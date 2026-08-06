Κάνε κλικ και δες περισσότερο

Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Υπάρχουν ημερομηνίες που δεν αποτελούν απλώς σταθμούς της ιστορίας, αλλά σημεία καμπής για ολόκληρη την ανθρωπότητα. Μία από αυτές είναι η 6η Αυγούστου 1945, όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες χρησιμοποίησαν για πρώτη φορά πυρηνικό όπλο σε πολεμική επιχείρηση, βομβαρδίζοντας τη Χιροσίμα της Ιαπωνίας.

Η έκρηξη της ατομικής βόμβας δεν σηματοδότησε μόνο το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου στον Ειρηνικό, αλλά και την απαρχή της λεγόμενης Πυρηνικής Εποχής, η οποία διαμόρφωσε τις διεθνείς ισορροπίες για τις επόμενες δεκαετίες.

Το «Enola Gay» και η βόμβα «Little Boy»

Στις 08:15 το πρωί, το αμερικανικό βομβαρδιστικό B-29 Enola Gay, με κυβερνήτη τον Πολ Τίμπετς, απελευθέρωσε την ατομική βόμβα ουρανίου «Little Boy» πάνω από τη Χιροσίμα, μια πόλη περίπου 300.000 κατοίκων.

Η έκρηξη ισοπέδωσε μεγάλο μέρος της πόλης μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Η θερμοκρασία και το ωστικό κύμα προκάλεσαν ολοκληρωτική καταστροφή σε μεγάλη ακτίνα, ενώ οι πυρκαγιές που ακολούθησαν κατέστρεψαν χιλιάδες ακόμη κτίρια.

Υπολογίζεται ότι περισσότεροι από 70.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν ακαριαία, ενώ έως το τέλος του 1945 οι νεκροί ξεπέρασαν τις 140.000, καθώς χιλιάδες υπέκυψαν στα εγκαύματα και στις επιπτώσεις της ραδιενέργειας τα επόμενα χρόνια.

Wikimedia Commons

Χαρακτηριστική έμεινε η καταγραφή του συγκυβερνήτη του αεροσκάφους, Ρόμπερτ Λιούις, ο οποίος σημείωσε στο ημερολόγιό του τη φράση: «Θεέ μου! Τι κάναμε;»

Η βόμβα που άλλαξε τον κόσμο

Για αρκετές ώρες οι ιαπωνικές αρχές δεν είχαν σαφή εικόνα του τι είχε συμβεί στη Χιροσίμα. Οι επικοινωνίες με την πόλη είχαν διακοπεί πλήρως, ενώ η επίσημη επιβεβαίωση ότι επρόκειτο για πυρηνική επίθεση ήρθε όταν ο Αμερικανός πρόεδρος Χάρι Τρούμαν ανακοίνωσε δημόσια τη χρήση ενός νέου όπλου.

Τρεις ημέρες αργότερα, στις 9 Αυγούστου 1945, οι ΗΠΑ έριξαν δεύτερη ατομική βόμβα, τη «Fat Man», στο Ναγκασάκι. Στις 15 Αυγούστου, η Ιαπωνία ανακοίνωσε την άνευ όρων παράδοσή της, οδηγώντας ουσιαστικά στη λήξη του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.

Η απόφαση για τη χρήση των δύο ατομικών βομβών εξακολουθεί μέχρι σήμερα να αποτελεί αντικείμενο έντονης ιστορικής και πολιτικής συζήτησης. Άλλοι υποστηρίζουν ότι επιτάχυνε το τέλος του πολέμου και απέτρεψε ακόμη μεγαλύτερες απώλειες, ενώ άλλοι τη θεωρούν μία από τις πιο αμφιλεγόμενες στρατιωτικές ενέργειες στην ιστορία.

Οκτώ δεκαετίες αργότερα, η Χιροσίμα παραμένει παγκόσμιο σύμβολο των καταστροφικών συνεπειών των πυρηνικών όπλων και διαρκής υπενθύμιση του κινδύνου που εξακολουθεί να συνοδεύει την πυρηνική ισχύ.

81st anniversary of the atomic bombing, in Hiroshima /REUTERS/Issei Kato