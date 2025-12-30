Breaking news icon BREAKING
Απεργία επ' αόριστον σε όλες τις λαϊκές αγορές της χώρας από 7 Ιανουαρίου

Η «χρυσή» αγγελία της OpenAI: 555.000 δολάρια για «να κρατήσεις το AI υπό έλεγχο»

Ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, αναζητά στέλεχος για την ασφάλεια της τεχνητής νοημοσύνης σε έναν ιδιαίτερα απαιτητικό ρόλο.

Φωτ.: Unsplash
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Η OpenAI, η εταιρεία πίσω από το ChatGPT, προκήρυξε μία από τις πιο απαιτητικές θέσεις στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης, προσφέροντας ετήσιο μισθό 555.000 δολάρια. Ο νέος «επικεφαλής ετοιμότητας» θα έχει την ευθύνη να αξιολογεί και να περιορίζει κινδύνους που σχετίζονται με την ψυχική υγεία, την κυβερνο-ασφάλεια και πιθανές καταχρήσεις προηγμένων συστημάτων AI, όπως αναφέρει δημοσίευμα του Guardian.

Ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, χαρακτήρισε τη θέση «ιδιαίτερα αγχωτική», σημειώνοντας ότι πρόκειται για έναν κρίσιμο ρόλο με άμεση ανάληψη ευθυνών, σε μια περίοδο όπου η τεχνητή νοημοσύνη εξελίσσεται με ταχύτατους ρυθμούς.

Reuters
Reuters

Η αγγελία έρχεται εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών από κορυφαία στελέχη του κλάδου για τις δυνατότητες της AI και τους κινδύνους από τη χρήση της χωρίς επαρκές ρυθμιστικό πλαίσιο. Ειδικοί προειδοποιούν ότι η τεχνολογία προηγείται της νομοθεσίας, με τις ίδιες τις εταιρείες να καλούνται σε μεγάλο βαθμό να αυτορυθμιστούν.

Η θέση συνοδεύεται, πέρα από τις υψηλές αποδοχές, και από μετοχική συμμετοχή στην OpenAI, η οποία αποτιμάται σε εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ το αντικείμενο της εργασίας περιλαμβάνει τη συνεχή παρακολούθηση νέων απειλών και την πρόληψη σοβαρών επιπτώσεων από τη χρήση προηγμένων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης.

