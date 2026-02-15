6 ζώδια, σήμερα 15/2, το ρίχνουν έξω!

Η Κυριακή μας βρίσκει με πιο χαλαρή διάθεση, αλλά και με την ανάγκη να δώσουμε νόημα σε όσα ζούμε. Η Σελήνη κινείται στο ζώδιο του Υδροχόου και μας προτρέπει να απομακρυνθούμε από την πίεση της εβδομάδας, να δούμε τα πράγματα πιο σφαιρικά και να αναζητήσουμε επαφή με ανθρώπους που μας κάνουν να νιώθουμε ο εαυτός μας. Είναι μια ημέρα που ευνοεί τη φιλικότητα, τις συζητήσεις, την ανταλλαγή σκέψεων και τη συναισθηματική αποφόρτιση.

Ιδιαίτερα θετική είναι η ενέργεια που δημιουργείται από τις αρμονικές όψεις της Σελήνης με τον Κρόνο και τον Ποσειδώνα στον Κριό, όψεις που συνδυάζουν ρεαλισμό και όραμα. Μας βοηθούν να νιώσουμε μεγαλύτερη ασφάλεια, να εμπιστευτούμε τα σχέδιά μας και να κάνουμε πιο ώριμες σκέψεις για το μέλλον, χωρίς όμως να χάνουμε την πίστη μας σε αυτό που ονειρευόμαστε.

Η σημερινή Κυριακή είναι κατάλληλη στιγμή για να κάνουμε σχέδια, να οργανώσουμε τα επόμενα βήματά μας και να θυμηθούμε πως η ζωή γίνεται πιο όμορφη όταν την μοιραζόμαστε με ανθρώπους που κοιτούν προς την ίδια κατεύθυνση. Τα ευνοημένα ζώδια για σήμερα είναι οι Δίδυμοι, Ζυγοί, Υδροχόοι και οι Κριοί, Λέοντες, Τοξότες του 1ου δεκαημέρου!

Διάβασε τις ημερήσιες προβλέψεις για το ζώδιο και τον ωροσκόπο σου!

Κριός – Φιλικές όμορφες στιγμές

Αγαπητέ μου Κριέ, για σήμερα Κυριακή η διάθεσή σου φτιάχνει και η Σελήνη από το φιλικό για σένα ζώδιο του Υδροχόου, σε προτρέπει για κοινωνικοποίηση και επαφή με πρόσωπα αγαπημένα! Οι θετικές της όψεις με τον Κρόνο και τον Ποσειδώνα από το ζώδιο σου, σε βοηθούν αυτή την ημέρα να νιώσεις σιγουριά, ασφάλεια, σταθερότητα και να οραματιστείς ένα καλύτερο μέλλον, κάνοντας σχέδια με ανθρώπους που ταιριάζεις, σου φτιάχνουν το κέφι και που κοιτάτε προς την ίδια κατεύθυνση! Η μέρα είναι κατάλληλη για να εκπληρώσεις ένα σχέδιο, να βάλεις δομή και να οργανώσεις τα μετέπειτα βήματά σου που θα σε κατευθύνουν στην πραγματοποίηση μίας προσδοκίας, ενώ … μία έξοδος θα λειτουργήσει άκρως ψυχοθεραπευτικά!

AstroTip: Η ζωή είναι πιο όμορφη όταν την μοιραζόμαστε, αυτό ακριβώς καλείσαι να κάνεις σήμερα.

Ταύρος – Στόχοι, αναγνώριση και σταθερά βήματα

Αγαπητέ μου Ταύρε, για σήμερα Κυριακή η προσοχή σου στρέφεται σε θέματα στόχων, κατεύθυνσης και προσωπικής καταξίωσης, καθώς η Σελήνη από τον Υδροχόο επηρεάζει άμεσα τον τομέα της καριέρας και της κοινωνικής εικόνας σου. Οι θετικές της όψεις με τον Κρόνο και τον Ποσειδώνα από τον Κριό σου δίνουν την ευκαιρία να οραματιστείς πιο καθαρά το επόμενο επαγγελματικό ή προσωπικό σου βήμα, αλλά και να νιώσεις μεγαλύτερη ασφάλεια για τις επιλογές που έχεις ήδη κάνει. Είναι μια ημέρα που μπορείς να οργανώσεις καλύτερα τα σχέδιά σου, να βάλεις προτεραιότητες και να λάβεις μια μορφή αναγνώρισης ή επιβεβαίωσης. Παρότι δεν αφήνεσαι εύκολα στη χαλάρωση, σήμερα αξίζει να αφιερώσεις χρόνο και στον εαυτό σου.

Astro Tip: Η σταθερότητα χτίζεται βήμα-βήμα, όχι με βιασύνη.

Δίδυμοι – Αισιοδοξία, έμπνευση και άνοιγμα οριζόντων

Αγαπητέ μου Δίδυμε, η σημερινή Κυριακή έχει για σένα πιο ανάλαφρη και αισιόδοξη χροιά, καθώς η Σελήνη από το φιλικό σου ζώδιο του Υδροχόου, σε γεμίζει έμπνευση, διάθεση για επικοινωνία και ανάγκη να ξεφύγεις από τη ρουτίνα. Οι θετικές της όψεις με τον Κρόνο και τον Ποσειδώνα από τον Κριό σε βοηθούν να κάνεις σχέδια για το μέλλον με μεγαλύτερη ωριμότητα, αλλά και να πιστέψεις ξανά σε ένα όραμα ή μια ιδέα που σε εκφράζει. Η ημέρα είναι ιδανική για συζητήσεις, ανταλλαγή απόψεων, επαφές με φίλους ή ανθρώπους που σου ανοίγουν νέους δρόμους σκέψης. Μια έξοδος ή μια μικρή αλλαγή παραστάσεων θα σου ανανεώσει σημαντικά τη διάθεση.

Astro Tip: Άφησε το μυαλό σου ελεύθερο να ονειρευτεί χωρίς φόβο.

Καρκίνος – Συναισθηματική στήριξη και εσωτερική ασφάλεια

Αγαπητέ μου Καρκίνε, η σημερινή Κυριακή έχει πιο βαθιά συναισθηματική χροιά για σένα, καθώς η Σελήνη από τον Υδροχόο σε φέρνει σε επαφή με σκέψεις, φόβους αλλά και επιθυμίες που αφορούν την ασφάλεια και τη σταθερότητα στη ζωή σου. Οι θετικές όψεις της με τον Κρόνο και τον Ποσειδώνα από τον Κριό σε βοηθούν να νιώσεις μεγαλύτερη σιγουριά, να στηριχθείς σε ανθρώπους που εμπιστεύεσαι και να δεις πιο ώριμα τις καταστάσεις γύρω σου. Είναι μια καλή ημέρα για εσωτερικές αποφάσεις, για ξεκαθαρίσματα αλλά και για ουσιαστικές συζητήσεις που σε φέρνουν πιο κοντά με τους άλλους. Η ηρεμία έρχεται όταν σταματάς να πιέζεις τον εαυτό σου.

Astro Tip: Η δύναμή σου σήμερα κρύβεται στην αποδοχή.

Λέων – Φιλικές επαφές και ξεκαθαρίσματα σχέσεων

Αγαπητέ μου Λέοντα, η σημερινή Κυριακή στρέφει έντονα το ενδιαφέρον σου στις σχέσεις και στις συνεργασίες σου, καθώς η Σελήνη κινείται απέναντί σου, στο ζώδιο του Υδροχόου. Η ανάγκη σου για επαφή, συζήτηση και ουσιαστική επαφή με τους άλλους είναι αυξημένη, ενώ οι θετικές όψεις της Σελήνης με τον Κρόνο και τον Ποσειδώνα από τον Κριό σε βοηθούν να δεις πιο καθαρά ποιοι άνθρωποι αξίζουν να βρίσκονται δίπλα σου και ποιοι όχι. Είναι μια εξαιρετική ημέρα για να περάσεις χρόνο με φίλους ή με το ταίρι σου, αλλά και για να κάνεις ξεκαθαρίσματα με ήρεμο και ώριμο τρόπο. Μια συνάντηση μπορεί να σε ανακουφίσει ψυχολογικά και να σου δώσει νέες προοπτικές.

Astro Tip: Οι σχέσεις ανθίζουν όταν βασίζονται στην αλήθεια.

Παρθένος – Ρυθμοί χαλάρωσης και πρακτική οργάνωση

Αγαπητέ μου Παρθένε, η Κυριακή σε βρίσκει πιο πρακτικό και συγκεντρωμένο, με τη Σελήνη από τον Υδροχόο να σε προτρέπει να ασχοληθείς με την καθημερινότητα και την οργάνωση της εβδομάδας που ακολουθεί. Οι θετικές της όψεις με τον Κρόνο και τον Ποσειδώνα από τον Κριό σου δίνουν τη δυνατότητα να βάλεις τάξη τόσο σε πρακτικά όσο και σε συναισθηματικά ζητήματα, νιώθοντας μεγαλύτερη ασφάλεια μέσα από τον έλεγχο και τη σωστή δομή. Η ημέρα είναι κατάλληλη για να φροντίσεις τον εαυτό σου, να χαλαρώσεις με απλές απολαύσεις και να προετοιμάσεις τα επόμενα βήματά σου χωρίς άγχος.

Astro Tip: Η ισορροπία ξεκινά από τις μικρές καθημερινές επιλογές.

Ζυγός – Χαρά, δημιουργικότητα και μοίρασμα

Αγαπητέ μου Ζυγέ, η σημερινή Κυριακή έχει πιο φωτεινή και ευχάριστη διάθεση για σένα, καθώς η Σελήνη από τον φιλικό Υδροχόο ενισχύει τη χαρά, τη δημιουργικότητα και την ανάγκη σου να μοιραστείς όμορφες στιγμές με ανθρώπους που αγαπάς. Οι θετικές της όψεις με τον Κρόνο και τον Ποσειδώνα από τον Κριό σε βοηθούν να νιώσεις μεγαλύτερη σταθερότητα στις σχέσεις σου και να εκφράσεις πιο ώριμα τα συναισθήματά σου. Είναι μια ιδανική ημέρα για διασκέδαση, φλερτ, δημιουργικές δραστηριότητες ή απλώς για να κάνεις κάτι που σε γεμίζει ψυχικά.

Astro Tip: Κάνε χώρο στη χαρά χωρίς ενοχές.

Σκορπιός – Εσωτερική ισορροπία και ουσιαστικές επαφές

Αγαπητέ μου Σκορπιέ, για σήμερα Κυριακή τα άστρα σε καλούν να κινηθείς με πιο ήρεμους ρυθμούς και να δώσεις προτεραιότητα στην εσωτερική σου ισορροπία. Η Σελήνη από τον Υδροχόο στρέφει την προσοχή σου σε θέματα σπιτιού, οικογένειας και συναισθηματικής ασφάλειας, ενώ οι θετικές της όψεις με τον Κρόνο και τον Ποσειδώνα από τον Κριό σου δίνουν τη δυνατότητα να νιώσεις στήριξη μέσα από πρόσωπα που εμπιστεύεσαι. Είναι μια καλή ημέρα για ουσιαστικές συζητήσεις, για ξεκαθαρίσματα που γίνονται με ηρεμία αλλά και για να φροντίσεις τον χώρο και τον εαυτό σου. Μια συνάντηση μπορεί να σε ανακουφίσει ψυχικά και να σε βοηθήσει να δεις τα πράγματα πιο καθαρά.

Astro Tip: Άκουσε πρώτα πριν αντιδράσεις.

Τοξότης – Επικοινωνία, μετακίνηση και ανανεωτική διάθεση

Αγαπητέ μου Τοξότη, τα άστρα σήμερα Κυριακή σου χαρίζουν έντονη κινητικότητα και διάθεση για επικοινωνία, καθώς η Σελήνη από τον Υδροχόο σε ωθεί να βρεθείς με φίλους, να ανταλλάξεις ιδέες και να ξεφύγεις από τη μονοτονία. Οι θετικές της όψεις με τον Κρόνο και τον Ποσειδώνα από τον Κριό σε βοηθούν να κάνεις πιο ώριμα σχέδια για το μέλλον, αλλά και να εκφράσεις σκέψεις και συναισθήματα με μεγαλύτερη σαφήνεια. Είναι ιδανική ημέρα για μετακινήσεις, συναντήσεις ή μια έξοδο που θα σε γεμίσει αισιοδοξία και ενέργεια. Κάποια συζήτηση μπορεί να σου δώσει απαντήσεις που αναζητούσες και να σου ανοίξει νέους δρόμους.

Astro Tip: Μίλα ανοιχτά, χωρίς να φοβάσαι την αλήθεια.

Αιγόκερως – Προσωπικές ανάγκες και επαναπροσδιορισμός

Αγαπητέ μου Αιγόκερε, σήμερα Κυριακή μπαίνεις σε διαδικασία επαναπροσδιορισμού αναγκών και αξιών, καθώς η Σελήνη από τον Υδροχόο φωτίζει ζητήματα ασφάλειας, υλικών και συναισθηματικών. Οι θετικές της όψεις με τον Κρόνο και τον Ποσειδώνα από τον Κριό σε βοηθούν να δεις πιο καθαρά τι χρειάζεται να κρατήσεις και τι να αφήσεις πίσω σου, τόσο σε προσωπικό όσο και σε οικογενειακό επίπεδο. Είναι μια καλή ημέρα για να οργανώσεις τις σκέψεις σου, να κάνεις πρακτικά σχέδια και να βάλεις προτεραιότητες χωρίς πίεση. Η ηρεμία έρχεται όταν νιώθεις ότι πατάς σε σταθερό έδαφος.

Astro Tip: Η σταθερότητα ξεκινά από μέσα σου.

Υδροχόος – Επαφή με αγαπημένα πρόσωπα και ανανέωση

Αγαπητέ μου Υδροχόε, η σημερινή Κυριακή είναι κομμένη και ραμμένη στα μέτρα σου, καθώς η Σελήνη κινείται στο ζώδιό σου και σου χαρίζει διάθεση για επαφή, κοινωνικότητα και ανανέωση. Νιώθεις πιο άνετα να εκφράσεις τις σκέψεις και τα συναισθήματά σου, ενώ οι θετικές όψεις της Σελήνης με τον Κρόνο και τον Ποσειδώνα από τον Κριό σε βοηθούν να νιώσεις μεγαλύτερη σιγουριά για τις επιλογές σου και να οραματιστείς με ρεαλισμό τα επόμενα βήματά σου. Είναι μια ιδανική ημέρα για να βρεθείς με φίλους, να κάνεις συζητήσεις που σε εμπνέουν και να πάρεις ψυχολογική ανάσα. Μια συνάντηση ή μια έξοδος θα λειτουργήσει ιδιαίτερα αναζωογονητικά.

Astro Tip: Εμπιστεύσου τη μοναδικότητά σου – σήμερα λάμπεις φυσικά.

Ιχθύες – Ηρεμία, συναισθηματική γαλήνη και εσωτερική σύνδεση

Αγαπητέ μου Ιχθύ, η Κυριακή σε καλεί να χαμηλώσεις ρυθμούς και να αφουγκραστείς περισσότερο τον εσωτερικό σου κόσμο. Η Σελήνη από τον Υδροχόο φωτίζει παρασκηνιακά συναισθήματα, ανάγκες για ξεκούραση και ψυχική αποφόρτιση, ενώ οι θετικές της όψεις με τον Κρόνο και τον Ποσειδώνα από τον Κριό σε βοηθούν να νιώσεις μεγαλύτερη ασφάλεια και εμπιστοσύνη στη ροή της ζωής. Είναι μια καλή ημέρα για να απομακρυνθείς από έντονους ρυθμούς, να φροντίσεις τον εαυτό σου και να βρεις ισορροπία μέσα από απλές, ουσιαστικές στιγμές. Η διαίσθησή σου είναι ισχυρή και μπορεί να σου δείξει τον σωστό δρόμο.

Astro Tip: Άκουσε το ένστικτό σου χωρίς αμφιβολίες.