440 θάνατοι την ημέρα από τον καύσωνα στη Βρετανία - Τι δείχνει νέα επιστημονική ανάλυση

Τα ακραία κύματα ζέστης που έπληξαν φέτος τη Βρετανία αναδεικνύουν με δραματικό τρόπο τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης στη δημόσια υγεία, σύμφωνα με νέα επιστημονική ανάλυση.

Έως 440 θάνατοι την ημέρα στην κορύφωση του καύσωνα

Ο καύσωνας που έπληξε την Αγγλία και την Ουαλία τον Ιούνιο προκάλεσε περίπου 440 θανάτους ημερησίως κατά το τριήμερο της κορύφωσής του, σύμφωνα με εκτιμήσεις επιστημόνων.

Συνολικά, κατά τη διάρκεια του κύματος καύσωνα του Ιουνίου, αλλά και εκείνου που προηγήθηκε τον Μάιο, εκτιμάται ότι περίπου 2.700 άνθρωποι έχασαν πρόωρα τη ζωή τους.

Τα στοιχεία καταδεικνύουν τον κίνδυνο που εγκυμονούν οι ακραίες θερμοκρασίες, οι οποίες εντείνονται λόγω της κλιματικής κρίσης.

Σύμφωνα με την ανάλυση, περισσότερο από το 40% των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους δεν θα είχαν πεθάνει εάν η ανθρωπογενής υπερθέρμανση του πλανήτη, η οποία μέχρι σήμερα υπολογίζεται στους 1,4 βαθμούς Κελσίου, δεν είχε επιβαρύνει τις θερμοκρασίες.

Για λόγους σύγκρισης, τα επίσημα κυβερνητικά στοιχεία δείχνουν ότι στη Βρετανία καταγράφονται κατά μέσο όρο περίπου τέσσερις θάνατοι ημερησίως από τροχαία δυστυχήματα και περίπου 35 από χρήση αλκοόλ και ναρκωτικών ουσιών.

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι τα ακραία κύματα ζέστης θα γίνουν ακόμη πιο έντονα όσο συνεχίζεται η καύση ορυκτών καυσίμων και αυξάνονται οι εκπομπές ρύπων στην ατμόσφαιρα. Όπως επισημαίνουν, είναι αναγκαία τόσο η μείωση των εκπομπών όσο και η λήψη μέτρων για την προστασία των πολιτών από τις επιπτώσεις της υπερθέρμανσης του πλανήτη.

Φωτό: Reuters

Οι προειδοποιήσεις των επιστημόνων

Η επικεφαλής της ανάλυσης, δρ Κλερ Μπαρνς (Clair Barnes) από το Imperial College London, χαρακτήρισε τα ευρήματα ιδιαίτερα ανησυχητικά.

«Πρόκειται για πολύ μεγάλους αριθμούς και δεν θέλουμε να βλέπουμε τόσο πολλούς ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο όπου η ζέστη είναι τόσο ακραία, ώστε δεν μπορούμε πλέον να αγνοούμε τις επιπτώσεις της», δήλωσε στον Guardian.

Η κορύφωση του καύσωνα τον Ιούνιο συνοδεύτηκε από τρεις συνεχόμενες ημέρες έκδοσης «κόκκινων» προειδοποιήσεων από την Υπηρεσία Υγειονομικής Ασφάλειας του Ηνωμένου Βασιλείου (UKHSA) και τη Μετεωρολογική Υπηρεσία (Met Office), οι οποίες προειδοποιούσαν για κίνδυνο ακόμη και για τη ζωή του γενικού πληθυσμού.

Ιδιαίτερα ευάλωτοι στις υψηλές θερμοκρασίες και την αυξημένη υγρασία θεωρούνται οι ηλικιωμένοι, τα μικρά παιδιά και τα άτομα με υποκείμενα νοσήματα.

Η UKHSA έχει εκτιμήσει στο παρελθόν ότι περισσότεροι από 10.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Βρετανία εξαιτίας των θερινών καυσώνων την περίοδο 2020-2024. Παράλληλα, η Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή προειδοποιεί εδώ και περισσότερο από μία δεκαετία ότι τα σχέδια της χώρας για την προστασία των πολιτών από τα ολοένα πιο ακραία καιρικά φαινόμενα παραμένουν ανεπαρκή.

Ο φονικότερος καύσωνας στην Ευρώπη

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, ο καύσωνας του Ιουνίου ήταν ο πιο εκτεταμένος και έντονος που έχει καταγραφεί ποτέ στην Ευρώπη και εκτιμάται ότι προκάλεσε περισσότερους από 20.000 θανάτους.

Στη Γερμανία, όπου καταγράφηκε θερμοκρασία-ρεκόρ 41,7 βαθμών Κελσίου, υπολογίζεται βάσει προκαταρκτικών κυβερνητικών στοιχείων ότι έχασαν τη ζωή τους σχεδόν 5.500 άνθρωποι. Παράλληλα, σοβαρές επιπτώσεις καταγράφηκαν στη λειτουργία σχολείων, νοσοκομείων και των μεταφορών.

The UK is sweltering through its third heatwave of 2026 - and the country has already set a new record for the most 34°C days in a single year, with eight so far, surpassing the previous record of seven set in 1976 and 2020.



The heat has taken a toll on transport, with several… pic.twitter.com/NmjNamypa1 — CGTN (@CGTNOfficial) July 11, 2026

Η ίδια ανάλυση εκτιμά ότι κατά το κύμα καύσωνα της περιόδου 21-29 Μαΐου 2026 έχασαν τη ζωή τους 550 άνθρωποι από αιτίες που σχετίζονται με τη ζέστη.

Σχεδόν το 60% αυτών των θανάτων αποδίδεται στην πρόσθετη επιβάρυνση των θερμοκρασιών που προκαλεί η κλιματική κρίση.