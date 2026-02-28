6 ζώδια, σήμερα 28/2, αποχαιρετούν τον μήνα με επιστροφές από το παρελθόν

Η τελευταία ημέρα του Φεβρουαρίου έχει μία τρυφερή, συναισθηματική και νοσταλγική χροιά! Ο Ερμής φαινομενικά ανάδρομος από το ζώδιο του Ιχθύ συναντά την Αφροδίτη και η σύνοδός τους αναμένεται να ξυπνήσει έντονη αναπόληση, διάθεση για επικοινωνία με άτομα από το παρελθόν, αναβίωση παλιών σχεδίων και επιθυμιών αλλά και έξτρα συναισθηματισμό!

Πολλοί μπαίνουν σε μία φάση ανασκόπησης ή και μετάνοιας, άλλοι νιώθουν συναισθηματική ικανοποίηση γιατί το τηλέφωνό τους χτύπησε και άκουσαν στην άλλη άκρη της γραμμής ένα πρόσωπο που είχαν καιρό να μάθουν νέα τους, άλλοι δέχονται χρήματα που περίμεναν να λάβουν πίσω εδώ και καιρό, ενώ άλλοι ταξιδεύουν και επισκέπτονται ένα μέρος που τους ξυπνά θύμησες του χτες.

Το τελευταίο Σάββατο του Φλεβάρη λοιπόν ξυπνά μνήμες, συγκινήσεις και ωθεί στην έκφραση του συναισθήματος που μπορεί να είχαμε συγκρατήσει μέσα μας εδώ και καιρό! Οι Παρθένοι – Ιχθύες, οι Καρκίνοι – Αιγόκεροι και οι Ταύροι – Σκορπιοί του 3ου δεκαημέρου είναι τα ζώδια που θα έχουν μία επιστροφή από το παρελθόν τους αυτή την ημέρα!

Διάβασε αναλυτικά την ημερήσια πρόβλεψη για το ζώδιο και τον ωροσκόπο σου!

Κριός – Κρυφές ερωτικές επικοινωνίες

Ένα γλυκό κλίμα αναπόλησης και νοσταλγίας δημιουργεί σήμερα Σάββατο σε όλους μας η σύνοδος του Ανάδρομου Ερμή και της Αφροδίτης από το ζώδιο των Ιχθύων! Για σένα Κριέ μου αυτή η όψη μιλά για κρυφές ερωτικές επαφές με άτομο του παρελθόντος σου, για μετάνοια, συγχώρεση και λάθη που βγαίνουν στην επιφάνεια και προσπαθείς να τα διορθώσεις! Συνειδητοποιείς ότι τα παθήματα γίνονται μαθήματα και καλείσαι να κάνεις κάποιες θυσίες όχι μόνο για να εκφράσεις την αγάπη σου και να ζητήσεις μία δεύτερη ευκαιρία, αλλά για να δείξεις και με πράξεις, αυτά που πραγματικά αισθάνεσαι!

AstroTip: Αξιοποιείσαι αυτή την ημέρα για να πεις αυτά που κρατούσες εδώ και καιρό μέσα σου!

Ταύρος – Επανένωση με φίλους και παλιά όνειρα

Η σύνοδος του ανάδρομου Ερμή με την Αφροδίτη στους Ιχθύς φέρνει ένα κύμα ζεστασιάς στον κοινωνικό σου τομέα, Ταύρε μου. Αυτό το Σάββατο είναι πολύ πιθανό να δεχθείς ένα τηλεφώνημα ή ένα μήνυμα από ένα φιλικό πρόσωπο που είχατε χαθεί, ξυπνώντας σου όμορφες αναμνήσεις. Είναι η στιγμή να επανασυνδεθείς με άτομα που μοιράζεστε κοινά σχέδια ή και αναμνήσεις και να δώσεις μια δεύτερη ευκαιρία σε μια παρεξηγημένη φιλία που είχε παγώσει άδικα. Παράλληλα, ίσως αναθεωρήσεις έναν στόχο που είχες εγκαταλείψει, βλέποντάς τον τώρα με περισσότερη αγάπη και λιγότερο πείσμα. Η μέρα σε καλεί να λειτουργήσεις συλλογικά και να αφεθείς στη ροή των συναισθημάτων σου.

AstroTip: Μην διστάσεις να κάνεις εσύ το πρώτο βήμα για να προσεγγίσεις μια παλιά παρέα, η υποδοχή θα είναι πιο θερμή από όσο φαντάζεσαι!

Δίδυμοι – Επαγγελματική γοητεία και επιστροφές

Για σένα, Δίδυμε, η συνάντηση του κυβερνήτη σου Ερμή με την Αφροδίτη πραγματοποιείται στο υψηλότερο σημείο του ωροσκοπίου σου, φέρνοντας ευκαιρίες για να βελτιώσεις την εικόνα σου. Ίσως επανέλθει στο προσκήνιο μια παλιά επαγγελματική πρόταση που σε είχε γοητεύσει ή να βρεις την ευκαιρία να αποκαταστήσεις τη σχέση σου με έναν ανώτερο ή έναν συνεργάτη. Η μέρα σε "ντύνει" με μια ιδιαίτερη γοητεία, κάνοντάς σε να δείχνεις πιο προσιτός και δημιουργικός στα μάτια των άλλων. Είναι επίσης μια καλή στιγμή να αναλογιστείς αν η καριέρα που ακολουθείς συμβαδίζει με την εσωτερική σου ικανοποίηση και να κάνεις διορθωτικές κινήσεις.

AstroTip: Χρησιμοποίησε τη διπλωματία και τη γλυκύτητά σου για να κερδίσεις έδαφος σε επαγγελματικά ζητήματα που είχαν "κολλήσει"!

Καρκίνος – Νοσταλγικά ταξίδια και νέες αντιλήψεις

Καρκίνε μου, η σύνοδος Ερμή-Αφροδίτης φέρνει μια έντονη επιθυμία για φυγή, έστω και νοητή. Το Σάββατο αυτό μπορεί να βρεθείς να συζητάς για παλιά ταξίδια που σε σημάδεψαν ή να σχεδιάζεις μια εξόρμηση σε ένα μέρος που έχεις αγαπήσει στο παρελθόν. Η επικοινωνία με άτομα που ζουν μακριά ή έχουν μια διαφορετική κουλτούρα θα σου προσφέρει μεγάλη χαρά και θα γλυκάνει την ψυχή σου. Είναι επίσης μια εξαιρετική στιγμή για να επιστρέψεις σε μια παλιά αναζήτηση ή σε σπουδές που είχες αφήσει στη μέση, καθώς τώρα οι πληροφορίες "κουμπώνουν" με το συναίσθημά σου με έναν μοναδικό τρόπο.

AstroTip: Άνοιξε τους ορίζοντές σου και άκουσε όλα όσα σου μεταφέρουν άνθρωποι που έρχονται από τα παλιά!

Λέων – Συναισθηματική εγγύτητα και λύσεις

Λιοντάρι μου, η μέρα σε προσκαλεί να βουτήξεις στα βαθιά των συναισθημάτων σου και να βρεις τον θησαυρό που κρύβεται εκεί. Η σύνοδος του ανάδρομου Ερμή με την Αφροδίτη ενεργοποιεί τον τομέα της οικειότητας, φέρνοντας μια ευκαιρία για να συζητήσεις με τον σύντροφό σου θέματα που έκρυβες κάτω από το χαλί. Η ατμόσφαιρα είναι ιδανική για συγχώρεση και για να βρεθούν λύσεις σε οικονομικές εκκρεμότητες που αφορούν τρίτους ή το σπίτι. Θα νιώσεις την ανάγκη να δεθείς ουσιαστικά με τους ανθρώπους σου, αφήνοντας στην άκρη την ανάγκη για προβολή και εστιάζοντας στην αλήθεια της καρδιάς σου.

AstroTip: Μια ειλικρινής εξομολόγηση μπορεί να μεταμορφώσει μια σχέση που περνούσε κρίση.

Παρθένος – Δεύτερες ευκαιρίες στις σχέσεις

Αγαπημένε μου Παρθένε, η σύνοδος του ανάδρομου Ερμή με την Αφροδίτη πραγματοποιείται ακριβώς απέναντί σου και το Σάββατο αποκτά μια έντονα ρομαντική και νοσταλγική χροιά. Είναι η ιδανική στιγμή για να έρθεις κοντά με τον σύντροφό σου, να λύσετε παρεξηγήσεις του παρελθόντος με γλυκό τρόπο και να θυμηθείτε γιατί επιλέξατε ο ένας τον άλλον. Αν είσαι ελεύθερος, μια επικοινωνία από έναν παλιό έρωτα είναι πολύ πιθανή, φέρνοντας μαζί της την επιθυμία για μια νέα αρχή. Οι συνεργασίες σου επίσης ευνοούνται, καθώς τώρα μπορείς να επαναδιαπραγματευτείς όρους και να πετύχεις μια συμφωνία που θα στηρίζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη.

AstroTip: Άνοιξε την καρδιά σου και δείξε κατανόηση. Η μέρα προσφέρεται για να γκρεμίσεις τα τείχη και να χτίσεις γέφυρες επικοινωνίας!

Ζυγός – Αρμονία στην καθημερινότητα και την εργασία

Ζυγέ μου, η όψη αυτή φέρνει ένα πολύ ευχάριστο κλίμα στις καθημερινές σου υποχρεώσεις και στον εργασιακό σου χώρο. Ίσως επανέλθει μια πρόταση για ένα παλιό project που σου άρεσε πολύ ή να βρεις την ευκαιρία να βελτιώσεις τις σχέσεις σου με συναδέλφους που είχατε απομακρυνθεί. Είναι επίσης η κατάλληλη στιγμή για να ασχοληθείς με τη φροντίδα του εαυτού σου, να επιστρέψεις σε μια παλιά καλή συνήθεια διατροφής ή άσκησης που σε έκανε να νιώθεις όμορφα. Η δημιουργικότητά σου είναι αυξημένη και μπορείς να βρεις ομορφιά ακόμα και στις πιο απλές, ρουτινιάρικες δουλειές, κάνοντας το περιβάλλον σου πιο ελκυστικό.

AstroTip: Μια μικρή χειρονομία καλοσύνης προς έναν συνεργάτη θα αλλάξει όλο το κλίμα της ημέρας σου. Δώσε έμφαση στις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά!

Σκορπιός – Φλερτ και δημιουργική αναβίωση

Σκορπιέ μου, το Σάββατο αυτό είναι γεμάτο χρώμα, έρωτα και έμπνευση για σένα! Η σύνοδος Ερμή-Αφροδίτης στον τομέα της δημιουργίας και του φλερτ σε κάνει ιδιαίτερα γοητευτικό και ελκυστικό. Παλιά φλερτ και ερωτικές ιστορίες που είχαν μείνει στη μέση μπορεί να αναθερμανθούν, προσφέροντάς σου στιγμές χαράς και επιβεβαίωσης. Αν έχεις παιδιά, η επικοινωνία μαζί τους θα είναι εξαιρετικά ζεστή και θα βρείτε κοινό κώδικα μέσα από παιχνίδι ή αναμνήσεις. Παράλληλα, είναι η στιγμή να πιάσεις ξανά στα χέρια σου ένα καλλιτεχνικό χόμπι που είχες παραμελήσει, καθώς η έμπνευσή σου επιστρέφει δριμύτερη.

AstroTip: Άφησε το πάθος σου να σε οδηγήσει, αλλά μην ξεχνάς τα μαθήματα που πήρες από το παρελθόν. Απόλαυσε τη στιγμή χωρίς φόβο!

Τοξότης – Ζεστασιά στην οικογενειακή εστία

Τοξότη μου, η μέρα σε προσκαλεί να "λουφάξεις" στην ασφάλεια του σπιτιού σου και να απολαύσεις τη συντροφιά των δικών σου ανθρώπων. Η σύνοδος του ανάδρομου Ερμή με την Αφροδίτη φέρνει μια πολύ γλυκιά ενέργεια μέσα στην οικογένεια, βοηθώντας σε να λύσεις παλιά παράπονα με τους γονείς ή τους οικείους σου. Ίσως αποφασίσεις να ομορφύνεις τον χώρο σου, φέρνοντας πίσω αντικείμενα ή διακοσμητικά στοιχεία που έχουν για σένα συναισθηματική αξία. Είναι μια μέρα γεμάτη νοσταλγία, όπου οι ιστορίες του παρελθόντος και οι παλιές φωτογραφίες θα έχουν την τιμητική τους, ζεσταίνοντας την καρδιά σου.

AstroTip: Αφιέρωσε χρόνο στο σπίτι και στους ανθρώπους που σε ξέρουν καλύτερα από τον καθένα. Η εσωτερική σου γαλήνη ξεκινά από εδώ!

Αιγόκερως – Γλυκές κουβέντες και συναντήσεις

Αιγόκερέ μου, η σύνοδος του ανάδρομου Ερμή με την Αφροδίτη φέρνει μια πολύ τρυφερή διάθεση στις καθημερινές σου επαφές. Το Σάββατο αυτό είναι ιδανικό για να συναντήσεις άτομα από το στενό σου περιβάλλον και να θυμηθείτε τα παλιά. Αν υπήρχε μια παρεξήγηση με κάποιο οικείο πρόσωπο, τώρα οι λέξεις βγαίνουν πιο τρυφερά και η συμφιλίωση είναι προ των πυλών. Ίσως πιάσεις τον εαυτό σου να αναπολεί παλιές διαδρομές ή να θέλει να επισκεφθεί ένα μέρος που έχει συνδεθεί με όμορφες στιγμές. Η επικοινωνία σου αποκτά μια γοητεία που πείθει και τους πιο δύσκολους συνομιλητές.

AstroTip: Εκμεταλλεύσου τη μέρα για να στείλεις εκείνο το μήνυμα που δίσταζες, η ανταπόκριση θα είναι γεμάτη γλυκύτητα!

Υδροχόος – Συναισθηματική και υλική ασφάλεια

Για σένα, Υδροχόε μου, η μέρα περιστρέφεται γύρω από τις αξίες σου, τόσο τις συναισθηματικές όσο και τις υλικές. Η σύνοδος Ερμή-Αφροδίτης σε βοηθά να ανακαλύψεις ξανά την αξία πραγμάτων ή ανθρώπων που είχες θεωρήσει δεδομένους. Μπορεί να βρεις ξεχασμένα χρήματα ή ένα αντικείμενο αξίας που είχες χάσει, ενώ οικονομικές διαπραγματεύσεις που αφορούν το παρελθόν τώρα έχουν θετική εξέλιξη. Στα αισθηματικά, αναζητάς τη σταθερότητα και την επιβεβαίωση, και η μέρα σου προσφέρει την ευκαιρία να ακούσεις λόγια που θα τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου και θα σε κάνουν να νιώσεις πολύτιμος.

AstroTip: Κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου ή απόλαυσε μια παλιά σου αγαπημένη συνήθεια, σου αξίζει να νιώσεις όμορφα και ασφαλής!

Ιχθύες – Πρωταγωνιστής στη γοητεία και τη νοσταλγία

Ιχθύ μου, με τη σύνοδο ανάδρομου Ερμή και Αφροδίτης να πραγματοποιείται στο δικό σου ζώδιο, η μέρα σου ανήκει ολοκληρωτικά! Εκπέμπεις μια ακαταμάχητη γοητεία και μια μαγνητική αύρα που τραβάει τους πάντες κοντά σου. Είναι η δική σου στιγμή να διορθώσεις λάθη στην εμφάνισή σου ή στον τρόπο που προβάλλεις τον εαυτό σου, αλλά κυρίως να επουλώσεις πληγές στις σχέσεις σου. Πρόσωπα από το παρελθόν επιστρέφουν μετανιωμένα ή γεμάτα αγάπη, και εσύ καλείσαι να αποφασίσεις αν θα δώσεις μια δεύτερη ευκαιρία. Η διαίσθησή σου σε καθοδηγεί σωστά για να εκφράσεις τα βαθύτερα θέλω σου.

AstroTip: Μην φοβηθείς να κοιτάξεις πίσω, μερικές φορές η επιστροφή στις ρίζες μας είναι ο μόνος τρόπος για να πάμε μπροστά με καθαρή καρδιά!