6 ζώδια σήμερα 29/10 σταθεροποιούν τα σχέδιά τους!

Η Τετάρτη είναι μια μέρα γεμάτη αντιθέσεις και εσωτερική ένταση, καθώς τρεις ισχυρές όψεις διαμορφώνουν ένα πολυσύνθετο αστρολογικό σκηνικό. Ο Ερμής από τον Σκορπιό σχηματίζει τρίγωνο με τον Ποσειδώνα και τον Κρόνο από τους Ιχθύες, προσφέροντας την ευκαιρία για όμορφες επικοινωνίες που θα φέρουν ένα σταθερό αποτέλεσμα! Από την άλλη, η αντίθεση του Ερμή στον Τοξότη με τον Ουρανό στους Διδύμους φέρνει απρόσμενες ειδήσεις, ανατροπές σε συζητήσεις και στιγμές έντονης πνευματικής διέγερσης.

Η ημέρα ζητά να ισορροπήσουμε ανάμεσα στην έμπνευση και στη λογική. Από τη μία υπάρχει η ανάγκη να ονειρευτούμε, να νιώσουμε και να εμπιστευτούμε το ένστικτό μας, αλλά και να δώσουμε τον λόγο μας, από την άλλη όμως τα ξαφνικά γεγονότα μάς καλούν να παραμείνουμε ευέλικτοι, ψύχραιμοι και προσεκτικοί στις αντιδράσεις.

Ευνοημένα ζώδια οι Καρκίνοι, Σκορπιοί, Ιχθύες και οι Ταύροι, Παρθένοι, Αιγόκεροι του 3ου δεκαημέρου! Τα 4 Ζώδια που θα χρειαστεί σήμερα να δείξουν προσοχή στα νεύρα τους είναι του Μεταβλητού Σταυρού (Δίδυμοι, Παρθένοι, Τοξότες, Ιχθύες) που γεννήθηκαν στις πρώτες μέρες του ζωδίου τους!

Δες αναλυτικά τις ημερήσιες προβλέψεις για το ζώδιο και τον ωροσκόπο σου!

Κριός – «Απρόβλεπτες Ειδήσεις, Εσωτερική Διαύγεια»

Για σήμερα Τετάρτη, το Τρίγωνο του Ερμή, με τον Κρόνο και τον Ποσειδώνα από τους Ιχθύες, σε βοηθά να κάνεις κάποιες επικοινωνίες που θα σε βοηθήσουν να κλείσεις κάποιες υποθέσεις του παρελθόντος Κριέ μου! Είτε αυτό αφορά οφειλές οικονομικές, είτε διαφωνίες στα προσωπικά – συναισθηματικά σου, σήμερα καταφέρνεις και βρίσκεις λύση! Στην συνέχεια ο Ερμής περνά στο ζώδιο του Τοξότη και δεν λείπουν και οι ανφιδιασμοί ειδήσεων ή ακόμα και οι αλλαγές σε αυτά που είχες προγραμματίσει στο μυαλό σου ότι θέλεις να γίνουν για σήμερα! Η μέρα ωστόσο κρίνεται «εκπληκτική» για να αξιοποιήσεις μία ξαφνική αναλαμπή ιδέας!

Αστρολογική Συμβουλή Ημέρας:

Άκουσε το ένστικτό σου αλλά φίλτραρε τα πάντα με λογική. Οι γρήγορες αντιδράσεις σήμερα μπορεί να κοστίσουν· οι ώριμες, να σε σώσουν.

Ταύρος – «Σταθερές Βάσεις μέσα από Αλλαγές»

Για σήμερα Τετάρτη τα άστρα σε καθοδηγούν σε ώριμες αποφάσεις που θα φέρουν την εκπλήρωση σχεδίων και επιθυμιών φίλε μου Ταύρε. Ο Ερμής λίγο πριν αποχωρήσει από το Σκορπιό, σχηματίζει τρίγωνο με τον Κρόνο και τον Ποσειδώνα από τους Ιχθύες και η όψη αυτή προσφέρει την άνεση και την ευελιξία για επικοινωνίες, αποφάσεις, συμφωνητικά, συνεργασίες, που θα φέρουν ένα άκρως θετικό αποτέλεσμα και με καλή προοπτική! Προσοχή όμως, γιατί λίγο αργότερα στην πορεία της ημέρας ο Ερμής περνά στον Τοξότη, σχηματίζοντας αντίθεση με τον Ουρανό, όψη που δείχνει ότι κάποια είδηση στα οικονομικά θα σε αιφνιδιάσει!

Αστρολογική Συμβουλή Ημέρας:

Μη φοβάσαι τις αλλαγές — φέρνουν καθαρότητα και σταθερότητα. Ό,τι μένει σήμερα, είναι γιατί αξίζει πραγματικά.

Δίδυμοι – «Ξαφνικές Εξελίξεις, Εσωτερική Ωριμότητα»

Το νόμισμα έχει πάντα δύο όψεις και αυτό είναι κάτι που το ξέρεις καλά τουλάχιστον εσύ Δίδυμε. Τα θετικά νέα της ημέρας είναι ότι σιγουρεύεσαι για κάποια επαγγελματικά σχέδια, προχωράς σε μία επαγγελματική συμφωνία, βάζεις δομή στους στόχους σου και ξέρεις καλύτερα που βαδίζεις! Σε αυτό θα σε βοηθήσει ιδιαίτερα το τρίγωνο Ερμή/Κρόνου/Ποσειδώνα! Ο Ερμής στην συνέχεια περνά στον Τοξότη εγκαινιάζοντας μία περίοδο επαφών, συζητήσεων επικοινωνιών που συνδέονται άμεσα με σχέσεις και συνεργασίες! Η αντίθεση Ερμή/Ουρανού σε κάνει να αντιδράς απέναντι σε όποιον προσπαθεί να σε καταπιέσει ή να σου επιβληθεί, θέλεις αυτονομία και την διεκδικείς!

Αστρολογική Συμβουλή Ημέρας:

Η ευφυΐα σου είναι όπλο, όχι παγίδα. Μείνε ψύχραιμος και μην απαντάς αυθόρμητα — οι απαντήσεις θέλουν χρόνο για να ωριμάσουν.

Καρκίνος – «Όνειρα με Πραγματική Προοπτική»

Η σημερινή Τετάρτη έχει και θετικά, αλλά και προκλητικά νέα για το ζώδιο σου αγαπητέ μου Καρκίνε. Στα θετικά είναι ότι αν έχεις γεννηθεί 17-22 Ιουλίου αναμένεται να εκπληρώσεις ένα σχέδιο, μία επιθυμία σου, είναι πολύ πιθανό να λάβεις μία σιγουριά στα αισθηματικά σου, ενώ η φαντασία, η δημιουργικότητα, η έμπνευση και τα χαρούμενα νέα κάνουν την ημέρα μοναδική! Από την άλλη πλευρά καθώς ο Ερμής περνά στον Τοξότη σχηματίζοντας αντίθεση με τον Ουρανό από τους Διδύμους, οι επόμενες δύο μέρες, έχουν αρκετό άγχος για θέματα εργασίας και πιθανές αλλαγές στο πρόγραμμά σου, αυτό ισχύει πολύ περισσότερο αν έχεις γεννηθεί 21-23 Ιουνίου!

Αστρολογική Συμβουλή Ημέρας:

Η φαντασία σου σήμερα είναι εργαλείο δημιουργίας, όχι φυγής. Χρησιμοποίησέ τη για να χτίσεις το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου.

Λέων – «Ισχυρές Εντυπώσεις, Ήρεμη Δύναμη»

Αυτή η Τετάρτη είναι κομβική για το ζώδιο σου Λιοντάρι μου! Οι επικοινωνίες της ημέρας θα αποτελέσουν «βάλσαμο» για την ψυχή σου και θα απαλύνουν κάθε πόνο και ανησυχία! Λύνονται κάποιες οικογενειακές υποθέσεις ή και παρεξηγήσεις , τακτοποιείς οικονομικές εκκρεμότητες, ή ακόμα λαμβάνεις και μία επικοινωνία από άτομο του παρελθόντος που σε βοηθά να δεις κάποιες καταστάσεις διαφορετικά! Παράλληλα η αντίθεση Ερμή / Ουρανού φέρνει κάποια ξαφνικά νέα στα αισθηματικά, ενώ μία απρόβλεπτη γνωριμία αν είσαι ελεύθερος αναμένεται να σε εντυπωσιάσει!

Αστρολογική Συμβουλή Ημέρας:

Η πραγματική ισχύς φαίνεται στη ψυχραιμία σου. Σήμερα κράτα χαμηλούς τόνους — το αποτέλεσμα θα σε δικαιώσει.

Παρθένος – «Ανατροπή που Οδηγεί σε Κατανόηση»

Δημιουργικές ιδέες, τρυφερά λόγια, όμορφες επικοινωνίες, και επίλυση ζητημάτων σε θέματα σχέσεων είναι τα καλά νέα της ημέρας για το ζώδιο σου Παρθένε μου! Σου δίνονται ( ή και δίνεις) απαντήσεις για θέματα σχέσεων και συνεργασιών και μπορείς να δεις πιο καθαρά κάποια πράγματα! Ωστόσο, καθώς ο Ερμής περνά στον Τοξότη σχηματίζοντας αντίθεση με τον Ουρανό από τους Διδύμους, ξεκινά και ένα διήμερο απρόσμενων εντάσεων και αλλαγών που αφορούν το σπίτι, την οικογένεια και τα επαγγελματικά, αυτό αφορά ωστόσο εσένα που έχεις γεννηθεί 23-25 Αυγούστου!

Αστρολογική Συμβουλή Ημέρας:

Άκουσε προσεκτικά πριν απαντήσεις. Οι άνθρωποι σήμερα αποκαλύπτουν πολλά, αρκεί να τους αφουγκραστείς με ηρεμία.

Ζυγός – «Οικονομική Επαναξιολόγηση»

Αγαπητέ μου Ζυγέ, για σήμερα Τετάρτη, θα υπάρξει μία είδηση για χρήματα ή συνεργασία, αλλά μέσα από ένα ήρεμο και στρατηγικό πλάνο μπορείς να σταθεροποιήσεις τα πάντα. Σου δίνεται η ευκαιρία να συγκροτήσεις τις προτεραιότητές σου και να βάλεις σε τάξη πράγματα που ανέβαλες ή καθυστερούσες να υλοποιήσεις! Στα αισθηματικά, η μέρα προσφέρει τρυφερότητα, κατανόηση και στιγμές αλληλεγγύης — μια σχέση βαθαίνει, αν της δώσεις χώρο να εξελιχθεί φυσικά.Στην πορεία της ημέρας αντίθεση Ερμή–Ουρανού επηρεάζει κυρίως εσένα που έχεις γεννηθεί 23-25 Σεπτεμβρίου που σου συνιστώ αυτοσυγκράτηση για να αποφύγεις κάποιο ξαφνικό καβγαδάκι που θα προκύψει από παρεξήγηση σε λόγια!

Αστρολογική Συμβουλή Ημέρας:

Δες την αβεβαιότητα σαν ευκαιρία για νέο πλάνο. Οι αλλαγές σήμερα κρύβουν λύσεις, όχι εμπόδια.

Σκορπιός – «Η Φωνή της Εμπιστοσύνης»

Η μέρα είναι γεμάτη εξελίξεις και όμορφες επικοινωνίες για σένα Σκορπιέ μου! Ο Ερμής από το ζώδιό σου σχηματίζει τρίγωνο με Ποσειδώνα και Κρόνο, προσφέροντάς σου έμπνευση, τρυφερότητα, ωριμότητα σε λόγια και πράξεις. Η μέρα είναι κατάλληλη για να πάρεις κάποια σημαντική απόφαση στα αισθηματικά ή στα δημιουργικά σου σχέδια! Η αντίθεσή του Ερμή με τον Ουρανό στην πορεία της ημέρας, επηρεάζει στενά τον οικονομικό σου τομέα, προετοιμάσου λοιπόν ότι οι τελευταίες μέρες του μήνα, θα φέρουν κάποιες ξαφνικές ειδήσεις ή και έξοδα που θα σου ανατρέψουν το πλάνο σου! Πες όχι στα βιαστικά, ξαφνικά έξοδα!

Αστρολογική Συμβουλή Ημέρας:

Χρησιμοποίησε τη δύναμη του λόγου σου για να ενώσεις, όχι να διχάσεις. Η κατανόηση σήμερα έχει μεταμορφωτική ισχύ.

Τοξότης – «Ξαφνικές Ιδέες, Προσοχή στη Βιασύνη»

Μέρα μετάβασης για το ζώδιο σου αυτή η Τετάρτη φίλε μου Τοξότη! Μπορεί να ξεκινά με εσωστρέφεια ή και με την ανάγκη να κλείσεις εκκρεμότητες, η πορεία της όμως είναι ευεργετική για το ζώδιο σου! Η μέρα προσφέρεται για την επίλυση οικογενειακών υποθέσεων, για να ξαλαφρώσεις με κάτι που σε απασχολούσε από το παρελθόν, ενώ θα λάβεις και κάποια νέα που κατά κάποιο τρόπο σε δικαιώνουν ή σου δίνουν σιγουριά! Στην πορεία της ημέρας ο Ερμής περνά στο ζώδιο σου , μπαίνεις στην πιο επικοινωνιακή περίοδο του έτους. Η αντίθεση Ερμή/Ουρανού, φέρνει απρόβλεπτες επαφές και ειδήσεις από το περιβάλλον σου!

Αστρολογική Συμβουλή Ημέρας:

Η έμπνευση είναι δώρο, η παρόρμηση παγίδα. Μην αφήσεις μια στιγμή έντασης να χαλάσει κάτι που έχει αξία.

Αιγόκερως – «Ρεαλισμός και Εσωτερική Σοφία»

Αγαπητέ μου Αιγόκερε, η μέρα είναι κοινωνική, πρόσχαρη, με όμορφες ιδέες και σταθεροποιητικά σχέδια! Με τα τρίγωνα Ερμή–Ποσειδώνα–Κρόνου έχεις τη δύναμη να διαχειριστείς καταστάσεις που μέχρι χθες φάνταζαν περίπλοκες, ενώ λαμβάνεις και κάποιες ειδήσεις χαρούμενες που σε κάνουν να νιώσεις σιγουριά. Η αντίθεση Ερμή–Ουρανού στην πορεία της ημέρας διεγείρει το στρες στα επαγγελματικά, είτε γιατί μπορεί να λάβεις μία ξαφνική είδηση, είτε γιατί μπορεί να δημιουργηθεί μία ξαφνική αλλαγή στο πρόγραμμά σου! Στα επαγγελματικά προσπάθησε να ακολουθείς νεωτεριστικό πνεύμα και διατήρησε προσαρμοστικότητα!

Αστρολογική Συμβουλή Ημέρας:

Η συμβουλή και η στήριξη ενός φιλικού προσώπου, θα αποτελέσει το δώρο της ημέρας! Στα επαγγελματικά διατήρησε εναλλακτικές λύσεις!

Υδροχόος – «Εμπνευσμένες Συζητήσεις, Απρόσμενες Εξελίξεις»

Φίλε μου Υδροχόε, Τετάρτη σήμερα και λίγο πριν αποχωρήσει ο Ερμής από το Σκορπιό βρίσκεται σε θετικές γωνίες με τον Κρόνο και τον Ποσειδώνα και προσφέρουν σταθεροποίηση σε οικονομικά σχέδια, χαρούμενα νέα στα οικονομικά, αλλά και την ευκαιρία να προχωρήσεις σε συμφωνίες προσοδοφόρες! Καθώς ο Ερμής περνά στον Τοξότη μπαίνεις σε μία κοινωνική περίοδο, με πολλές επαφές, δικτύωση, γνωριμίες … Η μέρα έχει και κάποιες ξαφνικές ειδήσεις στα αισθηματικά σου, ιδιαίτερα αν έχεις γεννηθεί 20-22 Ιανουαρίου!

Αστρολογική Συμβουλή Ημέρας:

Μερικές φορές η αλλαγή φέρνει απελευθέρωση. Μίλησε ανοιχτά και άσε τη ζωή να σου δείξει ποιος αξίζει να μείνει κοντά σου.

Ιχθύες – «Έμπνευση και Πραγματική Εμπιστοσύνη»

Είσαι από τους πιο ευνοημένους εκπροσώπους του ζωδιακού Ιχθύ μου αυτή την Τετάρτη! Ο Ερμής από τον Σκορπιό σε τρίγωνο με τον Ποσειδώνα και τον Κρόνο από το ζώδιό σου σε γεμίζει φαντασία, ψυχική γαλήνη και σταθερότητα. Μπορείς να εκφραστείς άνετα, να εμπνεύσεις και να αγγίξεις τους γύρω σου. Η μέρα θα σε βοηθήσει να σταθεροποιήσεις όνειρα και σχέδια για το μέλλον ιδιαίτερα αν έχεις γεννηθεί 15-20 Μαρτίου! Παράλληλα, η αντίθεση Ερμή–Ουρανού φέρνει ξαφνικές ειδήσεις ή ευκαιρίες μέσα από επαφές, ταξίδια ή επικοινωνίες. Εμπιστεύσου τη διαίσθησή σου — σήμερα θα σε καθοδηγήσει με ακρίβεια.

Αστρολογική Συμβουλή Ημέρας:

Η ψυχραιμία και η πίστη σου ανοίγουν δρόμους που πριν φάνταζαν απροσπέλαστοι.