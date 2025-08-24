9 τροφές που δεν έχουν τόση πρωτεΐνη όσο νομίζετε

Πολλοί πιστεύουν ότι ορισμένα τρόφιμα αποτελούν «βόμβες πρωτεΐνης», όμως η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το αυγό: παρότι αποτελεί καλή πηγή θρεπτικών συστατικών, δεν φτάνει τα 15 γραμμάρια πρωτεΐνης που συνιστώνται ανά γεύμα. Αυτό δεν σημαίνει ότι στερείται πρωτεΐνης, αλλά πως η ποσότητα που περιέχει δεν είναι αρκετή για να καλύψει τις ανάγκες από μόνο του. Όπως εξηγεί η διατροφολόγος Sapna Peruvemba, πολλά τρόφιμα που θεωρούνται «υψηλής πρωτεΐνης» στην πραγματικότητα αποδίδουν τις περισσότερες θερμίδες τους από άλλα στοιχεία, όπως λίπη ή υδατάνθρακες, και όχι από πρωτεΐνες.

