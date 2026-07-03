92χρονη πήγε κρυφά στη συναυλία του Σάκη Ρουβά – «Δεν το ξέρουν ότι έχω έρθει, ήρθα μόνο για σένα»

Μια από τις πιο συγκινητικές στιγμές της καλοκαιρινής περιοδείας του Σάκη Ρουβά εκτυλίχθηκε στη συναυλία που έδωσε στο Ίλιον, όταν ανάμεσα στους θεατές ξεχώρισε μια 92χρονη γυναίκα που είχε έρθει με έναν και μόνο σκοπό: να τον δει από κοντά.

Η κυρία Κατερίνα βρισκόταν στην πρώτη σειρά και όταν ο τραγουδιστής την πλησίασε, η συγκίνηση ήταν εμφανής και στους δύο.

«Δεν το ξέρουν ότι έχω έρθει»

Ο Σάκης Ρουβάς διέκοψε για λίγο το πρόγραμμά του, της έδωσε το μικρόφωνο και της πρόσφερε ένα μπουκαλάκι νερό, ενώ με χαμόγελο την αποκάλεσε «μικρή Ρουβίτσα».

Τότε η 92χρονη αποκάλυψε πως είχε πάει στη συναυλία χωρίς να το γνωρίζουν οι δικοί της άνθρωποι.

«Είμαι 92 χρονών και δεν το ξέρουν ότι έχω έρθει. Ήρθα μόνο για σένα», είπε, προκαλώντας το θερμό χειροκρότημα του κοινού.

Η ίδια ανέφερε ακόμη ότι είναι μητέρα τριών παιδιών, γιαγιά έξι εγγονιών και έχει αποκτήσει δύο δισέγγονα, ενώ δεν έκρυψε τη χαρά της που κατάφερε να βρεθεί στη συναυλία.

Η κίνηση του Σάκη Ρουβά που συγκίνησε το κοινό

Τα λόγια της ηλικιωμένης θαυμάστριας άγγιξαν τον Σάκη Ρουβά, ο οποίος λίγο πριν συνεχίσει το πρόγραμμά του κατέβηκε από τη σκηνή, την αγκάλιασε και τη φίλησε, σε μια αυθόρμητη κίνηση που απέσπασε το πιο θερμό χειροκρότημα της βραδιάς.

Το συγκινητικό στιγμιότυπο καταγράφηκε από τους παρευρισκόμενους, ανέβηκε στα social media και μέσα σε λίγες ώρες έγινε viral, με χιλιάδες χρήστες να σχολιάζουν τη ζεστή ανθρώπινη στιγμή ανάμεσα στον τραγουδιστή και τη 92χρονη θαυμάστριά του.