εργαλείο για τον έλεγχο του σακχάρου, τη μείωση της παχυσαρκίας και τη ρύθμιση της πίεσης.

Στο πλαίσιο της έρευνας συμμετείχαν 121 υγιείς ενήλικες ηλικίας 18 έως 50 ετών, με μέσο όρο τα 27 χρόνια. Η ομάδα χωρίστηκε τυχαία: οι μισοί έκαναν πρόγραμμα αντιστάσεων μέτριας δυσκολίας, ενώ οι υπόλοιποι δεν ασκήθηκαν και πέρασαν το ίδιο διάστημα βλέποντας βίντεο. Σε δύο ξεχωριστές επισκέψεις, οι συμμετέχοντες υποβλήθηκαν σε μετρήσεις φυσικής κατάστασης, αιματολογικούς ελέγχους και δοκιμασίες εγκεφαλικής λειτουργίας με ηλεκτροεγκεφαλογράφημα, ώστε να καταγραφεί πώς επηρεάζεται η ικανότητά τους να θυμούνται, να συγκεντρώνονται και να ελέγχουν παρορμητικές αντιδράσεις.

Το πρόγραμμα με βάρη διήρκεσε 42 λεπτά και περιλάμβανε σύντομο ζέσταμα και στη συνέχεια δύο σετ των 10 επαναλήψεων για κάθε άσκηση. Το φορτίο προσαρμοζόταν στο 65-75% της μέγιστης δύναμης κάθε συμμετέχοντα, ώστε η ένταση να είναι σταθερή αλλά όχι εξαντλητική. Στο τέλος του προγράμματος έγιναν ξανά μετρήσεις αίματος και επαναλήφθηκαν οι νοητικές δοκιμασίες, όπως ακριβώς και στην ομάδα που δεν ασκήθηκε.

Τι έδειξαν οι μετρήσεις πριν και μετά την άσκηση

Τα αποτελέσματα έδειξαν καθαρή βελτίωση στον χρόνο αντίδρασης που σχετίζεται με τον αυτοέλεγχο και τη λειτουργική μνήμη – δύο κρίσιμες ικανότητες για τη γρήγορη επεξεργασία πληροφοριών. Η αύξηση της συστολικής πίεσης και του γαλακτικού οξέος στο αίμα ήταν αναμενόμενη, αλλά φαίνεται πως συνδέεται άμεσα με τις γνωστικές βελτιώσεις. Η ερευνητική ομάδα δοκίμασε ένα μοντέλο που προτείνει ότι η άνοδος της πίεσης δρα ως ενδιάμεσος μηχανισμός: η άσκηση ανεβάζει την πίεση και αυτή, με τη σειρά της, επιταχύνει τις νοητικές διεργασίες για όσο διαρκεί η φυσιολογική διέγερση.

Τι σημαίνουν τα ευρήματα

Αν και η μελέτη δεν εξετάζει πόσο κρατάει αυτή η «νοητική ώθηση», οι επιστήμονες εκτιμούν ότι πιθανότατα υποχωρεί μέσα σε περίπου μία ώρα, καθώς η πίεση επανέρχεται στα φυσιολογικά επίπεδα. Παρόλα αυτά, τα στοιχεία δείχνουν ξεκάθαρα ότι ακόμη και μία μεμονωμένη συνεδρία αντιστάσεων μπορεί να προσφέρει άμεσο όφελος στον τρόπο που ο εγκέφαλος φιλτράρει και οργανώνει πληροφορίες.