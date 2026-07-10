6 ζώδια, σήμερα 10/7, βρίσκουν λύσεις σε θέματα του παρελθόντος

Τα άστρα για σήμερα Παρασκευή φέρνουν απαντήσεις – λύσεις για ζητήματα του παρελθόντος. Η Σελήνη κινείται στο σταθερό και γήινο ζώδιο του Ταύρου και σχηματίζει εξάγωνο με τον ανάδρομο Ερμή στον Καρκίνο, σήμερα λοιπόν δημιουργούνται οι συνθήκες κατανόησης, αποκατάστασης της και επανεξέτασης υποθέσεων με μεγαλύτερη ψυχραιμία και αντικειμενικότητα.

Ο ανάδρομος Ερμής δεν σταματά να φέρνει στην επιφάνεια πρόσωπα, συζητήσεις και καταστάσεις από το παρελθόν. Η διαφορά είναι ότι σήμερα δεν λειτουργεί αποσταθεροποιητικά. Αντίθετα, μέσα από την αρμονική συνεργασία του με τη Σελήνη, μας επιτρέπει να βγάλουμε χρήσιμα συμπεράσματα. Μπορεί να λάβεις μία απάντηση που περίμενες, να συνεχιστεί μία συζήτηση που είχε διακοπεί απότομα ή να συνειδητοποιήσεις ότι τελικά το μήνυμα που άργησε δύο ημέρες να έρθει... δεν χάθηκε αλλά απλώς κάποιος ξέχασε να πατήσει «αποστολή». Άλλωστε, αυτά είναι τα μικρά "δώρα" του ανάδρομου Ερμή.

Είναι μία εξαιρετική ημέρα για οικογενειακές συζητήσεις, οικονομικές τακτοποιήσεις, επανασυνδέσεις αλλά και για την επίλυση πρακτικών ζητημάτων που τις προηγούμενες ημέρες έμοιαζαν πιο περίπλοκα. Ακόμη και μία κουβέντα γύρω από το οικογενειακό τραπέζι μπορεί να λύσει περισσότερα προβλήματα από... δέκα ατελείωτα μηνύματα στο κινητό.

Η συγκεκριμένη όψη λειτουργεί επίσης ευεργετικά για αποφάσεις που σχετίζονται με ακίνητα, οικονομικές συμφωνίες, οικογενειακές υποθέσεις και προσωπικές σχέσεις, αρκεί να αφορούν ζητήματα που έχουν ήδη ξεκινήσει και τώρα χρειάζονται επανεξέταση ή οριστικοποίηση.

Την πιο ουσιαστική εύνοια δέχονται τοι παρακάτω εκπρόσωποι του ζωδιακού: οι Ταύροι (11–15 Μαΐου), Παρθένοι (13–17 Σεπτεμβρίου), Αιγόκεροι (11–15 Ιανουαρίου), Καρκίνοι (13–17 Ιουλίου), Σκορπιοί (13–17 Νοεμβρίου) και Ιχθύες (10–14 Μαρτίου). Για αυτούς, μία εκκρεμότητα μπορεί να τακτοποιηθεί, μία συναισθηματική υπόθεση να βρει τη λύση της ή μία επικοινωνία να προσφέρει τη βεβαιότητα που έλειπε.

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Κριός – Μία συζήτηση αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις μία κατάσταση

Αγαπητέ μου Κριέ, η σημερινή ημέρα δεν θα σε εντυπωσιάσει με μεγάλα γεγονότα, αλλά με μικρές εξελίξεις που θα αποδειχθούν πολύ πιο σημαντικές από όσο φαντάζεσαι. Η Σελήνη στον Ταύρο στρέφει την προσοχή σου στα οικονομικά και στις προσωπικές σου αξίες, ενώ το εξάγωνό της με τον ανάδρομο Ερμή σε βοηθά να βρεις λύσεις σε ένα θέμα που σε απασχολεί εδώ και ημέρες. Μία πρόταση, μία πληροφορία ή ακόμη και μία κουβέντα με ένα έμπιστο πρόσωπο μπορεί να σε κάνει να δεις τα πράγματα από διαφορετική οπτική. Αν περιμένεις χρήματα, απάντηση ή εξέλιξη σε μία συμφωνία, η ημέρα κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση.

AstroTip: Μην απορρίψεις μία ιδέα μόνο και μόνο επειδή την έχεις ακούσει ξανά. Σήμερα μπορεί να αποκτήσει νέο νόημα.

Ταύρος – Πρωταγωνιστής της ημέρας είσαι εσύ

Φίλε μου Ταύρε, με τη Σελήνη να κινείται στο ζώδιό σου, η σημερινή Παρασκευή σε βοηθά να νιώσεις μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και σιγουριά για τις επιλογές σου. Το εξάγωνό της με τον ανάδρομο Ερμή ευνοεί σημαντικές συζητήσεις, επαφές, συμφωνίες αλλά και μία επανένωση με πρόσωπο που είχες καιρό να δεις ή να ακούσεις. Αν έχεις γεννηθεί από 11 έως 15 Μαΐου, είσαι από τους πιο ευνοημένους της ημέρας. Ένα θέμα που σε προβλημάτιζε φαίνεται να ξεκαθαρίζει χωρίς ένταση, ενώ δεν αποκλείεται να λάβεις μία είδηση που θα σου φτιάξει τη διάθεση.

AstroTip: Σήμερα άκουσε και τη διαίσθησή σου, δύσκολα θα σε οδηγήσει σε λάθος δρόμο.

Δίδυμοι – Οι καλύτερες απαντήσεις έρχονται όταν σταματάς να πιέζεις

Αγαπητέ μου Δίδυμε, η σημερινή ημέρα λειτουργεί περισσότερο σε εσωτερικό επίπεδο. Ο ανάδρομος Ερμής συνεχίζει να σε βάζει σε σκέψεις γύρω από οικονομικά και προσωπικές επιλογές, όμως η αρμονική όψη με τη Σελήνη σε βοηθά να βρεις λύσεις χωρίς άγχος και βιασύνη. Μπορεί να θυμηθείς μία ιδέα που είχες εγκαταλείψει, να επανέλθει μία πρόταση ή να καταλάβεις γιατί μία υπόθεση δεν προχώρησε όταν εσύ το ήθελες. Το απόγευμα είναι ιδανικό για ξεκούραση, δημιουργικό σχεδιασμό και λίγη απόσταση από ανθρώπους που σε κουράζουν με τη γκρίνια τους.

AstroTip: Μερικές φορές η καλύτερη κίνηση είναι να μην κάνεις... καμία κίνηση για λίγο.

Καρκίνος – Ένα πρόσωπο από το παρελθόν έχει κάτι να σου πει

Φίλε μου Καρκίνε, ο ανάδρομος Ερμής συνεχίζει την πορεία του στο ζώδιό σου και σήμερα συνεργάζεται αρμονικά με τη Σελήνη στον Ταύρο, δημιουργώντας τις κατάλληλες συνθήκες για ουσιαστικές επαφές και συναισθηματικά ξεκαθαρίσματα. Αν έχεις γεννηθεί από 13 έως 17 Ιουλίου, είσαι από εκείνους που μπορούν να λάβουν μία είδηση, ένα μήνυμα ή μία επικοινωνία που περίμεναν καιρό. Παράλληλα, μία φιλική συνάντηση ή μία συζήτηση μπορεί να σε βοηθήσει να καταλάβεις γιατί μία κατάσταση εξελίχθηκε με συγκεκριμένο τρόπο. Το παρελθόν επιστρέφει όχι για να σε μπερδέψει, αλλά για να σε βοηθήσει να κλείσεις έναν κύκλο.

AstroTip: Όταν καταλαβαίνεις το «γιατί», βρίσκεις πολύ πιο εύκολα και το «πώς συνεχίζω».

Λέων – Μία καλή είδηση μπορεί να αλλάξει το κλίμα της ημέρας

Αγαπητέ μου Λέοντα, σήμερα η προσοχή σου στρέφεται σε επαγγελματικά ζητήματα, στόχους και αποφάσεις που αφορούν το μέλλον σου. Η Σελήνη στον Ταύρο ενεργοποιεί τον τομέα της καριέρας και το εξάγωνό της με τον ανάδρομο Ερμή στον Καρκίνο λειτουργεί σαν... εκείνο το κομμάτι του παζλ που έλειπε. Μία συζήτηση με ανώτερο, μία πληροφορία που φτάνει την κατάλληλη στιγμή ή μία απάντηση που περίμενες μπορεί να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Παράλληλα, κάτι που μέχρι χθες σε προβλημάτιζε, σήμερα μοιάζει πολύ πιο διαχειρίσιμο. Μην εκπλαγείς αν μία παλιά επαγγελματική επαφή επανέλθει με νέα πρόταση ή ενδιαφέρον.

AstroTip: Η εμπειρία του παρελθόντος γίνεται σήμερα το μεγαλύτερο πλεονέκτημά σου.

Παρθένος – Ένα σχέδιο αποκτά ξανά προοπτική

Φίλε μου Παρθένε, η σημερινή ημέρα σου θυμίζει ότι τίποτα δεν χάνεται όταν πραγματικά αξίζει. Η Σελήνη στον Ταύρο, σε εξαιρετική θέση για το ζώδιό σου, σε βοηθά να δεις πιο αισιόδοξα το μέλλον, ενώ το εξάγωνό της με τον ανάδρομο Ερμή ευνοεί την επανεξέταση ενός σχεδίου, ενός ταξιδιού ή ακόμη και μίας συνεργασίας που είχε «παγώσει». Αν έχεις γεννηθεί από 13 έως 17 Σεπτεμβρίου, είσαι από τους πιο ευνοημένους της ημέρας και μπορείς να δεις μία υπόθεση να προχωρά πολύ πιο ομαλά. Μία ενδιαφέρουσα γνωριμία ή μία κουβέντα με άνθρωπο που εκτιμάς θα σου δώσει έμπνευση και αισιοδοξία.

AstroTip: Κοίτα λίγο πιο μακριά από το σήμερα. Οι επόμενες εβδομάδες έχουν πολλές υποσχέσεις.

Ζυγός – Κάποια ξεκαθαρίσματα σε ανακουφίζουν

Αγαπητέ μου Ζυγέ, σήμερα δεν κυριαρχούν τα μεγάλα γεγονότα αλλά οι ουσιαστικές συνειδητοποιήσεις. Η Σελήνη στον Ταύρο σε βοηθά να διαχειριστείς πιο ψύχραιμα οικονομικές ή συναισθηματικές υποθέσεις, ενώ η αρμονική της συνεργασία με τον ανάδρομο Ερμή φέρνει απαντήσεις γύρω από μία συνεργασία, μία επαγγελματική επιλογή ή μία σχέση που σε είχε βάλει σε σκέψεις. Ίσως ακούσεις κάτι που αλλάζει την οπτική σου ή αντιληφθείς ότι τελικά οι εξελίξεις είχαν λόγο που καθυστέρησαν. Η ημέρα είναι ιδανική για να κλείσεις εκκρεμότητες χωρίς ένταση και πίεση.

AstroTip: Όταν αλλάζει ο τρόπος που βλέπεις τα πράγματα, αλλάζουν και οι αποφάσεις σου.

Σκορπιός – Οι σχέσεις βρίσκουν ξανά τον δρόμο τους

Φίλε μου Σκορπιέ, η Σελήνη απέναντί σου από τον Ταύρο φέρνει στο επίκεντρο τις σχέσεις, τις συνεργασίες και τους ανθρώπους που παίζουν σημαντικό ρόλο στη ζωή σου. Το εξάγωνό της με τον ανάδρομο Ερμή δημιουργεί το κατάλληλο κλίμα για μία επανασύνδεση, μία συμφιλίωση ή μία συζήτηση που βοηθά να λυθούν παλιές παρεξηγήσεις. Αν έχεις γεννηθεί από 13 έως 17 Νοεμβρίου, η επιρροή είναι ιδιαίτερα θετική και μπορεί να πάρεις μία απάντηση που περίμενες καιρό. Η ημέρα ευνοεί επίσης συμφωνίες, υπογραφές που αφορούν παλαιότερες υποθέσεις και επαφές με ανθρώπους από το εξωτερικό ή από απόσταση.

AstroTip: Μερικές φορές μία ειλικρινής κουβέντα διορθώνει όσα δεν κατάφεραν να λύσουν εβδομάδες σιωπής.

Τοξότης – Μικρές αλλαγές φέρνουν μεγάλες βελτιώσεις

Για σήμερα Παρασκευή Τοξότη μου τα άστρα σου υπενθυμίζουν ότι οι σημαντικές εξελίξεις δεν έρχονται πάντα με εντυπωσιακό τρόπο. Η Σελήνη στον Ταύρο στρέφει την προσοχή σου στην εργασία, την καθημερινότητα και την οργάνωση, ενώ το εξάγωνό της με τον ανάδρομο Ερμή στον Καρκίνο σε βοηθά να βάλεις σε τάξη μία οικονομική ή επαγγελματική εκκρεμότητα που σε απασχολούσε. Μπορεί να ολοκληρωθεί μία συζήτηση, να βρεθεί λύση σε ένα διαδικαστικό θέμα ή να λάβεις μία πληροφορία που θα σε βοηθήσει να κινηθείς πιο αποτελεσματικά. Είναι επίσης κατάλληλη ημέρα για να επανεξετάσεις μία επένδυση ή ένα κοινό οικονομικό ζήτημα χωρίς βιασύνη.

AstroTip: Οι καλύτερες λύσεις σήμερα θα προκύψουν μέσα από την υπομονή και την καλή οργάνωση.

Αιγόκερως – Η καρδιά βρίσκει ξανά τον λόγο να χαμογελά

Αιγόκερε μου, η Παρασκευή αυτή έχει μία ιδιαίτερα ευχάριστη χροιά για εσένα. Η Σελήνη στον Ταύρο ενεργοποιεί τον τομέα του έρωτα, της δημιουργικότητας και της χαράς, ενώ το εξάγωνό της με τον ανάδρομο Ερμή δίνει την ευκαιρία να λυθεί μία παρεξήγηση ή να αποκατασταθεί η επικοινωνία με ένα σημαντικό πρόσωπο. Αν έχεις γεννηθεί από 11 έως 15 Ιανουαρίου, είσαι από τους πιο ευνοημένους της ημέρας και μπορεί να λάβεις μία ευχάριστη είδηση ή μία πρόταση που θα σου αλλάξει τη διάθεση. Ακόμη και μία τυχαία συνάντηση μπορεί να αποδειχθεί πιο σημαντική από όσο φαντάζεσαι. Αν προσμένεις μία επανασύνδεση – θα έρθει η είδηση και η επικοινωνία, την στιγμή που δεν το περιμένεις!

AstroTip: Σήμερα άφησε λίγο χώρο στον αυθορμητισμό, οι πιο όμορφες στιγμές δεν προγραμματίζονται.

Υδροχόος – Κλείνεις μία εκκρεμότητα και ηρεμείς

Αγαπητέ μου Υδροχόε, η Σελήνη στον Ταύρο στρέφει το ενδιαφέρον σου σε θέματα σπιτιού, οικογένειας και προσωπικής ασφάλειας. Το εξάγωνό της με τον ανάδρομο Ερμή ευνοεί μία οικογενειακή συζήτηση, μία τακτοποίηση μέσα στο σπίτι ή μία λύση σε θέμα που είχε μείνει στάσιμο τις προηγούμενες ημέρες. Είναι πιθανό να επικοινωνήσεις με συγγενικό πρόσωπο ή να πάρεις μία πληροφορία που θα σε ανακουφίσει. Παράλληλα, η ημέρα σε βοηθά να επαναπροσδιορίσεις τις προτεραιότητές σου και να καταλάβεις τι πραγματικά χρειάζεσαι για να νιώθεις ασφάλεια.

AstroTip: Η εσωτερική ηρεμία ξεκινά όταν βάζεις σε τάξη όσα σε βαραίνουν.

Ιχθύες – Μία κουβέντα μπορεί να αλλάξει πολλά

Φίλε μου Ιχθύ, η σημερινή ημέρα ευνοεί ιδιαίτερα την επικοινωνία, τις επαφές και τις μετακινήσεις σου. Η Σελήνη στον Ταύρο σχηματίζει εξάγωνο με τον ανάδρομο Ερμή και σου δίνει την ευκαιρία να λύσεις μία παρεξήγηση, να ξαναβρείς την επαφή με ένα αγαπημένο πρόσωπο ή να πάρεις μία απάντηση που περίμενες. Αν έχεις γεννηθεί από 10 έως 14 Μαρτίου, οι εξελίξεις είναι ακόμη πιο θετικές, ιδιαίτερα σε αισθηματικά και προσωπικά ζητήματα. Ένα μήνυμα, μία πρόσκληση ή μία τυχαία συνάντηση μπορεί να αποδειχθεί η αφορμή για ένα νέο, πιο αισιόδοξο κεφάλαιο.

AstroTip: Μην αφήσεις μία ευκαιρία να περάσει επειδή φοβάσαι να κάνεις το πρώτο βήμα.