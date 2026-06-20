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Ήταν 23:04 το βράδυ της 20ης Ιουνίου 1978 όταν η Θεσσαλονίκη έζησε μία από τις πιο δραματικές και φονικές στιγμές της σύγχρονης ιστορίας της. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, μια ολόκληρη πόλη βυθίστηκε στον τρόμο, χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν πανικόβλητοι στους δρόμους και δεκάδες οικογένειες είδαν τη ζωή τους να αλλάζει για πάντα.

Ο σεισμός των 6,5 Ρίχτερ με επίκεντρο ανάμεσα στις λίμνες Αγίου Βασιλείου και Βόλβης δεν ήταν απλώς ένας ακόμη ισχυρός σεισμός στην Ελλάδα.

Το ρήγμα στη Βόλβη - ΑΠΘ / Τμήμα Γεωλογίας / Τριαντάφυλλος Σολδάτος

Ήταν ο πρώτος μεγάλος σεισμός που χτύπησε μια σύγχρονη ελληνική μεγαλούπολη, αφήνοντας πίσω του νεκρούς, τραυματίες, κατεστραμμένα κτίρια και μια κοινωνία που πάλευε να σταθεί ξανά στα πόδια της.

Το απόλυτο χάος

Η δόνηση έγινε αισθητή σε ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα, αλλά και πέρα από τα σύνορα της χώρας, στη Βουλγαρία, τη νότια τότε Γιουγκοσλαβία και την Αλβανία. Η έντασή της έφτασε τους 8 έως 9 βαθμούς της κλίμακας Μερκάλι, προκαλώντας τεράστιες ζημιές όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη αλλά και στους νομούς Κιλκίς, Σερρών και Χαλκιδικής. Για τους κατοίκους της πόλης, εκείνη η νύχτα παραμένει χαραγμένη στη μνήμη ως η στιγμή που ο χρόνος σταμάτησε.

Τα πρώτα λεπτά μετά τον σεισμό επικράτησε απόλυτο χάος. Χιλιάδες πολίτες εγκατέλειψαν έντρομοι τα σπίτια τους και βγήκαν στους δρόμους. Ο φόβος για έναν ακόμη ισχυρότερο σεισμό οδήγησε πολλούς να προσπαθήσουν να εγκαταλείψουν την πόλη με κάθε διαθέσιμο μέσο.

Οι τηλεφωνικές γραμμές κατέρρευσαν, η ηλεκτροδότηση διακόπηκε σε πολλές περιοχές και η ενημέρωση ήταν σχεδόν αδύνατη. Μέσα στη σύγχυση, οι κρατικοί μηχανισμοί αποδείχθηκαν ανέτοιμοι να διαχειριστούν μια τόσο μεγάλη κρίση. Το σχέδιο εκτάκτων αναγκών «Ξενοκράτης» ουσιαστικά δεν λειτούργησε, ενώ οι αρχές δυσκολεύονταν να αποκτήσουν σαφή εικόνα για το μέγεθος της καταστροφής.

Η οκταώροφη πολυκατοικία στην πλατεία Ιπποδρομίου

Ο φονικός σεισμός στη Θεσσαλονίκη το 1978/INITIME

Το πιο τραγικό σύμβολο εκείνης της νύχτας ήταν η κατάρρευση της οκταώροφης πολυκατοικίας στην πλατεία Ιπποδρομίου. Το κτίριο μετατράπηκε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα σε έναν τεράστιο σωρό από μπετόν και σίδερα, παγιδεύοντας δεκάδες ανθρώπους κάτω από τα συντρίμμια. Οι εικόνες των διασωστών, των συγγενών και των κατοίκων που έσκαβαν με γυμνά χέρια για να εντοπίσουν επιζώντες συγκλόνισαν ολόκληρη τη χώρα. Από την κατάρρευση της πολυκατοικίας έχασαν τη ζωή τους 29 άνθρωποι, ενώ συνολικά ο αριθμός των θυμάτων έφτασε τους 49. Οι τραυματίες ξεπέρασαν τους 220.

Οι επόμενες ώρες ήταν εφιαλτικές. Χιλιάδες Θεσσαλονικείς πέρασαν τη νύχτα σε πλατείες, πάρκα, γήπεδα και ανοιχτούς χώρους, φοβούμενοι ότι τα σπίτια τους δεν ήταν πλέον ασφαλή. Οι μετασεισμοί που ακολούθησαν ενίσχυαν την ανησυχία και κρατούσαν ζωντανό τον φόβο μιας νέας καταστροφής. Η πόλη έμοιαζε να έχει παραλύσει, ενώ η αβεβαιότητα κυριαρχούσε παντού.

Οι υλικές καταστροφές που άφησε πίσω του ο σεισμός ήταν τεράστιες. Χιλιάδες κτίρια υπέστησαν σοβαρές ζημιές, ενώ πολλά κρίθηκαν ακατάλληλα ή κατεδαφιστέα. Συνολικά, σχεδόν 9.500 οικοδομές παρουσίασαν μη επισκευάσιμες βλάβες, περισσότερες από 23.000 υπέστησαν σοβαρές ζημιές και δεκάδες χιλιάδες ακόμη μικρότερης έκτασης φθορές. Ανάμεσά τους βρίσκονταν σχολεία, δημόσια κτίρια και κατοικίες, γεγονός που δημιούργησε ένα τεράστιο στεγαστικό και κοινωνικό πρόβλημα.

Ο χρόνος στη στοά Μαλακοπή σταμάτησε

Το ρολόι στη στοά Μαλακοπή/ΙΝΤΙΜΕ

Η καταστροφή δεν περιορίστηκε μόνο στις σύγχρονες κατασκευές. Σημαντικά πλήγματα δέχθηκαν και ιστορικά μνημεία της Θεσσαλονίκης. Η Ροτόντα, η Αγία Σοφία και άλλα βυζαντινά μνημεία παρουσίασαν σοβαρές ρωγμές και φθορές, φέρνοντας στο προσκήνιο την ανάγκη για συστηματική προστασία και συντήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς της πόλης. Παράλληλα, μία από τις πιο χαρακτηριστικές εικόνες που έμειναν από τον σεισμό ήταν το ρολόι στη στοά Μαλακοπή. Οι δείκτες του σταμάτησαν τη στιγμή της δόνησης και έκτοτε αποτελεί ένα σιωπηλό μνημείο της τραγωδίας.

Οι συνολικές οικονομικές απώλειες ήταν τεράστιες και με σημερινά δεδομένα υπολογίζονται σε περισσότερα από ένα δισεκατομμύριο ευρώ. Οι εφημερίδες της εποχής είχαν ως πρώτο θέμα τις εικόνες καταστροφής, με φωτογραφίες από γκρεμισμένα κτίρια, ραγισμένους δρόμους και ανθρώπους που προσπαθούσαν να περισώσουν ό,τι είχε απομείνει από τις περιουσίες τους. Η Θεσσαλονίκη βρέθηκε στο επίκεντρο της διεθνούς προσοχής, καθώς ο σεισμός θεωρήθηκε ένα από τα σημαντικότερα σεισμικά γεγονότα που είχαν πλήξει αστικό κέντρο στην Ευρώπη εκείνη την περίοδο.

Παρά το αρχικό σοκ, η πολιτεία κινητοποιήθηκε γρήγορα για την αποκατάσταση των ζημιών. Η κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραμανλή έλαβε σειρά μέτρων στήριξης των σεισμοπαθών, ενώ επιβλήθηκε ειδική φορολογία προκειμένου να εξασφαλιστούν οι απαραίτητοι πόροι για την ανοικοδόμηση. Χιλιάδες οικοδόμοι από όλη την Ελλάδα συμμετείχαν στις εργασίες αποκατάστασης, επιτρέποντας στην πόλη να επανέλθει σχετικά γρήγορα σε κανονικούς ρυθμούς.

Ορόσημο για την αντισεισμική πολιτική

Ο φονικός σεισμός στη Θεσσαλονίκη το 1978/INITIME

Παράλληλα, δημιουργήθηκε η Υπηρεσία Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων Βορείου Ελλάδας, η οποία ανέλαβε τον συντονισμό των παρεμβάσεων και αποτέλεσε πρότυπο για τις αντίστοιχες υπηρεσίες που ακολούθησαν τα επόμενα χρόνια. Ο ίδιος ο Κωνσταντίνος Καραμανλής βρέθηκε για τρεις ημέρες στη Θεσσαλονίκη, επιχειρώντας να καθησυχάσει τους πολίτες και να αντιμετωπίσει τις φήμες περί επικείμενων νέων καταστροφικών σεισμών που είχαν αρχίσει να κυκλοφορούν.

Ο σεισμός του 1978 αποτέλεσε σημείο καμπής για την αντισεισμική πολιτική της χώρας. Η εμπειρία της Θεσσαλονίκης και αργότερα ο σεισμός της Αθήνας το 1981 ανέδειξαν την ανάγκη για έναν κεντρικό φορέα σχεδιασμού και πρόληψης. Έτσι, το 1983 ιδρύθηκε ο Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, ο γνωστός ΟΑΣΠ, ο οποίος μέχρι σήμερα έχει την ευθύνη για τον σχεδιασμό της αντισεισμικής πολιτικής στην Ελλάδα.

Σχεδόν μισό αιώνα μετά, η Θεσσαλονίκη δεν θυμίζει σε τίποτα την πόλη που πληγώθηκε τόσο βαθιά εκείνο το καλοκαιρινό βράδυ. Οι πληγές επουλώθηκαν, τα κτίρια ξαναχτίστηκαν και η ζωή συνέχισε την πορεία της.