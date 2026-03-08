8 στις 10 γυναίκες στην Ελλάδα έχουν βιώσει burnout στη δουλειά - Τι αποκαλύπτει νέα έρευνα

Μια ανησυχητική εικόνα για την καθημερινότητα των γυναικών στον χώρο εργασίας στην Ελλάδα αναδεικνύει η έρευνα «Her Work. Her Voice» της Deloitte Ελλάδος.

Στην πρώτη πανελλαδική καταγραφή του είδους της συμμετείχαν 1.200 εργαζόμενες γυναίκες, οι οποίες μοιράστηκαν τις εμπειρίες τους γύρω από την επαγγελματική εξέλιξη, την ισότητα ευκαιριών, τον φόρτο εργασίας και το εργασιακό περιβάλλον.

Tο πιο ηχηρό εύρημα αφορά την επαγγελματική εξουθένωση (burnout): 8 στις 10 γυναίκες δηλώνουν ότι την έχουν βιώσει, με το φαινόμενο να εμφανίζεται πιο έντονα στα μεσαία και προχωρημένα στάδια της καριέρας.

Όταν η αισιοδοξία της αρχής φθίνει

Στα πρώτα επαγγελματικά βήματα, πολλές γυναίκες δηλώνουν ότι ξεκινούν με υψηλές προσδοκίες για ισότητα ευκαιριών. Ωστόσο, όσο προχωρά η καριέρα τους, η εμπιστοσύνη αυτή φαίνεται να μειώνεται.

Ένας βασικός λόγος είναι η συσσώρευση ευθυνών εντός και εκτός εργασίας. Σχεδόν οι μισές συμμετέχουσες έχουν υποχρεώσεις φροντίδας – είτε για παιδιά είτε για ηλικιωμένους συγγενείς.

Για το 42% των γυναικών, αυτές οι υποχρεώσεις επηρεάζουν αρνητικά τις επαγγελματικές τους ευκαιρίες, με την πίεση να κορυφώνεται κυρίως στις ηλικίες 37 έως 44 ετών.

Eυελιξία στην εργασία: λύση ή μύθος;

Η έρευνα αμφισβητεί την αντίληψη ότι η ευέλικτη εργασία αποτελεί από μόνη της λύση για την ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Μόλις το ένα τρίτο των γυναικών δηλώνει ικανοποιημένο από το work-life balance.



Όπως επισημαίνεται στη μελέτη, το πρόβλημα δεν αφορά μόνο την πρόσβαση σε ευέλικτες μορφές εργασίας, όπως τηλεργασία ή ευέλικτο ωράριο, αλλά τον συνδυασμό τους με τον αυξημένο φόρτο εργασίας.

Περισσότερες από τις μισές εργαζόμενες περιγράφουν τον φόρτο τους ως υπερβολικό, γεγονός που στην πράξη εξουδετερώνει τα πιθανά οφέλη της ευελιξίας.

Παρενόχληση και περιθωριοποίηση στον χώρο εργασίας

Ιδιαίτερα ανησυχητικά είναι και τα στοιχεία που αφορούν τη συμπεριφορά στον χώρο εργασίας.

Σύμφωνα με την έρευνα:

51% των γυναικών δηλώνει ότι έχει βιώσει περιθωριοποίηση ή παρενόχληση στη δουλειά.

Πολλά περιστατικά δεν καταγγέλλονται ποτέ.

Ο λόγος είναι κυρίως ο φόβος αντιποίνων, αλλά και η σταδιακή κανονικοποίηση τέτοιων συμπεριφορών, που οδηγεί πολλές γυναίκες στη σιωπή.

Τι κρατά τις γυναίκες σε έναν οργανισμό

Παρά τις δυσκολίες, περισσότερες από τις μισές συμμετέχουσες εμφανίζονται σχετικά ικανοποιημένες από το εργασιακό τους περιβάλλον. Συγκεκριμένα, το 58% δηλώνει ικανοποιημένο ή πολύ ικανοποιημένο από την εταιρεία όπου εργάζεται.



Οι βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν την παραμονή τους σε έναν οργανισμό είναι:

Ανταγωνιστικές αποδοχές και παροχές

Αναγνώριση της προσφοράς και της προσπάθειας

Υποστηρικτική ηγεσία

Υγιής εταιρική κουλτούρα

Όπως επισημαίνει η Αναλία Κόκκορη, Partner της Deloitte Ελλάδος, η συζήτηση για την ισότητα στον εργασιακό χώρο πρέπει να περάσει από τη θεωρία στην πράξη.

Η πραγματική πρόκληση πλέον, όπως τονίζει, είναι η υιοθέτηση πρακτικών που στηρίζουν ουσιαστικά την καθημερινότητα των γυναικών στην εργασία.