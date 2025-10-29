70.000 χαμένες ζωές: Πώς η τηλεματική μπορεί να σώσει την Ελλάδα από τα τροχαία

Την Παρασκευή 24/10, στην εκπομπή Action Τώρα του Action24 με τους Ντόρα Κουτροκόη και Γιώργο Γρηγοριάδη, συζητήθηκε το κρίσιμο ζήτημα της Οδικής Ασφάλειας και των τροχαίων ατυχημάτων, με καλεσμένους τους Π. Φορτσάκη, Δρ. Πολιτικό Μηχανικό (Chief Research Officer & Co-Founder, OSeven Telematics) και Γ. Γιαννή, Δρ. Πολιτικό Μηχανικό, Συγκοινωνιολόγο και Καθηγητή του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Γιάννης Κέμμος/Flash.gr

Ο κ. Γιαννής επεσήμανε ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ζητήματα οδικής ασφάλειας, καταλαμβάνοντας την τρίτη θέση από το τέλος, με 665 θανάτους το 2024 και συνολικά 50.000 θανάτους τα τελευταία 35 χρόνια. Όπως ανέφερε, η έλλειψη κουλτούρας οδικής ασφάλειας αποτελεί το μεγαλύτερο εμπόδιο στη μείωση των ατυχημάτων, ενώ η επίδραση των τροχαίων στο δημογραφικό είναι εξαιρετικά σημαντική.

Εφόσον ληφθεί υπόψη και η μείωση γεννήσεων που προκύπτει από πρόωρους θανάτους και σοβαρούς τραυματισμούς, οι συνολικές απώλειες ζωών στη χώρα υπολογίζονται σε περίπου 70.000 τα τελευταία χρόνια, αναδεικνύοντας τον διπλό κοινωνικό και δημογραφικό αντίκτυπο του προβλήματος.

Τροχαίο δυστύχημα στην Καστοριά / Φωτ.: Intime

Στη συνέχεια, ο κ. Φορτσάκης αναφέρθηκε στους τρόπους βελτίωσης της οδικής ασφάλειας, υπογραμμίζοντας ότι ο καθοριστικός παράγοντας είναι η οδηγική συμπεριφορά, η οποία μπορεί να βελτιωθεί ουσιαστικά και άμεσα μέσω της τεχνολογίας τηλεματικής. Όπως εξήγησε, η τηλεματική αναλύει δεδομένα από αισθητήρες κινητών, εξωτερικές συσκευές ή τα ίδια τα συστήματα του οχήματος, «διαβάζοντας» τη συμπεριφορά του οδηγού — όπως υπερβολική ταχύτητα, χρήση κινητού, απότομα φρεναρίσματα ή επιταχύνσεις. Μέσα από προσωποποιημένες συμβουλές και κίνητρα, η τεχνολογία αυτή βοηθά τους οδηγούς να εντοπίζουν και να διορθώνουν επικίνδυνες συνήθειες, λειτουργώντας ως προσωπικός “προπονητής οδήγησης”.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι ο σημαντικός ρόλος της τηλεματικής έχει ήδη αναγνωριστεί στο Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Οδικής Ασφάλειας, με προβλεπόμενη χρηματοδότηση έως το 2030 ύψους 120 εκατ. ευρώ, για δράσεις όπως φορολογικές ελαφρύνσεις ή vouchers σε πολίτες που θα επιλέγουν ασφαλιστήρια τηλεματικής.

Το σημείο κοντά στις σήραγγες των Αγίων Πάντων όπου σημειώθηλε το τροχαίο δυστύχημα/Φωτ. NAFPAKTIANEWS

Υπενθύμισε, επίσης, ότι τον Μάιο του 2023 ο κ. Σκέρτσος είχε επιβεβαιώσει την αναγνώριση από την κυβέρνηση των οφελών της τηλεματικής και είχε ανακοινώσει, σε εκπομπή του Action24, την προεκλογική δέσμευση για φοροελαφρύνσεις ύψους 20 εκατ. ευρώ ετησίως για ασφαλιστήρια τηλεματικής με εφαρμογή από αρχές 2024 — ένα μέτρο που δεν έχει ακόμη υλοποιηθεί, παρότι το κόστος του είναι χαμηλό σε σχέση με τα οφέλη που μπορεί να προσφέρει σε ανθρώπινες ζωές.

Ο κ. Γιαννής σημείωσε ότι η τηλεματική αποτελεί το μοναδικό μη τιμωρητικό μέτρο που μπορεί να αποδώσει γρήγορα, ουσιαστικά και με χαμηλό κόστος, καθώς βελτιώνει τη συμπεριφορά των οδηγών και καλλιεργεί οδηγική παιδεία.

Τροχαίο στη λεωφόρο Συγγρού

Επεσήμανε ακόμη ότι η εφαρμογή της θα μπορούσε να ενισχυθεί με υποχρεωτική χρήση σε ομάδες υψηλού κινδύνου — νέους, ηλικιωμένους και επαγγελματίες οδηγούς — καθώς και με την καθολική εφαρμογή της στα αστικά λεωφορεία, ώστε να διασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή ασφάλεια στις μετακινήσεις των πολιτών.

Από την πλευρά του, ο κ. Φορτσάκης συμπλήρωσε ότι όπου έχει εφαρμοστεί διεθνώς η τηλεματική, έχει παρατηρηθεί μείωση ατυχημάτων και τραυματισμών έως και 50%.

Στην Ευρώπη, η τεχνολογία αυτή έχει ευρεία διείσδυση: στο Ηνωμένο Βασίλειο εφαρμόζεται σχεδόν καθολικά στους νέους οδηγούς, ενώ στην Ιταλία η διείσδυση στην ασφάλιση με τηλεματική ξεπερνά το 33% των οδηγών, με ενεργή κρατική στήριξη. Αντίστοιχα, στις Ηνωμένες Πολιτείες, η τηλεματική χρησιμοποιείται πλέον σε ποσοστό άνω του 20% των νέων ασφαλιστηρίων συμβολαίων, συμβάλλοντας θεαματικά στη μείωση της συχνότητας των ατυχημάτων.