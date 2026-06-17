Διαρρήκτης «ρήμαζε» καταστήματα στα Νότια Προάστια: Βίντεο-ντοκουμέντο από τη δράση του

Σε σειρά διαρρήξεων και κλοπών σε καταστήματα στα Νότια Προάστια φέρεται να εμπλέκεται 49χρονος άνδρας ελληνικής καταγωγής, ο οποίος συνελήφθη από την Αστυνομία, ενώ η δράση του έχει καταγραφεί και σε βίντεο-ντοκουμέντο.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένες κλοπές κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα, ενώ μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί τουλάχιστον 9 περιπτώσεις σε Άλιμο, Αργυρούπολη, Ηλιούπολη και Άγιο Δημήτριο.

Ιδιαίτερο βάρος στην υπόθεση δίνουν οι καταγραφές από κάμερες ασφαλείας, όπου αποτυπώνεται ο 49χρονος τη στιγμή που «χτυπά» καταστήματα, αφαιρώντας χρήματα από ταμειακές μηχανές και άλλα αντικείμενα, κυρίως τις νυχτερινές ώρες.

Βίντεο ντοκουμέντο από τη δράση 49χρονου διαρρήκτη που είχε «ρημάξει» καταστήματα στα Νότια Προάστια pic.twitter.com/XSRyzDfy6r — Flash.gr (@flashgrofficial) June 17, 2026

Δρούσε με συγκεκριμένο τρόπο

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ., ο δράστης κινούνταν κυρίως βραδινές και μεταμεσονύχτιες ώρες, φορώντας κράνος ή κουκούλα, ενώ χρησιμοποιούσε διαρρηκτικά εργαλεία για να εισέλθει στα καταστήματα και να αφαιρέσει χρηματικά ποσά και κινητά τηλέφωνα.

Μάλιστα, δεν δίσταζε να «χτυπήσει» το ίδιο κατάστημα ακόμη και δύο φορές μέσα σε λίγες ημέρες, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις προχωρούσε σε πολλαπλές διαρρήξεις μέσα στην ίδια ημέρα.

Εντοπίστηκε με δίκυκλο που είχε κλέψει

Για τις μετακινήσεις του χρησιμοποιούσε δίκυκλο, το οποίο, όπως προέκυψε, είχε αφαιρεθεί σε προγενέστερο χρόνο.

Κατά την έρευνα στην οικία του εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν διαρρηκτικά εργαλεία, καθώς και ρουχισμός που φέρεται να χρησιμοποιούσε στις διαρρήξεις.

Ο 49χρονος έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα, ενώ οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.