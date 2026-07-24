52η Επέτειος Αποκατάστασης της Δημοκρατίας: Όλα έτοιμα για την μεγάλη δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο

Η πολιτειακή και πολιτική ηγεσία της χώρας θα περάσει το κατώφλι του Προεδρικού Μεγάρου το βράδυ της Παρασκευής για την καθιερωμένη δεξίωση, με αφορμή τη 52η Επέτειο από την Αποκατάσταση της Δημοκρατίας.

Στο εσωτερικό του Μεγάρου λόγω της κακοκαιρίας

Οι προβλέψεις για έντονες βροχοπτώσεις οδήγησαν σε αλλαγή του αρχικού σχεδιασμού, με αποτέλεσμα η δεξίωση να πραγματοποιηθεί στη μεγάλη Αίθουσα Δεξιώσεων του Προεδρικού Μεγάρου αντί για τους κήπους, όπου φιλοξενείται παραδοσιακά.

Για τον ίδιο λόγο, η συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα, με τους πολιτικούς αρχηγούς θα πραγματοποιηθεί στο σαλόνι του πρώτου ορόφου.

Επιστρέφουν οι συνοδοί των πολιτικών προσώπων

Μία από τις διαφοροποιήσεις της φετινής δεξίωσης είναι η επαναφορά της πρόσκλησης προς τις συζύγους και τους συζύγους των πολιτικών αρχηγών, των υπουργών και των βουλευτών. Η πρακτική αυτή είχε διακοπεί τα προηγούμενα χρόνια, κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα υποδεχθεί τους καλεσμένους μαζί με τη σύζυγό του, Φανή Σταθοπούλου, ενώ τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη αναμένεται να συνοδεύει η σύζυγός του, Μαρέβα Γκραμπόφσκι.

Γιορτή Αποκατάστασης της Δημοκρατίας φωτό αρχείου/Intime

Οι απουσίες από τη δεξίωση

Από την επετειακή εκδήλωση θα απουσιάσουν η πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου, ο πρόεδρος της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός, και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Αντίθετα, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, δεν θα παραστεί προσωπικά και θα εκπροσωπηθεί από τον αντιπρόεδρο της Βουλής, Βασίλη Βιλιάρδο.

Περίπου 1.700 καλεσμένοι στο Προεδρικό

Στη δεξίωση έχουν προσκληθεί περίπου 1.700 άτομα, μεταξύ των οποίων μέλη της κυβέρνησης, βουλευτές, πρώην πρωθυπουργοί και Πρόεδροι της Δημοκρατίας, ευρωβουλευτές, ανώτατοι δικαστικοί, εκπρόσωποι των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, πανεπιστημιακοί, επιχειρηματίες, άνθρωποι των γραμμάτων και των τεχνών, καθώς και εκπρόσωποι φορέων και της κοινωνίας των πολιτών.

Οι ξεχωριστοί προσκεκλημένοι της βραδιάς

Ανάμεσα στους καλεσμένους βρίσκονται οι αριστούχοι των φετινών Πανελλαδικών Εξετάσεων, Γιώργος Μυριάδης και Ανδρέας Οικονομόπουλος, η δασκάλα και πρόεδρος της ΑΜΚΕ «Νέα Ζωή στο Χωριό», Παναγιώτα Διαμαντή, αλλά και ο αντισμήναρχος Γεώργιος Χατζόπουλος, που είχε συγκεντρώσει το ενδιαφέρον για τον επιτυχημένο χειρισμό και την ασφαλή προσγείωση μαχητικού F-16 ύστερα από σοβαρή μηχανική βλάβη.

Μενού και μουσική

Το μενού της βραδιάς φέρει και φέτος την υπογραφή του βραβευμένου σεφ της Προεδρίας, Βασίλη Μπέκα, ενώ τη μουσική συνοδεία θα αναλάβει η μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού, παρουσιάζοντας έργα των Σταύρου Ξαρχάκου, Μίκη Θεοδωράκη, Μάνου Χατζιδάκι, Διονύση Σαββόπουλου και γνωστές μελωδίες από το διεθνές ρεπερτόριο.

Πληροφορίες ΑΠΕ - ΜΠΕ