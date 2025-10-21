45 χρόνια μετά: Ο δολοφόνος του Τζον Λένον «σπάει» τη σιωπή του και αποκαλύπτει γιατί τον σκότωσε

Με αφορμή την 45η επέτειο από τη δολοφονία του Τζον Λένον, ο Μαρκ Ντέιβιντ Τσάπμαν, ο άνθρωπος που αφαίρεσε τη ζωή του θρυλικού μουσικού το 1980, αποκαλύπτει για πρώτη φορά τους λόγους που τον οδήγησαν σε αυτήν την αποτρόπαια πράξη.

Σε συνέντευξή του κατά την 14η αποτυχημένη αίτησή του για αποφυλάκιση, ο Τσάπμαν, σήμερα 70 ετών και έγκλειστος στη φυλακή Green Haven της Νέας Υόρκης, δήλωσε ότι η δολοφονία του Λένον ήταν μια πράξη εγωισμού και επιθυμίας για φήμη

«Αυτό έγινε για μένα και μόνο για μένα, δυστυχώς, και είχε να κάνει αποκλειστικά με τη δημοτικότητά του» δήλωσε ο 70χρονος, σύμφωνα με το κείμενο που έλαβε η εφημερίδα New York Post την περασμένη Παρασκευή.

«Το έγκλημά ήταν ζήτημα εγωισμού» δήλωσε ο δολοφόνος του θρυλικού μέλους των Beatles έξω από κτήριο διαμερισμάτων στις 8 Δεκεμβρίου 1980, υποβάλλοντας την 14η αναφορά του στην προσπάθειά του να αποφυλακιστεί.

Ζήτησε συγγνώμη για την «καταστροφή» που προκάλεσε στους θαυμαστές και τους φίλους του θρύλου της ροκ, αλλά η επιτροπή τελικά δεν δέχτηκε τη συγγνώμη του, όπως δείχνουν τα επίσημα έγγραφα που επικαλείται η εφημερίδα. Όταν ένας αστυνομικός τον ρώτησε γιατί ήθελε να δολοφονήσει τον Λένον, απάντησε: «Για να γίνω διάσημος, για να γίνω κάτι που δεν ήμουν».

«Και τότε συνειδητοποίησα ότι υπήρχε ένας στόχος» συνέχισε ο Τσάπμαν. «Δεν χρειάζεται να πεθάνω για να γίνω κάποιος. Είχα φτάσει σε τόσο χαμηλό επίπεδο». Κατά τη διάρκεια προηγούμενων ακροάσεων για την αποφυλάκισή του, ο Τσάπμαν είχε προβεί σε παρόμοιες δηλώσεις, λέγοντας ότι αναζητούσε τη φήμη «και ότι κακία στην καρδιά του».

Η δολοφονία του Τζον Λένον

Ο τότε 25χρονος Τσάπμαν παραμόνευε έξω από το κτίριο Ντακότα ήδη από τον Οκτώβριο του 1980, περιμένοντας τον Τζον Λένον, ο οποίος όμως δεν εμφανίστηκε τότε. Δύο μήνες αργότερα, επέστρεψε στη Νέα Υόρκη, «όταν η εμμονή άρχισε ξανά να μεγαλώνει», όπως είπε.

Ο Τσάπμαν είχε επηρεαστεί από τον χαρακτήρα Holden Caulfield από το μυθιστόρημα «The Catcher in the Rye» και πίστευε ότι ο Λένον ήταν «ψεύτικος».

Αν και είχε λάβει αυτόγραφο από τον Λένον νωρίτερα την ίδια ημέρα, το βράδυ της 8ης Δεκεμβρίου 1980 τον πυροβόλησε 4 φορές στην πλάτη, έξω από την κατοικία του στο Νιου Γιορκ, όταν κατέβηκε από τη λιμουζίνα μαζί με την Γιόκο Όκο. Μετά τη δολοφονία, ο Τσάπμαν κάθισε και διάβασε το βιβλίο, περιμένοντας την αστυνομία να τον συλλάβει.Καταδικάστηκε σε ποινή κάθειρξης από 20 χρόνια έως ισόβια.



«Το πρωί της 8ης Δεκεμβρίου απλώς το ήξερα. Δεν ξέρω πώς, αλλά ήξερα ότι εκείνη θα ήταν η μέρα που θα τον συναντούσα και θα τον σκότωνα» δήλωσε ο Τσάπμαν.