Η λάμψη των πιο αγαπημένων κινηματογραφικών αυτοκινήτων επιστρέφει στο προσκήνιο μέσα από μια ξεχωριστή online δημοπρασία που οργανώνει ο οίκος Bonhams Cars από τις 21 έως τις 28 Νοεμβρίου 2025. Περισσότερα από πενήντα οχήματα και μοτοσικλέτες που σημάδεψαν ταινίες και τηλεοπτικές σειρές, μαζί με δεκαεννέα αντικείμενα κινηματογραφικής ιστορίας, θα παρουσιαστούν χωρίς τιμή εκκίνησης.

Η συλλογή αναδεικνύει την ποικιλία και τη γοητεία της ποπ κουλτούρας, περιλαμβάνοντας αυθεντικά οχήματα που εμφανίστηκαν σε ταινίες όπως Fast & Furious, Taxi, Jurassic Park, Drive, Men in Black, Back to the Future, Robocop, Ghostbusters και The Dukes of Hazzard, καθώς και προσεγμένες ρέπλικες από το The A Team, το Herbie, τον Batman και τις ταινίες του James Bond.

Που ήταν αυτή η συλλογή;

Όλα αυτά προέρχονται από το Movie Cars Central Museum, έναν χώρο φτιαγμένο με αγάπη για το σινεμά και τις μηχανές, μόλις 45 λεπτά από το Παρίσι, χάρη στο όραμα του Franck Galiègue. Το μουσείο αποτέλεσε για χρόνια σημείο αναφοράς για όσους ήθελαν να νιώσουν από κοντά την αίσθηση ότι στέκονται δίπλα σε ένα πραγματικό κινηματογραφικό όχημα που κάποτε γέμιζε τις αίθουσες με δράση και νοσταλγία.

Φωτογραφία αρχείουBonhams: Το Mitsubishi Lancer Evo VII του 2001 από το 2 Fast 2 Furious, με εκτίμηση μεταξύ 250.000 και 500.000 ευρώ



Ο Loïc Maschi από την Bonhams Collector Cars μίλησε με εμφανή χαρά για την παρουσίαση αυτής της συλλογής και τόνισε πως περιμένουν ενδιαφέρον από όλο τον κόσμο, αφού ο κινηματογράφος πάντα είχε τον τρόπο να ενώνει ανθρώπους. Πολλά από τα οχήματα αποτελούν αληθινά κομμάτια κινηματογραφικής και αυτοκινητιστικής ιστορίας και, καθώς όλα βγαίνουν χωρίς τιμή εκκίνησης, η δημοπρασία μοιάζει ήδη με μια πρεμιέρα υψηλών προσδοκιών.

Ο Franck Galiègue πρόσθεσε πως το μουσείο υπήρξε μια όμορφη περιπέτεια που του χάρισε αναμνήσεις και στιγμές με επισκέπτες από όλη την Ευρώπη. Τώρα, με κάποια συγκίνηση αλλά και ανυπομονησία, αφήνει τα αυτοκίνητα σε νέους λάτρεις του σινεμά για να συνεχίσουν την ιστορία τους, ενώ ο ίδιος προχωρά στα επόμενα δημιουργικά του σχέδια.

Το Χόλιγουντ πρωταγωνιστεί

Μετά το εντυπωσιακό ρεκόρ του Nissan Skyline R34 GT R του Paul Walker που πωλήθηκε για 1,36 εκατομμύρια δολάρια το 2023, η σειρά Fast & Furious επιστρέφει στη δημοπρασία με οκτώ οχήματα. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει το Mitsubishi Lancer Evo VII του 2001 από το 2 Fast 2 Furious, με εκτίμηση μεταξύ 250.000 και 500.000 ευρώ, ένα αυτοκίνητο που αγαπήθηκε ιδιαίτερα από τους θαυμαστές.

Φωτογραφία αρχείου: Bonhams το Dodge Charger του 1970 από το Fast & Furious 7, το οποίο αναμένεται να φτάσει 150.000 έως 250.000 ευρώ

Σημαντική παρουσία έχει επίσης το Dodge Charger Off Road του 1970 από το Fast & Furious 7, το οποίο αναμένεται να φτάσει 150.000 έως 250.000 ευρώ, ενώ το Plymouth Barracuda του 1972 από την ίδια ταινία εκτιμάται στις 80.000 έως 120.000 ευρώ.

Το Chevrolet Camaro Off Road του 1967 αναμένεται να κινηθεί μεταξύ 60.000 και 100.000 ευρώ και το Buick Grand National του 1986 από το Fast & Furious 4 στις 50.000 με 80.000 ευρώ. Το Fast Attack Buggy από το Fast & Furious 7 εκτιμάται στις 30.000 έως 50.000 ευρώ και συμπληρώνει την εικόνα της σειράς.

...η Ευρώπη ακολουθεί

Το γαλλικό σινεμά έχει και αυτό τη δική του ξεχωριστή στιγμή, με το Peugeot 406 V6 του Taxi 2 να εκτιμάται μεταξύ 60.000 και 80.000 ευρώ, ενώ η ρέπλικα του Peugeot 407 V6 από το Taxi 5 αναμένεται να κυμανθεί στις 16.000 έως 36.000 ευρώ. Πρόκειται για δύο οχήματα που για πολλούς θεατές έγιναν συνώνυμα με την ενέργεια και το χιούμορ των θρυλικών ταινιών.

Ανάμεσα στα οχήματα που χρησιμοποιήθηκαν πραγματικά στα γυρίσματα ξεχωρίζει η μοτοσικλέτα Cagiva 600 Canyon από το Jurassic Park Lost World με εκτίμηση 17.000 έως 20.000 ευρώ. Το Ford LTD Crown Victoria του 1987 από το Men in Black εκτιμάται στις 17.000 έως 34.000 ευρώ, ενώ το θρυλικό Ford Mustang Mach 1 του 1969 από το John Wick αναμένεται να φτάσει μεταξύ 85.000 και 140.000 ευρώ, διατηρώντας τον μύθο του ατόφιο.

Στις προσεγμένες ρέπλικες συναντά κανείς τα BMW 750i και Z3 από τις ταινίες του James Bond με αντίστοιχες εκτιμήσεις 15.000 έως 20.000 ευρώ και 20.000 έως 30.000 ευρώ, το KITT από το Knight Rider που υπολογίζεται στα 30.000 έως 50.000 ευρώ, το Ford Gran Torino των Starsky and Hutch με εκτίμηση 25.000 έως 35.000 ευρώ και το Camaro Bumblebee από τους Transformers με τιμή 20.000 έως 35.000 ευρώ.

Στην κατηγορία των κινηματογραφικών αντικειμένων ξεχωρίζει ένας εντυπωσιακός T Rex φυσικού μεγέθους από το Jurassic Park με εκτίμηση 35.000 έως 60.000 ευρώ, καθώς και μια ρέπλικα του hoverboard Pitbull από το Back to the Future II που αναμένεται να φτάσει 1.500 έως 2.200 ευρώ.

Φωτογραφία αρχείου Bonhams: Tο Peugeot 406 V6 του Taxi 2 να εκτιμάται μεταξύ 60.000 και 80.000 ευρώ

Τη συλλογή ολοκληρώνουν ιδιαίτερα ξεχωριστά οχήματα όπως το Batmobile της εποχής του 1989 με εκτίμηση 70.000 έως 100.000 ευρώ, το Chevrolet Chevelle Malibu από το Drive που αναμένεται να φτάσει 60.000 έως 80.000 ευρώ, το Police Cruiser του Gene Winfield από το Back to the Future II με τιμή 70.000 έως 100.000 ευρώ και το Everyman’s Car του 1982 από το Blade Runner με εκτίμηση 20.000 έως 30.000 ευρώ.

Το Dodge Charger General Lee από το The Dukes of Hazzard εκτιμάται μεταξύ 120.000 και 160.000 ευρώ, ενώ το GMC των Ghostbusters Afterlife στις 20.000 έως 30.000 ευρώ. Το GMC Vandura του A Team υπολογίζεται στις 35.000 έως 50.000 ευρώ και το αξιαγάπητο Volkswagen Beetle Herbie εκτιμάται στα 20.000 έως 30.000 ευρώ, συνεχίζοντας να συγκινεί μικρούς και μεγάλους.