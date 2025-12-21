9 στάσεις στην Αθήνα για ξεχωριστά χριστουγεννιάτικα γλυκά – Από babka έως κρουασάν μελομακάρονο

Χριστούγεννα χωρίς γλυκά δεν νοούνται! Και μπορεί τα παραδοσιακά κεράσματα, όπως κουραμπιέδες, μελομακάρονα και δίπλες, να έχουν την τιμητική τους, όμως οι γιορτές προσφέρουν πλέον πολλές ακόμα επιλογές για όσους αναζητούν κάτι διαφορετικό.

Στην Αθήνα, ζαχαροπλαστεία, παραδοσιακοί φούρνοι, σύγχρονα bakeries, pastry shops και μοντέρνα καφέ προτείνουν πρωτότυπες, «πειραγμένες» γιορτινές λιχουδιές. Από γλυκά εμπνευσμένα από τη διεθνή ζαχαροπλαστική, όπως γαλλικά bûche de Noël και ιταλικά πανετόνε, μέχρι ευφάνταστες δημιουργίες που συνδυάζουν το κλασικό με το μοντέρνο, οι επιλογές είναι περισσότερες και πιο δημιουργικές από ποτέ.