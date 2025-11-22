5G πέρα από τα smartphones: Από τα κινητά στις βιομηχανίες - Το στοίχημα για οικονομική υπεροχή

Το 5G έχει χαρακτηριστεί η πιο γρήγορη αναπτυσσόμενη τεχνολογία επικοινωνιών στην ανθρώπινη ιστορία. Με εκατοντάδες εκατομμύρια συνδρομές σε όλο τον κόσμο οι καταναλωτές άλλαξαν γρήγορα τις ψηφιακές τους συνήθειες.

Όμως, όπως αναδεικνύει η έρευνα των Chetan Sharma Consulting και Ericsson, η πραγματική ιστορία του 5G δεν γράφεται στα κινητά τηλέφωνα, αλλά στις βιομηχανίες που αναδιαμορφώνουν τις λειτουργίες τους με βάση την υψηλής ποιότητας συνδεσιμότητα. Στο σημερινό περιβάλλον όμως, ο αριθμός συνδέσεων δεν αποτελεί δείκτη προόδου. Αυτό που έχει σημασία είναι το πόσο βαθιά το 5G ως τεχνολογία γενικού σκοπού ενσωματώνεται στην πραγματική οικονομία και στους επιμέρους της κλάδους.

Για να συμβεί αυτό, οι χώρες και οι πάροχοι πρέπει να υιοθετήσουν Standalone (SA) 5G, δηλαδή αυτόνομη αρχιτεκτονική δικτύου που δεν εξαρτάται από το 4G. Η μεγάλη πλειονότητα των σημερινών 5G δικτύων λειτουργεί σε NSA (Non-Standalone) μορφή, που περιορίζει τις δυνατότητες χαμηλής καθυστέρησης, αυτοματοποίησης και αξιοπιστίας.

Όπως αναφέρει η έρευνα, η τεχνολογία υπάρχει και πρόκληση πλέον είναι στρατηγική και εστιάζεται στο ποιες χώρες θα μπορέσουν να μετατρέψουν το 5G σε πραγματική οικονομική ισχύ. Παρότι η έρευνα επικεντρώνεται στις διεθνείς εξελίξεις, η συζήτηση για το 5G αφορά και την Ελλάδα και μπορεί να αντλήσει διδάγματα από διεθνείς πρακτικές καθως το πραγματικό στοίχημα πλέον δεν είναι η ταχύτητα στα κινητά, αλλά το κατά πόσο το 5G θα μπει δυνατά και ουσιαστικά σε τομείς όπως τα λιμάνια, η υγεία, η ενέργεια και η μεταποίηση. Με δεδομένο τον ρόλο της ναυτιλίας, των logistics και του τουρισμού στην ελληνική οικονομία, η αξιοποίηση 5G-βιομηχανικών λύσεων αποτελεί ίσως τη μεγαλύτερη ευκαιρία για αύξηση παραγωγικότητας την επόμενη δεκαετία.

Πώς το 5G αλλάζει τις βιομηχανίες

Παρακάτω αναλύονται οι τομείς όπου το 5G έχει ήδη μεταμορφώσει λειτουργίες και επιχειρησιακά μοντέλα.

Λιμάνια: Τα νεύρα του παγκόσμιου εμπορίου. Τα λιμάνια διακινούν 80-90% του διεθνούς εμπορίου, άρα κάθε βελτίωση αποδοτικότητας έχει παγκόσμιο αντίκτυπο.

Με την είσοδο του 5G, λιμάνια εφαρμόζουν αυτόνομους γερανούς, αυτοκινούμενα ηλεκτρικά οχήματα μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, 100% αυτοματοποίηση σε κρίσιμα τμήματα της διαδικασίας, συνδυασμό 5G, ιδιωτικών δικτύων και edge computing (επεξεργασία δεδομένων τοπικά, κοντά στην πηγή). Η απόδοση ενός μόνο γερανού μπορεί να αυξηθεί πάνω από 40%, ενώ μειώνονται ατυχήματα και κόστη. Αυτού του είδους η παραγωγικότητα δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς SA 5G και χωρίς χαμηλή καθυστέρηση.

Νοσοκομεία: Η υγεία περνά σε νέα εποχή. Τα νοσοκομεία έχουν τεράστιες ανάγκες σε εύρος ζώνης και απόλυτη αξιοπιστία. Χάρη στο 5G μπορούν να υποστηρίξουν ρομποτική χειρουργική από απόσταση, χάρη στην υπερ-χαμηλή καθυστέρηση, VR (Virtual Reality - εικονική πραγματικότητα) για αντιμετώπιση πόνου και αποκατάσταση. Επίσης ιδιωτικά δίκτυα 5G μέσα στο νοσοκομείο εξασφαλίζουν ασφάλεια και σταθερή λειτουργία καθώς και συνδεδεμένο εξοπλισμό (μοόνιτορ, κάμερες, αισθητήρες) που μεταδίδει δεδομένα σε πραγματικό χρόνο.

Το πρώτο τέτοιο δίκτυο δημιουργήθηκε στη Σιτσουάν της Κίνας το 2019. Σήμερα υπάρχουν εφαρμογές σε χώρες όπως Ηνωμένο Βασίλειο, Ισραήλ, Ινδία και ΗΠΑ. Χαρακτηριστικό επίσης παράδειγμα είναι το 5G ασθενοφόρο στην Ινδία, όπου ολόκληρη η μονάδα είναι συνδεδεμένη με το νοσοκομείο, μεταφέροντας ζωτικά δεδομένα την ώρα της μετακίνησης.

Εξορύξεις: Από τα πιο επικίνδυνα περιβάλλοντα στον κόσμο. Ορυχεία στη Βραζιλία, Κίνα, Σουηδία και Αυστραλία αξιοποιούν 5G για αυτόνομα οχήματα σε επικίνδυνες ζώνες, ρομποτικές παρεμβάσεις χωρίς έκθεση εργαζομένων, edge υπολογισμό για γρήγορη λήψη αποφάσεων καθώς και απομακρυσμένη παρακολούθηση εξοπλισμού σε πραγματικό χρόνο. Το 5G κάνει τα ορυχεία πιο ασφαλή, πιο παραγωγικά και ενεργειακά αποδοτικά.

Σχολεία: Η ψηφιακή ισότητα ως πραγματικότητα. Στην περίοδο της πανδημίας, η ανάγκη για αξιόπιστο ίντερνετ έγινε επιτακτική. Το 5G έδωσε λύση σε αγροτικές περιοχές χωρίς ίνες, σε αστικά κέντρα με υπερφορτωμένα δίκτυα και σε σχολεία που χρειάζονται σταθερή και ασφαλή σύνδεση. Το 5G συνέβαλε στη μείωση ψηφιακών ανισοτήτων και στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Εργοστάσια: Το μέλλον της μεταποίησης. Η σύγκλιση 5G, ρομποτικής, τεχνητής νοημοσύνης και cloud δημιουργεί νέα μοντέλα παραγωγής: Ρομπότ που λειτουργούν σε πραγματικό χρόνο, αυτόματοι ποιοτικοί έλεγχοι, δίκτυα ιδιωτικού 5G σε εργοστάσια αυτοκινήτων, υποστήριξη για χώρες με ελλείψεις εργατικού δυναμικού, όπως η Ιαπωνία. Αυτό δεν αφορά απλά αυτοματοποίηση αλλά νέα μορφή οικονομίας.

Το διάστημα 2025-2030 θα καθορίσει ποιοι θα ηγηθούν στο 6G. Οι πρώτοι που θα υιοθετήσουν SA 5G και θα επενδύσουν στα οικοσυστήματα γύρω από αυτό θα αποκτήσουν πλεονέκτημα που δύσκολα θα ανατραπεί.

Οι καθυστερημένοι παίκτες θα χρειαστεί να επενδύσουν πολλαπλάσια για να καλύψουν το χαμένο έδαφος, αν αυτό είναι ακόμη εφικτό. Το 5G δεν αφορά τον αριθμό των πύργων ή των κεραίων που χτίζονται, αλλά τον αριθμό των βιομηχανιών που μεταμορφώνονται. Η πραγματική οικονομική και γεωπολιτική ισχύς του 21ου αιώνα θα καθοριστεί από το πόσο αποτελεσματικά οι χώρες θα ενσωματώσουν την τεχνολογία σε κρίσιμους τομείς.

Η έρευνα της Ericsson kai Chetan Sharma Consulting δείχνει ότι οι χώρες που κινούνται γρήγορα, συνδέοντας τεχνολογία, πολιτική και βιομηχανία, θα δημιουργήσουν οικοσυστήματα καινοτομίας που θα τις τοποθετήσουν στην πρώτη γραμμή της παγκόσμιας ανάπτυξης. Το μέλλον δεν θα ανήκει απαραίτητα στους μεγαλύτερους ή πλουσιότερους, αλλά σε όσους αξιοποιούν πρώτοι και βαθύτερα τις τεχνολογίες γενικού σκοπού όπως το 5G.