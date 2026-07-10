66χρονος χειρουργούσε ζώα χωρίς άδεια στη Θεσσαλονίκη: Κρατούσε σκύλους και γάτες σε κλουβιά

Κακουργηματική δίωξη ασκήθηκε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών εις βάρος ενός 66χρονου κτηνιάτρου που συνελήφθη έπειτα από έλεγχο στις εγκαταστάσεις που διατηρούσε στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με τη προανάκριση, εντοπίστηκαν ειδικοί χώροι που φέρεται να χρησιμοποιούνταν για τη διενέργεια χειρουργικών επεμβάσεων σε ζώα, χωρίς να διαθέτει την προβλεπόμενη άδεια λειτουργίας.

Παράλληλα, καταγράφηκαν παραβάσεις που αφορούσαν τις συνθήκες διαβίωσης των ζώων.

Εις βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για βασανισμό αδέσποτων ζώων συντροφιάς. Η κατηγορία συνδέεται με τον εντοπισμό 7 σκύλων και τεσσάρων γατιών, τα οποία βρίσκονταν σε κλουβιά υπό συνθήκες που, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., δεν πληρούσαν τους προβλεπόμενους κανόνες ευζωίας. Τα ζώα απομακρύνθηκαν από το σημείο.

Η ΕΛ.ΑΣ. αναφέρει επίσης ότι στις εγκαταστάσεις βρέθηκαν δύο ειδικά διαμορφωμένοι χώροι, εξοπλισμένοι με χειρουργικά τραπέζια, ιατρικά εργαλεία και άλλο σχετικό εξοπλισμό, όπου εκτιμάται ότι πραγματοποιούνταν χειρουργικές επεμβάσεις.

Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε να απολογηθεί ενώπιον της ανακρίτριας Θεσσαλονίκης, από την οποία ζήτησε και πήρε προθεσμία για να προετοιμάσει την υπεράσπιση του.