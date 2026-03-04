40χρονος σε αμόκ στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» πέταγε μπουκάλια επειδή ακυρώθηκε η πτήση του για Κύπρο

Ένα σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε πριν από λίγες ημέρες στον διεθνή αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» το οποίο δημοσιεύθηκε την Τετάρτη 4 Μαρτίου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας, ένας άνδρας περίπου 40 ετών σε κατάσταση αμόκ άρχισε να πετάει μπουκάλια και να σπάει προϊόντα από τις προθήκες των καταστημάτων Duty Free του αεροδρομίου.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες που μετέδωσε ο ΑΝΤ1, ο 40χρονος μόλις είχε λάβει εξιτήριο από ψυχιατρική κλινική καθώς αυτό διαπιστώθηκε από τα έγγραφα που έφερε. Ο ίδιος αναμενόταν να πετάξει με προορισμό την Κύπρο όπου και διαμένει μόνιμα ωστόσο, λόγω της κατάστασης που επικρατεί στη Μέση Ανατολή, η πτήση του ακυρώθηκε.

Εκείνη τη στιγμή, βγήκε εκτός εαυτού, άρπαξε όσα γυάλινα μπουκάλια έβρισκε μπροστά του και ξεκίνησε να τα πετά στους διερχόμενους επιβάτες οι οποίοι τον κοιτούσαν σε σοκ.

Στο βίντεο ντοκουμέντο ακούγεται να ουρλιάζει ενώ προκαλεί εκτεταμένες φθορές. Ο άνδρας, φαίνεται να αρπάζει τα μπουκάλια και να τα πετά με δύναμη προς τους επιβάτες που παρακολουθούσαν αποσβολωμένοι την κατάσταση. Στη συνέχεια φαίνεται να χτυπά με μανία τα μπουκάλια στο κεφάλι του λες και δεν έχει καμία επαφή με το περιβάλλον.