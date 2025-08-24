9 τροφές που δεν έχουν τόση πρωτεΐνη όσο νομίζετε
Αν θέλετε να αυξήσετε την πρόσληψη πρωτεΐνης, χρειάζεται να ξέρετε ποια τρόφιμα δεν είναι τόσο πλούσια όσο φαίνονται, ώστε να κάνετε τους σωστούς συνδυασμούς στη διατροφή σας.
Πολλοί πιστεύουν ότι ορισμένα τρόφιμα αποτελούν «βόμβες πρωτεΐνης», όμως η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το αυγό: παρότι αποτελεί καλή πηγή θρεπτικών συστατικών, δεν φτάνει τα 15 γραμμάρια πρωτεΐνης που συνιστώνται ανά γεύμα. Αυτό δεν σημαίνει ότι στερείται πρωτεΐνης, αλλά πως η ποσότητα που περιέχει δεν είναι αρκετή για να καλύψει τις ανάγκες από μόνο του. Όπως εξηγεί η διατροφολόγος Sapna Peruvemba, πολλά τρόφιμα που θεωρούνται «υψηλής πρωτεΐνης» στην πραγματικότητα αποδίδουν τις περισσότερες θερμίδες τους από άλλα στοιχεία, όπως λίπη ή υδατάνθρακες, και όχι από πρωτεΐνες.
