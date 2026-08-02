Ήταν λίγο μετά τις πέντε τα ξημερώματα της 2ας Αυγούστου 1964 όταν ένα τηλεφώνημα από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού ξύπνησε την Ελλάδα. Στην άλλη άκρη της γραμμής, ο γιος του δημοσιογράφου Αντώνη Ρωμανιώλη μετέφερε τα νέα από τη Νέα Υόρκη.

Πατέρα, όλος ο ελληνισμός εδώ στην Αμερική κλαίει από χαρά. Η δική μας κοπέλα βγήκε Μις Υφήλιος».

Λίγη ώρα αργότερα, τα τηλεοπικά πρακτορεία μετέδιδαν την είδηση σε όλο τον κόσμο, ενώ στις 7 το πρωί ο ραδιοφωνικός σταθμός των Ενόπλων Δυνάμεων ανακοίνωνε επίσημα ότι η Ελλάδα είχε αποκτήσει τη δική της Μις Υφήλιο.

Ήταν η στιγμή που η Κορίνα Τσοπέη περνούσε για πάντα στην ιστορία.

Η μέρα που όλα ξεκίνησαν

Λίγους μήνες πριν στεφθεί η ομορφότερη γυναίκα του κόσμου, κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί ότι μια απλή επίσκεψη στα γραφεία της εφημερίδας «Απογευματινή» θα άλλαζε για πάντα τη ζωή της.

Ένα ανοιξιάτικο πρωινό, η νεαρή τότε Κυριακή Τσοπέη περπάτησε την οδό Πανεπιστημίου και στάθηκε διστακτικά μπροστά στην είσοδο της εφημερίδας, όπου γίνονταν οι δηλώσεις συμμετοχής για τα καλλιστεία.

Με εμφανή αμηχανία, αλλά και αποφασιστικότητα, πλησίασε τον υπάλληλο και είπε: «Θα ήθελα να δηλώσω συμμετοχή στα καλλιστεία».

Όταν εκείνος τη ρώτησε το όνομά της, απάντησε χαμογελώντας: «Κυριακή Τσοπέη».

Κανείς εκείνη τη στιγμή δεν μπορούσε να φανταστεί ότι το άγνωστο κορίτσι που μόλις είχε περάσει την πόρτα της εφημερίδας θα γινόταν λίγες εβδομάδες αργότερα η πρώτη Ελληνίδα που θα κατακτούσε τον τίτλο της Μις Υφήλιος.

Από την Κυριακή στην Κορίνα

Η Κορίνα Τσοπέη γεννήθηκε στην Αθήνα στις 21 Ιουνίου 1944 με το όνομα Κυριακή Τσοπέη. Το όνομα «Κορίνα» το απέκτησε αργότερα, όταν η χορογράφος Αγάπη Ευαγγελίδη της πρότεινε να υιοθετήσει ένα πιο εύηχο καλλιτεχνικό όνομα, για τον χώρο της μόδας.

Η ίδια αποδέχθηκε την πρόταση, χωρίς να φαντάζεται ότι με αυτό το όνομα θα γινόταν γνωστή σε ολόκληρο τον κόσμο.

Ο πατέρας που έλεγε «όχι» στα καλλιστεία

Ο δρόμος προς την κορυφή μόνο εύκολος δεν ήταν. Με καταγωγή από τη Μάνη, μεγάλωσε σε μια οικογένεια με αυστηρές αρχές. Ο πατέρας της, Γιώργος Τσοπέης, ταγματάρχης του Ελληνικού Στρατού και γέννημα της Μάνης, δεν ήθελε ούτε να ακούσει πως η κόρη του θα συμμετείχε σε διαγωνισμό ομορφιάς.

Για έναν αυστηρό στρατιωτικό και γνήσιο Μανιάτη, τα καλλιστεία δεν ταίριαζαν με τις αρχές με τις οποίες είχε μεγαλώσει την οικογένειά του.

Χρειάστηκαν πολλές συζητήσεις αλλά και οι παρεμβάσεις ανθρώπων που πίστευαν στις δυνατότητες της νεαρής Κυριακής, μέχρι να δώσει τη συγκατάθεσή του να πει τελικά το μεγάλο «ναι». Ήταν μια απόφαση που έμελλε να αλλάξει όχι μόνο τη ζωή της κόρης του, αλλά και την ιστορία των ελληνικών καλλιστείων.

Από τη Σταρ Ελλάς στη Μις Υφήλιος

Στις 20 Ιουνίου 1964 η Κορίνα Τσοπέη αναδείχθηκε Σταρ Ελλάς και λίγες εβδομάδες αργότερα ταξίδεψε στο Μαϊάμι της Φλόριντα για τον διεθνή διαγωνισμό Μις Υφήλιος.

Από τις πρώτες κιόλας εμφανίσεις της κέρδισε τις εντυπώσεις, όμως τίποτα δεν ήταν δεδομένο.

Ανάμεσα στις ομορφότερες γυναίκες του κόσμου κατάφερε να ξεχωρίσει από τις πρώτες κιόλας εμφανίσεις της. Όσο περνούσε η βραδιά και ανακοινώνονταν τα αποτελέσματα, η αγωνία μεγάλωνε.

Όταν ακούστηκε το όνομά της ως νικήτρια, ξέσπασαν χειροκροτήματα μέσα στην αίθουσα.

Η συγκάτοικός της, η Μις Αμερική, δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά της από τη χαρά, ενώ η Μις Τουρκία αποχώρησε εμφανώς απογοητευμένη, θεωρώντας πως είχε αδικηθεί.

Μια νίκη που γέμισε περηφάνια την Ελλάδα

Σε μια εποχή χωρίς διαδίκτυο και με την τηλεόραση να βρίσκεται ακόμη στα πρώτα της βήματα, η είδηση ταξίδεψε με τηλεγραφήματα, ραδιόφωνο και τα κινηματογραφικά επίκαιρα που προβάλλονταν πριν από τις ταινίες στους κινηματογράφους.

Η επιτυχία της Κορίνας Τσοπέη έγινε πρωτοσέλιδο σε όλο τον κόσμο και χάρισε στην Ελλάδα μία από τις μεγαλύτερες διεθνείς διακρίσεις της δεκαετίας του '60.

Χρειάστηκε να περάσουν 32 χρόνια μέχρι να επαναληφθεί ο άθλος, όταν η Ειρήνη Σκλήβα κατέκτησε επίσης τον τίτλο της Μις Υφηλίου το 1996.

Η ζωή μετά το στέμμα

Μετά τη μεγάλη της επιτυχία εγκαταστάθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου ακολούθησε καριέρα στον κινηματογράφο.

Η πιο γνωστή κινηματογραφική της συμμετοχή ήταν στην ταινία «Ο άνθρωπος που τον έλεγαν Άλογο» το 1970, ενώ παράλληλα ανέπτυξε σημαντική φιλανθρωπική δράση, στηρίζοντας οργανισμούς για παιδιά με λευχαιμία.

Το 1968 παντρεύτηκε τον πλαστικό χειρουργό Στίβεν Ζαξ, με τον οποίο απέκτησε τρεις γιους. Αργότερα παντρεύτηκε τον διάσημο κινηματογραφικό παραγωγό Φρέντι Φιλντς, με τον οποίο έζησε μέχρι τον θάνατό του το 2007.

Παρότι κατοικεί μόνιμα στις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν έπαψε ποτέ να επισκέπτεται την Ελλάδα, με την οποία διατηρεί στενούς δεσμούς.

Η Ελληνίδα που έκανε μια χώρα να χαμογελάσει

Εξήντα δύο χρόνια μετά, η βραδιά της 2ας Αυγούστου του 1964 παραμένει μία από τις πιο λαμπρές στιγμές στην ιστορία των ελληνικών καλλιστείων.

Η Κορίνα Τσοπέη δεν κατέκτησε απλώς ένα στέμμα. Έγινε η πρώτη Ελληνίδα που έφτασε στην κορυφή του κόσμου, αποδεικνύοντας ότι ένα κορίτσι από την Αθήνα μπορούσε να φτάσει στην κορυφή του κόσμου, χαρίζοντας σε μια ολόκληρη χώρα μια στιγμή υπερηφάνειας που παραμένει ζωντανή μέχρι σήμερα.

Η στιγμή που η Κορίνα Τσοπέη στέφθηκε Μις Υφήλιος το 1964, χαρίζοντας στην Ελλάδα μία από τις μεγαλύτερες διεθνείς διακρίσεις της.