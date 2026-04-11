Πάσχα χωρίς τσουρέκι δεν γίνεται και οι «τεχνίτες» του εργάζονται πυρετωδώς για να προσφέρουν στους καταναλωτές αυτό που ζητούν με θέρμη αυτές τις ημέρες. Είτε αφράτο και πιο μαστιχωτό, είτε πιο σκληρό στην υφή ή με διαφορετικές γεύσεις ως γέμιση, στην Αθήνα υπάρχουν πολλά μέρη που μπορεί κανείς να βρει πεντανόστιμο πασχαλινό τσουρέκι. Σε δρόμους πιο παραδοσιακούς ή πιο σύγχρονους και «πειραματικούς».

Επιλέξαμε 5 καταστήματα της Αθήνας που συστήνουν ένα τσουρέκι το οποίο αξίζει κανείς να γευτεί.

Lido

Το τσουρέκι του πολίτικου ζαχαροπλαστείου Lido στο Παγκράτι είναι πλέον «κλασσικό», μια λιχουδιά που προσφέρεται -και γίνεται ανάρπαστη- όλο τον χρόνο. Το Πάσχα έχει προφανώς την τιμητική του, με μεγάλες ουρές να σχηματίζονται στην οδό Χρεμωνίδου, ειδικά όσο πλησιάζουμε στην Ανάσταση.

Μαστιχωτό και χαλαρά πλεγμένο, το τσουρέκι της οικογένειας Πιπερίδη είναι αρκετά μαλακό, με το μαχλέπι να αναδεικνύεται ιδιαίτερα στη γεύση. Διαθέσιμο είναι επίσης και ένα εξαιρετικό τσουρέκι με σοκολάτα, η οποία «ξεχειλίζει» από τις πλεξούδες του. Ο πατέρας Γιώργος Πιπερίδης έφυγε από τη ζωή πριν λίγους μήνες, με τον υιό να συνεχίζει την «γλυκιά» αυτή κληρονομιά που μετρά περίπου 50 χρόνια.

Χρεμωνίδου 35, Παγκράτι, 2107516898

Μαξίμ

Νέα Σμύρνη και Πάσχα, οδηγούν στο Maxim. Πράγματι, πλησιάζοντας κανείς αυτές τις μέρες στην καταπράσινη πλατεία Βασιλέως Γεωργίου στη Νέα Σμύρνη σίγουρα θα αισθανθεί στη μυρωδιά τα αρώματα αλλά θα δει και τον κόσμο που περιμένει υπομονετικά για να προμηθευτεί ένα τσουρέκι, σε διαφορετικά μεγέθη.

Με μαστίχα, μαχλέπι, βούτυρο αλλά και την ιδιαίτερη τεχνική τους, ο Κώστας Αντωνιάδης και η Αναστασία Δώριζα -από τον Γαλατά της Κωνσταντινούπολης- προσφέρουν κάθε χρόνο και όλο το χρόνο, αυτό που σίγουρα ξέρουν να κάνουν καλά. Το τσουρέκι είναι ένα από αυτά, όμως στο κατάστημα μπορεί να βρει κανείς και πλήθος άλλα πολίτικα γλυκά, όπως καζάν ντιπί, μπακλαβά και το εξαιρετικό «πλακέ» κανταίφι τους.

Τσακίρογλου 23, Νέα Σμύρνη, 2109324603

Κόρα

Το new wave αυτό ζαχαροπλαστείο στο Κολωνάκι, συχνά πειραματίζεται με παραδοσιακές γεύσεις και με εξαιρετικά δημιουργικά αποτελέσματα. Για το Πάσχα, προσφέρει ένα καλάθι με πεντανόστιμο τσουρέκι, το οποίο περιέχει μαχλέπι, μαστίχα Χίου και φρέσκο πορτοκάλι, ενώ η ψίχα είναι λίγη. Μπορεί επίσης να δοκιμάσει κανείς εξαιρετικά σμυρνέικα κουλουράκια αλλά και πολύ ενδιαφέροντα σοκολατένια αυγά.

Παναγιώτου Αναγνωστοπούλου, Κολωνάκι, 2103627855

Αφοί Ασημακόπουλοι

Ξεχωρίζουν σε πολλές άλλες δημιουργίες και εποχές του χρόνου, ωστόσο το εκατονταετές αυτό ζαχαροπλαστείο στη Χαριλάου Τρικούπη προσφέρει και ένα τέλειο τσουρέκι, με αιγοπρόβειο βούτυρο και ισχυρό το άρωμα του πορτοκαλιού. Στο στόλισμα μπαίνει χοντρό καβουρδισμένο αμύγδαλο.

Χαριλάου Τρικούπη 82, Εξάρχεια, 2103610092

Μπαλής

Ιστορικό ζαχαροπλαστείο στην περιοχή των Αμπελοκήπων, με την οικογένεια των ιδιοκτητών να μην κατάγεται από την Πόλη αλλά από τη Φθιώτιδα, προσφέροντας όμως, μεταξύ άλλων, φανταστικές πολίτικες γεύσεις.

Μυστικό τους είναι τα αγνά υλικά και το τσουρέκι τους, βασισμένο σε αυτά, είναι σίγουρα μία από τις καλύτερες επιλογές στην Αθήνα για το Πάσχα.

Τριφυλίας 69, Αμπελόκηποι (περιοχή Πανόρμου), 2106911543