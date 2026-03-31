5 μήνες φυλακή από λάθος της AI: 50χρονη στις ΗΠΑ συνελήφθη για απάτη σε πολιτεία που δεν έχει πάει

Πέντε μήνες στη φυλακή πέρασε μια 50χρονη γυναίκα από το Τενεσί των ΗΠΑ, αφού ένα λογισμικό αναγνώρισης προσώπου που λειτουργεί με AI, την αναγνώρισε λανθασμένα ως ύποπτη για τραπεζική απάτη.

Η Άντζελα Λιπς, συνελήφθη στο σπίτι της στο Τενεσί τον Ιούλιο του 2025 και οδηγήθηκε στη φυλακή ως φυγόδικη από τη Βόρεια Ντακότα.

«Δεν έχω πάει ποτέ στη Βόρεια Ντακότα, δεν ξέρω κανέναν από εκεί», τόνισε η Λιπς, σε δηλώσεις της σε μέσα ενημέρωσης. «Ήταν τόσο τρομακτικό. Μπορώ ακόμη να το φέρω στο μυαλό μου, ξανά και ξανά».

Η 50χρονη δήλωσε ότι, αφού κρατήθηκε, έμαθε πως είχε συλληφθεί με κατηγορίες που περιλάμβαναν τέσσερις περιπτώσεις μη εξουσιοδοτημένης χρήσης προσωπικών στοιχείων ταυτότητας και τέσσερις περιπτώσεις κλοπής στη Βόρεια Ντακότα.

A Tennessee grandmother spent more than five months in jail after police used an AI facial recognition tool to link her to crimes committed in North Dakota – a state she says she’d never been to before. https://t.co/35hGrOzPce — CNN (@CNN) March 29, 2026

Την φυλάκισε η… τεχνητή νοημοσύνη

Η αστυνομία στο Φάργκο της Βόρειας Ντακότα διερευνούσε σειρά υποθέσεων τραπεζικής απάτης μεταξύ Απριλίου και Μαΐου 2025, στις οποίες ένας ύποπτος χρησιμοποιούσε πλαστή στρατιωτική ταυτότητα για να «σηκώσει» χιλιάδες δολάρια από την τράπεζα.

Οι Αρχές χρησιμοποίησαν λογισμικό αναγνώρισης προσώπου σε βίντεο από κάμερες ασφαλείας προκειμένου να ταυτοποιήσουν το ύποπτο πρόσωπο και η Λιπς επισημάνθηκε από το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης.

Ένας ντετέκτιβ που εργαζόταν στην υπόθεση εξέτασε τον λογαριασμό της στα social media και την άδεια οδήγησής της, πριν καταλήξει ότι φαινόταν να είναι η ύποπτη, με βάση τα χαρακτηριστικά του προσώπου της, τον σωματότυπο και τα μαλλιά της.

Την ώρα των εγκλημάτων αγόραζε πίτσα σε άλλη πολιτεία

Η Λιπς παρέμεινε στη φυλακή στο Τενεσί για τέσσερις μήνες χωρίς εγγύηση και δεν μπόρεσε να υπερασπιστεί τον εαυτό της μέχρι να εκδοθεί στη Βόρεια Ντακότα. Μόλις έφτασε εκεί, απέκτησε τελικά δικηγόρο και ανακρίθηκε από την αστυνομία για πρώτη φορά στις 19 Δεκεμβρίου.

Ο δικηγόρος της, Τζέι Γκρίνγουντ, προσκόμισε τραπεζικά στοιχεία, τα οποία απέδειξαν ότι βρισκόταν στο Τενεσί την ίδια περίοδο που διαπράττονταν τα εγκλήματα στη Βόρεια Ντακότα.

Όπως δήλωσε ο δικηγόρος της 50χρονης, την ίδια ώρα που υποτίθεται ότι διέπραττε την τραπεζική απάτη «αγόραζε τσιγάρα σε ένα πρατήριο καυσίμων, αγόραζε πίτσα, χρησιμοποιούσε εφαρμογή πληρωμών για να παραγγείλει σε πλατφόρμα delivery».

«Η έρευνα και η σύλληψη της Άντζελα βασίστηκαν αποκλειστικά στην αναγνώριση προσώπου. Το αστυνομικό τμήμα του Φάργκο δεν επικοινώνησε με την Άντζελα Λιπς μέχρι να τους προσκομίσω τα τραπεζικά της στοιχεία και να προγραμματίσω συνέντευξη μαζί της», υπογράμμισε ο Γκρίνγουντ, μιλώντας στο περιοδικό People.

Πέντε ημέρες μετά τη συνέντευξή της από την αστυνομία στη Βόρεια Ντακότα, οι κατηγορίες αποσύρθηκαν και η Λιπς αφέθηκε ελεύθερη. Ωστόσο, ανέφερε ότι δεν καλύφθηκαν τα έξοδά της από την αστυνομία για να επιστρέψει στο σπίτι της και αναγκάστηκε να δανειστεί από τους δικηγόρους της για να μείνει προσωρινά σε ξενοδοχείο και στη συνέχεια να επιστρέψει πίσω στο Τενεσί.