4ο Ράλλυ Στερεάς Ελλάδας: Πανηγυρική Εκκίνηση

Το κεντρικότερο σημείο της πόλης κατακλύστηκε από κόσμο κάθε ηλικίας, φίλους του μηχανοκίνητου αθλητισμού και κατοίκους της περιοχής, που έσπευσαν να θαυμάσουν από κοντά τα αγωνιστικά και να χειροκροτήσουν τα 69 πληρώματα που τελικά θα λάβουν μέρος στον δεύτερο αγώνα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ράλλυ Χώματος και του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ράλλυ Ιστορικών αυτοκινήτων.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους αρκετοί επίσημοι, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης και φορείς της περιοχής, υπογραμμίζοντας τη σημασία της διοργάνωσης για την προβολή της πόλης της Θήβας. Το παρών έδωσε για άλλη μια χρονιά και ο Δήμαρχος Θηβαίων, Γιώργος Αναστασίου, ο οποίος καλωσόρισε τους συμμετέχοντες, τους μηχανικούς και τους θεατές, εκφράζοντας τη στήριξή του στον μηχανοκίνητο αθλητισμό.

Το πρόγραμμα

Το αγωνιστικό κομμάτι του αγώνα θα γίνει την Κυριακή 26 Απριλίου. Το πρώτο αγωνιστικό αυτοκίνητο θα αναχωρήσει στις 09:30 από τις εγκαταστάσεις του 5ου Γυμνασίου Θήβας «Πελοπίδειο» και θα αγωνιστεί στην εναρκτήρια Ειδική Διαδρομή του αγώνα, «Θήβα», μήκους 14,91 αγωνιστικών χιλιομέτρων.

Η συνέχεια περιλαμβάνει την Ειδική Διαδρομή «Νεοχωράκι», μήκους 13,62 χιλιομέτρων, η οποία θα διεξαχθεί στις 10:26, ενώ το πρωινό loop ειδικών ολοκληρώνεται με την Ειδική Διαδρομή «Μοσχοπόδι», μήκους 17,71 χιλιομέτρων, η οποία θα εκκινήσει στις 11:09. Τα πληρώματα θα επιστρέψουν για ημίωρο Service στη Θήβα και στις 12:39 θα αναχωρήσουν από το χώρο του Service Park προκειμένου να αγωνιστούν και πάλι στις Ειδικές Διαδρομές «Θήβα» (14:02) και «Νεοχωράκι» (14:35). Power Stage του αγώνα, θα είναι η Ειδική Διαδρομή «Μοσχοπόδι», στην οποία το πρώτο αγωνιστικό θα εκκινήσει στις 15:18. Ο τερματισμός του αγώνα θα πραγματοποιηθεί στις 15:58 στο Μουσικό Ωδείο Θήβας, ενώ στην Πλατεία Κεραμοπούλου, έμπροσθεν του Μουσείου της πόλης, θα λάβουν χώρα οι απονομές στις 18:00.



Η κατηγορία ιστορικών αυτοκινήτων

Να σημειωθεί ότι τα Ιστορικά αυτοκίνητα θα εκκινούν πρώτα, με τον αγώνα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ράλλυ Ιστορικών Αυτοκινήτων να ολοκληρώνεται μετά την τρίτη Ειδική Διαδρομή του 4ου Ράλλυ Στερεάς Ελλάδας. Τα συνολικά αγωνιστικά χιλιόμετρα του αγώνα ανέρχονται σε 92.48 χλμ. και το συνολικό μήκος του 4ου Ράλλυ Στερεάς Ελλάδας είναι 138.10 χλμ.

Οργανωτής του 4ου Ράλλυ Στερεάς Ελλάδας είναι το Σωματείο «Ελληνική Λέσχη Αυτοκινήτου Δυτικής Αττικής» (ΕΛ.Λ.Α.Δ.Α.), έχοντας ως συνδιοργανωτή τον Δήμο Θηβαίων, ενώ στο πλευρό της διοργάνωσης βρίσκεται ο Δήμος Τανάγρας. Χορηγός του αγώνα είναι ο επίσημος διανομέας των λιπαντικών TEXACO, Tsellos.

Ο Ηλεκτρονικός Πίνακας Ανακοινώσεων είναι διαθέσιμος μέσω της εφαρμογής Sportity, με κωδικό πρόσβασης 26STEREAS, εξασφαλίζοντας άμεση και συνεχή ενημέρωση για όλα τα πληρώματα, τις ομάδες και τους θεατές καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα.